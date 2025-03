Si alguna vez te has encontrado con una aplicación en tu iPad que se congela o simplemente no responde, no estás solo. Es un problema común que puede ocurrir por diversas razones, desde errores de software hasta problemas de compatibilidad. Afortunadamente, cerrar y volver a abrir una aplicación puede solucionar estos inconvenientes rápidamente, y en este artículo te mostraremos cómo hacerlo paso a paso y qué hacer si el problema persiste. No te preocupes, ya que cómo cerrar y volver a abrir una app en tu iPad es muy sencillo y más si estás en Actualidad iPhone.

A continuación, exploraremos distintos métodos para cerrar y volver a abrir aplicaciones en tu iPad, además de otras soluciones efectivas en caso de que este problema sea recurrente.

Cómo cerrar una aplicación en tu iPad

Si una aplicación no responde o está funcionando de manera incorrecta, lo primero que debes hacer es cerrarla completamente. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén presionado hasta que aparezca el selector de aplicaciones .

. Busca la aplicación que deseas cerrar desplazándote hacia la izquierda o la derecha.

Desliza la ventana de la aplicación hacia arriba hasta que desaparezca.

Este proceso cierra completamente la aplicación y detiene cualquier proceso que estuviera ejecutando en segundo plano. Si quieres aprender más sobre cómo cerrar apps en otros dispositivos, puedes consultar este artículo sobre el iPhone X.

Volver a abrir una aplicación en el iPad

Screenshot

Una vez que has cerrado la aplicación, volver a abrirla es muy sencillo:

Ve a la pantalla de inicio de tu iPad.

Busca el icono de la aplicación cerrada.

Toca sobre ella para volver a abrirla.

Si el problema estaba relacionado con un error temporal, la aplicación debería funcionar sin problemas al volver a abrirse. Para más información sobre la gestión de aplicaciones, visita este enlace.

Forzar el cierre de una aplicación en el iPad

Si la aplicación sigue sin responder después de intentar cerrarla de la manera convencional, puedes forzar su cierre:

Desliza hacia arriba desde la parte inferior y mantén presionado hasta que aparezca el selector de aplicaciones .

. Ubica la aplicación problemática.

Deslízala hacia arriba para cerrarla por completo.

Este método es útil cuando la app se congela y no responde a ninguna acción. También puedes encontrar útiles otros métodos en este artículo sobre tweaks para cerrar aplicaciones.

Reiniciar el iPad para solucionar problemas de apps

Si cerrar y forzar el cierre de una aplicación no resuelve el problema, intenta reiniciar completamente tu iPad:

Mantén presionado el botón de encendido y el botón de volumen (en modelos sin botón de inicio) hasta que aparezca el control deslizante.

Desliza el control para apagar el dispositivo .

. Espera unos segundos y vuelve a encender el iPad presionando el botón de encendido.

En muchos casos, un simple reinicio soluciona problemas con aplicaciones que fallan.

Actualizar aplicaciones y software del iPad

Las aplicaciones pueden presentar errores si están desactualizadas. Para asegurarte de que todas están en la última versión sigue estos pasos:

Abre la App Store en tu iPad.

en tu iPad. Toca tu perfil en la esquina superior derecha.

Desplázate hacia abajo hasta la sección de actualizaciones disponibles .

. Si hay una actualización para la aplicación en cuestión, instálala.

Además, asegúrate de que tu iPad esté ejecutando la última versión de iPadOS:

Ve a Ajustes > General > Actualización de software .

> > . Si hay una actualización disponible, instálala.

Eliminar y reinstalar la aplicación

Si la aplicación sigue fallando después de probar los pasos anteriores, eliminarla y volver a instalarla puede ser la solución:

Busca la aplicación en la pantalla de inicio.

Mantén presionado su icono hasta que aparezca la opción de eliminar.

Toca Eliminar app .

. Abre la App Store, busca la aplicación y descárgala nuevamente.

Recuerda que, en algunos casos, eliminar una app también puede eliminar los datos almacenados en ella.

Cuándo acudir a un servicio técnico de Apple

Si después de probar todas estas soluciones tu iPad sigue teniendo problemas con las aplicaciones, es posible que haya un problema más profundo relacionado con el sistema operativo o el hardware. En este caso, podrías considerar llevar tu dispositivo a un servicio técnico especializado.

Existen numerosos servicios de reparación que ofrecen diagnósticos rápidos y opciones de reparación adaptadas a diferentes presupuestos. Si tu iPad está en garantía, consulta primero con el soporte técnico de Apple antes de acudir a un tercero.

Mantener tus aplicaciones actualizadas y seguir buenas prácticas de uso, como cerrar aplicaciones que no estés utilizando y reiniciar el dispositivo ocasionalmente, puede ayudar a evitar estos problemas en el futuro. Si en algún momento vuelves a experimentar dificultades con una aplicación en tu iPad, ahora sabes exactamente qué hacer para solucionarlo de manera rápida y eficaz. Esperamos que a estas alturas del artículo ya sepas cómo cerrar y volver a abrir una app en tu iPad.