¿Cómo cambiar la conexión de tus AirPods entre dispositivos Apple? En el universo Apple, el uso de AirPods se ha convertido en algo tan cotidiano que pocas veces nos paramos a pensar en lo realmente sencillo que es cambiar su conexión entre diferentes dispositivos. Sin embargo, cuando se tienen varios equipos como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV o incluso el Apple Vision Pro, pueden surgir dudas sobre cómo alternar entre ellos de manera eficiente, automática o manual. Si alguna vez te has encontrado con ese pequeño momento de confusión al intentar pasar el audio de tu Mac al iPhone o viceversa, este artículo es para ti.

Más allá de la facilidad de emparejamiento inicial, los AirPods ofrecen múltiples opciones para alternar la conexión, tanto de manera automática como manual. Aquí te explico, con todo lujo de detalles, cómo sacarles el máximo partido en cualquier escenario, así como las mejores recomendaciones para adaptar tus AirPods a la experiencia que más se ajuste a tu día a día. ¡Vamos a sumergirnos en el mundo de los AirPods y la magia de la conectividad Apple!

¿Qué modelos de AirPods permiten el cambio automático entre dispositivos Apple?

Uno de los grandes atractivos de los AirPods modernos es la posibilidad de alternar de manera automática entre la mayoría de dispositivos de la manzana. Los modelos compatibles con este sistema de alternancia (también llamado cambio automático de dispositivo) son:

AirPods de segunda, tercera y cuarta generación (todos los modelos)

AirPods Pro (todas las generaciones)

AirPods Max

Estos auriculares pueden cambiar el audio de forma automática entre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro, siempre que estén configurados bajo el mismo Apple ID y la autenticación en dos factores esté activa en todos los dispositivos.

Requisitos imprescindibles para la conexión automática

Actualiza todos tus dispositivos a la última versión de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y visionOS para garantizar compatibilidad.

a la última versión de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y visionOS para garantizar compatibilidad. Comprueba que tu cuenta de Apple es la misma en todos los equipos y que la autenticación en dos pasos está habilitada.

Con estos requisitos cumplidos, cuando estés escuchando música en un dispositivo (por ejemplo, el Mac) los AirPods detectarán si empiezas a usar otro (como el iPhone para un podcast o una llamada) y cambiarán el audio automáticamente. Lo mismo sucede si contestas una llamada desde el Apple Watch, el audio saltará a tus AirPods como si tuvieran telepatía.

¿Cómo funciona el cambio automático de tus AirPods?

El cambio automático es posible gracias a las últimas versiones de los sistemas operativos y a la sincronización vía Apple ID. Esto quiere decir que, tan solo al tener el mismo usuario activo y los dispositivos actualizados, los AirPods detectarán cuál es el equipo que estás usando activamente y centrarán el audio en él.

Por ejemplo, si escuchas una canción en tu Mac y de repente decides ver un vídeo en tu iPad, el sonido pasará a reproducirse directamente en el iPad sin que tengas que tocar nada. Y si mientras tanto te llaman al iPhone, los AirPods te lo notifican y gestionan el cambio para que no te pierdas nada.

¿Se puede desactivar el cambio automático?

¡Por supuesto! Aunque es una función muy práctica, puede que prefieras tener el control absoluto y decidir manualmente en qué dispositivo se conectan tus AirPods. Esto es especialmente útil si sueles utilizar varios dispositivos a la vez (por ejemplo, un iPad para ver series y un iPhone para llamadas) y no quieres que los auriculares vayan saltando de uno a otro sin tu permiso.

Desactivar cambio automático en iPhone o iPad

Pon los AirPods en tus oídos y asegúrate de que estén conectados al iPhone o iPad. Ve a Ajustes > Bluetooth. Si lo prefieres, entra directamente en Ajustes y selecciona tus AirPods desde la lista de dispositivos. Toca el botón con la “i” o Más información junto al nombre de tus AirPods. Verás la opción Conectar a este iPhone (o iPad). Tócala. Selecciona Si fue el último dispositivo al que se han conectado para que el cambio automático quede desactivado. Si en algún momento quieres volver a activarlo, selecciona Automáticamente.

Desactivar cambio automático en Mac

Asegúrate de tener los AirPods conectados a tu Mac. Haz clic en el menú Apple  y entra en Ajustes del sistema > Bluetooth. Busca tus AirPods en la lista y haz clic en Opciones (o el botón de información). En el menú Conectar a este Mac, selecciona Si fue el último dispositivo conectado.

Desactivar cambio automático en Apple TV

Pon los AirPods en tus oídos y conéctalos al Apple TV. Desde el Apple TV, ve a Configuración > Mandos y dispositivos > Bluetooth. Desactiva Sugerir AirPods cercanos.

Desactivar detección automática de oído

En el iPhone o iPad, entra en Ajustes > Bluetooth. Desactiva la opción Detección automática si prefieres elegir manualmente cuándo se conectan los AirPods.

Cambiar manualmente la conexión de los AirPods entre dispositivos Apple

Aunque el sistema automático funciona muy bien, en ocasiones es más práctico elegir manualmente el dispositivo al que quieres conectar los AirPods. Aquí te explico cómo hacerlo en los principales equipos Apple:

Conexión manual en iPhone o iPad

Abre el Centro de Control deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha (o hacia arriba en modelos más antiguos).

deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha (o hacia arriba en modelos más antiguos). Pulsa el icono de AirPlay (un triángulo con ondas encima) en la pantalla En reproducción, en la pantalla de bloqueo o directamente en el reproductor de música.

(un triángulo con ondas encima) en la pantalla En reproducción, en la pantalla de bloqueo o directamente en el reproductor de música. Elige tus AirPods de la lista de dispositivos disponibles.

Conexión manual en Mac

Haz clic en el Centro de Control en la barra de menús, elige Bluetooth y selecciona tus AirPods. También puedes hacerlo desde el icono de volumen.

en la barra de menús, elige y selecciona tus AirPods. También puedes hacerlo desde el icono de volumen. Si no aparecen, entra en Ajustes > Bluetooth y selecciona manualmente tus AirPods.

Conexión manual en Apple Watch

Abre el Centro de Control deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Pulsa el icono de AirPlay y selecciona los AirPods.

Conexión manual en Apple TV

Mantén pulsado el botón TV/Centro de control en el mando Siri Remote para abrir el menú principal. Selecciona la pestaña General/Ajustes. Entra en Controles de audio y elige tus AirPods de la lista.

Conexión manual en Apple Vision Pro

Accede a Ajustes > Bluetooth desde el Apple Vision Pro. En función del modelo de AirPods, usa el botón de configuración del estuche, o toca dos veces la parte frontal del estuche para los AirPods 4, hasta que la luz de estado parpadee en blanco. Selecciona tus AirPods en la lista de dispositivos disponibles.

Usar AirPods con dispositivos que no son de Apple

Si quieres conectar tus AirPods a un móvil Android, un PC con Windows o cualquier otro dispositivo Bluetooth, el proceso es igual de sencillo, aunque tendrás que realizar el emparejamiento manual. Los pasos son los siguientes:

Activa Bluetooth en el dispositivo al que quieras conectarlos (en Android: Configuración > Conexiones > Bluetooth). Coloca los AirPods dentro del estuche de carga y abre la tapa. Para los AirPods 4, toca dos veces la parte frontal del estuche hasta que la luz de estado parpadee en blanco. Para el resto de modelos, mantén pulsado el botón de configuración del estuche hasta que la luz también parpadee en blanco. Busca los AirPods en la lista de dispositivos Bluetooth del móvil/PC y selecciona para emparejar.

Listo, ya puedes usarlos como auriculares inalámbricos.

Ten en cuenta que algunas funciones exclusivas de Apple, como invocar a Siri o el cambio automático de dispositivo, no estarán disponibles fuera del ecosistema de la manzana, pero la calidad del audio y la conectividad siguen siendo excelentes.

Consejos para solucionar problemas comunes de conexión

Mantén tus dispositivos siempre actualizados a la última versión del sistema operativo para evitar fallos de compatibilidad.

a la última versión del sistema operativo para evitar fallos de compatibilidad. Asegúrate de estar dentro del rango Bluetooth (unos 10 metros) y que no haya obstáculos grandes entre el dispositivo y los AirPods.

(unos 10 metros) y que no haya obstáculos grandes entre el dispositivo y los AirPods. Carga tanto los AirPods como el estuche . Muchos problemas se solucionan recargando ambos.

. Muchos problemas se solucionan recargando ambos. Si los AirPods no aparecen en la lista, prueba a reiniciar los dispositivos y volver a emparejar.

Cómo restablecer los AirPods si fallan las conexiones

Coloca los AirPods en su estuche y cierra la tapa durante unos 20 segundos. Abre la tapa del estuche. Para la mayoría de modelos, mantén presionado el botón de configuración del estuche unos 15 segundos, hasta que la luz parpadee en ámbar y luego en blanco. Para los AirPods 4, toca dos veces la parte frontal del estuche cuando la luz esté encendida y repite hasta ver la secuencia ámbar-blanca. Vuelve a conectar los AirPods acercándolos al dispositivo y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Configuración inicial y personalización avanzada de los AirPods

Si es tu primera vez con unos AirPods, su configuración es muy sencilla:

Desbloquea tu iPhone o iPad. Abre el estuche de los AirPods cerca del dispositivo. Aparecerá una ventana de configuración automática, solo hay que pulsar Aceptar.

Cuando hayas realizado este primer emparejamiento, tus AirPods quedarán vinculados a tu cuenta de iCloud, por lo que automáticamente estarán configurados en el resto de dispositivos Apple que usen la misma cuenta. Es decir, no tendrás que repetir el proceso en cada uno de ellos.

Desde Ajustes > Bluetooth > AirPods podrás personalizar opciones como:

Cambiar el nombre de tus AirPods.

de tus AirPods. Asignar funciones a los toques o gestos .

. Activar o desactivar la cancelación de ruido (en modelos compatibles).

(en modelos compatibles). Decidir si se usa la detección automática de oído .

. Seleccionar el modo de sonido ambiente o audio adaptativo.

Funciones avanzadas: Siri, cancelación de ruido, comprobar batería

Los AirPods modernos permiten:

Usar Siri directamente diciendo «Oye Siri» para controlar el volumen, pedir canciones, consultar la batería, llamar a un contacto, etc.

diciendo «Oye Siri» para controlar el volumen, pedir canciones, consultar la batería, llamar a un contacto, etc. Activar la cancelación de ruido (en AirPods Pro y algunos modelos superiores), bien manteniendo pulsada la patilla de los auriculares, o desde el Centro de Control tocando prolongadamente el icono de volumen.

(en AirPods Pro y algunos modelos superiores), bien manteniendo pulsada la patilla de los auriculares, o desde el Centro de Control tocando prolongadamente el icono de volumen. Ver el nivel de batería en el widget correspondiente del iPhone/iPad/Mac, mirando la animación que aparece al abrir el estuche cerca del dispositivo, o en la luz LED del estuche (verde para carga completa, naranja para poca batería).

Eliminar y desvincular AirPods de una cuenta de Apple

Si quieres regalar tus AirPods, venderlos o simplemente desvincularlos de tu Apple ID, deberás eliminar el dispositivo de tu cuenta:

Abre la app Buscar y selecciona la pestaña Dispositivos u Objetos. Elige tus AirPods y desliza hacia arriba para ver las opciones. Toca Eliminar dispositivo y confirma con Eliminar.

También puedes hacerlo desde iCloud.com, iniciando sesión y entrando en la sección Buscar para seleccionar y eliminar tus AirPods del listado de dispositivos.

Configurar los AirPods con Apple Vision Pro

Para disfrutar de audio sin pérdida y baja latencia con tu Apple Vision Pro, necesitarás unos AirPods Pro 2 (USB-C) o AirPods 4. Aunque cualquier modelo se puede emparejar, los últimos modelos ofrecen la mejor experiencia.

Ve a Ajustes > Bluetooth en el Vision Pro. Según el modelo, abre el estuche y usa el botón de configuración o toca dos veces la parte frontal del estuche para iniciar el modo emparejamiento. Selecciona tus AirPods en la lista de otros dispositivos.

La conexión se hará mediante el protocolo inalámbrico propio de Apple para garantizar la calidad del audio.

Requisitos de software según el modelo de AirPods y el dispositivo

AirPods 2: macOS Mojave 10.14.4 o superior

AirPods Pro 1: macOS Catalina 10.15.1 o superior

AirPods 3: macOS Monterey o superior

AirPods Pro 2 y AirPods 4: última versión de macOS

Asegúrate de cumplir estos requisitos si quieres sacar el máximo partido a la integración entre Apple y tus AirPods.

No importa si eres usuario novel o un auténtico veterano de la manzana mordida, ahora tienes todas las claves para aprovechar al máximo la versatilidad de los AirPods y cambiar su conexión entre dispositivos Apple (y no Apple) de la manera más ágil y personalizable. La facilidad para conectarlos, desconectarlos y personalizar su uso te permitirá optimizar tu experiencia auditiva en cualquier escenario.