Cómo convertir tu SIM a eSIM con tu iPhone

Si quieres pasar tu SIM física de tu operador a una eSIM con las ventajas que esto supone, es un procedimiento muy sencillo que puedes hacer desde tu propio iPhone y que apenas te llevará un par de minutos. Te explicamos todos los pasos a seguir en este vídeo.

Los iPhone son compatibles con la eSIM desde hace ya varios años, en concreto desde los modelos XR y XS. La eSIM es igual que la SIM tradicional pero en formato electrónico, es decir, no se estropea porque no es un elemento físico que se puede dañar o perder. Puedes cambiar la eSIM de forma muy sencilla, sin tener que it a ninguna tienda de operador porque no necesitas que te den nada físico, y además te permite tener en tu iPhone varias líneas de voz y datos para poder utilizar en cualquier momento la que más te convenga. Entre los beneficios inmediatos que podrás disfrutar con una eSIM en lugar de una Sim tradicional está la posibilidad de utilizar varias líneas de forma simultánea en tu iPhone, ya sea una eSIM y una SIM, o dos eSIM. En el iPhone puedes almacenar 8 o más eSIM, pero sólo se pueden usar dos a la vez. Cambiar a la eSIM que más te interese en tan sencillo como ir a los Ajustes y seleccionarla.Podrás usar dos líneas de voz simultánea pero sólo una de datos, aunque existe la opción de que el iPhone cambie de línea de datos si fuera necesario ante pérdidas de cobertura.

El paso de SIM a eSIM suponía tener que pedir a tu operadora que te realizara el trámite, pero desde iOS 17.4 ya se puede hacer en el iPhone con los principales operadores (Movistar, Orange y Vodafone) mediante el sistema «eSIM Quick Transfer», y se espera que otros operadores lo vayan incorporando en los próximos meses. es un procedimiento muy simple que apenas lleva un par de minutos y que se puede hacer íntegramente en tu iPhone, sin tener que llamar a tu operador o ir a tienda física. Es procedimiento en sí es gratuito, pero dependiendo de las condiciones de tu línea y tu operador, puede que se te cobre algo por el uso de una eSIM. En el vídeo te explicamos el procedimiento con todo detalle.