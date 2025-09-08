En el iPad, los modos de concentración y “No molestar” se han convertido en una navaja suiza para domar las notificaciones, y con iPadOS moderno todo funciona de forma más flexible y coherente entre dispositivos Apple. Si te distraen los avisos o necesitas filtrar quién y qué puede interrumpirte, esta guía te ayudará a dejarlo fino.

Vamos a ver en detalle cómo se configuran, qué diferencia hay respecto al clásico “No molestar”, cómo personalizarlos con pantallas y filtros, y las opciones para compartir el estado o permitir notificaciones urgentes, y qué papel tienen apps como WhatsApp. El objetivo es que tu iPad solo te moleste cuando tú quieras y por lo que realmente importa. Vamos a aprender todo sobre Cómo configurar el modo de concentración, notificaciones y “No molestar” en tu iPad.

Qué es Concentración en iPadOS y en qué se diferencia de “No molestar”

Concentración es la evolución del antiguo “No molestar” que llegó con iOS/iPadOS 15 y mejoró aún más en iPadOS 16. Permite crear distintos “modos” (Trabajo, Personal, Descanso, Tiempo libre, etc.) con reglas específicas de notificaciones, llamadas y pantallas. En la práctica, tu iPad se adapta al contexto: no es lo mismo que estés en una reunión, estudiando o descansando.

Además de silenciar avisos, puedes decidir qué personas y qué apps “se cuelan” en cada modo, incluso con la opción de notificaciones urgentes que saltan el bloqueo si el remitente lo marca como importante. Esa flexibilidad es la clave frente al “todo o nada” del No molestar clásico.

Otra ventaja es la sincronización. Si activas un modo de concentración en el iPad, puedes hacer que se active también en tu iPhone, Mac o Apple Watch gracias a iCloud. Así evitas saltos de notificaciones indeseados entre dispositivos.

Activar o desactivar un modo al vuelo

La forma más rápida desde el iPad es el Centro de control. Abre el Centro de control y toca en “Concentración” para desplegar los modos disponibles. Selecciona el modo (por ejemplo, No molestar, Personal, Trabajo o Descanso) y listo: el iPad ajusta al instante las notificaciones según tus reglas.

También puedes pedirle a Siri algo como “activa el modo Trabajo” o “desactiva No molestar”. En la selección avanzada puedes decidir si quieres activarlo durante una hora, hasta la noche/mañana o hasta salir de la ubicación actual, opciones muy útiles para sesiones temporales.

Si usas Mac además del iPad, hay atajos curiosos: en macOS puedes activar No molestar al instante manteniendo pulsada la tecla Opción y haciendo clic en la fecha y hora de la barra de menús; algunos Mac incluyen una tecla de función dedicada para silenciar notificaciones. Aunque sea un extra fuera del iPad, te ayuda a mantener la coherencia entre equipos.

Ajustes clave en Ajustes > Modos de concentración

Ve a Ajustes > Modos de concentración para acceder al panel general. Aquí puedes activar Compartir entre dispositivos para que el modo elegido se replique en tu iPhone, Mac y Apple Watch con la misma cuenta de iCloud.

También encontrarás opciones de comunicaciones. Puedes permitir llamadas de grupos específicos (por ejemplo, Favoritos) o activar “Permitir llamadas repetidas” para que, si alguien insiste dos veces en tres minutos, suene aunque el modo esté activo. En iPad esto aplica a FaceTime y a llamadas en continuidad con el iPhone.

Crear y personalizar tus modos: No molestar, Descanso, Personal y Trabajo (y los tuyos propios)

Por defecto verás cuatro modos listos para afinar: Descanso, No molestar, Personal y Trabajo. Puedes utilizarlos tal cual o crear los tuyos personalizados con el botón “+”. Cada modo se configura de forma independiente, pero el proceso es muy similar.

En el asistente de configuración elegirás primero a las personas que pueden notificarte. Añade contactos que deban “pasar” el filtro (familia, equipo de guardia, etc.) y define si deseas aceptar llamadas de todos, de nadie, de Favoritos o solo de contactos. Este paso marca el tono del modo.

Después toca las apps. Selecciona qué aplicaciones pueden enviarte notificaciones en ese modo. Puedes mantener al margen la mensajería y redes sociales en Trabajo, por ejemplo, mientras que en Personal permites Mensajes y WhatsApp pero silencias correo de trabajo.

En iPadOS 16 y posteriores hay dos enfoques: listas de permitidos o de silencio. Puedes especificar “quién sí” o “quién no” te puede notificar en cada modo. Esto facilita bloquear casos concretos sin tener que ir añadiendo docenas de permitidos.

Tip importante: las listas de personas y de apps funcionan como listas separadas. Si autorizas la app Mensajes, cualquier contacto podrá escribirte por Mensajes; si autorizas a una persona, esa persona podrá llamarte por FaceTime aunque esa app esté normalmente silenciada en el modo.

Pantalla bloqueada, pantalla de inicio y Apple Watch: todo a juego

La personalización visual aporta mucha claridad. Puedes vincular una pantalla de bloqueo concreta a un modo para que tu iPad “cambie de cara” cuando lo actives. Así, un modo Trabajo puede mostrar widgets de calendario y tareas, mientras que en Personal ves Fotos o el Tiempo.

Para asociar una pantalla al modo, mantén pulsada la pantalla de bloqueo en tu iPhone o iPad desbloqueado, elige la pantalla y pulsa en “Concentración” para vincularla. Al cambiar a esa pantalla, se activa el modo correspondiente automáticamente, haciendo súper sencillo alternar entre contextos.

La pantalla de inicio también se puede acotar: selecciona qué páginas del escritorio quieres que se muestren durante un modo. Es perfecto para ocultar “tentaciones” (juegos, redes) mientras trabajas. Además, puedes ocultar los globos rojos de notificación para reducir la presión visual.

Si tienes Apple Watch, puedes elegir una esfera que se active con el modo de concentración. De este modo, reloj, iPad y iPhone van coordinados tanto en apps visibles como en estilo, reforzando el enfoque del momento.

El sistema incluso sugiere combinaciones: iPadOS puede proponer pantallas de bloqueo y páginas de inicio acordes con cada modo, con widgets y apps relevantes para el contexto. Acepta, modifica o crea las tuyas desde cero.

Filtros de Concentración y lo que puedes limitar dentro de las apps

Los filtros de concentración (iPadOS 16+) permiten ajustar el contenido visible dentro de ciertas apps cuando un modo está activo. En lugar de silenciar todo, filtras qué parte de la app ves y qué parte queda oculta.

Calendario: muestra solo tu calendario de trabajo o solo el personal según el modo.

muestra solo tu calendario de trabajo o solo el personal según el modo. Mail: limita la app a determinadas cuentas; ideal para no mezclar ocio y trabajo.

limita la app a determinadas cuentas; ideal para no mezclar ocio y trabajo. Mensajes: oculta conversaciones salvo las de tu lista de Personas permitidas del modo.

oculta conversaciones salvo las de tu lista de Personas permitidas del modo. Safari: restringe la vista a un grupo de pestañas concreto que hayas creado.

restringe la vista a un grupo de pestañas concreto que hayas creado. Modo oscuro / claro: activa automáticamente el tema según el modo elegido.

activa automáticamente el tema según el modo elegido. Modo de bajo consumo: enciéndelo o apágalo al entrar en un modo concreto.

Gracias a la API de filtros, las apps de terceros también pueden integrarse: por ejemplo, un cliente de correo alternativo podría mostrar solo un buzón específico cuando estás en Trabajo. Depende de que el desarrollador haya adoptado la API.

Horarios y automatizaciones inteligentes

Si usas un modo con frecuencia, lo más cómodo es programarlo. Desde Ajustes > Modos de concentración > > Añadir horario o automatización puedes fijar franjas horarias, ubicaciones o la apertura de una app para activar el modo.

Un clásico: que el modo Reunión se active cuando inicias Zoom o Webex, o que el de Estudio se encienda al abrir tu app de apuntes. También puedes ajustar activaciones al llegar a la oficina o a la biblioteca, y apagados al salir.

La Activación inteligente aprende de tus hábitos para sugerir y activar automáticamente modos según patrón de uso. Si cada noche abres Podcasts y pones una alarma, el modo Descanso puede activarse solo, y desactivarse por la mañana.

En el Centro de control puedes elegir activaciones temporales: durante una hora, hasta esta noche/mañana o hasta salir del lugar en el que estás. Así no te preocupas por apagarlo después.

Control de notificaciones: urgentes, repetidas y globos

Para no perderte avisos críticos, habilita las notificaciones urgentes. Cuando alguien te escribe (por ejemplo en Mensajes) y ve que tienes el estado de concentración activo, puede marcar su mensaje como urgente para traspasar el silencio si tú permites esa opción.

Activa “Permitir llamadas repetidas” si te preocupa que una llamada importante se quede fuera. Si una persona llama dos veces en menos de tres minutos, el iPad sonará aunque el modo esté activo, una red de seguridad útil para emergencias.

En Opciones del modo, encontrarás ajustes para reducir ruido visual. Puedes atenuar la pantalla bloqueada, entregar notificaciones de forma aplazada y ocultar los globos de notificación en la pantalla de inicio. Menos chivatos rojos, menos estrés.

Recuerda la diferencia entre permitir y silenciar. En iPadOS 16+ puedes construir listas de “permitidos” o de “silenciados”. Por ejemplo, en Personal podrías silenciar solo Email y Slack, manteniendo el resto como de costumbre sin tener que añadirlos uno a uno a una lista blanca.

Compartir (o no) tu Estado de concentración

Cuando activas un modo, puedes decidir si las apps muestran a quien te escribe que tienes las notificaciones silenciadas. Es algo útil para que sepan que quizá no contestes de inmediato, y si urge, pueden marcar el mensaje como importante.

Para controlar esto: Ajustes > Modos de concentración > Estado de concentración. Desactiva “Compartir estado de concentración” si no quieres que se muestre. Debajo, puedes desactivar individualmente los modos que no deban compartirlo (en “Perfiles con permiso para compartir”).

Editar, duplicar y eliminar modos

Si un modo ya no te hace falta, puedes borrarlo en segundos. Esto es útil cuando has creado pruebas o ya no te encaja un contexto concreto.

Ve a Ajustes > Modos de concentración. Toca el modo que quieras eliminar, desplázate al final y toca “Eliminar modo de concentración”. Confirma para borrar.

¿Y si eliminas un modo “proporcionado” por el sistema (como Trabajo o Personal) y luego lo quieres de vuelta? Vuelve a Ajustes > Modos de concentración y toca el botón “+” para crearlo de nuevo con el asistente.

Si únicamente quieres ajustar el estado compartido sin borrar nada, entra en Estado de concentración y desactiva el interruptor global o los modos concretos. Así mantienes el modo pero sin anunciarlo a tus contactos.

Ideas prácticas para sacarle partido

Trabajo: autoriza llamadas de tu equipo de guardia, correo del trabajo y apps de reuniones; silencia redes y mensajería personal. Vincula una pantalla de bloqueo con widgets de calendario y tareas, y limita Safari a un grupo de pestañas profesionales.

Estudio: permite solo Mensajes de familia o tutores y apps para apuntes; oculta los globos en pantalla de inicio. Activa automáticamente al abrir tu app de estudio o al llegar a la biblioteca para entrar en foco sin pensar.

Descanso/Sueño: minimiza todo, atenúa la pantalla bloqueada y deja las llamadas repetidas por si hay una urgencia. Activa de noche con horario fijo y desactiva al sonar la alarma por la mañana.

Tiempo libre: prioriza apps de ocio y amigos, pero silencia correo del trabajo. Oculta la página con apps laborales y configura un fondo más relajado para esa pantalla de bloqueo.

Familia: combinando Concentración con Tiempo de uso puedes reducir tentaciones y reforzar hábitos saludables. No es lo mismo que control parental, pero se complementa para marcar límites en horas clave.

Organizar bien los modos ahorra distracciones, baja el estrés y te devuelve control sobre el iPad. Con pantallas vinculadas, filtros inteligentes, horarios y la posibilidad de compartir (o no) tu estado, puedes moldear notificaciones y contenido a tu ritmo. Ajusta tus listas de personas y apps, afina las opciones de urgencias y juega con los filtros de Calendario, Mail, Mensajes y Safari: tras unos días, verás que tu concentración ya no depende de silenciarlo todo, sino de configurarlo con cabeza. Para más información sobre el tema te dejamos aquí un artículo sobre los diferentes modos de concentración que tiene el iPhone.