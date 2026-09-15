cómo configurar un contacto de recuperación en iPhone

Imagina que un día, de repente, te das cuenta de que no recuerdas la contraseña de tu Apple ID y, para colmo, no tienes un dispositivo de confianza a mano. Es una situación bastante estresante, ya que quedar fuera de tu propio ecosistema digital puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Por suerte, Apple ha implementado un sistema muy práctico para que no te quedes colgado: los contactos de recuperación de cuenta.

Básicamente, se trata de elegir a alguien de tu total confianza, como ese mejor amigo o un familiar cercano, que pueda ayudarte a validar tu identidad mediante un código secreto. Lo mejor de todo es que esta persona no tendrá acceso a tus fotos, correos ni mensajes; su única función es darte una llave numérica cuando te hayas quedado fuera de tu cuenta, haciendo que el proceso sea mucho más rápido que esperar los tiempos del soporte oficial.

Requisitos previos para que todo funcione

Antes de lanzarte a configurar esta opción, hay un par de cosas que debes revisar para que no te salga ningún error en el camino. Primero, es fundamental que todos tus dispositivos (iPhone, iPad o Mac) estén actualizados a iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey 12 o versiones más recientes. Si tienes algún aparato antiguo vinculado que ya no uses y no se puede actualizar, lo más recomendable es que lo borres de tu lista de dispositivos autorizados.

Además, hay otros puntos clave que no puedes olvidar: tu contacto de recuperación también debe poseer un dispositivo Apple actualizado y ambos debéis tener iMessage activado. Por temas legales y de seguridad, las dos personas deben ser mayores de 13 años (aunque esto puede variar según el país). Por último, asegúrate de tener activa la autenticación de doble factor, que es el estándar de seguridad actual de Apple.

Pasos para añadir un contacto de recuperación

Configurar esta salvaguarda es bastante sencillo y se hace en un momento desde los ajustes de tu equipo. Si estás usando un iPhone o iPad, sigue este camino: entra en Ajustes, pulsa sobre tu nombre en la parte superior, ve a Inicio de sesión y seguridad y busca la opción de Contactos de recuperación. Una vez allí, selecciona Añadir contacto de recuperación y sigue las instrucciones que te marque la pantalla.

Cuando llegue el momento de elegir a la persona, el sistema te sugerirá algunos nombres. Si el elegido forma parte de tu grupo de Compartir en familia, se añadirá al instante. Si es alguien externo, el sistema le enviará una invitación a través de la app Mensajes que deberá aceptar para que la configuración quede completa. Podrás tener hasta cinco contactos diferentes para no depender de una sola persona.

Si prefieres hacerlo desde un Mac, el proceso es muy similar: ve al menú Apple , entra en Ajustes del Sistema, haz clic en tu nombre y luego en Inicio de sesión y seguridad. Desde ahí, accede a Contactos de recuperación y añade a tu persona de confianza. Si en algún momento el contacto rechaza la solicitud o deja de serlo, recibirás una notificación para que puedas buscar un sustituto.

¿Qué pasa si soy yo quien ayuda a otra persona?

Si un amigo te ha nombrado como su contacto de recuperación, no tienes que hacer nada hasta que esa persona realmente pierda el acceso a su cuenta. Cuando ocurra, el usuario deberá iniciar el proceso de recuperación y, tras verificar algunos datos, se pondrá en contacto contigo ya sea por teléfono o en persona.

Para generar el código, ve a Ajustes, toca tu nombre, entra en Inicio de sesión y seguridad y accede a Contactos de recuperación. Busca el nombre de la persona que necesita ayuda y pulsa en Obtener código de recuperación. Verás un número de seis dígitos que deberás dictarle al propietario de la cuenta para que pueda restablecer su contraseña y recuperar el control de su dispositivo.

Clave de recuperación vs. Contacto de recuperación

Es importante no confundir estas dos opciones, aunque ambas sirvan para lo mismo. La clave de recuperación es un código secreto de 28 caracteres que tú mismo generas y guardas. A diferencia del contacto, esta clave desactiva el proceso de recuperación estándar de Apple, dándote un control total pero con un riesgo mayor: si pierdes la clave y no tienes un dispositivo de confianza, tu cuenta se bloqueará permanentemente.

Por otro lado, si utilizas la Protección avanzada de datos para iCloud, tus datos están cifrados de extremo a extremo y Apple no puede ayudarte a recuperarlos. En este caso, es obligatorio configurar al menos un método alternativo, ya sea la clave o el contacto. De hecho, lo más inteligente es combinar ambos métodos para tener una red de seguridad doble y no depender de una sola opción.

Contar con una persona de confianza o un código guardado bajo llave es la mejor forma de evitar el drama de perder toda tu información digital. Mientras mantengas tus dispositivos actualizados y gestiones correctamente tus accesos de seguridad, podrás navegar tranquilo sabiendo que siempre habrá una vía de escape rápida para volver a entrar en tu Apple ID si la memoria te falla. Ahora ya sabes cómo configurar un contacto de recuperación en iPhone.