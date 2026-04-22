Si te gusta jugar en el móvil y tienes una PlayStation, conectar el mando de PS5 a tu iPhone es una de esas cosas que, una vez que las pruebas, ya no hay vuelta atrás. Poder usar el DualSense, DualShock 4 o incluso el DualSense Edge en iOS transforma el iPhone en una especie de consola portátil con controles físicos, mucho más cómoda y precisa que la pantalla táctil.

En esta guía vas a aprender cómo conectar un mando de PS5 a tu iPhone paso a paso, qué modelos de mando y dispositivos Apple son compatibles, cómo solucionar los problemas típicos de emparejamiento y qué ajustes de iOS conviene tocar para exprimir al máximo la experiencia, tanto con juegos nativos, como con PS Remote Play o servicios en la nube.

Mandos de PlayStation compatibles con iPhone y otros dispositivos Apple

Apple ha ido ampliando poco a poco la lista de mandos de PlayStation compatibles. Hoy en día, no solo puedes usar el mando de PS5 estándar, sino también otros modelos mucho más versátiles, tanto por Bluetooth como por cable.

Estos son los mandos de PlayStation que funcionan con iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos Apple modernos:

Mando inalámbrico DualShock 4 de PlayStation : el clásico de PS4, totalmente válido para jugar en iPhone con conectividad Bluetooth y también por USB.

: el clásico de PS4, totalmente válido para jugar en iPhone con conectividad Bluetooth y también por USB. Mando inalámbrico DualSense Edge de PlayStation 5 : la versión «pro» y personalizable del DualSense. Desde iOS 16.4, Apple da soporte específico siguiendo el mismo procedimiento de conexión que con el DualSense normal.

: la versión «pro» y personalizable del DualSense. Desde iOS 16.4, Apple da soporte específico siguiendo el mismo procedimiento de conexión que con el DualSense normal. Mando inalámbrico DualSense de PlayStation 5 : el mando estándar de PS5, con gatillos adaptativos y respuesta háptica avanzada (en iOS no siempre se aprovechan todas las funciones, pero la compatibilidad general es muy buena).

: el mando estándar de PS5, con gatillos adaptativos y respuesta háptica avanzada (en iOS no siempre se aprovechan todas las funciones, pero la compatibilidad general es muy buena). Mando PlayStation VR2 Sense (izquierdo y derecho): están pensados para realidad virtual, pero son reconocidos por Apple Vision Pro con visionOS 26 o una versión posterior, ampliando las opciones de juego en realidad mixta.

En todos estos casos, Apple permite el uso del mando tanto por Bluetooth como mediante cable USB, siempre que el cable admita datos y carga. Esto es importante, porque no todos los cables que usamos para cargar el móvil sirven para transmitir datos.

Requisitos mínimos: versiones de iOS y compatibilidad

Antes de ponerte a emparejar nada, conviene tener claro que no todas las versiones de iOS soportan los mandos de PlayStation de la misma forma. Apple fue añadiendo compatibilidad de manera progresiva.

En el caso concreto del mando de PS5 (DualSense), el soporte oficial llegó con iOS 14.5. Eso significa que cualquier iPhone que quieras usar con un DualSense debe estar, como mínimo, en esa versión o una posterior. Con el DualSense Edge, la compatibilidad se perfeccionó a partir de iOS 16.4, utilizando los mismos pasos de conexión que el DualSense estándar.

Si tienes un modelo de iPhone algo antiguo, pero que admite iOS 14.5 o superior, podrás emparejar el DualSense, el DualShock 4 y el DualSense Edge sin problema. Lo mismo sucede con el iPad, que necesita al menos iPadOS 14.5 para entenderse con estos mandos.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que no todos los juegos de la App Store ni de Apple Arcade aprovechan el mando de PlayStation. Muchos títulos solo admiten pantalla táctil, otros aceptan cualquier mando «genérico» y algunos indican explícitamente compatibilidad con DualShock o DualSense. Antes de descargar nada, merece la pena mirar la ficha del juego y comprobar si menciona compatibilidad con mando.

Ten en cuenta también que, aunque el DualSense ofrece características avanzadas como retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, no todos los juegos en iOS sacan partido de estas funciones. La compatibilidad suele centrarse en los botones y ejes básicos, pero aun así la mejora frente al control táctil es enorme.

Actualizar el iPhone: el paso clave antes de conectar el mando

Puede parecer obvio, pero tener el iPhone actualizado es el requisito más importante para que el mando de PS5 funcione como debe. Si tu móvil está en una versión de iOS anterior a la necesaria, no habrá forma de emparejar el mando o lo hará con errores.

En su momento, iOS 14.5 pasó por una fase de beta para desarrolladores en la que algunos usuarios ya podían usar el DualSense antes del lanzamiento público. En ese escenario, el proceso consistía en instalar un perfil beta desde Safari (imprescindible usar Safari, otros navegadores no son compatibles con la descarga de perfiles de configuración), autorizarlo en Ajustes y luego actualizar a la beta de iOS desde Ajustes > General > Actualización de software.

Hoy en día, esa complicación ya no hace falta en absoluto, ya que las versiones finales de iOS con soporte total para DualSense y DualSense Edge están disponibles para todo el mundo. Basta con ir en tu iPhone a Ajustes > General > Actualización de software y asegurarte de que tienes instalada, como mínimo, iOS 14.5, y preferiblemente una versión más reciente (iOS 16, 17 o la que tengas disponible).

Actualizar no solo desbloquea la compatibilidad con los mandos de PS5, sino que también mejora la estabilidad Bluetooth y la detección de accesorios, y añade otras funciones como los perfiles de mando o la opción de reasignar botones, que veremos más adelante.

Conectar el mando de PS5 al iPhone por cable USB

Aunque casi todo el mundo se centra en el Bluetooth, los mandos DualShock 4, DualSense y DualSense Edge pueden conectarse por cable a tu iPhone o iPad utilizando un cable USB que admita datos y carga y, si hace falta, un adaptador adecuado (por ejemplo, USB-C a Lightning en modelos más antiguos).

Cuando conectas el mando por cable a un dispositivo Apple compatible, el emparejamiento y la conexión se realizan de forma automática, sin necesidad de entrar en menús de Bluetooth ni pulsar combinaciones de botones. Es tan sencillo como enchufar y listo.

Si te encuentras con que el mando no se enlaza correctamente mediante USB, conviene comprobar dos cosas: por un lado, que el cable que estás usando no sea solo de carga (algunos cables baratos no transmiten datos); por otro, que tanto el mando como el iPhone tengan instalado el software más reciente. Actualizar el mando a través de la consola PlayStation y el iPhone vía Ajustes suele resolver muchos problemas de conexión.

Hay usuarios que también conectan el DualSense a otros dispositivos Apple por USB-C (como ciertos modelos de iPad o Mac). En estos casos, aunque la conexión por cable es estable y de baja latencia, puede ocurrir que el audio del sistema se redirija al propio mando, lo que afecta a la salida de sonido del juego. Si esto pasa, basta con revisar en iOS o iPadOS qué salida de audio está seleccionada y, si hace falta, cambiarla de nuevo a los altavoces del dispositivo o a tus auriculares habituales.

Preparar el mando para emparejarlo por Bluetooth

Para disfrutar de la comodidad del juego sin cables, tendrás que poner el mando en modo de emparejamiento Bluetooth. El procedimiento varía ligeramente según el modelo de mando, pero en todos los casos se basa en mantener pulsada una combinación de botones hasta que parpadeen las luces.

Antes de nada, asegúrate de que el mando no esté encendido ni conectado por cable:

Si el mando está encendido, mantén pulsado el botón PS hasta que se apague.

hasta que se apague. Si hay algún cable USB conectado al mando, desconéctalo por completo del mando y del iPhone o iPad.

Una vez hecho esto, pon el mando en modo de emparejamiento Bluetooth según el modelo que tengas:

DualShock 4 de PlayStation : mantén pulsados a la vez el botón PS y el botón Share (Compartir) hasta que la barra de luz del mando empiece a parpadear.

: mantén pulsados a la vez el botón PS y el botón Share (Compartir) hasta que la barra de luz del mando empiece a parpadear. DualSense o DualSense Edge de PlayStation 5 : mantén pulsados a la vez el botón PS y el botón Create (Crear), situado a la izquierda del panel táctil, hasta que la barra de luz empiece a parpadear con rapidez.

: mantén pulsados a la vez el botón PS y el botón Create (Crear), situado a la izquierda del panel táctil, hasta que la barra de luz empiece a parpadear con rapidez. PlayStation VR2 Sense: en el mando izquierdo, mantén pulsados los botones PS y Create (Crear) hasta que parpadee el indicador de estado; en el mando derecho, haz lo mismo con los botones PS y Options (Opciones) hasta que parpadee su luz.

Mientras el mando está en este modo, se vuelve visible para el iPhone y para cualquier otro dispositivo Apple cercano. Por eso, es buena idea tener la PS5 apagada o fuera de alcance, para evitar que se conecte a la consola en lugar de al móvil.

Emparejar el mando DualSense de PS5 con el iPhone paso a paso

Con el mando ya en modo de emparejamiento, el resto del proceso se hace desde iOS. El procedimiento es muy parecido para DualSense, DualSense Edge y DualShock 4, cambiando solo el nombre que aparece en la lista de dispositivos.

Sigue estos pasos básicos en tu iPhone:

Entra en Ajustes > Bluetooth y asegúrate de que el interruptor de Bluetooth está activado.

y asegúrate de que el interruptor de Bluetooth está activado. Espera unos segundos a que el iPhone busque nuevos accesorios cercanos.

Con el mando en modo de emparejamiento (luz parpadeando rápido), localiza en la sección «Otros dispositivos» la entrada «DualSense Wireless Controller» o similar.

o similar. Toca sobre ese nombre para iniciar la conexión. Tras unos instantes, el mando pasará a la lista de «Mis dispositivos» y la luz del propio mando dejará de parpadear y se quedará fija.

Una vez hecho esto, tu mando de PS5 quedará vinculado al iPhone y se conectará de forma automática en el futuro siempre que esté encendido y dentro del alcance Bluetooth, a no ser que lo desvincules manualmente desde Ajustes o lo vincules a otro aparato.

Si ves que el mando aparece como enlazado pero no termina de conectarse, prueba a pulsar y soltar una vez el botón PS. Esto suele forzar la reconexión con el dispositivo Apple al que está asociado en ese momento.

Qué hacer si al emparejar se enciende la PS5

Es muy habitual que, al intentar poner el DualSense en modo de emparejamiento para el iPhone, la PS5 que tienes en el salón se encienda sola al detectar el mando. No es que estés haciendo nada mal, es que la consola sigue teniendo al DualSense asociado por Bluetooth.

En este caso, lo más cómodo es ir a la propia PS5 y desasociar temporalmente el mando para evitar interferencias mientras lo usas con el móvil. Dentro de los ajustes de sistema de la consola, en el apartado de mandos, puedes olvidar el dispositivo o eliminar su vinculación.

Cuando quieras volver a usar el DualSense con la PS5, la forma más rápida de recuperarlo es conectarlo por cable USB a la consola. En cuanto lo enchufes, PS5 lo detectará de nuevo y lo asociará automáticamente. A partir de ese momento, también podrás volver a conectarlo por Bluetooth a la consola manteniendo pulsado el botón PS.

Verificar la compatibilidad de juegos y servicios con el mando

Con el mando ya conectado, la siguiente pregunta es obvia: ¿con qué puedo jugar exactamente usando el DualSense desde el iPhone? La respuesta es bastante amplia, pero conviene matizar algunos puntos.

Para empezar, Apple Arcade ofrece un buen número de títulos con compatibilidad oficial con mando. En la ficha de cada juego verás iconos o textos que indican si admite controladores externos. En el caso de la App Store, muchos desarrolladores también especifican si su juego funciona con mandos de consola como el DualShock 4 o el DualSense.

Además, el mando de PS5 es perfecto para aprovechar PS Remote Play, la aplicación oficial de Sony que te permite jugar en remoto a tu PS5 desde el iPhone, siempre que la consola esté encendida o en modo reposo y dispongas de buena conexión a internet. De esta manera, puedes disfrutar de tus juegos de PS5 en la pantalla del iPhone con los mismos controles físicos a los que estás acostumbrado.

También es posible sacarle partido a servicios de juego en la nube y apps de terceros, como plataformas de streaming de juegos, siempre que la propia app reconozca el mando como un controlador Bluetooth estándar. Aquí la compatibilidad puede variar según la app, pero cada vez más servicios se adaptan al ecosistema de mandos de Apple.

Configuración avanzada del mando en iOS: reasignar botones y perfiles

A partir de versiones recientes de iOS, Apple ha añadido un apartado específico para mandos de juego que permite personalizar el comportamiento de botones, crear perfiles y ajustar la experiencia según el título que estés usando.

Con tu mando DualSense, DualSense Edge o DualShock 4 ya conectado, entra en Ajustes > General > Mando de juego (el nombre del menú puede variar ligeramente según la versión de iOS, pero la idea es la misma). Desde ahí podrás:

Reasignar botones para adaptar los controles a tus preferencias o a un juego concreto.

para adaptar los controles a tus preferencias o a un juego concreto. Crear perfiles de mando específicos para distintos juegos , de modo que puedas cambiar de configuración de forma rápida según el título al que estés jugando.

, de modo que puedas cambiar de configuración de forma rápida según el título al que estés jugando. Activar funciones como «Mando de compañero», que permite combinar dos mandos emparejados en un único perfil de control, ideal para que otra persona te ayude en secciones complicadas.

Eso sí, para acceder a estas opciones más avanzadas es recomendable que el iPhone esté como mínimo en iOS 16 o una versión posterior, ya que muchas de estas funciones se han ido incorporando en actualizaciones relativamente recientes del sistema.

Problemas habituales al conectar el mando de PS5 al iPhone y cómo solucionarlos

Por muy sencillo que sea el proceso, a veces surgen pequeños fallos. Los problemas más comunes tienen que ver con el emparejamiento Bluetooth, la batería o las interferencias con otros dispositivos.

Si el mando no aparece en la lista de «Otros dispositivos» al buscar desde el iPhone, revisa primero que esté realmente en modo de emparejamiento (luz parpadeando con rapidez) y que no haya ningún cable enchufado. También conviene reiniciar tanto el iPhone como el mando y repetir el proceso desde cero.

Otro punto a comprobar es el estado de la batería. Aunque parezca una tontería, si el DualSense está muy bajo de carga puede comportarse de forma errática o apagarse en mitad del emparejamiento. Prueba a cargarlo con un cable USB que sepas que funciona bien y vuelve a intentarlo pasados unos minutos.

No está de más verificar si existe alguna actualización de firmware disponible para el mando. Sony publica de vez en cuando mejoras internas que corrigen problemas de compatibilidad o pulen el rendimiento. Normalmente, estas actualizaciones se instalan conectando el mando a la consola PlayStation o al software oficial de actualización en PC/Mac.

Si tienes muchos dispositivos Bluetooth conectados al iPhone (auriculares, relojes, otros mandos, altavoces…), puede haber interferencias o saturación. En ese caso, desconecta temporalmente los accesorios que no estés usando y deja solo el mando de PS5 y, si acaso, los auriculares. Esto suele mejorar la estabilidad de la conexión.

Consejos para mejorar la experiencia de juego con el mando de PS5 en iPhone

Una vez que todo funciona, queda lo más divertido: pulir pequeños detalles para jugar más cómodo, reducir la latencia y evitar sustos con el calor del móvil. Los juegos exigentes (tipo Genshin Impact o Call of Duty: Mobile) pueden poner al límite el hardware del iPhone durante sesiones largas.

Cuando usas un mando de PS5 con títulos de gráficos intensivos, es normal que el teléfono se caliente bastante. El calor excesivo puede llevar a que el sistema aplique limitación térmica, lo que se traduce en bajadas de fps, tirones y pérdida de rendimiento general, además de afectar a la salud de la batería a largo plazo.

Una buena idea es vigilar la temperatura del dispositivo: evita jugar bajo el sol directo, quita fundas muy gruesas que retengan demasiado calor y, si es posible, juega en lugares ventilados. También puedes recurrir a accesorios específicos de refrigeración con ventilador integrado pensados para móviles, que ayudan a mantener el iPhone más fresco durante las sesiones de juego prolongadas.

Por último, recuerda ajustar el volumen y la salida de audio antes de empezar una partida seria. Algunos métodos de conexión, sobre todo por cable, pueden redirigir el sonido a través del propio mando o cambiar la salida de audio sin que te des cuenta, así que merece la pena revisar desde el Centro de control de iOS qué dispositivo está sonando.

Con todo esto bien configurado, tu iPhone se convierte en una plataforma de juego muy capaz cuando lo combinas con el mando de PS5, ya sea para disfrutar de Apple Arcade, juegos con soporte para mando de la App Store, servicios en la nube o PS Remote Play para seguir tus partidas de PS5 estés donde estés.

Tener claro qué mandos son compatibles, cómo actualizar el sistema, de qué forma emparejar por Bluetooth o conectar por cable y qué ajustes tocar en iOS para personalizar controles y solventar errores te permite aprovechar al máximo el DualSense, el DualShock 4 o el DualSense Edge con tu iPhone, disfrutando de controles precisos, respuesta inmediata y sesiones de juego más largas y cómodas, prácticamente como si tuvieras una consola de sobremesa en el bolsillo.