¿ Cómo consultar tu tiempo de exposición a la luz diurna con el Apple Watch? El Apple Watch ha enriquecido el seguimiento de la salud con funciones que van más allá de contar pasos o medir la frecuencia cardíaca, permitiendo monitorizar el tiempo que pasamos expuestos a la luz natural. Esta métrica influye directamente en nuestro bienestar físico, mental y en la salud visual. Gracias a sus sensores avanzados, es posible saber si estamos recibiendo la cantidad recomendada de luz solar, incluso cuando estamos en interiores.

Si alguna vez te has preguntado cómo saber cuánto tiempo has estado bajo la luz del sol con tu Apple Watch, aquí tienes una explicación, paso a paso, para aprovechar al máximo esta función. Descubrirás cómo consultar la exposición, recibirás consejos, conocerás posibles incidencias y aprenderás a gestionar los datos en tu dispositivo, incluyendo cómo desactivar la función si así lo deseas.

¿Para qué sirve medir la exposición a la luz diurna?

La exposición a la luz solar no es solo un dato interesante; influye en aspectos cruciales para la salud, como la prevención de problemas visuales y la regulación de los ritmos circadianos. Diversos estudios científicos demuestran que la luz natural ayuda a reducir la miopía en niños y mejora el estado de ánimo y la calidad del sueño en adultos. Por ello, el Apple Watch Series 6 y posteriores, así como el SE de segunda generación, incluyen esta función para ofrecer a los usuarios datos precisos sobre sus minutos diarios al aire libre.

El sensor de luz ambiental integrado en estos modelos detecta la intensidad de la luz circundante, permitiendo que el reloj distingua si la persona está en interiores o en exteriores. La información se sincroniza con la app Salud en el iPhone, ofreciendo estadísticas diarias, semanales y mensuales sobre el tiempo de exposición solar.

¿Qué Apple Watch cuentan con la función de exposición a la luz solar?

Esta función no está disponible en todos los modelos. Según Apple, solo los Apple Watch Series 6 y posteriores, el Apple Watch SE de segunda generación y los Apple Watch Ultra poseen el sensor requerido para registrar estos datos. Es importante verificar si tu dispositivo es compatible, ya que en modelos anteriores no se podrá acceder a esta métrica.

Además, la función funciona en relojes configurados en modo de administración familiar. Esto permite monitorizar la exposición solar de niños o familiares con Apple Watch gestionados desde tu cuenta, facilitando el control y cuidado del bienestar infantil.

¿Cómo consulta el Apple Watch el tiempo que pasas al aire libre?

El proceso es muy sencillo y completamente automático. El sensor de luz ambiental trabaja en segundo plano, sin necesidad de intervención, siempre que lleves puesto el reloj durante tus actividades diarias. Cuando sales a la calle, el reloj detecta los cambios en la luz y registra los minutos de exposición solar, estimando el tiempo que pasas en exteriores.

Los datos se transfieren automáticamente a la app Salud del iPhone, en la que puedes consultar tus registros y hacer un seguimiento de tu exposición a la luz natural.

Paso a paso: consulta tu tiempo de exposición a la luz diurna

Para revisar cuánto tiempo has pasado al sol, debes hacerlo desde tu iPhone siguiendo estos pasos sencillos:

Abre la app Salud en tu iPhone vinculada al Apple Watch.

en tu iPhone vinculada al Apple Watch. En la parte inferior, pulsa en la pestaña Explorar .

. Dentro del menú, selecciona la categoría Otros Datos .

. Busca y selecciona la opción Tiempo de exposición al sol. Ahí podrás ver el historial diario, semanal o mensual de minutos al aire libre.

Es importante aclarar que no se trata de una medición de radiación UV, sino de una estimación basada en la intensidad de la luz ambiental percibida por el sensor. Esto ayuda a determinar si has pasado suficiente tiempo en exteriores o si has estado más en interiores.

Desactiva el registro si lo prefieres

Si deseas dejar de monitorizar tu exposición al sol por motivos de privacidad o preferencia, puedes desactivar la función desde tu reloj o desde el iPhone. Aquí te explicamos cómo:

Desde el Apple Watch: Accede a la app Configuración en tu reloj. Selecciona Privacidad y seguridad y después Salud . Pulsa en Tiempo de exposición al sol y desactiva la opción.

Desde el iPhone: Abre la app Apple Watch en tu dispositivo. Ve a Mi Reloj . Entra en Privacidad y apaga Tiempo de exposición al sol .



De esta forma, dejarás de recibir las estimaciones en la app Salud, aunque podrás reactivarla en cualquier momento para seguir monitoreando tu exposición solar.

¿Por qué es importante controlar el tiempo de exposición solar?

Varios motivos hacen que esta métrica sea especialmente relevante:

Prevención de la miopía : Es especialmente importante en niños y adolescentes, ya que pasar más tiempo en exteriores puede reducir el riesgo de desarrollar miopía . Múltiples estudios respaldan esta relación.

: Es especialmente importante en niños y adolescentes, ya que . Múltiples estudios respaldan esta relación. Regulación del ciclo sueño-vigilia : La exposición a la luz natural ayuda a sincronizar el ritmo circadiano , favoreciendo un descanso de mayor calidad.

: La exposición a la luz natural ayuda a , favoreciendo un descanso de mayor calidad. Mejora del estado de ánimo y salud mental : La luz solar estimula la producción de serotonina , ayudando a mantener un estado de ánimo positivo y a reducir niveles de estrés.

: La , ayudando a mantener un estado de ánimo positivo y a reducir niveles de estrés. Conciencia sobre hábitos diarios: Conocer cuánto tiempo pasas en interiores te anima a cambiar rutinas y salir más a la calle en busca de una mejor calidad de vida.

watchOS 10 y novedades en la medición de actividad al aire libre

Con la llegada de watchOS 10, la medición de la exposición solar ha evolucionado, presentando la información de forma más accesible y visual en la app Salud. Esto permite analizar tus hábitos de exposición a lo largo del tiempo y combinar estos datos con otras métricas, como pasos, actividad física o descanso, para obtener una visión más completa de tu salud.

Si dispones de un reloj compatible y has actualizado a watchOS 10, aprovecha para explorar en profundidad la integración de todos estos datos y mejorar tu bienestar general.

¿Qué hacer si no aparecen datos de exposición en tu Apple Watch?

En algunas ocasiones, puede que no veas datos registrados. Para solucionar esto, revisa los siguientes aspectos:

Asegúrate de que tu dispositivo sea compatible . Solo los Series 6, Ultra y SE 2ª generación incluyen el sensor necesario.

. Solo los Series 6, Ultra y SE 2ª generación incluyen el sensor necesario. Verifica que tanto el iPhone como el reloj tengan las últimas actualizaciones de software .

. Activa la localización en ambos dispositivos, ya que algunos datos dependen del acceso a GPS.

en ambos dispositivos, ya que algunos datos dependen del acceso a GPS. Lleva el reloj puesto en exteriores el mayor tiempo posible para mejorar la precisión de las mediciones.

Cómo consultar el clima y aprovechar mejor tu tiempo al aire libre

Para saber cuándo el tiempo es favorable para disfrutar de la luz natural, solo debes:

Usar la app Tiempo en tu reloj para consultar las condiciones meteorológicas actuales.

en tu reloj para consultar las condiciones meteorológicas actuales. Pulsar en la pantalla para explorar diferentes vistas y previsiones.

Si no visualizas información del clima local, revisa la configuración de localización en la app Ajustes, tanto en el reloj (Privacidad y seguridad > Localización) como en el iPhone (Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización > Tiempo).

Mejora tu salud y bienestar con el seguimiento de la luz solar

El seguimiento de la exposición a la luz natural es una herramienta valiosa para cuidar tu visión y tu salud en general. Estos datos, además, complementan otras métricas en la app Fitness, donde puedes ver tendencias relacionadas con calorías, pasos, minutos de ejercicio y calidad del descanso.

Para acceder al historial de tendencias:

Abre la app Fitness en tu iPhone.

en tu iPhone. Entra en Tendencias y selecciona una métrica para examinar detalles específicos.

Una flecha apuntando hacia arriba indica que mantienes o mejoras ese aspecto, mientras que una flecha hacia abajo sugiere que debes aplicar cambios o aumentar tu actividad.

Aplicaciones complementarias para un control avanzado

Fuera de la función nativa, existen otras aplicaciones en la App Store que amplían el seguimiento solar. Aunque algunas, como Daylight Goals, ya no están disponibles, en su momento permitían crear gráficas personalizadas, ajustar umbrales, recibir notificaciones en horas solares clave e integrarse con Apple Health.

El Apple Watch siempre prioriza la privacidad del usuario. Puedes gestionar en todo momento quién tiene acceso a tus datos y cómo se almacenan, configurando permisos en la app Salud y en Privacidad del reloj.

Al conocer el tiempo que pasas expuesto a la luz natural, tienes una herramienta sencilla y automatizada que puede marcar una diferencia significativa en tu calidad de vida. Usa estos datos para planificar tus rutinas, optimizando tu bienestar físico y mental, y ajusta la función según tus preferencias para aprovechar al máximo las ventajas que te ofrece la tecnología.