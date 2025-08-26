Controlar otros dispositivos Apple desde el reloj se ha convertido en una de esas funciones que, cuando la pruebas, ya no quieres soltar. El Apple Watch puede manejar dispositivos cercanos como el iPhone o el iPad sin tocar su pantalla, ideal cuando el móvil está cargando, fuera de alcance o buscas accesibilidad adicional.

En esta guía encontrarás todo lo que necesitas para sacarle partido a la opción “Controlar dispositivos cercanos” y a las herramientas relacionadas. Te explicamos requisitos, pasos precisos, acciones disponibles, gestos avanzados y soluciones a problemas comunes, además de otras funciones útiles de accesibilidad que encajan a la perfección con esta característica. Vamos con Cómo controlar dispositivos cercanos con tu Apple Watch.

Qué es “Controlar dispositivos cercanos” y qué necesitas

La función “Controlar dispositivos cercanos” permite que el Apple Watch emule controles básicos del iPhone o el iPad situados a tu alrededor. Para que aparezcan y puedas controlarlos, deben cumplir dos condiciones: estar con la misma cuenta de Apple (iCloud) que tu reloj y conectados a la misma red (por ejemplo, la Wi‑Fi de casa).

Cuando la conexión es correcta, verás en el Apple Watch una lista de dispositivos disponibles y un conjunto de botones que reproducen controles del dispositivo elegido. Los nombres de esos botones corresponden a acciones habituales como abrir el Centro de control, lanzar Siri o manejar la reproducción multimedia.

Además, la función está muy integrada con Accesibilidad. Si activas VoiceOver en el Apple Watch mientras controlas un dispositivo cercano, VoiceOver también se activará en ese dispositivo y se aplicarán los gestos de VoiceOver que realices en el reloj sobre el iPhone o el iPad. De la misma manera, si el dispositivo cercano usa “Control por botón”, verás en el reloj botones equivalentes como Mover/Trasladar, Siguiente y Seleccionar.

Por contexto, Apple también ha impulsado el control remoto desde el iPhone con iOS 18, de forma que puedes manejar otros dispositivos cercanos desde el propio móvil. Aunque este artículo se centra en el Apple Watch, conviene saber que el ecosistema permite controlar equipos cercanos desde distintos puntos, siempre y cuando compartan cuenta y red.

Cómo activar “Controlar dispositivos cercanos” paso a paso

La activación es simple y está a un par de toques dentro de Accesibilidad del reloj. Sigue este recorrido en tu Apple Watch para empezar:

Abre Ajustes desde la cuadrícula o lista de apps del reloj.

desde la cuadrícula o lista de apps del reloj. Entra en Accesibilidad y toca la opción Controlar dispositivos cercanos .

y toca la opción . Espera un instante a que se detecten equipos compatibles que estén en tu misma cuenta de iCloud y red.

Elige el dispositivo (por ejemplo, tu iPhone) si hay varios cerca.

Al seleccionar un dispositivo, se muestran botones de control adaptados a sus funciones. Estos botones replican acciones del iPhone o iPad; por ejemplo, puedes abrir el Centro de notificaciones, acceder a la multitarea o manejar el volumen. Si necesitas más opciones, toca el botón “Más” para desplegar controles adicionales, incluidos los de reproducción de medios.

Cuando quieras terminar, no hay pérdida: pulsa el botón Cerrar (X) en el reloj para dejar de controlar el otro dispositivo y volver a tu pantalla habitual.

Acciones disponibles: qué puedes hacer desde el reloj

Una vez conectado al iPhone o iPad, el Apple Watch actúa como un mando accesible para tareas cotidianas. Estas son algunas acciones frecuentes que suelen estar disponibles en el panel de control remoto:

Inicio : simula el gesto de ir a la pantalla de inicio.

: simula el gesto de ir a la pantalla de inicio. Selector de apps : abre la multitarea del iPhone.

: abre la multitarea del iPhone. Centro de notificaciones : despliega todas las notificaciones del móvil.

: despliega todas las notificaciones del móvil. Centro de control : accede a los accesos rápidos (Wi‑Fi, Bluetooth, etc.).

: accede a los accesos rápidos (Wi‑Fi, Bluetooth, etc.). Multimedia : reproducir, pausar, avanzar o retroceder contenidos.

: reproducir, pausar, avanzar o retroceder contenidos. Volumen : subir o bajar el nivel de audio.

: subir o bajar el nivel de audio. Invocar Siri: activar el asistente de voz del dispositivo controlado.

Este abanico se adapta al dispositivo que controles y al contexto. Si tocas “Más” verás opciones adicionales que no aparecen en la primera pantalla, especialmente útiles para música, podcasts o vídeos.

Esta forma de control es especialmente práctica si el iPhone no está a mano, lo estás cargando en otra habitación o la pantalla tiene un problema temporal. El reloj se convierte en una especie de mando universal para lo esencial, con la ventaja de que siempre lo llevas puesto.

Gestos y Accesibilidad: VoiceOver, Control por botón y más

“Controlar dispositivos cercanos” brilla aún más cuando se combina con las opciones de Accesibilidad de watchOS. Hay varios comportamientos inteligentes que debes conocer si utilizas herramientas como VoiceOver o Control por botón en tu día a día.

Primero, VoiceOver. Si activas VoiceOver en el Apple Watch mientras controlas un dispositivo cercano, este también se activará en el dispositivo controlado. Los gestos de VoiceOver que ejecutes desde el reloj se aplican en el iPhone o iPad, de modo que interactúas con la interfaz remota de forma coherente con tus preferencias.

Segundo, Control por botón. Si el dispositivo cercano tiene habilitado Control por botón, el Apple Watch muestra sus botones equivalentes (Mover/Trasladar, Siguiente y Seleccionar), para que sigas navegando por la interfaz sin fricción.

Además, la interfaz de control remoto permite asociar gestos a acciones. Desde el panel del reloj puedes abrir el menú (icono de tres puntos), bajar hasta el final y vincular gestos como pellizcar o cerrar el puño a tareas específicas. Esto viene de perlas tanto para comodidad como para accesibilidad motora. Para más información te recomendamos cómo utilizar las funciones básicas del Apple Watch con VoiceOver.

Personalización avanzada con AssistiveTouch

Si quieres rizar el rizo, AssistiveTouch en el Apple Watch es tu gran aliado. Esta función permite personalizar gestos, atajos y un puntero de movimiento para controlar el reloj y, por extensión, mejorar tu uso con dispositivos cercanos.

Para llegar a estos ajustes en el reloj, entra en Ajustes > Accesibilidad > AssistiveTouch. Desde ahí puedes adaptar los siguientes apartados a tu manera:

Gestos con las manos : personaliza acciones para gestos como pellizcar, doble pellizco o cerrar el puño; puedes asignar atajos de Siri o acciones del sistema.

: personaliza acciones para gestos como pellizcar, doble pellizco o cerrar el puño; puedes asignar atajos de Siri o acciones del sistema. Puntero de movimiento : regula sensibilidad, tiempo de activación, tolerancia al movimiento y bordes activos para controlar con movimientos de muñeca.

: regula sensibilidad, tiempo de activación, tolerancia al movimiento y bordes activos para controlar con movimientos de muñeca. Estilo de exploración : elige exploración automática (recorre elementos resaltándolos uno a uno) o manual (pasas entre elementos con gestos).

: elige exploración automática (recorre elementos resaltándolos uno a uno) o manual (pasas entre elementos con gestos). Aspecto : activa Alto contraste para un resaltado más visible y elige un color de resaltado distinto.

: activa Alto contraste para un resaltado más visible y elige un color de resaltado distinto. Personalizar menú : añade accesos directos favoritos, define la posición y tamaño del menú Acción y ajusta su desplazamiento automático.

: añade accesos directos favoritos, define la posición y tamaño del menú Acción y ajusta su desplazamiento automático. Confirmar con AssistiveTouch: permite confirmar pagos con código o acciones que requieren pulsar dos veces el botón lateral usando AssistiveTouch.

Si prefieres configurarlo desde el iPhone, también puedes. Abre la app Watch, entra en “Mi reloj” > Accesibilidad > AssistiveTouch y ajusta los mismos parámetros con la comodidad de la pantalla grande.

Acceso rápido a funciones de accesibilidad

Para cambiar varias opciones sin rebuscar en los menús, existe la “Función rápida de accesibilidad”. Sirve para activar o desactivar prestaciones con un gesto o acceso corto, y se configura así desde el reloj: Ajustes > Accesibilidad > Función rápida de accesibilidad, tocando para seleccionar las herramientas que quieras conmutar.

También puedes configurar esta función desde el iPhone. Ve a la app Watch > Mi reloj > Accesibilidad > Función rápida y elige qué accesos quieres tener a mano según tus necesidades.

Notificaciones cuando te dejas un dispositivo

Aunque no es lo mismo que controlar dispositivos, está íntimamente relacionado con gestionar tu ecosistema. Desde el Apple Watch puedes pedir avisos si te alejas de un dispositivo, algo perfecto para no olvidar el iPhone o el iPad en casa o en la oficina.

Para configurarlo desde el reloj: abre la app Buscar Dispositivos, elige el equipo que te interesa, entra en Notificaciones y activa “Notificar en caso de olvido”. Si prefieres hacerlo en el iPhone, entra en Buscar > Dispositivos, pulsa el equipo y toca “Notificar en caso de olvido”; después activa “Avisarme cuando no lo lleve conmigo”.

Además, puedes definir “ubicaciones de confianza” donde no quieres avisos, por ejemplo tu casa o el trabajo. Selecciona una ubicación sugerida o pulsa “Nueva ubicación”, elige el lugar en el mapa y confirma con OK para guardar el ajuste.

Controlar el Apple Watch desde el iPhone: Duplicación

El control remoto en el ecosistema funciona en ambos sentidos. Desde el iPhone puedes manejar por completo el Apple Watch con la función “Duplicación del Apple Watch”, especialmente útil si te resulta más accesible la pantalla grande.

Con Duplicación, interactúas con el reloj como si lo tuvieras en la muñeca. Es compatible con herramientas como Control por voz, Control por botón, gestos con la cabeza o botones externos certificados, lo que abre la puerta a una accesibilidad muy potente.

Entre las acciones disponibles desde el iPhone están desplazarte por pantallas, usar Siri y simular la pulsación de la Corona Digital o del botón de acción. Es una opción muy práctica tanto para el día a día como para escenarios en los que no puedes tocar físicamente el reloj.

Requisitos de cuenta y red: por qué importan

Si no aparecen tus dispositivos en la lista del Apple Watch, revisa los requisitos básicos. Todos los equipos deben iniciar sesión con la misma ID de Apple en iCloud y estar conectados a la misma red (habitualmente la Wi‑Fi de tu casa o trabajo).

Sin estas dos condiciones, el reloj no podrá detectar ni controlar el iPhone o el iPad. Comprueba también que el Bluetooth y el Wi‑Fi están activos en todos los dispositivos, y que no hay restricciones de red que impidan la comunicación local.

Consejos, gestos y usos prácticos

Además de los controles básicos, puedes sacarle más jugo con gestos. Desde el panel de control remoto, abre el menú, baja al final y asigna gestos como pellizco o cerrar el puño a acciones concretas. Es una forma rápida de, por ejemplo, invocar Siri o abrir el Centro de control sin navegar por los botones.

Si te interesa ir más allá en el ecosistema, recuerda que también puedes controlar la cámara del iPhone desde el Apple Watch u orquestar otros dispositivos Apple desde el iPhone con iOS 18. Incluso existe la posibilidad de usar un Mac para controlar otro equipo Apple, ampliando las opciones según tu flujo de trabajo.

Para quienes escuchan música o podcasts a menudo, el panel “Más” del control remoto es tu amigo. Ahí encontrarás controles de reproducción y volumen que evitan tener que sacar el iPhone para algo tan sencillo como pausar o cambiar de tema.

Solución de problemas frecuentes

Como todo, puede haber pequeños contratiempos. Algunos usuarios notan que las notificaciones no suenan a la vez en iPhone y Apple Watch tras activar el control remoto; es posible que el sistema dé prioridad a un dispositivo.

Si notas comportamientos extraños, prueba lo siguiente: revisa los ajustes de sonido en ambos equipos, desactiva y vuelve a activar “Controlar dispositivos cercanos” desde Accesibilidad y asegúrate de tener las últimas actualizaciones de sistema instaladas tanto en el iPhone/iPad como en el Apple Watch.

Si vas a restablecer el iPhone por cualquier motivo, ojo con la eSIM. Antes de borrar nada, habla con tu operador para confirmar opciones de copia o reactivación y evitar quedarte sin línea temporalmente.

Nota sobre privacidad y cookies

Al informarte o seguir guías online, verás que muchas webs muestran avisos de cookies. Estas cookies se guardan en tu navegador para recordar preferencias y medir qué secciones son más útiles. No afectan al uso de “Controlar dispositivos cercanos”, pero conviene saber por qué aparecen estos avisos al consultar documentación.

Control desde iPhone con iOS 18: un breve apunte

Como complemento, Apple permite manejar equipos cercanos desde el iPhone en iOS 18. La ruta es Ajustes > Accesibilidad > Controlar dispositivos cercanos y luego pulsar en Controlar dispositivos cercanos. Igual que en el reloj, el otro equipo debe estar en tu misma cuenta y red.

Tras elegir el dispositivo, verás botones cuyos nombres coinciden con sus controles; toca “Más” para opciones adicionales como reproducción. Para terminar la sesión, toca Cerrar (X). Aunque sea una vía extra, el enfoque de este artículo sigue siendo el Apple Watch como mando cercano.

Con todo lo anterior, ya tienes una visión completa de cómo usar el Apple Watch para gobernar otros equipos, apoyarte en la accesibilidad y personalizar gestos y menús a tu gusto. Entre los requisitos de cuenta/red, los controles básicos, la integración con VoiceOver y AssistiveTouch y las opciones de notificación por olvido, el reloj se convierte en un auténtico centro de control de bolsillo que te saca de más de un apuro y abre nuevas posibilidades de uso diario.