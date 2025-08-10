¿Cómo cambiar los ajustes de tus AirPods? ¿Acabas de estrenar unos AirPods y quieres sacarles todo el partido? O quizás llevas tiempo con ellos y te han surgido dudas sobre cómo personalizarlos y ajustar cada función a tu gusto. Los auriculares inalámbricos de Apple esconden muchas opciones de configuración para adaptarse a tus preferencias y, aunque a simple vista pueden parecer sencillos, exprimir su potencial implica conocer bien todo lo que puedes modificar.

En esta guía completa, te enseñamos paso a paso cómo cambiar todos los ajustes de tus AirPods desde tu iPhone, iPad o Mac, explicando cada apartado y las posibilidades que te ofrece. Descubrirás cómo cambiar el nombre, personalizar el control por toques, gestionar la cancelación de ruido, modificar la detección automática de oreja, elegir el micrófono principal y desactivar los sonidos del estuche, entre otras opciones útiles. ¡Acompáñanos y aprende a domar tus AirPods como un auténtico experto!

Cambiar el nombre de tus AirPods

Personalizar el nombre de tus AirPods te ayudará a identificarlos fácilmente si tienes varios dispositivos enlazados a tu cuenta o si compartes casa u oficina con otras personas que también usan auriculares Apple. Modificarlo es un proceso rápido desde el propio teléfono, siguiendo estos pasos sencillos:

Abre el estuche de carga con los AirPods dentro y asegúrate de que están conectados al iPhone o iPad. Ve a Ajustes > Bluetooth en tu dispositivo. Busca la entrada de tus AirPods en la lista y pulsa en el icono de información (la ‘i’ dentro de un círculo). Selecciona el nombre actual y escribe el que quieras ponerles. Pulsa en OK o Listo para guardar los cambios.

El nuevo nombre aparecerá en todos los dispositivos conectados a tu cuenta de iCloud, así que solo tendrás que hacer este cambio una vez para que se sincronice automáticamente. Si tienes varios pares de AirPods, te será muy útil ponerles un nombre descriptivo: «Trabajo», «Deporte», «Personal»…

Personalizar los controles táctiles de los AirPods

Una de las grandes ventajas de los AirPods es que puedes controlar la música y otras funciones sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Dependiendo del modelo, dispones de diferentes gestos y opciones para personalizar qué ocurre cuando tocas o aprietas cada auricular. Aquí te explicamos cómo configurarlo:

AirPods (1ª y 2ª generación): Doble toque

Abre el estuche de carga y asegúrate de que los AirPods están conectados al iPhone o iPad. Accede a Ajustes > Bluetooth y toca en la ‘i’ junto a tus AirPods. Elige si quieres cambiar la función del auricular izquierdo o derecho. Selecciona la acción para el doble toque: Usar Siri, reproducir o pausar música, avanzar de canción o volver atrás.

AirPods Pro, AirPods 3 y AirPods 4: Gestos en el sensor de presión

Presiona una vez: Reproduce o pausa música, responde llamadas.

Reproduce o pausa música, responde llamadas. Presiona dos veces: Salta a la pista siguiente.

Salta a la pista siguiente. Presiona tres veces: Vuelve a la canción anterior.

Vuelve a la canción anterior. Mantén pulsado: Alterna entre los modos de cancelación de ruido y ambiente (solamente en modelos Pro).

Recuerda que puedes decidir con qué gesto accedes a cada función dependiendo de tu modelo y tus preferencias. Si eres de los que usa mucho Siri, puedes poner ese acceso directo en el toque que más te convenga.

Controlar la cancelación de ruido y los modos de sonido

Los modelos más recientes, como los AirPods Pro y los AirPods 3 y 4, integran distintos modos de sonido para adaptarse a cada entorno. Así, puedes elegir entre cancelación activa de ruido, modo ambiente o sonido adaptativo, dependiendo de lo que necesites en cada momento.

Mantén pulsado el sensor de presión de cualquiera de los AirPods para cambiar de modo hasta oír un pequeño sonido.

de cualquiera de los AirPods para cambiar de modo hasta oír un pequeño sonido. También puedes abrir el Centro de Control en tu iPhone o iPad, mantener pulsado el control de volumen, y elegir el modo que prefieras (ver guía completa para controlar el ruido en AirPods).

Esta función es especialmente útil si vas en transporte público, te encuentras en una cafetería con ruido, o simplemente quieres aislarte del entorno o escuchar lo que ocurre a tu alrededor. Alterna entre los modos fácilmente y disfruta siempre de la mejor experiencia de sonido.

Cómo activar o desactivar la detección automática de oreja

Una peculiaridad de los AirPods es que pueden detectar cuándo los llevas puestos para pausar la música automáticamente al quitártelos y reanudarla al volver a ponértelos. Esta opción suele estar activada de fábrica, pero si prefieres desactivarla para que la música siga sonando aunque te los quites, solo tienes que hacer lo siguiente:

Accede a Ajustes en tu iPhone o iPad. Entra en Bluetooth y pulsa la ‘i’ al lado de tus AirPods. Desactiva la opción «Detección automática de oreja».

Si desactivas esta función, el sonido seguirá reproduciéndose por los AirPods aunque no los lleves puestos. Puede ser práctico en situaciones concretas, pero también puede hacer que se agote la batería más rápido si te los olvidas encendidos sobre la mesa.

Elegir el micrófono principal de los AirPods

Cada uno de los AirPods incluye un micrófono para que puedas hacer llamadas, grabar notas de voz o utilizar Siri. Por defecto, el sistema selecciona automáticamente el auricular más adecuado según el que estés usando. Pero si tienes preferencia por alguno de los dos, o si siempre usas el mismo, puedes configurar manualmente cuál será el micrófono principal:

Abre Ajustes > Bluetooth desde tu iPhone o iPad. Pulsa en el botón de información (‘i’) junto a tus AirPods. Busca la opción Micrófono y elige entre: Automático : El sistema decide en función de cuál estás usando.

: El sistema decide en función de cuál estás usando. Siempre el izquierdo : El auricular izquierdo será el micrófono, aunque te lo quites o pongas en el estuche.

: El auricular izquierdo será el micrófono, aunque te lo quites o pongas en el estuche. Siempre el derecho: Lo mismo con el derecho.

Así puedes asegurarte de que el micrófono que mejor te funciona sea siempre el principal, útil si uno de ellos te da algún problema o sueles usarlo para videollamadas. Antes de continuar te dejamos otro artículo guía para que sigas aprendiendo sobre tus Airpods: Guía definitiva para cambiar la conexión de tus AirPods entre dispositivos Apple

Conectar los AirPods a distintos dispositivos: iPhone, iPad, Mac, Android y Windows

Uno de los puntos fuertes de los AirPods es su capacidad para conectarse de manera sencilla a cualquier dispositivo, sea del ecosistema Apple o no. Te contamos cómo enlazarlos en cada caso:

Con tu iPhone/iPad: Solo tienes que abrir el estuche cerca del dispositivo, aparecerá una ventana emergente, y pulsar en conectar. Si usas la misma cuenta de iCloud, se sincronizarán automáticamente en todos tus equipos Apple.

Solo tienes que abrir el estuche cerca del dispositivo, aparecerá una ventana emergente, y pulsar en conectar. Si usas la misma cuenta de iCloud, se sincronizarán automáticamente en todos tus equipos Apple. En Mac: Abre el menú de Bluetooth en la barra de menús, abre el estuche de los AirPods y selecciónalos en la lista para enlazarlos.

Abre el menú de Bluetooth en la barra de menús, abre el estuche de los AirPods y selecciónalos en la lista para enlazarlos. Otros dispositivos (Android, Windows…): Abre el estuche, mantén pulsado el botón trasero hasta que el led parpadee, y selecciona los AirPods en la sección de Bluetooth del dispositivo.

Los AirPods son universales y pueden usarse incluso fuera del ecosistema Apple, aunque perderás algunas funciones avanzadas si no los usas con iPhone o iPad.

Usar Siri con los AirPods

Uno de los mayores atractivos de los AirPods es su integración con el asistente de voz de Apple. Puedes activar Siri diciendo «Oye Siri» en los modelos compatibles o usando los controles táctiles si así lo configuras. Entre las funciones que puedes pedirle:

Controlar el volumen (subir o bajar).

(subir o bajar). Realizar llamadas a contactos de tu agenda .

. Pedir información del tiempo, recordatorios, alarmas o cambiar de canción .

. Consultar el nivel de batería de los AirPods.

El acceso a Siri es una gran ventaja para manejar tu día a día mientras llevas los AirPods puestos, especialmente mientras haces deporte o te desplazas en transporte público.

Comprobar la batería y cargar los AirPods correctamente

Es fundamental saber cómo consultar la batería de los AirPods y su estuche para no quedarte sin carga en el momento más inoportuno. Hay varias maneras de hacerlo:

Utiliza el widget de batería en tu iPhone, iPad o Mac para ver el porcentaje actual de ambos auriculares y del estuche.

en tu iPhone, iPad o Mac para ver el porcentaje actual de ambos auriculares y del estuche. Consulta el led del estuche : verde indica carga suficiente, naranja señala batería baja.

: verde indica carga suficiente, naranja señala batería baja. Abre el estuche cerca del iPhone desbloqueado para ver una animación con el estado de carga.

Así podrás anticiparte y recargar los AirPods en cuanto lo necesites, evitando las temidas caídas de batería a mitad de una llamada o cuando más los necesitas.

Desactivar los sonidos del estuche de carga

Si tienes unos AirPods Pro de segunda generación, habrás notado que el estuche puede emitir sonidos al abrirse, al cargar o al enlazarse con dispositivos. Algunos usuarios lo encuentran útil, otros prefieren el silencio. Para desactivarlos:

Entra en Ajustes de tu iPhone o iPad y selecciona tus AirPods en la parte superior. Desactiva la opción Sonidos del estuche.

Así tu estuche dejará de emitir pitidos o alertas sonoras, perfecto si te molestan o utilizas los auriculares en situaciones discretas.

¿Qué ocurre si desactivo opciones automáticas?

La personalización de los AirPods implica decidir qué funciones automáticas quieres usar. Opciones como la detección automática de oreja y el micrófono automático están pensadas para facilitarte la vida, pero desactivarlas puede venir bien en contextos concretos: si compartes auriculares, si tienes problemas de desconexión o si quieres llevar el control absoluto sobre el audio.

Apple permite que adaptes los AirPods a tus costumbres, lo que marca la diferencia respecto a otros auriculares inalámbricos. Prueba con diferentes configuraciones hasta dar con la que más cómoda te resulte.

Este análisis revela que los AirPods ofrecen mucha más personalización de la que parece a simple vista. Si dedicas unos minutos a explorar su menú de ajustes, descubrirás que puedes adaptar desde los controles táctiles hasta el comportamiento del micrófono, pasando por el nombre e incluso cómo cambiar entre los modos de sonido. La clave para aprovechar al máximo tus AirPods radica en configurarlos según tu rutina y preferencias.