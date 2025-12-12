Configurar en tu iPhone el correo, los contactos y el calendario es más sencillo de lo que parece, y además es compatible con casi todos los servicios populares. En esta guía vas a encontrar, en un único sitio, cómo hacerlo con iCloud, Google, Outlook.com y Yahoo, cómo añadir cuentas IMAP o POP personalizadas, y cómo preparar la sincronización de calendarios y contactos mediante CalDAV y CardDAV. El objetivo es que salgas con todo funcionando a la primera, sin dudas ni pasos sueltos.

Si trabajas en una empresa o usas varias cuentas a la vez, también te contamos cómo proceder con Exchange en entornos corporativos y cómo mantener todo sincronizado entre tus dispositivos con el La guía está pensada para iOS 17 y versiones cercanas (los nombres de menús pueden variar un poco), e integra las mejores prácticas para que no tengas que ir saltando entre tutoriales distintos. Vamos a enseñarte cómo configurar cuentas de correo, contactos y calendario en tu iPhone.

Qué servicios son compatibles en iPhone

Tu iPhone no se limita a las apps de Apple: además de iCloud, es compatible con Microsoft Exchange y con los proveedores más habituales de internet para correo, contactos y eventos. Puedes añadir cuentas de Gmail, Outlook.com y Yahoo en unos toques, y si tu proveedor es propio o de hosting, también podrás configurarlo por IMAP o POP con los datos del servidor.

Antes de empezar: recomendaciones y Llavero de iCloud

Antes de añadir cuentas, es buena idea decidir qué quieres sincronizar: correo, contactos, calendarios y, si procede, notas o recordatorios. Activa el Llavero de iCloud si te interesa que las cuentas y contraseñas se mantengan actualizadas en todos tus dispositivos Apple, de modo que lo que configures en el iPhone se replique en el iPad o el Mac.

Si vas a usar Exchange en tu empresa, conviene revisar la documentación oficial de Apple sobre Exchange ActiveSync. En entornos corporativos, puede que TI te dé parámetros concretos, incluso exigir un passcode complejo o un perfil de configuración, así que tenlos a mano para ahorrar tiempo.

Configurar iCloud (Mail, Contactos y Calendarios)

El ecosistema de iCloud está muy integrado en iOS, así que los pasos son rápidos. Si ya ves tu nombre o foto en Ajustes, es que estás dentro; si no, sigue la guía para configurar un nuevo iPhone y poder iniciar sesión con tu cuenta.

Abre Ajustes. Toca la parte superior donde dice «Iniciar sesión en tu iPhone» si no has iniciado sesión. Introduce la dirección de correo de iCloud y pulsa Siguiente. Escribe la contraseña. En la pantalla de servicios, activa lo que quieras usar con esa cuenta: Correo, Contactos y Calendarios (y otros servicios si te interesan).

Con esto, el correo, los contactos y los calendarios de iCloud quedarán disponibles en tus apps. La ventaja es que no necesitas datos de servidor, todo queda configurado automáticamente.

Añadir Google: Gmail, Contactos y Calendarios

Google se integra muy bien en iOS y te permite acceder a tu Gmail y a tus datos de Contactos y Calendario de Google. El proceso es guiado y con autenticación de Google.

Abre Ajustes. Desplázate y entra en Correo (puedes entrar también desde Contactos o Notas, el acceso es equivalente). Toca Cuentas y luego Añadir cuenta. Elige Google. Inicia sesión con la cuenta de Google que quieras configurar. Activa los interruptores de Correo, Contactos, Calendarios y, si quieres, Notas. Pulsa Guardar.

Si necesitas añadir más cuentas de Google, repite el proceso. iOS permite múltiples cuentas a la vez para correo y calendarios sin problema.

Añadir Microsoft Outlook.com (correo, contactos y calendarios)

Outlook.com funciona con iPhone sin necesidad de apps adicionales. En pocos pasos tendrás correo, contactos y agenda en la app nativa.

Abre Ajustes. Ve a Correo (o directamente a Contactos o Calendario). Entra en Cuentas y después en Añadir cuenta. Selecciona Outlook.com. Inicia sesión con la cuenta de Outlook.com que quieras usar. Concede permisos cuando se solicite (toca Sí si te lo pide para acceder a tu información). Activa Correo, Contactos, Calendarios y, si te interesa, Recordatorios. Guarda los cambios.

Puedes agregar varias cuentas de Outlook.com si las necesitas. La app Calendario te permitirá elegir qué calendarios mostrar y con qué color.

Añadir Yahoo Mail, Contactos y Calendarios

Si usas Yahoo, también puedes integrarlo directamente. La configuración es similar a Google y Outlook.com.

Abre Ajustes. Ve a Correo (también vale desde Contactos o Calendario). Toca Añadir cuenta. Selecciona Yahoo. Inicia sesión con tu cuenta de Yahoo. Concede acceso cuando te lo pida (Sí). Activa Correo, Contactos, Calendarios y, de forma opcional, Recordatorios y Notas. Pulsa Guardar.

En pocos instantes tendrás tu cuenta lista. Si manejas varias cuentas de Yahoo, repite y asígnales descripciones distintas para identificarlas rápidamente.

IMAP o POP: añadir cuentas de correo personalizadas

Cuando tu proveedor no es uno de los que aparecen en la lista, puedes configurar la cuenta manualmente como IMAP o POP. IMAP es la opción recomendada para sincronizar correos entre dispositivos, pero POP puede tener sentido en escenarios concretos.

Abre Ajustes y entra en Correo (o Contactos/Calendario si accedes desde ahí). Ve a Cuentas y toca Añadir cuenta. Elige la opción Otras. Toca Añadir cuenta de correo e introduce tu Nombre, Dirección de correo, Contraseña y una Descripción para reconocer la cuenta. Arriba podrás escoger IMAP o POP. Introduce los datos del servidor entrante (IMAP/POP) y del saliente (SMTP). Consulta estos datos con tu proveedor si no los conoces. Pulsa Siguiente y espera a que el iPhone verifique la información.

Tras la verificación, la cuenta queda activa. Si aparece alguna alerta de identidad del servidor, podrás continuar aceptando el certificado si confías en tu proveedor.

IMAP vs POP: qué cambia realmente

Las dos tecnologías gestionan el correo de forma diferente. Con POP, el cliente descarga mensajes del servidor y pueden quedar copias locales; borrar en el iPhone no siempre borra en el servidor. Con IMAP, el iPhone muestra el buzón remoto: lo que borres o muevas en el dispositivo también se aplica en el servidor, manteniendo todo alineado en todos tus equipos.

POP : método clásico; descarga local. Un borrado en el teléfono puede no afectar al servidor.

: método clásico; descarga local. Un borrado en el teléfono puede no afectar al servidor. IMAP: sincronización completa con el servidor. Lo que haces en tu iPhone se refleja en el resto.

Como regla general, usa IMAP salvo que tu proveedor o un requisito específico te obligue a POP. IMAP facilita tener el mismo estado de bandejas en móvil, webmail y escritorio.

Ejemplo de parámetros en una cuenta IMAP/POP

Según tu hosting, los datos de servidor entrante y saliente suelen coincidir en el host y cambian en usuario/puerto/seguridad. Como ejemplo, se usan hostnames tipo mail.tudominio.com y usuario con la dirección completa, por ejemplo . La contraseña será la de esa cuenta de correo (si no la recuerdas, reiníciala en el panel del proveedor).

En ocasiones, podrás usar el nombre del servidor físico que te proporciona el hosting para ambos (entrante y saliente). Si el iPhone te pregunta por verificar la identidad del servidor, continúa si conoces y confías en el proveedor.

Cuando se complete la verificación, toca Guardar. Si tienes mensajes nuevos, empezarán a aparecer. Un truco útil es enviarte un e-mail a ti mismo para confirmar que envías y recibes correctamente con esa cuenta.

Asignación de buzones y error al mover mensajes

Si al borrar o mover un mensaje te aparece un aviso del tipo «no se ha podido trasladar el mensaje», puede que falte mapear los buzones. Ve a Ajustes > Correo > Cuentas, entra en tu cuenta y toca Avanzado. Allí, asigna cada buzón (Borradores, Enviados, Eliminados, Archivo) al buzón del servidor correspondiente.

Configurar calendarios con CalDAV

Para calendarios que no están en la lista predefinida (por ejemplo, de un servidor propio o de un servicio compatible), puedes usar CalDAV. CalDAV permite sincronizar eventos con tu app Calendario sin apps de terceros.

Abre Ajustes. Entra en Contraseñas y Cuentas (o Mail/Calendario > Cuentas, según versión de iOS). Toca Agregar/Añadir cuenta. Elige Otras. Pulsa Agregar cuenta CalDAV. Introduce la información del servidor, usuario y contraseña que te dé tu proveedor. Espera la verificación y guarda.

Al terminar, abre Calendario, toca Calendarios en la parte inferior y marca los que quieras mostrar. Si algún evento no se sincroniza, revisa la URL del servidor y las credenciales.

Configurar contactos con CardDAV

De forma análoga a CalDAV, CardDAV te permite sincronizar agendas de contactos de servicios compatibles. Así tendrás los mismos contactos en el iPhone y en el servidor.

Abre Ajustes. Entra en Contraseñas y Cuentas (o el menú equivalente). Toca Agregar/Añadir cuenta. Elige Otras. Pulsa Agregar cuenta CardDAV. Introduce servidor, usuario y contraseña facilitados por tu proveedor. Verifica y guarda.

Cuando termine, abre la app Contactos y comprueba que aparecen los grupos o la cuenta nueva. Si no ves los contactos, entra en Grupos y actívala.

Conectar el calendario de Outlook con la app Calendario del iPhone

Si ya tienes una cuenta de Outlook añadida o quieres añadirla para ver sus calendarios en la app nativa, puedes hacerlo desde los ajustes de Calendario. El objetivo es activar solo la parte de calendario si así lo prefieres.

Abre Ajustes en el iPhone. Desplázate hasta Calendario. Toca Cuentas de calendario. Elige una cuenta existente o pulsa Agregar cuenta. Si vas a añadirla, selecciona Outlook.com y sigue el asistente. Vuelve a la lista de Cuentas y entra en la cuenta deseada; activa el interruptor de Calendario. Abre la app Calendario y toca Calendarios (abajo) para ver y seleccionar el calendario recién añadido.

Si necesitas ayuda extra con la conexión de Outlook y tu iPhone, el soporte de Apple también cubre este proceso. Recuerda que puedes activar correo y contactos más tarde si solo quieres el calendario al principio.

Exchange en entornos corporativos

Para configurar cuentas de Microsoft Exchange en empresas, es frecuente usar Exchange ActiveSync con parámetros de servidor específicos o perfiles MDM. Consulta la guía oficial de Apple para configurar Exchange en iPhone o iPad en tu organización, o pide a TI el perfil de configuración.

Consejos prácticos y solución de problemas

Verificación de identidad del servidor: si aparece un aviso al validar IMAP/POP/SMTP, confirma que el host es el correcto (p. ej., mail.tudominio.com o el hostname del proveedor). Si confías en el emisor, pulsa Continuar para terminar la configuración.

Prueba de envío/recepción: tras añadir la cuenta, envíate un correo a ti mismo. Así confirmas que el servidor saliente (SMTP) y el entrante (IMAP/POP) funcionan y que no hay bloqueos de autenticación.

Asignación de buzones: si no puedes mover correos a Enviados/Eliminados/Archivo, entra en Ajustes > Correo > Cuentas > tu cuenta > Avanzado y asigna los buzones del servidor. Esto soluciona el típico error de «no se ha podido trasladar el mensaje».

Múltiples cuentas: iOS admite varias cuentas de Google, Outlook.com y Yahoo. Diferéncialas con descripciones claras y decide qué partes activas (solo correo, solo calendario, etc.).

Llavero de iCloud: si lo activas, las cuentas y contraseñas se sincronizan con tu Apple ID. Esto evita tener que teclear contraseñas en cada dispositivo y mantiene todo al día.

Contactos y calendarios de servicios propios: para servidores de hosting o soluciones on‑premise, usa CalDAV y CardDAV con los datos proporcionados por tu proveedor. Comprueba URLs y puertos si algo no valida.

Elección entre IMAP y POP: prefiere IMAP en casi todos los casos. POP puede dejar copias locales no sincronizadas con el servidor y provocar inconsistencias entre dispositivos.

Permisos en Outlook.com y Yahoo: al añadir la cuenta, acepta los permisos cuando iOS te los pida. Sin esos permisos, no se activarán los datos de correo, contactos o calendarios.

Exchange y políticas de seguridad: en empresas, pueden aplicarse políticas como cifrado, PIN obligatorio o borrado remoto. Sigue las indicaciones de tu departamento de TI o de la guía de Apple para Exchange ActiveSync.

Para los proveedores con botón propio (iCloud, Google, Outlook.com, Yahoo): Ajustes > Correo (o Contactos/Calendario) > Cuentas > Añadir cuenta > elige el proveedor > inicia sesión > activa lo que quieras (Correo, Contactos, Calendarios) > Guardar. Esta es la ruta más rápida para la mayoría de servicios populares.

Para cuentas personalizadas: Ajustes > Correo > Cuentas > Añadir cuenta > Otras > Añadir cuenta de correo (o Añadir cuenta CalDAV/CardDAV). Aquí necesitarás datos de servidor entrante y saliente, y quizá URLs específicas para CalDAV/CardDAV.

Para ver y elegir calendarios mostrados: abre la app Calendario > toca Calendarios en la parte inferior y marca o desmarca los que necesites. Puedes asignar colores y ocultar calendarios temporales para no saturar la vista.

Si buscas asegurar la máxima compatibilidad, apuesta por IMAP y por CalDAV/CardDAV cuando tu servicio los ofrezca, mantén el Llavero de iCloud activado y, si procede, configura En familia para no perder claves y acuerda con tu proveedor de correo los parámetros correctos de servidor. Con estos pasos, tendrás el correo, los contactos y el calendario perfectamente sincronizados en tu iPhone, ya sea con iCloud, Google, Outlook.com, Yahoo o con tu propio dominio.