¿Cómo configurar las apps por omisión en tu iPad? Durante años muchos usuarios de iPad han querido decidir con qué app se abren los enlaces, los correos o los mapas, y por fin esa flexibilidad ha llegado de forma clara y sencilla a iPadOS. Ahora puedes elegir aplicaciones de terceros compatibles para que sean las que se lancen por defecto en lugar de las de Apple, y hacerlo apenas requiere un par de toques en Ajustes.

Con las versiones más recientes de iPadOS y iOS, el sistema ofrece una sección específica para gestionar estas preferencias. Podrás establecer un navegador, correo, mensajería, llamadas, filtrado de llamadas, contraseñas y teclados (entre otras funciones) como predeterminados, siempre que el desarrollador haya habilitado la compatibilidad. Es un cambio pequeño en apariencia, pero enorme en el día a día.

Qué significa elegir apps por omisión en tu iPad

En Apple, las «apps por omisión» son las que el sistema usa de forma automática para determinadas acciones, como abrir un enlace web o redactar un correo. Seleccionar una app de terceros como predeterminada implica que, al tocar ese tipo de enlace o acción, será esa app la que se abra en vez de la integrada de Apple.

Eso sí, no todas las aplicaciones pueden convertirse en predeterminadas para cualquier función: el desarrollador debe haber añadido soporte específico. Si no ves tu app favorita en las opciones, lo más efectivo es ponerte en contacto con el desarrollador para confirmar si la función está disponible o en camino.

Requisitos previos y novedades que conviene conocer

Antes de nada, asegúrate de tener tu iPad en la versión más reciente de iPadOS, ya que las mejoras de “Apps por omisión” llegaron con las últimas actualizaciones. Apple introdujo una sección unificada llamada “Aplicaciones predeterminadas” en Ajustes que facilita la gestión sin rebuscar por menús dispersos.

En algunas regiones, especialmente en la Unión Europea, es posible que el sistema te pida desde el principio que elijas un navegador predeterminado en una pantalla dedicada. Si más tarde cambias de idea, puedes modificarlo en cualquier momento siguiendo el proceso que verás a continuación.

Como referencia, Apple ha ido actualizando su documentación oficial con estos cambios. Se refleja una actualización a finales de septiembre de 2025, subrayando funciones y matices regionales que comentaremos en este artículo.

Cómo cambiar las apps por omisión paso a paso

El proceso es directo y está pensado para que cualquiera pueda hacerlo sin complicaciones. Sigue esta secuencia en tu iPad y lo tendrás listo en un minuto.

Abre Ajustes en tu iPad. Desplázate y toca en Apps. En la parte superior verás Apps por omisión; entra ahí. Elige la prestación que deseas configurar (navegador, correo, mensajería, llamadas, etc.). Selecciona la app que quieras establecer como predeterminada para esa función.

Cuando eliges una nueva predeterminada, es posible que la app te pida pasos adicionales en pantalla (aceptar permisos, activar la integración o completar un breve asistente). Entra y confirma lo que te solicite, si aparece.

Hay que tener en cuenta que, según la función, el sistema puede permitir una única app por defecto o, en otros casos, establecer un orden de prioridad si varias aplicaciones comparten la misma prestación. Si no aparece la app que esperabas, lo más probable es que el desarrollador deba habilitar la compatibilidad para esa categoría.

Qué funciones puedes establecer como predeterminadas

Apple contempla varias categorías que se pueden personalizar. Estas son las más importantes y cómo encajan en tu flujo diario:

Instalación de aplicaciones (en algunos países y regiones) : puedes elegir una tienda de apps alternativa a App Store como predeterminada para gestionar instalaciones, donde esté permitido.

: puedes elegir una tienda de apps alternativa a App Store como predeterminada para gestionar instalaciones, donde esté permitido. Navegador web : Cómo cambiar el buscador por omisión en tu iPad para abrir todos los enlaces de páginas web desde apps y correos.

: Cómo cambiar el buscador por omisión en tu iPad para abrir todos los enlaces de páginas web desde apps y correos. Llamadas : selecciona otra app en lugar de Teléfono o FaceTime para realizar llamadas; en sitios compatibles, también puedes cambiar la app que abre el historial y el marcador.

: selecciona otra app en lugar de Teléfono o FaceTime para realizar llamadas; en sitios compatibles, también puedes cambiar la app que abre el historial y el marcador. Filtrado de llamadas : usa una app especializada para identificar quién llama y bloquear números no deseados.

: usa una app especializada para identificar quién llama y bloquear números no deseados. Apps sin contacto (solo iPhone, según región) : elige otra aplicación para pagos y transacciones NFC si tu iPhone y tu país lo permiten.

: elige otra aplicación para pagos y transacciones NFC si tu iPhone y tu país lo permiten. Correo electrónico : define tu app de correo alternativa a Mail para redactar y enviar emails al tocar direcciones.

: define tu app de correo alternativa a Mail para redactar y enviar emails al tocar direcciones. Teclados : selecciona un teclado de terceros como entrada de texto predeterminada en todo el sistema.

: selecciona un teclado de terceros como entrada de texto predeterminada en todo el sistema. Mensajería : elige otra app distinta de Mensajes para gestionar enlaces de mensajería instantánea; en iPhone y en regiones compatibles, también puedes configurar apps para SMS y RCS.

: elige otra app distinta de Mensajes para gestionar enlaces de mensajería instantánea; en iPhone y en regiones compatibles, también puedes configurar apps para SMS y RCS. Navegación/Mapas (en algunos países y regiones): establece una app distinta a Mapas de Apple para abrir ubicaciones.

(en algunos países y regiones): establece una app distinta a Mapas de Apple para abrir ubicaciones. Contraseñas y códigos : selecciona un gestor de contraseñas distinto a la app Contraseñas para Autorrellenar en Safari y otras apps.

: selecciona un gestor de contraseñas distinto a la app Contraseñas para Autorrellenar en Safari y otras apps. Traducción: elige una app diferente a Traducción para traducir texto seleccionado en cualquier app.

En el día a día, esto supone que, por ejemplo, al tocar un enlace se abrirá en tu navegador favorito o que, al pulsar sobre una dirección de correo, se lance directamente tu cliente de email preferido sin tener que usar menús intermedios ni hojas de compartir.

Particularidades por región y cambios impulsados desde la UE

Apple anunció que la sección “Aplicaciones predeterminadas” era una medida pensada inicialmente para cumplir las obligaciones en la Unión Europea, pero en la práctica se ha extendido al resto del mundo. La gran ventaja es que los usuarios fuera de la UE también disfrutan de un panel centralizado para elegir sus apps por omisión.

En la UE, además, Apple está obligada a permitir más cambios: se incluye la opción de sustituir las apps de mensajería y teléfono por alternativas. Eso significa que podrías decidir gestionar tus llamadas con otra app y dejar la app Teléfono solo para usos puntuales cuando te interese.

En el bloque europeo se menciona también la posibilidad de eliminar apps consideradas “principales” (como Mensajes, App Store, Safari, Cámara o Fotos). Esto abre la puerta a configuraciones muy personalizadas, aunque conviene evaluar bien las consecuencias antes de borrar nada esencial para tu flujo de trabajo.

Como apuntan algunas fuentes, el empujón regulatorio ha supuesto un cambio cultural dentro del ecosistema Apple. Para muchos es un ejercicio de libertad, aunque inevitablemente habrá quien desinstale o cambie cosas sin prever el impacto. Tómatelo con calma, prueba y, si algo no te convence, siempre puedes revertir el ajuste.

Configurar Chrome y Gmail como aplicaciones predeterminadas

Entre las alternativas más populares están Chrome como navegador y Gmail como cliente de correo. Ambas pueden establecerse como predeterminadas en tu iPad siempre que tengas iPadOS reciente y las apps actualizadas.

Chrome como navegador por defecto

Google permite activar Chrome desde su propia app con un asistente guiado. Estos son los pasos habituales dentro de Chrome para llevarte a la configuración del sistema:

Abre Chrome en tu iPad. Toca Más > Ajustes y busca la opción Navegador predeterminado. Toca en Ir a Ajustes > App del navegador por omisión. En la pantalla del sistema, selecciona Chrome como navegador predeterminado.

Si lo prefieres, puedes llegar al mismo sitio desde Ajustes > Apps > Apps por omisión > Navegador y marcar Chrome. Ambas rutas terminan en la misma configuración del sistema.

Gmail como app de correo predeterminada

Para que Gmail aparezca como opción, asegúrate de usar iOS/iPadOS 18 o posterior y tener la app actualizada. El requisito de versión es imprescindible para que el sistema permita fijar clientes de correo de terceros.

La forma más clara es ir a Ajustes > Apps > Apps por omisión > Correo electrónico y escoger Gmail. Si no la ves, entra antes en la propia app Gmail, verifica que has iniciado sesión, y revisa si muestra un acceso directo a “App de correo predeterminada” que te lleve a Ajustes.

“Todos los sistemas operativos móviles tienen apps por omisión”: por qué esto es tan relevante

La posibilidad de cambiar estas apps parece un detalle menor, pero evita muchos pasos. Se acabó copiar y pegar enlaces para abrirlos en otro navegador, o tener que usar la hoja de compartir para pasar un correo a tu cliente favorito: ahora el sistema se adapta a tus preferencias.

Este tipo de libertad, muy demandada por los usuarios avanzados, también beneficia a quienes no son expertos. Al estandarizar la experiencia, cualquier enlace o acción abre siempre la misma app, sin sorpresas, lo que reduce fricciones y ahorra tiempo en tareas repetitivas.

Casos prácticos y ajustes adicionales tras elegir una app

Al elegir una predeterminada, a veces la aplicación muestra un asistente extra (activar extensiones, conceder permisos, iniciar sesión). No te saltes ese paso, porque puede ser clave para que la integración funcione en todo el sistema.

También verás diferencias según la prestación. En “Contraseñas y códigos”, por ejemplo, algunos gestores requieren activar Autorrelleno en Safari y otras apps. En el teclado, puede que tengas que conceder “Acceso total” para aprovechar todas sus funciones, si el desarrollador lo solicita.

Si cambias de idea, basta con volver a Ajustes > Apps > Apps por omisión y seleccionar otra alternativa. El cambio es inmediato y no afecta a los datos de las aplicaciones que dejes de usar como predeterminadas.

Cómo evitar que un archivo .txt se abra en una app no deseada en Archivos

Una duda habitual surge cuando una app recién instalada empieza a abrir ciertos tipos de archivos, como los .txt en la app Archivos, sin que tú quieras. Actualmente iPadOS permite elegir apps por defecto para prestaciones amplias (navegador, correo, etc.), pero no asignar de forma global una app distinta para cada extensión de archivo dentro de Archivos.

Si te ocurre que un .txt se abre en una app como Media Convert, puedes usar varios atajos prácticos. Opción 1: Pulsación prolongada sobre el archivo y elige “Vista rápida” para verlo al instante sin salir de Archivos. Es el visor integrado del sistema y funciona con muchos formatos comunes.

Otra alternativa es abrir el menú contextual y usar Compartir > Abrir en para escoger otra aplicación de texto que prefieras para esa ocasión concreta. Así no eliminas la app problemática, pero evitas que monopolice la apertura del archivo en ese momento.

Si quieres minimizar que una app capture extensiones que no te interesan, revisa sus ajustes por si permite desactivar asociaciones de tipos de archivo. Y, si es imprescindible, puedes desinstalar y volver a instalar esa app cuando la necesites, aunque sabemos que en apps de pago no siempre es lo ideal.

Recuerda que de momento el sistema no ofrece un panel general para asignar predeterminadas por tipo de archivo específico dentro de Archivos. Aun así, con Vista rápida y el menú Abrir en podrás trabajar con .txt y otros documentos sin interrumpir tu flujo.

Preguntas frecuentes rápidas y consejos útiles

¿No aparece mi app en la lista? Probablemente aún no sea compatible con esa prestación. Contacta con el desarrollador para confirmar el soporte y las versiones mínimas.

¿Por qué me pide pasos extra al seleccionar una predeterminada? Algunas integraciones requieren permisos, iniciar sesión o activar extensiones. Completa el asistente para que todo funcione bien.

¿Puedo tener varias apps por defecto a la vez? Depende de la función. En algunos casos el sistema permite priorizar; en otros, solo admite una aplicación.

¿Y si estoy en la UE? Puede que veas una pantalla inicial para elegir navegador y más libertad en mensajería y teléfono. También se mencionan posibilidades ampliadas para eliminar apps principales.

Si usas apps como Chrome, Gmail, gestores de contraseñas o teclados de terceros, mantén todo actualizado. Las nuevas versiones suelen mejorar la integración con iPadOS y pueden añadir compatibilidad con más prestaciones por omisión.

Si lo que quieres es adaptar tu iPad a tu forma de trabajar, ahora tienes el camino despejado: ve a Ajustes > Apps > Apps por omisión, cambia lo que necesites y prueba durante unos días. Verás que cada toque abre la herramienta que tú has elegido y no la que el sistema imponía de serie.