Cómo configurar una eSim en el Apple Watch: guía paso a paso

Imagina salir de casa e ir a cualquier parte sin tu iPhone, pero con tu Apple Watch y seguir conectado. Es por eso que aprender a cómo configurar una eSim en el Apple Watch puede resultarte muy interesante. Porque sí, si tienes la versión correcta de tu Apple Watch vas a poder seguir llamando, recibiendo llamadas, mensajes, utilizando tus apps favoritas sin falta de iPhone y mucho más.

Y es que esta es la clave, despreocuparte y llevarlo todo en tu muñeca. En esta guía de Actualidad iPhone te vamos a enseñar el proceso paso a paso para que aprendas a cómo configurar una eSim en el Apple Watch y aproveches al máximo tu reloj. Y más ahora, que tenemos disponibles los nuevos modelos series 10, SE 2 y Ultra en diferente color. No hay mejor momento que este para aprender a sacarle partido al Apple Watch. Vamos allá.

eSIM en Apple Watch: modelos compatibles

No cantemos victoria, antes hay que saber si tu Apple Watch es o no compatible. Porque sí, sentimos decirte que si tienes una de las primeras versiones y quieres aprender a cómo configurar una eSim en el Apple Watch, vas a tener que empezar por cambiar el dispositivo. No todos los modelos son compatibles, pero a continuación te dejamos los que sí ofrecen esta posibilidad a su usuario:

Apple Watch Series 3 (todos deben ser modelos celulares)

(todos deben ser modelos celulares) Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Si en tu muñeca llevas uno de estos modelos con soporte celular, entonces podrás configurar la eSIM siguiendo la guía que te dejamos a continuación. Primero habrá que empezar por el iPhone:

iPhone compatible: necesitas un iPhone 6s o posterior con iOS totalmente actualizado Operadora o plan de datos: como te comentamos en otros artículos, no todas las operadoras son compatibles, pero por si acaso te dejamos aquí un artículo que trata este tema a la perfección: los mejores planes de eSIMS globales: compara y elige Apple Watch celular: como te decíamos, necesitas un Apple Watch con la conectividad celular. Son los modelos más caros.

Ahora sí, vamos con la guía sobre cómo configurar una eSim en el Apple Watch.

Pasos para aprender a cómo configurar una eSim en el Apple Watch

Ya sabes si cumples los requisitos anteriores o no, por lo tanto si sabes que tienes uno de esos modelos, y también tienes tu plan de datos escogido o has llamado a tu operadora, podemos proceder a configurar la eSIM en el Apple Watch:

Empareja tu Apple Watch con el iPhone si no lo tienes hecho ya. En caso de no tenerlo hecho, abre la app de WAtch en tu iPhone y sigue los pasos para el emparejamiento. Abre la app de Apple Watch en tu iPhone. Configura la conectividad celular del Watch. Selecciona dentro de la app «configurar datos móviles» o «configurar plan celular». Sigue los pasos que te da la propia app. Puede ser que te exija iniciar sesión en la cuenta de la operadora móvil contratada para verificar datos Una vez hayas realizado lo anterior tendrás que confirmar la activación con la operadora. Una vez sigas de nuevo las instrucciones en pantalla habrás finalizado y aprendido a cómo configurar una eSim en el Apple Watch. Confirmación de la activación de eSIM

Puede que tras estos pasos te llegue un SMS de la operadora para avisarte de que acabas de activar la eSIM. Si eso no pasa y necesitas verificar el proceso, te recomendamos que vayas a la app Watch en el iPhone y te dirijas a «datos móviles» de nuevo. Debería de aparecer marcado como activo.

¿Para qué puedes usar la eSIM en tu Apple Watch?

Bueno, una vez sabes cómo configurar una eSim en el Apple Watch te preguntarás para qué puedes utilizar esa eSIM, ¿verdad? No te descubriremos un mundo, porque si tienes un modelo celular precisamente lo habrás pagado para tener este tipo de conectividad. La diferencia es que ahora tendrás las ventajas de una eSIM. Pues bien, tienes este artículo con 6 beneficios de usar una eSIM en tu iPhone, prácticamente son los mismos llevados al Watch.

Realizar y recibir llamadas desde dos números diferentes en un mismo Apple Watch

en un mismo Apple Watch Enviar y recibir mensajes de dos números diferentes en un mismo Apple Watch

Utilizar apps de datos móviles con dos planes diferentes de datos móviles

de datos móviles Utilizar todo lo anterior con una línea internacional, por si viajas mucho y tu Apple Watch te acompaña

Como puedes ver, no son cosas que probablemente no sepas. Por eso te extendemos todo en el artículo anterior. El mayor inconveniente de todo, es tener un modelo no celular o anterior al compatible, pero como bien sabrás, es buen momento para hacer el cambio, porque ya tienes los nuevos modelos en la Apple Store.

Esperamos que llegados a este punto hayas aprendido a cómo configurar una eSim en el Apple Watch. Nos vemos en el siguiente artículo.