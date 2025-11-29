Si te estás quedando sin espacio en el móvil y quieres conectar una memoria USB, una tarjeta SD o incluso un SSD, estás en el lugar adecuado. En iPhone es posible trabajar con almacenamiento externo, ya sea para copiar fotos y vídeos, liberar espacio o mover proyectos pesados sin depender de la nube.

Antes de enchufar nada, conviene tener claros los requisitos y las diferencias entre modelos con Lightning y los nuevos con USB‑C, qué adaptadores funcionan de verdad, cómo ver el contenido en la app Archivos y qué formatos de disco reconoce iOS. Además, hay ajustes de seguridad que pueden bloquear la conexión si el iPhone está cerrado con código, y algunos accesorios necesitan más energía de la que el teléfono puede dar. Lo vemos todo con calma en esta guía sobre cómo conectar dispositivos de almacenamiento externo a tu iPhone.

Qué puedes conectar hoy a tu iPhone

En los iPhone con Lightning (hasta iPhone 14) y en los iPhone con USB‑C (serie iPhone 15) se pueden usar memorias y lectores, pero no con las mismas limitaciones. Con Lightning, la energía disponible es muy justa, por lo que pendrives y lectores de tarjetas SD suelen funcionar sin problemas, mientras que los discos duros y algunos SSD pueden no alimentarse correctamente.

Con la llegada del USB‑C a los iPhone 15 y 15 Pro, el panorama cambia para mejor. USB‑C abre la puerta a más accesorios y a mayores velocidades, de modo que verás transferencias más rápidas y más compatibilidad con unidades externas modernas. Eso sí, el tipo de cable y la velocidad del puerto del propio iPhone siguen marcando diferencia.

Adaptadores y cables imprescindibles

Dependiendo de tu iPhone y del dispositivo que quieras conectar, vas a necesitar el adaptador correcto. Estos son los compatibles que debes tener en el radar:

Adaptador de Lightning a USB para cámaras : recomendable para pendrives USB y algunos lectores que necesiten el conector USB‑A.

: recomendable para pendrives USB y algunos lectores que necesiten el conector USB‑A. Adaptador de Lightning a USB 3 para cámaras : versión con mayor capacidad de energía y un puerto adicional para alimentación, clave para accesorios algo más exigentes.

: versión con mayor capacidad de energía y un puerto adicional para alimentación, clave para accesorios algo más exigentes. Adaptador de Lightning a lector de tarjetas SD para cámaras : conexión directa para SD cuando tu iPhone usa Lightning.

: conexión directa para SD cuando tu iPhone usa Lightning. Adaptador de USB‑C a lector de tarjetas SD para cámaras: pensado para iPhone 15 y 15 Pro, conecta tarjetas SD sin complicaciones.

Si tu SSD lleva USB‑C, con un cable USB‑C a USB‑C irás directo; si es USB‑A, necesitarás un adaptador de USB‑C a USB‑A para los iPhone con USB‑C. En Lightning, lo normal es pasar por los adaptadores de cámara indicados arriba.

Pasos básicos con tarjetas SD y unidades USB

Una vez tengas el cable o adaptador correcto, el uso diario es muy simple. Sigue estas pautas para no tener sustos:

Conecta la unidad USB o el lector SD al puerto de carga del iPhone (Lightning o USB‑C, según tu modelo) usando el adaptador compatible. Si usas SD, inserta la tarjeta en el lector sin forzar. Solo encaja de una forma; si no entra, gírala y vuelve a probar. Abre la app Archivos y toca Explorar en la parte inferior. En la sección Ubicaciones verás el nombre del dispositivo externo; si no aparece Ubicaciones, toca de nuevo Explorar para mostrarla. Para ver el contenido, entra en la unidad y navega por carpetas. Desde Archivos puedes copiar, mover, renombrar o borrar como en un ordenador. Cuando termines, desconecta la unidad quitando el accesorio del puerto del iPhone. No hace falta expulsar, pero evita desconectar en mitad de una copia.

La app Archivos es compatible con transferencias grandes, por lo que podrás gestionar bibliotecas de fotos y vídeos sin problema. Si mueves mucho material, organiza por carpetas y nombres claros para localizarlo rápido después.

Desbloqueo y seguridad: el ajuste que puede bloquearte

Por seguridad, iOS exige que desbloquees el iPhone o iPad para establecer comunicación con accesorios por cable (USB o Thunderbolt), así como con lectores en el Smart Connector de iPad o incluso con tu Mac o PC. Mientras no desbloquees, el iPhone no hablará con el accesorio y puede que ni siquiera lo alimente.

Si el dispositivo permanece bloqueado, no se comunicará con el accesorio y es probable que no cargue desde él. Con un adaptador de corriente USB sí cargará aunque esté bloqueado.

y es probable que no cargue desde él. Con un adaptador de corriente USB sí cargará aunque esté bloqueado. Si ya lo desbloqueaste y no se reconoce, desconecta el accesorio, desbloquea el iPhone y vuelve a conectar. Suele solucionarlo al instante.

Para revisar este comportamiento, ve a Ajustes > Privacidad y seguridad > Seguridad > Accesorios con cable, donde podrás elegir el ajuste que corresponda a tu modelo. Ten presente que, si te vas a conectar a una unidad de almacenamiento, siempre deberás desbloquear el iPhone o iPad antes de usarlo. Nota: esta política de seguridad está vigente según documentación reciente, con referencia de publicación a 24 de octubre de 2025.

USB‑C en iPhone 15: compatibilidad y velocidades

El salto al USB‑C en iPhone 15 y 15 Pro amplía la compatibilidad. El puerto USB‑C acepta una gama más amplia de accesorios, incluidas unidades SSD modernas que utilizan estándares USB‑C 3.2 o incluso Thunderbolt 3 en ciertos casos de compatibilidad.

La velocidad del conector varía por modelo. En iPhone 15 y 15 Plus, el puerto funciona a USB 2 (hasta 480 Mb/s); en iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, la conexión sube a USB 3 con tasas de hasta 5 Gb/s según la referencia que manejamos. En la práctica, esto significa transferencias mucho más ágiles en los modelos Pro y un abanico mayor de SSD con buen rendimiento.

Además, hay una ventaja clave para creadores de vídeo: en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max se puede grabar ProRes con tu iPhone en 4K a 120 fps directamente a un almacenamiento externo. Como señalan desde The Verge, para obtener la máxima calidad es necesario conectar una unidad externa; si buscas vídeo tope de gama, necesitarás un SSD.

Ejemplo práctico: conectar un SSD al iPhone 15 Pro Max

Si tienes un SSD compatible, el proceso es directo. Conecta un cable USB‑C a USB‑C entre el SSD y el iPhone 15 Pro Max. Muchos SSD incluyen su propio cable; si no, cualquier cable de calidad te servirá.

¿Tu SSD termina en USB‑A? En ese caso, usa un adaptador USB‑C a USB‑A y a continuación conecta el cable del SSD. Una vez conectado, abre Archivos y, en Ubicaciones, verás el nombre de la unidad. Desde ahí podrás explorar, copiar y organizar como harías en un ordenador.

La app Archivos ofrece una vista sencilla y rápida para gestionar grandes volúmenes de datos. Si trabajas con vídeo 4K, RAW o bibliotecas de fotos, notarás la ventaja de tener la unidad externa como “almacén” portátil.

Un SSD pensado para iPhone 15: Aiffro P10 como ejemplo

Algunos SSD están ideados para hacerte la vida más fácil en movilidad. El Aiffro P10, por ejemplo, destaca por varias funciones útiles con iPhone 15 Pro Max: compatibilidad con USB‑C y altas velocidades de transferencia para mover archivos pesados sin esperas.

Un punto diferencial es su compatibilidad con MagSafe: puede adherirse magnéticamente a la trasera del iPhone, de modo que lo llevas acoplado sin cables colgando. Esta solución es cómoda y estable cuando vas de aquí para allá, sin añadir apenas volumen.

Además, el Aiffro P10 incorpora un cable C a C propio diseñado para el USB‑C de los nuevos iPhone, lo que asegura una conexión consistente. Por si fuera poco, es utilizable también en dispositivos Android mediante una pegatina magnética, algo que viene genial si alternas entre ecosistemas.

En rendimiento, el Aiffro P10 presume de grandes velocidades de lectura y escritura, clave para editores de vídeo, fotógrafos y quien mueva proyectos pesados. Con este tipo de unidad, los respaldos y las transferencias se hacen mucho más rápidas que con memorias lentas.

Formatos de unidad y particiones compatibles

Para que el iPhone reconozca la unidad externa, importa (y mucho) cómo está formateada. Según lo indicado, debe haber una única partición y el formato de archivo compatible ha de ser uno de los siguientes:

APFS o APFS (cifrado)

o APFS (cifrado) macOS Extended (HFS+)

exFAT (FAT64)

FAT32 o FAT

Si la unidad no aparece en Archivos, revisa el formato en un ordenador y vuelve a darle formato a exFAT cuando necesites compatibilidad multiplataforma (macOS, iOS, Windows) y archivos de gran tamaño.

Alimentación: cuánta energía hay disponible

Otro factor clave es la energía. Si la unidad no tiene alimentación propia (por ejemplo, un disco duro sin adaptador de corriente), consumirá la energía del iPhone para funcionar. En Lightning hay menos margen y los discos duros tradicionales suelen fallar por falta de suministro.

En los iPhone con USB‑C hay más posibilidades, pero no deja de haber límites. Las memorias USB y los lectores SD piden muy poca energía, por eso suelen funcionar de forma estable. Con discos externos grandes, usa cables de calidad y asegúrate de que la unidad no requerirá más potencia de la que el iPhone puede dar.

Buenas prácticas en la app Archivos

La app Archivos es el “Finder” del iPhone. Desde la pestaña Explorar puedes acceder a todas tus ubicaciones, internas y externas. Organiza tu SSD con carpetas por proyectos, usa nombres descriptivos y evita mezclar originales, proxies y exportaciones en el mismo sitio.

Para copiar de iPhone a la unidad externa, toca y mantén sobre el archivo o carpeta y elige Copiar; después entra en el SSD y toca y mantén sobre un espacio vacío para Pegar. También puedes usar Mover si no quieres duplicar contenido.

Cuando trabajes con cientos de elementos, tira de la lupa de Archivos y de las vistas por tipo. Filtrar por extensiones de vídeo o imagen acelera mucho la selección a la hora de liberar espacio.

Grabación de vídeo avanzada con unidad externa

Si tu foco es el vídeo, en los iPhone 15 Pro y Pro Max puedes grabar ProRes con la mayor calidad si conectas un SSD. La unidad externa actúa como “cinta” de alta velocidad, evitando el cuello de botella del almacenamiento interno cuando necesitas tasas sostenidas.

Como recuerda The Verge, para alcanzar 4K a 120 fps en ProRes es imprescindible el almacenamiento externo. Comprueba la tasa sostenida de tu SSD para evitar cortes en la grabación, y usa cables cortos y de buena calidad para reducir posibles errores.

iPhone con Lightning: qué se puede hacer

En los iPhone anteriores a la serie 15 (con conector Lightning), hay varias limitaciones, pero siguen siendo útiles. Puedes conectar pendrives y lectores SD con los adaptadores de cámara de Apple o certificados MFi, y gestionar el contenido con la app Archivos desde iOS 11 en adelante.

Los discos duros externos no suelen tener recorrido en Lightning por el tema de la energía y la velocidad. Si tu prioridad es ampliar capacidad y no puedes cambiar de iPhone, una combinación de pendrive + nube te dará un resultado flexible sin quebraderos de cabeza.

Resolver problemas habituales

Si la unidad no aparece en Archivos, ve por partes. Revisa que el iPhone esté desbloqueado y que Accesorios con cable permite la conexión. Desconecta, desbloquea y conecta de nuevo.

Comprueba el formato de la unidad (mejor exFAT para compatibilidad), cambia el cable si sospechas que está defectuoso y asegúrate de que la tarjeta SD está bien orientada en el lector. En modelos Lightning, prueba el adaptador de USB 3 para cámaras si el accesorio requiere más energía.

En grabación de vídeo o transferencias largas, evita usar el iPhone mientras copia, y mantén la pantalla encendida si te ayuda a vigilar el progreso. Interrumpir la operación puede corromper archivos.

Alternativas cuando no puedes conectar físicamente

Si tu iPhone no admite la conexión que buscas, siempre queda la nube o soluciones como Pocket Drive que convierten tu iPhone en un disco duro externo inalámbrico. iCloud se integra con Archivos y Fotos, también funciona en Windows y navegador, para subir, compartir y descargar sin cables.

Google Fotos y Google Drive son opciones robustas y multiplataforma. En iPhone funcionan sin problemas y te permiten contratar el espacio que necesites si trabajas con mucho material.

Además, tienes una buena lista de servicios compatibles: Dropbox, OneDrive, Amazon Drive, Box, pCloud, MEGA, Sync.com y Tresorit. Como alternativa o complemento al almacenamiento externo, te sacan del apuro cuando no quieres depender de cables o adaptadores.

Checklist rápido para acertar a la primera

Comprueba el puerto de tu iPhone : Lightning (iPhone 14 y anteriores) o USB‑C (iPhone 15).

: Lightning (iPhone 14 y anteriores) o USB‑C (iPhone 15). Elige el adaptador correcto : Lightning a USB/USB 3 o Lightning/USB‑C a lector SD, según el caso.

: Lightning a USB/USB 3 o Lightning/USB‑C a lector SD, según el caso. Usa cables de calidad : especialmente con SSD y para ProRes.

: especialmente con SSD y para ProRes. Formatea la unidad a exFAT si necesitas compatibilidad amplia y una sola partición.

a exFAT si necesitas compatibilidad amplia y una sola partición. Desbloquea el iPhone y revisa Ajustes > Privacidad y seguridad > Seguridad > Accesorios con cable.

Ya tienes el mapa completo para elegir adaptadores, cables y unidades compatibles, configurar la seguridad y manejar el contenido en Archivos sin sorpresas. Da igual si usas Lightning o USB‑C: con el accesorio adecuado podrás conectar memorias USB, lectores SD y SSD; en iPhone 15 Pro/Max, además, aprovecharás la mayor velocidad USB 3 y la grabación ProRes a tope de calidad. Si tu flujo exige más flexibilidad, alterna con la nube para mantener tus proyectos accesibles y tu iPhone siempre con espacio. Ahora ya sabes más sobre cómo conectar dispositivos de almacenamiento externo a tu iPhone.