Gestionar cuánto miramos el móvil es clave para nuestra salud digital, y en iPhone e iPad contamos con una función nativa para ello: ‘Tiempo de uso’. Con esta herramienta puedes saber en qué inviertes tu tiempo, limitar apps o categorías, filtrar contenidos y aplicar controles parentales para peques, todo sin instalar nada extra.

En esta guía reunimos y reorganizamos toda la información esencial para que puedas activarlo, leer los informes, definir límites diarios, programar inactividad y proteger los ajustes con un código. Si convives con menores, también verás cómo gestionarlo mediante En familia y qué opciones de privacidad, compras, Siri, web y Game Center te conviene revisar. Vamos con cómo configurar el tiempo de uso en tu iPhone.

Qué es ‘Tiempo de uso’ y por qué te interesa

Apple introdujo ‘Tiempo de uso’ para ofrecer un panel de control del uso del dispositivo y utilidades de control parental. En esencia, mide cuánto usas el iPhone o iPad y te deja poner límites a apps, sitios web, notificaciones y comunicaciones, así como restringir compras o contenidos inapropiados.

Además de ayudarte a equilibrar hábitos, es un escudo para familias: con restricciones por edad, aprobación de compras y filtros web, los menores tienen acceso más seguro y adecuado a su etapa. Para adultos, también es útil para concentrarse y dormir mejor reduciendo distracciones durante franjas concretas.

Un detalle importante: si activas la opción ‘Actividad de apps y sitios web’, los informes serán más completos y podrás gestionar ajustes y controles parentales con mayor precisión para ti y tu familia.

Esta función se integra con iCloud y En familia para que, desde tu propio iPhone, puedas revisar el informe del menor, aprobar solicitudes de tiempo extra y bloquear cambios en los ajustes cuando sea necesario.

Activar ‘Tiempo de uso’ y ver tu informe

Para ponerlo en marcha, entra en Ajustes y localiza ‘Tiempo de uso’. Ahí puedes activarlo para tu dispositivo o para el de un menor. Acto seguido, te recomendamos habilitar ‘Actividad de apps y sitios web’ para que el panel muestre datos completos y útiles.

Cuando esté activo, verás un gráfico del día y podrás tocar ‘Ver toda la actividad’ para analizar al detalle el uso por app y web, las notificaciones recibidas y el número de veces que has levantado el iPhone. Este informe te ayuda a decidir dónde poner límites y en qué momentos del día.

Ruta rápida : Ajustes > Tiempo de uso > Actividad de apps y sitios web > Activar.

: Ajustes > Tiempo de uso > Actividad de apps y sitios web > Activar. Informe detallado: Ajustes > Tiempo de uso > Ver toda la actividad.

Si vas a administrar el iPhone o iPad de tu hijo o hija, puedes hacerlo en el propio dispositivo del menor o desde tu iPhone con En familia. En ambos casos, el sistema te guía para activar los controles por edad y bloquear cambios.

Para que la sincronización entre dispositivos funcione fina, asegúrate de que todos los iPhone y iPad del grupo familiar están actualizados al software más reciente antes de activar o modificar ajustes de ‘Tiempo de uso’.

Para más información sobre Tiempo de Uso en iPhone: Cómo configurar “Tiempo de uso” para un miembro de la familia en tu iPhone

Protege los ajustes con un código

Para evitar que se cambien los límites sin permiso, crea un código específico de ‘Tiempo de uso’ distinto al de desbloqueo del iPhone. Con este código, solo quien lo conozca podrá ampliar límites, desactivar restricciones o modificar ajustes clave.

Crear y bloquear : Ajustes > Tiempo de uso > desplázate abajo y toca ‘Bloquear ajustes de Tiempo de uso’.

: Ajustes > Tiempo de uso > desplázate abajo y toca ‘Bloquear ajustes de Tiempo de uso’. En familia : Ajustes > Familia > elige al menor > ‘Bloquear ajustes de Tiempo de uso’ para restablecer el código si estaba desactivado.

: Ajustes > Familia > elige al menor > ‘Bloquear ajustes de Tiempo de uso’ para restablecer el código si estaba desactivado. Confirmación: introduce el nuevo código dos veces e inicia sesión con tu ID de Apple para poder recuperarlo si lo olvidas.

Si más adelante necesitas cambiarlo o desactivarlo, entra de nuevo en los ajustes de ‘Tiempo de uso’ y usa las opciones de cambio. En iOS 18.5, además, puedes recibir avisos cuando tu hijo introduzca el código, lo que aporta transparencia sobre las solicitudes en casa.

Bloquear los ajustes con código es especialmente útil cuando ya has definido tiempos de inactividad, límites de comunicación o filtros de contenido, porque evita que se levanten sin supervisión.

Programa ‘Tiempo de inactividad’ para desconectar

El ‘Tiempo de inactividad’ es una franja en la que el iPhone reduce al mínimo las distracciones: solo estarán disponibles las llamadas, los mensajes y las apps que tú marques como permitidas. Es perfecto para comidas, estudio, trabajo o antes de dormir.

Configúralo desde Ajustes > Tiempo de uso > Tiempo de inactividad, y decide si se aplica todos los días o personalizas por días. Al activarlo, el iPhone te avisa con un recordatorio cinco minutos antes de que empiece. Puedes ignorar ese aviso o, si te conviene, activar la inactividad en el momento hasta el inicio programado.

Planificación : elige ‘Todos los días’ o ‘Personalizar días’, y define hora de inicio y fin.

: elige ‘Todos los días’ o ‘Personalizar días’, y define hora de inicio y fin. Bloquear durante la inactividad : si usas código, puedes exigirlo para abrir apps bloqueadas y decidir si se permite 15 minutos, una hora o el resto del día.

: si usas código, puedes exigirlo para abrir apps bloqueadas y decidir si se permite 15 minutos, una hora o el resto del día. Permisos: selecciona las apps y contactos que permanecen accesibles incluso en inactividad.

Cuando empiece la franja, si el menor necesita más tiempo podrá tocar ‘Un minuto más’ o ‘Pedir más tiempo’. Esa solicitud llega para aprobación a la cuenta que supervisa, y tú decides si concedes o no el acceso temporal.

Si en algún momento no quieres que corra la programación, basta con desactivar la opción ‘Programado’ dentro de Tiempo de inactividad. Es una forma rápida de hacer excepciones puntuales sin borrar tu configuración.

Límites de uso de apps y límites de comunicación

Además de la inactividad, puedes establecer límites diarios a categorías completas (por ejemplo, redes sociales o juegos) o a apps concretas. Estos límites se reinician automáticamente a medianoche y puedes modificarlos o eliminarlos cuando quieras.

Los límites de comunicación controlan con quién se puede interactuar por Teléfono, FaceTime, Mensajes e iCloud. Esta capa extra es muy útil con menores, ya que delimita contactos permitidos tanto durante el día como durante la inactividad.

Emergencias siempre disponibles : aunque haya límites, se permiten llamadas a números de emergencia reconocidos por el iPhone o el operador.

: aunque haya límites, se permiten llamadas a números de emergencia reconocidos por el iPhone o el operador. Apple Watch en Configuración Familiar: también puedes aplicar límites de comunicación al Apple Watch enlazado del menor.

La sección ‘Siempre permitido’ sirve para tener a mano apps esenciales incluso con límites globales activos. Por defecto, Teléfono, Mensajes, FaceTime y Mapas están dentro, pero puedes añadir o quitar apps a tu gusto desde Ajustes > Tiempo de uso > Siempre permitido.

Combinar límites de apps con límites de comunicación es una gran estrategia: reduce distracciones y, a la vez, asegura que las personas importantes puedan contactar en cualquier momento.

Restricciones de contenido y privacidad

En ‘Restricciones de contenido y privacidad’ encontrarás controles finos para compras, descargas, contenidos y ajustes de privacidad. Primero actívalo, introduce el código si te lo pide y, a partir de ahí, ajusta las categorías que necesites para crear un entorno seguro y coherente.

Compras, descargas y compras dentro de apps

Para evitar sustos con cargos inesperados, bloquea compras y descargas. Entra en Restricciones de contenido y privacidad > ‘Compras en iTunes y App Store’ y establece en ‘No permitir’ lo que corresponda. También puedes ajustar si se solicita siempre contraseña para compras adicionales o no.

Compras dentro de apps : marca ‘No permitir’ si quieres impedirlas por completo.

: marca ‘No permitir’ si quieres impedirlas por completo. Solicitar contraseña: elige ‘Solicitar siempre’ para añadir una segunda verificación.

Apps permitidas e integradas

Si desactivas apps integradas, no se eliminan: solo se ocultan de la pantalla de inicio. Esta función es útil para simplificar el iPhone de un menor o evitar accesos a funciones sensibles como Safari, Cámara, Mail, etc.

Ruta : Ajustes > Tiempo de uso > Restricciones de contenido y privacidad > Apps permitidas.

: Ajustes > Tiempo de uso > Restricciones de contenido y privacidad > Apps permitidas. Selección: activa o desactiva las apps que quieres que aparezcan.

Contenido explícito y calificaciones por edad

iOS permite limitar música con contenido explícito y restringir películas, series, libros y apps según calificaciones de edad. Es especialmente importante cuando configuras el iPhone o iPad de un menor, ya que puedes dejarlo listo acorde a su etapa.

Ruta : Restricciones de contenido y privacidad > Restricciones de contenido.

: Restricciones de contenido y privacidad > Restricciones de contenido. Tiendas y medios: ajusta música, películas, programas de TV, libros y apps por calificación.

Filtrado de contenido web

Safari y otras apps pueden aplicar un filtro automático para limitar webs para adultos. También es posible definir listas de sitios permitidos o bloqueados, o incluso restringir la navegación a solo webs aprobadas.

Ruta : Restricciones de contenido y privacidad > Contenido web.

: Restricciones de contenido y privacidad > Contenido web. Opciones: ‘Acceso no restringido’, ‘Limitar el acceso a webs para adultos’ o ‘Solo sitios web permitidos’.

En función de la opción elegida, añade direcciones concretas para permitir o bloquear y así ajustar el filtro a las necesidades de tu familia.

Controles para Siri

También puedes limitar lo que Siri muestra o dice. En ‘Restricciones de contenido’ encontrarás el apartado ‘Siri’ para desactivar el contenido de búsquedas web y el lenguaje explícito. De este modo evitas respuestas o resultados inadecuados.

Ruta : Restricciones de contenido y privacidad > Restricciones de contenido > Siri.

: Restricciones de contenido y privacidad > Restricciones de contenido > Siri. Ajustes: desactiva búsquedas web y el lenguaje explícito.

Game Center

Si el menor juega online, limita Game Center. Puedes bloquear el multijugador, añadir amigos, conectarse con amigos, grabar pantalla y sonido, jugar con usuarios cercanos o enviar mensajes privados, y también gestionar privacidad del perfil, avatares y alias.

Ruta : Restricciones de contenido y privacidad > Restricciones de contenido > Game Center.

: Restricciones de contenido y privacidad > Restricciones de contenido > Game Center. Opciones: ajusta cada función según la edad y madurez del menor.

Privacidad y otros cambios de sistema

En ‘Privacidad’ puedes impedir que se modifiquen permisos sensibles: localización, contactos, calendarios, fotos, reconocimiento de voz y más. Esto ayuda a que apps nuevas no accedan a datos sin revisión o que no se cambien ajustes ya definidos.

Permitir cambios : decide en qué apartados del sistema (código, cuenta, datos móviles, reducción de sonidos fuertes, etc.) se pueden hacer modificaciones.

: decide en qué apartados del sistema (código, cuenta, datos móviles, reducción de sonidos fuertes, etc.) se pueden hacer modificaciones. Bloqueo fino: ideal para que la configuración se mantenga estable con el paso del tiempo.

Gestionar el iPhone o iPad de tus hijos con En familia

Para un control centralizado, crea tu grupo familiar. Un adulto organizador configura En familia y, si quiere, la opción de compartir compras. Después podrás invitar miembros por Mensajes, email o en persona y asignar cada dispositivo a un menor.

Crear el grupo : Ajustes > tu nombre > En familia > Configurar la familia.

: Ajustes > tu nombre > En familia > Configurar la familia. Añadir miembros: Ajustes > Familia > Añadir miembro.

Los menores de 13 años necesitan un Apple ID creado por el tutor. Desde En familia puedes generarlo para tu hijo y asociarlo de inmediato a su dispositivo, lo que te permitirá aplicar límites, ver el informe y bloquear ajustes desde tu iPhone.

Una vez configurado, tendrás informes semanales, opciones de ‘Tiempo de inactividad’, límites de apps y comunicación, y filtros de contenido. Gracias a las ‘Solicitudes de tiempo de pantalla’ en iMessage, el menor puede pedir tiempo adicional sin entrar en Ajustes y tú lo apruebas o deniegas directamente desde el chat.

Si estrenas un dispositivo para tu hijo, el Inicio rápido facilita la puesta en marcha: acercas tu iPhone y eliges qué menor lo usará; los controles parentales seleccionados se aplican al instante al nuevo iPhone o iPad.

La ‘Lista familiar’ también ofrece recordatorios y sugerencias prácticas para revisar controles, compartir ubicación o gestionar suscripciones, lo que hace más fácil mantener la gestión al día.

Cómo elegir apps y contactos permitidos en todo momento

Es habitual querer que ciertas personas o herramientas estén disponibles incluso con límites. En ‘Siempre permitido’ decide qué apps pasan el filtro (por defecto Teléfono, Mensajes, FaceTime y Mapas) y en límites de comunicación define los contactos con vía libre para llamadas o mensajes.

Este equilibrio garantiza que mientras reduces distracciones, no te quedas incomunicado para lo importante, y que los peques pueden contactar con la familia siempre que sea necesario.

Consejos prácticos para un uso más saludable

Más allá de los controles, incorpora rutinas sencillas: fija descansos cada cierto tiempo, utiliza ‘Tiempo de inactividad’ como ritual antes de dormir y revisa el informe semanal para detectar picos de uso. Estos gestos, combinados con límites realistas, marcan la diferencia.

Ajusta por etapas : empieza con límites suaves y refuerza si notas excesos en ciertas apps o franjas del día.

: empieza con límites suaves y refuerza si notas excesos en ciertas apps o franjas del día. Alternativas sin pantalla: propone actividades offline cuando aparezca la tentación de prolongar el tiempo extra.

Sincronización y buenas prácticas

Para evitar desajustes, actualiza todos los dispositivos del grupo a la última versión de iOS o iPadOS antes de activar o cambiar ‘Tiempo de uso’. Así garantizas que los informes y límites se reflejen igual en cada equipo y que novedades como avisos del código en iOS 18.5 funcionen correctamente.

Recuerda que puedes administrar tus propios ajustes desde Ajustes > Tiempo de uso seleccionando las categorías que quieras configurar, o los del menor desde Ajustes > Tiempo de uso > su nombre. Si prefieres centralizar, ve a Ajustes > Familia > elige al menor > Tiempo de uso, y gestiona desde ahí todas las secciones clave.

Tomando como base todo lo anterior, configurar ‘Tiempo de uso’ te permitirá decidir cuándo y cómo usar el iPhone, qué contenidos son adecuados y qué relaciones digitales quieres priorizar. Es una herramienta flexible que, bien ajustada, favorece la concentración, el descanso y la seguridad tanto para adultos como para niños.