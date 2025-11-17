¿Cómo cambiar la esfera de tu Apple Watch? Si te gusta que tu Apple Watch vaya siempre a juego con tu estilo, vas a disfrutar cambiando la esfera y dejándola a tu gusto. Con unos pocos toques puedes pasar de un diseño clásico a otro deportivo, o a uno con fotos personales, y además organizar tus favoritas para tenerlas siempre a mano. En las próximas líneas te explico todo lo que necesitas saber para dominar esta función como un experto, con trucos útiles y los caminos exactos dentro del iPhone y del reloj. cambies de esfera en segundos y la personalices hasta el último detalle.

Antes de ponernos con los pasos, conviene tener en cuenta un par de cosas. Algunas esferas no están disponibles en todos los modelos ni en todas las regiones, y para ver las últimas opciones es importante tener el software al día. También verás que, desde ciertas versiones recientes, Apple ha añadido ajustes que devuelven el gesto clásico de deslizamiento para saltar entre esferas. Con el iPhone, la app Watch y el propio reloj lo tendrás todo controlado.

Ver y gestionar de un vistazo tus esferas en el iPhone

La forma más cómoda de revisar todo lo que tienes es desde el iPhone. Abre la app Watch y entra en la pestaña Mi reloj; justo debajo verás el apartado Mis esferas (también lo verás como My Faces si tu iPhone está en inglés). Ahí se lista tu colección actual en orden. cuáles tienes activas y cuáles quieres priorizar.

Para poner orden, toca Editar dentro de Mis esferas. Verás el icono de reordenación a la derecha de cada esfera: mantén pulsado y arrastra hacia arriba o hacia abajo para cambiar su posición. Cuando lo tengas a tu gusto, confirma con el icono de verificación (Checkmark). decidir qué esferas quedan más a mano cuando cambias entre ellas.

Si vas a crear o ajustar nuevas esferas, desplázate a la parte inferior y entra en la Galería de esferas. Puedes navegar por categorías como Salud y forma física, Fotos o Informativas, o bien tocar Ver todas las esferas para consultar el listado completo disponible en tu reloj. descubrir estilos nuevos y compararlos sin perder tiempo.

Cuando selecciones una esfera de la galería, podrás tocar cada característica para ajustarla: estilo, color, diseño y otros detalles propios de esa esfera. Mientras haces cambios, la vista previa de la parte superior se actualiza al instante para que veas cómo quedará en tu Apple Watch. evitas sorpresas y decides el acabado exacto antes de añadirla.

Además de la lista de Mis esferas, en el mismo iPhone tienes el área My Faces/Mis esferas desde la que puedes seleccionar una esfera concreta y editarla sin crear una nueva. eliges, personalizas y sincronizas con el reloj de un plumazo.

Reordenar y cambiar esferas desde el Apple Watch

Si prefieres hacerlo desde la muñeca, también es facilísimo. Con la esfera que tengas activa, mantén pulsada la pantalla hasta que aparezca el selector de esferas. Ahora desliza a izquierda o derecha para buscar otra y tócalo para activarla. es el más ágil cuando quieres cambiar de diseño sin sacar el iPhone.

Desde ese mismo selector puedes reorganizar el orden de la colección en el propio reloj. Primero mantén pulsada la pantalla para entrar, vuelve a mantener pulsada la esfera seleccionada y, sin soltar, arrástrala hacia la izquierda o la derecha para reubicarla. tus favoritas quedarán al principio y el cambio entre ellas será inmediato.

Si lo que quieres es afinar los detalles de una esfera, toca Editar. Dentro de la edición, gira la Digital Crown (botón corona) para recorrer cada opción disponible y, cuando lo tengas claro, presiona de nuevo la Digital Crown/Home para confirmar. ajustas colores, estilos o elementos del diseño.

En versiones recientes como watchOS 26 se han sumado ajustes extra para algunas esferas: tamaño de la hora, distribución de elementos, tipografías y paletas de color, además de soporte para más idiomas. la personalización gana enteros y se adapta mejor a tus preferencias.

Y si te gustan las propuestas originales, la esfera Palette (Paleta) es de las más llamativas: convierte la hora en una composición de colores que cambian a lo largo del día con tres capas superpuestas. forma elegante y dinámica de ver el tiempo y dar un toque artístico a tu reloj.

Cambiar de esfera con un único gesto: vuelve el deslizamiento

Con la llegada de watchOS 10, Apple modificó la forma de cambiar entre esferas y obligaba a mantener pulsada la pantalla antes de deslizar. A muchos se nos hizo más lento y algo pesado en el día a día. La buena noticia es que ahora existe un ajuste que recupera el método clásico. volver a pasar entre esferas deslizando el dedo.

En el Apple Watch, entra en Ajustes y después en Reloj. Verás una opción llamada Deslizar para cambiar de esfera: actívala. A partir de ese momento, no tendrás que hacer la pulsación larga; con un deslizamiento lateral pasarás a la siguiente o a la anterior. convive con el método de pulsación prolongada.

Este ajuste no desactiva la edición tradicional: si mantienes pulsada la esfera seguirás entrando al selector y al modo Editar cuando lo necesites. tú eliges cómo te resulta más práctico en cada momento.

Ojo con el posible efecto secundario: al habilitar el deslizamiento, existe la posibilidad de cambiar de esfera por accidente al rozar la pantalla, por ejemplo con una camisa de manga larga. Si te ocurre a menudo y te resulta molesto, desactiva el ajuste y listo. volverás al comportamiento anterior en dos toques y sin complicaciones.

En cualquier caso, la opción es reversible y puedes probarla sin miedo. Si te acostumbras al gesto y no sufres cambios involuntarios, probablemente te quedes con él porque gana velocidad. equilibrio entre rapidez y control.

Añadir y ajustar esferas desde la Galería del iPhone

En la app Watch del iPhone, toca la pestaña Galería de esferas que verás en la parte inferior. Encontrarás un catálogo enorme con estilos para cualquier situación, desde diseños minimalistas a otros cargados de información. aquí se descubre la variedad y donde más fácil resulta comparar.

Elige una esfera y entra en sus opciones. Podrás tocar el estilo, los colores y otros parámetros propios de ese modelo. La vista previa superior se irá actualizando a cada toque, de modo que podrás experimentar hasta dar con el equilibrio que te convenza. lo que ves es lo que obtendrás en la muñeca.

Muchas esferas admiten complicaciones prácticas, que son pequeños widgets con información práctica como el tiempo, el calendario o tu actividad física. Selecciona qué complicaciones quieres y dónde quieres colocarlas si la esfera lo permite. conviertes tu reloj en un panel útil sin sacrificar la estética.

Cuando termines de ajustar, pulsa Añadir. La nueva esfera se sincroniza con tu Apple Watch y quedará disponible en tu colección. puedes establecerla de inmediato como esfera activa.

Para que todo esto funcione, necesitas que el Apple Watch esté vinculado y sincronizado con tu iPhone y tener instalada la app Watch. Con esa base, cualquier cambio que hagas desde el teléfono se aplicará en segundos. centro de control de todo lo relacionado con tu reloj.

Crear esferas con tus fotos

Si quieres un toque personal, las esferas de Fotos son tu mejor baza. En el iPhone, abre la app Watch, entra en la Galería de esferas y toca Fotos. Primero elige el modo de visualización que prefieras dentro de esa esfera. varias presentaciones para que la imagen encaje bien con la hora y las complicaciones.

Después toca Choose Photos (Elegir fotos), navega por tu carrete y selecciona las imágenes que quieras usar. Confirma con el icono de verificación (Checkmark). elige una sola foto o varias para que vayan rotando.

Si la esfera admite orientación, ajusta la visualización en vertical u otras variantes que veas disponibles. Gira la Digital Crown para encuadrar la imagen y decide si quieres colocar alguna complicación. la foto luzca y a la vez resulte funcional.

Cuando lo tengas, pulsa ADD/Añadir y la esfera de Fotos pasará directamente a tu colección del reloj. tendrás en la muñeca esos recuerdos que más te gustan.

Si quieres profundizar todavía más, repasa la sección de personalización de esferas dentro de la app para conocer todas las opciones de cada modelo. merece la pena explorar cada una para exprimirla.

Editar el orden de tus esferas

Desde el iPhone, en Mi reloj, toca Editar en Mis esferas. Mantén pulsado el icono de Orden (Order) junto a la esfera y arrástrala a la posición deseada. Al terminar, confirma con el icono de verificación (Checkmark). colocar tus favoritas al principio te ahorra tiempo cuando cambias de diseño.

Si prefieres hacerlo desde el reloj, entra en el selector de esferas manteniendo pulsada la pantalla, vuelve a mantener pulsada la esfera elegida y deslízala hacia un lado para recolocarla. rápido y sin necesitar el iPhone.

Eliminar una esfera que ya no usas

Cuando una esfera deja de interesarte, quítala para despejar tu colección. Desde la pantalla de edición de esferas en el iPhone, toca el icono Eliminar (Remove) y confirma con Remove. evitas que se acumulen diseños que ya no te aportan.

Limpiar de vez en cuando la lista ayuda a encontrar con más facilidad lo que realmente utilizas a diario. un puñado bien seleccionado vale más que una lista interminable.

Disponibilidad, modelos y software

No todas las esferas existen para todos los modelos o regiones, y algunas opciones pueden variar según el hardware de tu Apple Watch. Si algo no te aparece en la galería, probablemente sea por una limitación de disponibilidad. tenlo en cuenta antes de volverte loco buscándolo.

Para acceder a la colección más reciente, asegúrate de que tanto el iPhone como el Apple Watch están actualizados a la última versión de software disponible. actualizar te abre la puerta a nuevas esferas, colores y opciones de personalización.

Los cambios y mejoras que llegan con nuevas versiones (como las opciones extra de tipografía, color o idiomas mencionadas para watchOS 26) pueden afectar a cómo editas las esferas. explóralos porque suelen añadir posibilidades útiles.

Ideas y buenas prácticas de personalización

Piensa en el uso que le das al reloj en cada momento del día y adecúa tus esferas a esas situaciones. Para eventos más formales puedes optar por un estilo clásico y sobrio, y para el día a día decantarte por diseños más desenfadados o incluso con motivos infantiles si te apetece. tener varias esferas listas te permite cambiar de registro en un segundo.

Las complicaciones son tus aliadas para convertir la esfera en un panel informativo. Tiempo, calendario, actividad, accesos a apps… selecciona solo lo que consultes de verdad y sitúalo donde más te convenga. una buena configuración ahorra toques y te facilita la vida a cada mirada.

Revisa de vez en cuando tu colección: añade diseños nuevos que descubras en la galería y elimina los que ya no te cuadren. Con el ajuste de deslizamiento activado, tener el orden perfecto es aún más importante para no perder tiempo. orden y coherencia hacen que cambiar de esfera sea un placer y no una tarea.

Con todo lo anterior ya dominas lo esencial: puedes cambiar de esfera desde el reloj o el iPhone, explorar la galería por categorías, crear esferas de Fotos, reorganizar el orden, eliminar las que sobran y, si te apetece, recuperar el gesto de deslizar entre esferas como antes. Además, según la versión de software, verás opciones avanzadas como tamaño de hora, distribuciones, fuentes y más colores. mantén el software actualizado y tu colección al día para disfrutar de un Apple Watch que va siempre contigo, tanto por fuera como por dentro.