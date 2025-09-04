Vamos a cubrir desde los requisitos del operador hasta cómo cambiar la contraseña y ver cuántos equipos tienes conectados, incluyendo opciones como Instant Hotspot entre dispositivos Apple y qué hacer si no aparece el ajuste en tu iPad. También repasaremos límites, consumo de datos y señales en la barra de estado para que tengas todo bajo control y evites sorpresas. Vamos allá con cómo compartir tu conexión a internet con “Punto de acceso personal” en tu iPad.

Qué es Punto de acceso personal y cómo funciona en iPad

Punto de acceso personal (también llamado tethering) convierte tu iPad con datos móviles en una red a la que otros dispositivos se conectan como si fuese un Wi‑Fi normal. El nombre de la red coincide con el nombre del dispositivo, que puedes cambiar desde Ajustes > General > Información.

Apple no permite elegir el tipo de seguridad de la red ni forzar la banda de emisión (2,4 GHz o 5 GHz). Lo que sí puedes configurar es la contraseña del Wi‑Fi compartido, imprescindible para proteger tu conexión.

Cuando un equipo se enlaza a tu punto de acceso, la barra de estado del iPad muestra un indicador de actividad y, en los iPhone, se ve un icono específico de punto de acceso en color verde y un aviso en la parte superior. El número de dispositivos simultáneos depende del operador y del modelo.

Entre equipos Apple con la misma sesión de iCloud, puedes aprovechar Instant Hotspot para conectarte sin escribir la clave. Es una forma rápida de enlazar Mac, iPhone o iPad a tu red personal sin complicaciones extra.

Requisitos previos y plan de tu operador

Antes de nada, confirma que tu operador incluye el uso de compartir Internet en tu tarifa, porque algunas compañías lo restringen o aplican recargos. Si no encuentras la opción Punto de acceso personal en Ajustes, contacta con tu operador para activarla. Para escoger tu tarifa te recomendamos esto: ¿Cómo elegir la mejor tarifa familiar para compartir datos y reducir la factura?

En ciertos casos, el APN específico para compartir Internet debe estar configurado. En iPhone suele estar en Ajustes > Datos móviles > Red de datos móviles (sección Punto de acceso personal o Compartir Internet). Si tu operador lo requiere, revisa o solicita el APN correcto para que el punto de acceso funcione.

Asegúrate de que los datos móviles del iPad están encendidos. Desde el Centro de control, comprueba que el icono de datos móviles está activo; en algunos tutoriales verás que debe mostrarse en verde cuando está habilitado. Sin datos móviles, el iPad no podrá ofrecer conexión a otros equipos.

Activar Punto de acceso personal en iPad paso a paso

El camino directo es Ajustes > Punto de acceso personal, y dentro de ese menú activar Permitir que otros se conecten. En algunos modelos o versiones aparece en Ajustes > Datos móviles > Punto de acceso personal, así que busca la opción si no la ves a la primera.

En la misma pantalla puedes cambiar la contraseña Wi‑Fi. El iPad genera una por defecto, pero conviene personalizarla. Deja abierta esta pantalla hasta completar la primera conexión desde el otro dispositivo, así facilitarás el emparejamiento.

En muchos manuales verás un esquema sencillo: busca el ajuste de Punto de acceso personal, revisa o establece la contraseña, activa la opción de compartir y, desde el otro dispositivo, selecciona la red del iPad e introduce la clave. Con esos cuatro pasos estarás navegando en segundos.

Recuerda que el nombre de la red coincide con el del dispositivo. Si quieres cambiarlo, entra en Ajustes > General > Información y edita el nombre del iPad. Ese nuevo nombre será el SSID visible para los demás equipos.

Formas de conexión: Wi‑Fi, Bluetooth y USB

El iPad puede compartir Internet por tres vías. Cada una tiene ventajas y pequeños matices a tener en cuenta. Elige la que mejor encaje con lo que necesitas en cada momento.

Conexión por Wi‑Fi

Con el Punto de acceso personal ya activado, verifica la contraseña y quédate en esa pantalla. En el dispositivo que vas a conectar, abre sus ajustes Wi‑Fi y selecciona la red del iPad. Introduce la contraseña y espera a que se complete el enlace.

En algunos dispositivos verás un icono de dos eslabones encadenados al conectarte a un punto de acceso en lugar del icono de ondas. Es una pista visual de que estás usando la red compartida de otro equipo.

Conexión por Bluetooth

Para enlazar por Bluetooth, en tu iPad ve a Ajustes > Bluetooth y mantén abierta la pantalla para que sea visible. Desde el otro equipo (Mac u otro dispositivo compatible), inicia el emparejamiento y confirma el código si lo solicita. Una vez enlazados, el tráfico de datos irá por Bluetooth.

Ten en cuenta que la conexión por Bluetooth tiende a ser menos rápida que por Wi‑Fi y puede afectar a la batería. Es útil si el Wi‑Fi presenta problemas o interferencias puntuales.

Conexión por USB

La conexión mediante cable USB es muy estable y, además, permite cargar el dispositivo en muchos casos. En Mac, asegúrate de usar Finder o tener iTunes actualizado; en Windows, instala iTunes si es necesario. Conecta el iPad al ordenador por cable y, si aparece el aviso “¿Confiar en este ordenador?”, toca Confiar.

En el ordenador, selecciona la interfaz de red del iPad en los ajustes de red si no se activa sola. Cuando termines, bastará con desconectar el cable para cortar el acceso. USB es ideal cuando necesitas una sesión larga sin interferencias.

Ver y gestionar los dispositivos conectados

Cuando haya equipos usando tu punto de acceso, el iPad muestra un indicador de actividad en la parte superior. En el iPhone, además, el sistema destaca un icono verde de punto de acceso. Desde el Centro de control del dispositivo compartiendo puedes comprobar los conectados.

Para dejar de compartir, apaga Punto de acceso personal, desactiva Bluetooth o desenchufa el cable USB, según el método empleado. Otra opción es cambiar a otra red Wi‑Fi en el dispositivo que estaba conectado para que deje de usar la del iPad.

Seguridad: contraseña y caracteres admitidos

Necesitas una contraseña Wi‑Fi para poder activar Punto de acceso personal. Puedes modificarla en Ajustes > Punto de acceso personal (o Ajustes > Datos móviles > Punto de acceso personal) tocando en Contraseña Wi‑Fi. El sistema exige un mínimo de ocho caracteres.

Importante: solo funcionan contraseñas con caracteres ASCII. Si introduces caracteres no ASCII —por ejemplo, alfabetos chino, japonés o cirílico—, otros equipos no podrán conectarse. Usa letras latinas, números y signos de puntuación comunes para evitar problemas.

ASCII válido : letras A‑Z y a‑z

: letras A‑Z y a‑z ASCII válido : dígitos del 0 al 9

: dígitos del 0 al 9 ASCII válido: signos de puntuación habituales

Como recomendación de buenas prácticas, crea una clave robusta combinando mayúsculas, minúsculas, números y signos, evitando patrones fáciles. Así limitarás accesos no deseados a tu conexión móvil.

Trucos, límites y avisos importantes

Algunas funciones que requieren “estar en Wi‑Fi” pueden quedar deshabilitadas o limitadas mientras compartes Internet, por ejemplo, copias de seguridad en iCloud o subidas automáticas de fotos. Tenlo en cuenta si dependes de estas tareas en segundo plano.

Compartir datos consume tu tarifa móvil. Controla el gasto si tu plan es ajustado y vigila actualizaciones automáticas en los equipos conectados, porque pueden devorar gigas sin que te des cuenta. Si tu plan es “ilimitado”, revisa la política de uso razonable del operador para evitar restricciones.

Si te preocupa la batería, la conexión por USB ayuda porque el iPad puede ir cargándose mientras comparte. En sesiones por Wi‑Fi o Bluetooth, reduce brillo y cierra apps innecesarias para alargar autonomía. Recuerda desactivar el punto de acceso al terminar para no dejar la red abierta.

Entre dispositivos Apple con la misma cuenta de iCloud, Instant Hotspot permite conectarte sin teclear la contraseña. En tu Mac, verás tu iPad/iPhone en la lista de redes y podrás enlazar en un toque. Es cómodo y evita tener que dictar la clave a cada rato.

La documentación oficial de Apple que recoge estos comportamientos se ha ido actualizando (por ejemplo, hubo una revisión en diciembre de 2024). Conviene revisar las notas del sistema tras grandes actualizaciones de iOS/iPadOS por si cambian rutas o nombres de menús.

Guía rápida: conectar otros dispositivos a tu iPad

Desde el equipo que necesita Internet, busca redes Wi‑Fi disponibles, elige la del iPad e introduce la clave que configuraste. Si prefieres Bluetooth, empareja desde los ajustes del otro dispositivo y usa el iPad como puerta de enlace. Por USB, conecta el cable y confía en el ordenador cuando te lo pida.

En Mac es recomendable tener Finder o iTunes actualizados para un emparejamiento sin errores. En Windows, instala iTunes si el sistema no reconoce la interfaz de red del iPad. Con eso listo, deberías navegar sin tocar nada más.

Si compartes desde iPhone: similitudes y diferencias

El proceso en iPhone es prácticamente idéntico: Ajustes > Punto de acceso personal > activar Permitir a otros conectarse, establecer Contraseña Wi‑Fi y listo. En versiones anteriores, la ruta pasaba por Ajustes > Datos móviles > Punto de acceso personal. La señal de que estás compartiendo aparece destacada en la parte superior de la pantalla.

Puedes compartir por Wi‑Fi, Bluetooth o USB igual que con el iPad. El número máximo de conexiones simultáneas lo marca el operador y tu modelo de iPhone. Si ves que no aparece la opción, contacta con la compañía para habilitar Compartir Internet.

Un detalle visual útil: en algunos iPhone verás un color destacado y, además, el icono específico de punto de acceso cuando hay dispositivos conectados. Así puedes comprobar de un vistazo si sigues compartiendo la red.

Comparativa rápida: si un día compartes desde Android

No es el objetivo de esta guía, pero conviene saber dónde está la opción en Android por si te toca hacerlo desde otro móvil. Los nombres de menús cambian según marca y versión, pero suele estar en Conexión compartida o Punto de acceso portátil.

Samsung : Ajustes > Conexiones > Conexión compartida y módem > Conexión compartida

: Ajustes > Conexiones > Conexión compartida y módem > Conexión compartida Xiaomi : Ajustes > Punto de acceso portátil o Ajustes > Conexión y compartir > Punto de acceso portátil

: Ajustes > Punto de acceso portátil o Ajustes > Conexión y compartir > Punto de acceso portátil Huawei: Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi‑Fi > Zona Wi‑Fi portátil

Como en iPad, podrás cambiar nombre de la red y contraseña antes de activarlo. Luego bastará con buscar esa red desde el dispositivo que quieres conectar.

Solución de problemas

No aparece Punto de acceso personal: normalmente es cosa del operador. Comprueba que tu tarifa permite tethering y que tienes los datos móviles activos. Si tu compañía requiere APN específico para compartir, configura el que te indiquen.

No me puedo conectar por Wi‑Fi: revisa la contraseña (solo ASCII), apaga y enciende el punto de acceso, y prueba a “olvidar” la red desde el otro dispositivo antes de reintentar. También puedes alternar el modo avión unos segundos para reiniciar radios.

Bluetooth no enlaza: elimina el emparejamiento en ambos equipos y vincula de cero con el código de confirmación visible en pantalla. Mantén abierta la pantalla de Bluetooth del iPad mientras emparejas.

Por USB no navego: actualiza iTunes/Finder, usa un cable original o certificado y marca Confiar cuando el iPad te lo pregunte. En Windows, verifica que aparece un nuevo adaptador de red en el Panel de control. Si sigue sin salir, prueba otro puerto USB.

Cómo desconectar equipos y dejar de compartir

Hay varias formas: desactiva Punto de acceso personal en el iPad, desconecta Bluetooth o quita el cable USB. También puedes hacer que el otro dispositivo cambie a otra red Wi‑Fi o datos móviles propios. Desactivar el punto de acceso cuando no lo usas es lo más seguro y ahorra batería.

Notas útiles y recursos relacionados

En algunas guías verás un tiempo estimado de 10 minutos para completar la configuración, especialmente si es tu primera vez. En la práctica, en menos de cinco lo tendrás listo si sigues los pasos.

Si lo que necesitas es ver o compartir la clave del Wi‑Fi al que ya está conectado tu iPad (no el del punto de acceso), hay tutoriales específicos para ello. Es diferente a configurar el Punto de acceso personal y no depende de tu operador.

También es habitual encontrar listados de búsquedas relacionadas, como “Cómo compartir datos desde iPhone” o “Buscar mi iPhone”. Te dejamos el recordatorio de que esta guía está centrada en iPad, aunque muchos pasos son equivalentes en iPhone.

En medios especializados de Apple se han publicado consejos adicionales sobre cobertura, trucos de conexión entre iPhone y iPhone, y alternativas cuando el Wi‑Fi falla. Son buenas lecturas si quieres profundizar en escenarios concretos.

Buenas prácticas de seguridad y privacidad

No compartas tu contraseña con cualquiera, evita claves obvias y cambia la contraseña periódicamente si usas el punto de acceso a menudo. Es preferible dictar la clave directamente en el dispositivo de tu invitado para minimizar riesgos.

Si conectas un ordenador ajeno, desmarca sincronizaciones o copias automáticas antes de empezar para evitar tráfico pesado. Recuerda que cualquier equipo conectado puede consumir tus datos sin que lo notes.

Atajos y pequeños trucos del día a día

Deja un texto de notas con tu contraseña para copiar/pegar rápido si cambias la clave con frecuencia. En Mac, anclar la red del iPad como favorita agiliza la conexión cuando se active el punto de acceso.

Si tienes varios dispositivos Apple, Instant Hotspot te ahorra escribir la contraseña cada vez. Mantener todos los equipos actualizados reduce incompatibilidades y fallos en el proceso de emparejamiento.

En portátiles, desactiva actualizaciones automáticas y sincronizaciones de fotos/archivos antes de conectarte al punto de acceso durante viajes. Así controlarás el consumo y alargarás la autonomía.

Si trabajas con USB y notas cortes, cambia el cable o el puerto y evita hubs no alimentados. Las conexiones directas suelen ser más estables para compartir Internet.

Recordatorio legal y del operador

Revisa las condiciones de tu plan para conocer límites de tethering y posibles cargos. Incluso en planes “ilimitados”, suele existir un uso razonable tras el cual se reduce velocidad o se aplican restricciones. Infórmate bien para no llevarte sorpresas en la factura.

Algunas compañías restringen el número de dispositivos conectados al mismo tiempo. Si alcanzas el tope, no verás nuevos accesos aunque el iPad esté compartiendo. Desconecta algún equipo o pide a tu operador ampliar el límite si es posible.

Pequeña checklist de primera configuración

Activa datos móviles en el iPad desde el Centro de control o Ajustes

en el iPad desde el Centro de control o Ajustes Comprueba que tu tarifa permite tethering y, si procede, configura el APN

y, si procede, configura el APN Entra en Ajustes > Punto de acceso personal y activa Permitir que otros se conecten

y activa Permitir que otros se conecten Edita la contraseña Wi‑Fi con al menos ocho caracteres ASCII

con al menos ocho caracteres ASCII Conecta por Wi‑Fi, Bluetooth o USB según te convenga en cada caso

Todo este proceso es rápido: la primera vez puede llevar unos minutos, pero después es prácticamente instantáneo con cualquiera de los métodos. Si aparece el aviso “¿Confiar en este ordenador?” al usar USB, pulsa Confiar para completar la conexión.

Con estos pasos y recomendaciones, tendrás listo tu iPad para salvarte la papeleta cuando no haya Wi‑Fi cerca, ya sea para enviar un correo urgente, trabajar con el portátil o conectar la tablet de un familiar. La clave está en revisar el plan del operador, usar una contraseña robusta y elegir el método de conexión que mejor encaje con tu situación. Ahora ya sabes cómo compartir tu conexión a internet con “Punto de acceso personal” en tu iPad.