Si tienes un Apple Watch relativamente moderno, quizá no sepas que es capaz de registrar cuánto tiempo pasas expuesto a la luz diurna de forma automática y bastante precisa. Esta métrica está algo escondida en el iPhone y en el propio reloj, pero una vez la descubres se convierte en una herramienta muy útil para controlar cuántas horas de sol real estás acumulando cada día.

Con esta función puedes hacerte una idea de si tu cuerpo recibe luz solar suficiente para producir vitamina D, ajustar mejor tus rutinas al aire libre o, por el contrario, detectar si te estás pasando de horas bajo el sol y deberías moderarte o protegerte mejor. Vamos a ver en detalle cómo funciona, cómo consultarla desde el iPhone y desde el Apple Watch, cómo desactivarla si no te interesa y qué alternativas tienes con apps de terceros para exprimir aún más estos datos. Vamos a aprender todo con esta guía sobre cómo consultar tu tiempo de exposición a la luz diurna con el Apple Watch.

Qué es el tiempo de exposición a la luz diurna en el Apple Watch

El Apple Watch incorpora un sensor de luz ambiental que, además de ajustar el brillo de la pantalla, sirve para estimar el tiempo que pasas expuesto a la luz del día. A partir de cierto umbral de intensidad luminosa, el reloj interpreta que te encuentras bajo luz diurna suficiente y empieza a sumar minutos a la métrica conocida como “Tiempo de exposición a la luz diurna” o “Tiempo de exposición al sol”.

Este registro se guarda de forma automática en la app Salud del iPhone, dentro de la categoría de Otros datos de salud. No tienes que activar nada para que empiece a funcionar, siempre que tu reloj sea compatible y lleve una versión de watchOS lo bastante reciente. Simplemente con llevarlo puesto, el sistema va anotando tus minutos de luz a lo largo del día.

Apple introdujo esta medición en los modelos más modernos con la idea de ofrecer una referencia sencilla sobre tu exposición diaria a la luz natural, algo que influye en aspectos tan variados como la síntesis de vitamina D, el estado de ánimo o los ritmos de sueño. Aunque no es una herramienta médica como tal, sí te da una pista bastante clara de si pasas demasiado tiempo encerrado o si deberías moderar tu tiempo al sol en épocas de alta radiación UV.

En el caso de los Apple Watch administrados para familiares (como los de niños o personas mayores gestionados desde tu iPhone), también es posible consultar cuánto tiempo pasan ellos al sol, siempre que lleven un modelo compatible. Esto puede ser muy útil para asegurarte de que los peques de la casa salen lo suficiente al exterior o, al contrario, que no se están quemando en los meses de más calor.

Modelos compatibles y requisitos para usar esta función

Para poder registrar y consultar correctamente el tiempo de exposición a la luz diurna, necesitas un Apple Watch con el sensor adecuado y un sistema lo bastante actualizado. Esta métrica está disponible, como referencia general, en los siguientes modelos:

Apple Watch Series 6 y posteriores

Apple Watch SE de segunda generación

Apple Watch Ultra y modelos posteriores con watchOS moderno

Si tienes por ejemplo un Apple Watch SE de segunda generación y das el salto a un Apple Watch Series 11, seguirás disfrutando del seguimiento automático del tiempo bajo la luz del día sin hacer nada especial: basta con configurar el nuevo reloj, emparejarlo con tu iPhone y mantener activadas las opciones de salud y privacidad que vienen por defecto.

Además del hardware, es recomendable tener tu reloj actualizado al menos a watchOS 10 o superior, ya que Apple fue afinando esta métrica con las versiones más recientes del sistema. En paralelo, tu iPhone debe usar una versión de iOS que integre la métrica de “Tiempo de exposición a la luz diurna” dentro de la app Salud, lo cual también ocurre en las versiones modernas del sistema operativo.

Para que los datos sean fiables, conviene llevar el Apple Watch correctamente colocado: lo ideal es que la correa esté bien ajustada, sin holguras excesivas, y que el reloj no quede oculto bajo mangas gruesas o abrigos durante todo el rato. Si el sensor permanece tapado por la ropa, el dispositivo no podrá detectar bien la luz y el tiempo registrado será muy inferior al real.

En el caso de que gestiones relojes de familiares con configuración familiar, asegúrate de que cada Apple Watch administrado con soporte para esta función tenga activadas las opciones de privacidad, salud y localización necesarias, para que los datos se registren y se sincronicen con tu iPhone correctamente.

Beneficios de controlar tu exposición a la luz solar

Más allá de la curiosidad tecnológica, controlar el tiempo de exposición a la luz diurna tiene un componente claramente relacionado con la salud. La protagonista aquí es la famosa vitamina D (no la vitamina E, que suele generar confusión), cuya principal fuente es precisamente la radiación solar sobre la piel.

La vitamina D cumple funciones clave en el organismo, entre las que destacan el mantenimiento de una estructura ósea y muscular saludable, la regulación del sistema inmunitario, una correcta absorción de calcio y fósforo y una influencia nada despreciable sobre el estado de ánimo. No recibir suficiente luz solar durante semanas o meses puede derivar en niveles bajos de vitamina D y, con el tiempo, en problemas óseos o un mayor riesgo de infecciones.

Por otro lado, la exposición controlada a luz natural contribuye a estabilizar tus ritmos circadianos, lo que repercute en la calidad del sueño y en cómo te sientes a lo largo del día. La luz matutina, por ejemplo, es un potente sincronizador del reloj biológico interno, y el Apple Watch puede ayudarte a ver si, de verdad, estás saliendo a la calle a esas horas que tanto recomiendan los expertos.

Ahora bien, como todo lo relacionado con el sol, hay que encontrar un punto medio. Exponerse sin control en pleno verano o a horas de máxima radiación puede aumentar el riesgo de quemaduras, envejecimiento cutáneo prematuro y, a largo plazo, problemas más serios como el cáncer de piel. En este contexto, conocer cuántos minutos al día pasas bajo una luz intensa es una ayuda para poner límites y decidir cuándo toca sombra, gorra o protector solar.

Esta medición también se vuelve interesante si sufres cambios de humor en invierno o vives en zonas con pocas horas de luz, donde el llamado trastorno afectivo estacional puede pasar factura. Llevar un control aproximado del tiempo de luz que recibes te ayudará a entender mejor cómo te afectan los días nublados o cortos y si quizá necesitas buscar estrategias alternativas, como paseos más largos en las horas centrales del día.

Cómo ver tu tiempo de exposición a la luz diurna en el iPhone

La forma más cómoda de consultar tus horas de sol es a través de la app Salud del iPhone, donde se almacenan todos los datos capturados por el Apple Watch. El problema es que la opción está algo escondida, así que vamos a repasar los pasos concretos para localizarla y sacarle partido.

Lo primero es abrir la aplicación Salud en tu iPhone. Una vez dentro, fíjate en la parte inferior de la pantalla: verás varias pestañas, y la que nos interesa es la pestaña denominada “Explorar”, que aparece acompañada de un icono de lupa. Tócala para entrar en el apartado en el que se organizan todas las categorías de datos.

Dentro de “Explorar” verás diferentes bloques como Actividad, Corazón, Sueño, etc. El tiempo de exposición a la luz diurna se encuentra en el apartado de Otros datos, que es donde Apple concentra las métricas menos habituales. Desplázate por la lista hasta localizar esta categoría y entra en ella para ver su contenido.

Una vez estés en “Otros datos”, busca el indicador llamado “Tiempo de exposición a la luz diurna” o “Tiempo de exposición al sol” (según la versión de tu sistema puede variar ligeramente el nombre, pero la idea es la misma). Al tocar sobre esta métrica accederás a una pantalla con gráficos y estadísticas de tu exposición recogidos a lo largo del tiempo.

En la parte superior de esta pantalla podrás alternar entre distintas vistas temporales: día, semana, mes y año. Cada vista te mostrará barras o líneas con los minutos totales de exposición que se han registrado en ese periodo. Si pulsas sobre un día concreto, verás un desglose más detallado con las franjas horarias en las que el Apple Watch ha detectado que estabas bajo luz intensa.

Desde esta misma ventana puedes decidir si quieres que el “Tiempo de exposición a la luz diurna” aparezca destacado en el Resumen de la app Salud. Para ello, desliza hacia abajo hasta llegar a las opciones de configuración de la métrica y utiliza la opción de fijarla en el resumen. De esta forma, cada vez que abras Salud, tendrás tu tiempo de luz a la vista sin tener que navegar por tantos menús.

Consejos para obtener mediciones más precisas y útiles

Para que el valor de “Tiempo de exposición a la luz diurna” sea lo más representativo posible de tu día a día, es importante cuidar ciertos detalles sobre cómo llevas el reloj y cómo organizas tus rutinas al aire libre. Aunque el sensor hace el trabajo por ti, tienes cierto margen para mejorar la calidad de los datos que te ofrece.

Lo primero es revisar cómo te pones el Apple Watch: lo ideal es que la parte posterior esté apoyada de forma firme, pero sin presionar en exceso, y que la correa no baile sobre la muñeca. Un reloj demasiado suelto, además de afectar al registro del pulso, puede dejar el sensor de luz ambiental parcialmente cubierto o provocar lecturas inconsistentes cuando se mueve bajo la manga.

También conviene evitar que el reloj esté completamente oculto bajo ropa gruesa o capas opacas cuando salgas a la calle. Si pasas todo el paseando con el Apple Watch bajo una chaqueta cerrada, el dispositivo no podrá detectar la diferencia entre interior y exterior, y los minutos de luz quedarán muy por debajo de lo real. Siempre que puedas, permite que el sensor tenga algún contacto directo con la luz ambiente.

Ten en cuenta, por otro lado, que la métrica se centra en la llamada luz diurna, no tanto en la intensidad de los rayos UV. Es decir, el sistema trabaja más con la cantidad de luz visible que con la radiación ultravioleta concreta. Eso significa que debes seguir aplicando las medidas habituales de protección solar (gafas, crema, gorra) sin confiarte solo porque el Apple Watch marque pocos minutos o porque el sol parezca más suave.

Por último, si usas el reloj con varios modos de entrenamiento o pasas parte del tiempo al aire libre haciendo deporte, revisa al cabo de unas semanas si la cantidad de luz que registra se corresponde con tu sensación real. Si ves que las cifras no cuadran, quizá tengas que ajustar ligeramente cómo llevas el reloj o en qué momentos lo mantienes visible para el sensor, de modo que las estadísticas resulten más coherentes con tu vida diaria.

Cómo desactivar el registro de tiempo de exposición al sol en el Apple Watch

Puede que, por privacidad o porque simplemente no te interesa esta métrica, quieras desactivar el tiempo de exposición a la luz diurna. Apple permite hacerlo desde el propio reloj o desde la app Apple Watch del iPhone, de manera muy sencilla.

En el Apple Watch, comienza entrando en la app Ajustes, que encontrarás en la pantalla de apps como si fuera la app de Configuración del iPhone, pero adaptada al reloj. Dentro de Ajustes, desplázate hasta localizar el apartado llamado “Privacidad y seguridad”, donde se agrupan todas las opciones relacionadas con qué datos se recopilan y cómo se comparten.

Cuando entres en “Privacidad y seguridad”, busca el submenú denominado Salud. Aquí aparecen distintas métricas relacionadas con el registro de datos fisiológicos y de estilo de vida. Entre las opciones verás la de “Tiempo de exposición a la luz diurna” o “Tiempo de exposición al sol”, que es la que nos interesa en este caso concreto.

Al tocar sobre ese elemento accederás a una pantalla donde verás un interruptor para activar o desactivar la recogida de datos. Si deslizas el interruptor hasta la posición de apagado, el reloj dejará de medir automáticamente tu tiempo bajo la luz del día y de enviar esos valores a la app Salud del iPhone. El cambio es inmediato y puedes volver a activar la métrica cuando quieras siguiendo los mismos pasos.

Si prefieres hacerlo desde el iPhone, abre la app Apple Watch y toca la pestaña “Mi reloj”, que es donde se concentran todos los ajustes específicos del dispositivo. Dentro de esta sección, localiza el menú “Privacidad” y entra en él. Allí encontrarás, de nuevo, la opción “Tiempo de exposición a la luz diurna” con la posibilidad de apagarla para que el reloj deje de registrarla. Es el mismo efecto que al desactivarla desde el propio Apple Watch.

Relación con la app Tiempo y la localización en el Apple Watch

Aunque la métrica de exposición a la luz diurna no depende directamente de la app Tiempo, es buena idea asegurarte de que la localización y los ajustes meteorológicos del reloj están bien configurados. Esto ayuda a que muchas funciones relacionadas con el clima, el índice UV y las horas de luz en tu zona funcionen de forma coherente.

Para revisar estos parámetros, abre la app Tiempo en el Apple Watch. Al hacerlo deberías ver, por defecto, la información meteorológica de tu ubicación actual: temperatura, pronóstico y, según la esfera o complicaciones que uses, también detalles como la hora de salida y puesta de sol o el estado del cielo.

Dentro de la app Tiempo puedes tocar la pantalla para ir avanzando entre distintas vistas, con más detalle sobre las condiciones actuales, el pronóstico por horas o por días. Aunque esto no modifica la medición de tiempo de exposición al sol, sí te ayuda a decidir cuándo conviene salir si quieres aprovechar mejor la luz del día o evitar estar fuera en los momentos de índice UV más alto.

Si al abrir la app Tiempo en el reloj no aparece bien configurada tu ciudad o directamente no muestra el clima local, revisa la configuración de localización. En el Apple Watch, entra en la app Ajustes, luego en “Privacidad y seguridad”, después en “Localización” y asegúrate de que la localización esté activada para la app Tiempo. De lo contrario, el reloj no sabrá dónde te encuentras y no podrá completar los datos meteorológicos.

En el iPhone también conviene comprobarlo: ve a Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización, busca la app Tiempo y selecciona la opción de acceso a la ubicación que prefieras (por ejemplo, “Al usar la app” o similar). Con todo esto bien configurado, tendrás un conjunto más completo de datos de clima, horas de luz y, en paralelo, tu Apple Watch seguirá registrando tu exposición real a la luz diurna.

Apps de terceros para controlar tu exposición al sol: Daylight Goals

Si te quedas corto con la información básica que ofrece Apple y quieres ir un paso más allá, existen aplicaciones de terceros diseñadas específicamente para exprimir el seguimiento de la luz solar desde el Apple Watch. Una de las más completas es Daylight Goals, que se apoya en los datos de Salud y en los sensores del reloj para ofrecer un control muy avanzado.

Daylight Goals funciona como un rastreador solar integral: utiliza el Apple Watch para medir de forma automática tu exposición a la luz y, a partir de ahí, genera gráficos muy detallados con tu tiempo al sol en distintos periodos (24 horas, 7, 30 o 90 días). Además, te permite establecer umbrales de lux personalizados, es decir, decidir por encima de qué nivel de intensidad luminosa quieres que se cuenten los minutos.

La app incluye notificaciones de amanecer, atardecer y horas de luz, de modo que no se te escape la mejor franja del día para salir a pasear, hacer deporte al aire libre o simplemente tomar un poco de sol suave por la mañana. También dispone de widgets para la pantalla de bloqueo y de inicio del iPhone, así como complicaciones para el Apple Watch, que muestran de un vistazo cuánto tiempo llevas acumulado bajo el sol.

Otro punto fuerte de Daylight Goals es su brújula solar con información sobre la posición y el ángulo del sol, lo que resulta muy útil si quieres encontrar el mejor sitio para ver un atardecer, calcular sombras en 3D o planificar fotografías en la llamada “hora dorada” o en la hora mágica. La app incluye, además, una visualización de la trayectoria solar y el ángulo acimutal actual para usuarios más avanzados, similar a la información de la esfera solar del Apple Watch.

En cuanto al pronóstico del tiempo, la aplicación ofrece previsiones de hasta 10 días con datos del índice UV por horas, temperatura, precipitaciones y viento, lo que te ayuda a decidir en qué momento del día vas a tener las mejores condiciones para aprovechar la luz sin pasarte de exposición. Todo ello se integra con Apple Health, de manera que los datos se almacenan en el mismo ecosistema de salud y bienestar del iPhone.

Respecto a la privacidad, Daylight Goals asegura que trata estos datos con especial cuidado: la información se guarda en la app Salud y mantienes control total sobre los permisos. El uso de la ubicación también es opcional y, según indican, no abandona tu dispositivo, ya que se utiliza únicamente para calcular las horas de luz en tu zona. La app está especialmente optimizada para Apple Watch Series 6 y posteriores, Apple Watch SE de segunda generación y Apple Watch Ultra, y requiere un watchOS moderno para habilitar el seguimiento automático del tiempo en luz.

Gracias a este tipo de soluciones de terceros puedes fijar metas diarias de exposición, seguir rachas de cumplimiento, recibir avisos cuando alcances tus objetivos de minutos de luz y, en definitiva, convertir el control de tu tiempo al sol en un hábito mucho más visible y motivador que con la métrica básica de Salud únicamente.

Tanto con las herramientas nativas del Apple Watch como con apps avanzadas como Daylight Goals, tienes a tu disposición una cantidad enorme de información sobre cómo te relacionas con la luz natural: desde datos sencillos de minutos al sol hasta estadísticas, pronósticos y recordatorios inteligentes que te ayudan a equilibrar la necesidad de vitamina D con la prudencia frente a la sobreexposición y el cuidado de tu piel y de tu bienestar general.