Compartir la ubicación con tu grupo familiar es mucho más que ver un punto en un mapa: es poder recibir avisos útiles, coordinarse sin tener que enviar mensajes y, sobre todo, contar con ayuda inmediata si pierdes un dispositivo. Con En familia, todo esto se gestiona desde las apps y ajustes que ya usas, sin complicarte la vida.

Si te preocupa la privacidad, estás en buenas manos: el organizador puede activar el uso compartido, pero cada persona decide si comparte o no su posición. Además, puedes interrumpir el uso compartido en cualquier momento y elegir desde qué dispositivo concreto quieres transmitir tu ubicación, lo que da un control total a cada miembro. Vamos allá con Cómo compartir ubicaciones y localizar dispositivos perdidos con “En familia” en tu iPhone.

Qué permite En familia al compartir tu ubicación

Con En familia, los miembros del grupo pueden ver tu ubicación en la app Buscar y, si aceptas, también en Mensajes y en el Apple Watch (mediante la app Buscar personas en watchOS 6 o posterior). Esto facilita encontrar a alguien en un instante, sin llamadas ni pérdidas de tiempo.

Además, es posible recibir notificaciones cuando un menor o cualquier familiar llega o sale de un lugar, o cuando no está en un sitio concreto durante una franja horaria. Esta función de avisos es configurable y se puede repetir de forma automática para que se adapte a tu rutina diaria.

Otra ventaja práctica es la asistencia en caso de pérdida o robo de un equipo. Si has activado Buscar y compartes tu ubicación con la familia, pueden ayudarte a localizar tu dispositivo desde la app Buscar, reproduciendo un sonido, consultando si está en línea, activando el modo Perdido o incluso borrándolo de forma remota.

Requisitos y ajustes previos imprescindibles

Para que todo funcione de forma fluida, conviene revisar un par de cosas antes de empezar. En primer lugar, asegúrate de que la Localización está activada en el iPhone o iPad: ve a Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización y habilítala, porque sin este permiso no se podrá compartir la ubicación con nadie.

También es importante tener configurado En familia en tu Apple ID. El organizador del grupo es quien activa por primera vez el uso compartido de la ubicación; a partir de ahí, cada persona decide si quiere participar. Cuando se activa, el organizador comparte automáticamente su ubicación con todos los miembros actuales y con quienes se unan en el futuro si se marca la opción automática.

Activar el uso compartido de ubicación en En familia

El primer paso para que todos puedan verse en el mapa es activar la función en los ajustes de En familia. Es un proceso sencillo que el organizador completa en segundos y, después, cada miembro recibe un aviso para aceptar o no compartir su ubicación con el resto.

Abre la app Ajustes en el iPhone o iPad. Toca En familia y, después, Compartir ubicación. Activa la opción de compartir ubicación para cada familiar con el que quieras compartir. Se puede repetir con todos los miembros que desees.

Cuando habilitas a alguien, esa persona recibe un mensaje indicando que estás compartiendo tu ubicación y puede decidir si la comparte contigo. Si más adelante se unen nuevos miembros a tu grupo familiar, puedes activar “Compartir la ubicación automáticamente” para que se integren sin pasos extra.

Compartir tu ubicación desde Ajustes o desde la app Buscar

Tienes dos rutas muy cómodas para compartir la ubicación. Desde Ajustes, gestionas todo de forma centralizada en En familia, y desde la app Buscar puedes controlar qué se comparte y con quién, además de ver a tus familiares en el mapa. Ambas opciones son compatibles y complementarias. Eso sí, antes de que te leas esto, te dejamos esta guía sobre El futuro de la app Buscar en los nuevos sistemas operativos de Apple.

Opción 1: desde Ajustes

En iPhone o iPad, abre Ajustes. Entra en En familia y pulsa Compartir ubicación. En la sección de compartir ubicación, toca a los miembros con los que quieras compartir. Podrás activar o desactivar a cada uno cuando quieras.

Esta vía tiene la ventaja de que te sitúa directamente en la configuración familiar, ideal si estás organizando el grupo por primera vez o si quieres revisar rápidamente quiénes pueden ver tu ubicación.

Opción 2: desde la app Buscar

Abre la app Buscar en tu iPhone, iPad o Mac. Toca o haz clic en la pestaña Personas. Selecciona el nombre de un familiar y vuelve a tocarlo para abrir el menú. Elige Compartir mi ubicación para que ese familiar pueda ver tu posición en el mapa.

Dentro de Buscar, también puedes ir a la pestaña Yo para habilitar “Compartir mi ubicación” y confirmar qué dispositivo está enviando la señal. Si en ese momento no se está compartiendo desde tu iPhone, verás la opción “Usar este iPhone como mi ubicación”.

Elegir desde qué dispositivo compartir tu ubicación

Si tienes varios dispositivos Apple, es útil seleccionar desde cuál se comparte tu posición en cada momento. Por ejemplo, cuando sales de casa con el iPhone, quizá te interese que sea ese el dispositivo que informe de tu ubicación, y no el iPad que se ha quedado en el sofá. Cambiarlo es muy fácil y te da un control preciso sobre lo que ven tus familiares.

En el iPhone o iPad desde el que quieras compartir, abre Ajustes. Toca tu nombre y entra en la sección Buscar. Pulsa en Usar este como mi ubicación. El cambio es inmediato.

Este ajuste es especialmente práctico si alternas entre iPhone y iPad, o si alguna vez prefieres que la ubicación esté vinculada a un dispositivo concreto por motivos de batería, cobertura o comodidad. Recuerda que puedes modificarlo las veces que necesites.

Recibir notificaciones de llegada, salida y avisos recurrentes

Una de las funciones más útiles es configurar avisos automáticos basados en ubicación. Puedes saber cuándo un familiar llega a un lugar o se va de él, o configurar que te avise si no está en una zona concreta durante una hora determinada. Estos avisos se pueden repetir de forma recurrente, lo que resulta perfecto para rutinas escolares o laborales.

Desde la app Buscar, entra en la ficha de la persona, busca las opciones de notificaciones y ajusta la condición (llegada, salida o ausencia en un lugar durante una franja). Así podrás, por ejemplo, recibir un aviso si un menor sale del colegio durante el horario lectivo, o si alguien llega a casa a una hora establecida.

Estos ajustes no requieren pasos complejos y respetan la privacidad: tú decides qué recibir y cuándo. Por supuesto, puedes editar o desactivar cualquier aviso cuando lo desees para que no te lleguen notificaciones innecesarias.

Ver la ubicación en Buscar, Mensajes y en Apple Watch

Una vez activado el uso compartido, abrir la pestaña Personas en la app Buscar te mostrará tu posición y la del resto de miembros que hayan aceptado compartir. Desde ahí podrás iniciar rutas, reproducir sonidos en los dispositivos y gestionar avisos con total comodidad, todo en un mapa que se actualiza automáticamente.

La ubicación también se integra con la app Mensajes. Al hablar con un familiar, puedes ver su posición compartida y, en iOS 17 o posterior, aprovechar funciones como la hora de llegada estimada (ETA) y Aviso de llegada para que sigan tu trayecto. Estas opciones hacen que la coordinación sea más rápida y segura para todos.

Si usas Apple Watch con watchOS 6 o posterior, la app Buscar personas te permite consultar la ubicación de tus familiares desde la muñeca. Es ideal cuando estás en movimiento y quieres un vistazo rápido sin sacar el iPhone.

Cómo dejar de compartir tu ubicación cuando quieras

La decisión de compartir tu ubicación es reversible. Si en algún momento ya no quieres que un familiar la vea, puedes desactivar esa opción para esa persona concreta o para todos. Es tan simple como ir a Ajustes > En familia > Compartir ubicación, o abrir la app Buscar y modificar con quién compartes.

También puedes deshabilitar por completo “Compartir mi ubicación” desde la pestaña Yo en la app Buscar. Cuando lo hagas, los demás dejarán de ver tu posición inmediatamente y se detendrán los avisos relacionados con tu ubicación.

Localizar un dispositivo perdido con ayuda de tu familia

Si pierdes tu iPhone, iPad o Mac y tienes Buscar activado, cualquier miembro de tu familia puede darte una mano. Desde la app Buscar, ellos verán si tu dispositivo está en línea o desconectado, podrán reproducir un sonido para ayudarte a encontrarlo cerca, activarán el modo Perdido si ya tenías un código, o incluso podrán borrarlo de manera remota si fuera necesario.

Cuando compartes tu ubicación con En familia, esta ayuda es aún más potente, porque podrán ver la posición del dispositivo en el mapa. Si no compartes la ubicación, tus familiares no verán los datos de localización de tus dispositivos, pero aun así podrán comprobar el estado en línea o desconectado, reproducir sonidos, activar el modo Perdido o efectuar el borrado, lo que supone un respaldo muy valioso en emergencias.

Recuerda que, si sospechas de robo, lo más recomendable es activar el modo Perdido y ponerte en contacto con las autoridades. La función de borrar remotamente protege tu información personal, y la reproducción de sonido es útil si el dispositivo está cerca y crees que puedes recuperarlo sin riesgos.

Objetos y AirTag: dejar de compartir la ubicación de un objeto

En la pestaña Objetos de la app Buscar puedes gestionar AirTag y otros accesorios compatibles. Si has compartido la ubicación de un objeto mediante un enlace o con tu familia y quieres detener ese uso compartido, el proceso es directo y te asegura que el acceso se revoca al instante.

Abre la app Buscar en el iPhone. Toca Objetos y selecciona el objeto que tiene la página web compartida. Elige Compartir ubicación del objeto y pulsa Dejar de compartir la ubicación del objeto. El sistema dejará de mostrar su posición a quienes tuvieran acceso.

Ten en cuenta que los enlaces de uso compartido caducan de forma automática al cabo de 7 días, cuando detienes el uso compartido manualmente o cuando recuperas el objeto, lo que añade una capa de seguridad adicional.

Compartir la hora de llegada y Aviso de llegada en Mapas y Mensajes

En iOS 17 y iPadOS 17 o posterior, puedes compartir tu hora de llegada estimada directamente desde Mapas o Mensajes. Con Aviso de llegada, un familiar puede seguir tus indicaciones paso a paso mientras realizas un trayecto, de modo que si surge cualquier imprevisto, tu contacto estará al tanto y podrá ayudarte.

Esta función complementa el uso compartido de ubicación tradicional, ya que no solo muestra dónde estás, sino también el progreso de tu ruta. Es especialmente útil cuando vas a casa tarde, al recoger a alguien o cuando haces un viaje en solitario y quieres que alguien verifique que llegas bien.

Consejos de privacidad y buenas prácticas

Compartir con responsabilidad es clave. Revisa periódicamente quién tiene acceso a tu ubicación y desde qué dispositivo se está compartiendo. Activar la opción de compartir automáticamente con nuevos miembros agiliza la configuración, pero conviene comprobar que todos los integrantes comprenden cómo funciona y qué pueden ver.

Si tienes menores en el grupo familiar, las notificaciones recurrentes por llegada o salida de determinados lugares son muy útiles. Ajusta las franjas horarias con cuidado y evita enviar avisos innecesarios que puedan saturar a los adultos responsables.

Recuerda que desde Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización puedes controlar al detalle qué apps acceden a tu ubicación y cuándo. Mantener esta sección al día ayuda a que solo las apps necesarias conozcan tu posición, reforzando tu seguridad.

Solución de problemas habituales

Si no aparece la ubicación de un familiar, comprueba que esa persona ha aceptado compartir su ubicación y que tiene activada la opción “Compartir mi ubicación” en la app Buscar (pestaña Yo). Asimismo, verifica que el dispositivo tenga cobertura y la Localización activada, porque sin estos requisitos no se actualizará el mapa.

Si crees que se está compartiendo desde el dispositivo equivocado (por ejemplo, desde un iPad en casa), entra en Ajustes > > Buscar y elige Usar este como mi ubicación en el equipo que llevas encima. Así, la app Buscar y Mensajes mostrarán tu posición real al instante.

Cuando una notificación no salta, revisa que el aviso esté bien configurado (llegada, salida o ausencia), que el lugar sea el correcto y que la persona haya concedido permiso para que se le establezcan notificaciones. A veces, borrar y volver a crear el aviso soluciona comportamientos extraños.

Preguntas frecuentes rápidas

¿Puedo dejar de compartir con una persona concreta y mantener al resto? Sí, desde Ajustes > En familia > Compartir ubicación o desde la app Buscar puedes desactivar el uso compartido para un familiar específico y mantener a los demás como están.

¿Qué ve mi familia si no comparto la ubicación? No podrán ver la posición de tus dispositivos, pero sí verificar si están en línea o desconectados, reproducir un sonido, activar el modo Perdido y borrar de forma remota. Esto significa que, incluso sin compartir ubicación, pueden ayudarte en una emergencia.

¿Puedo recibir avisos solo ciertos días u horas? Sí. Al configurar notificaciones, puedes establecer franjas horarias o condiciones recurrentes, de manera que los avisos se adapten a tu rutina sin resultar invasivos.

Al aprovechar En familia para compartir tu ubicación, configurar avisos útiles y permitir que te ayuden a encontrar dispositivos u objetos, ganas tranquilidad y agilidad en el día a día; con unos pocos ajustes en Buscar y en Ajustes tienes todo bajo control, con opciones granulares para decidir qué compartes, con quién y desde qué dispositivo, y con herramientas como Aviso de llegada y notificaciones recurrentes que hacen tu organización más sencilla y segura.