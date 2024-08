¿Te preguntas cómo convertir tu SIM Física en eSIM en iPhone? Pues bien, una vez más en Actualidad iPhone vamos a ayudarte con esta tarea pero no sin antes explicarte qué es una eSIM, sus ventajas y demás características. Además te adelantamos que es muy sencillo y no te costará nada. De hecho en algunos operadores (Movistar, O2) te dan la posibilidad de convertirla desde el propio iPhone.

Puede que tu intención sea meramente informativa ya que cada vez se habla más de este tipo de tarjeta, y es que es lógico porque en los últimos años ha ganado mucho en popularidad gracias a su flexibilidad. La eSIM también llamada SIM electrónica te va a permitir más movilidad gracias a que dejar atrás lo físico. Por eso mismo es interesante que te leas esta guía, ya que en pocos pasos podrás tenerla configurada.

¿Qué es la eSIM?

Antes de saber cómo convertir tu SIM Física en eSIM en iPhone creemos que debes saber un poco sobre esta tarjeta, no es nada complejo y por eso mismo seremos breves. La eSIM viene a saber una tarjeta virtual la cual te va a permitir activar un plan de datos y línea en tu teléfono móvil. De esta forma podrás cambiar de iPhone sin tener que toquetearla de ninguna forma. ¿Recuerdas eso que haces cuando sacas de la caja tu nuevo iPhone de extraer la tarjeta? Con la eSIM dejarás de hacerlo.

Y es que esa no es la única ventaja, ya que la eSIM te permite tener más de una línea móvil en el mismo iPhone gracias a combinar diferentes eSIM. La combinación también puede ser de eSIM con SIM, mezclando lo digital con lo físico. De esta forma como te decimos podrás utilizar dos números de teléfono móvil a la vez.

Es importante que sepas que los iPhone compatibles con eSIM son los modelos que parten desde el iPhone XS o XR en adelante. Si tienes uno de esos modelos vas a poder disfrutar de las ventajas anteriores de la eSIM.

Otra de las ventajas de la eSIM es que al final dejas de lado lo físico pero también con ello dejas de lado la utilización de plástico. Por lo que la eSIM al ser digital gana mucho en sostenibilidad de cara al medioambiente.

Antes de pasar a cómo convertir tu SIM Física en eSIM en iPhone te vamos a dejar de forma resumida las ventajas de tenerla:

Mayor libertad : cambia de operador sin esperar por tu tarjeta SIM física

: cambia de operador sin esperar por tu tarjeta SIM física Doble SIM : gracias a la eSIM podrás tener doble eSIM o incluso SIM física junto a eSIM, de esta forma tendrás dos líneas móviles en tu iPhone

: gracias a la eSIM podrás tener doble eSIM o incluso SIM física junto a eSIM, de esta forma tendrás dos líneas móviles en tu iPhone Sostenibilidad : reduces la utilización de plástico de cara al medioambiente

: reduces la utilización de plástico de cara al medioambiente Seguridad: en caso de que te roben el teléfono o lo pierdas es más seguro tener una eSIM ya que no se podrá extraer para su utilización

Guía paso a paso para convertir SIM física en eSIM

eSIM iPhone

Como te hemos comentado anteriormente tienes que cumplir una serie de requisitos antes de saber cómo convertir tu SIM Física en eSIM en iPhone. Los requisitos antes de adentrarte en cómo convertir tu SIM Física en eSIM en iPhone son los siguientes:

Estar en posesión de un modelo de iPhone XS o XR en adelante .

. Contar con un operador que soporte la eSIM (Movistar, O2, Orange, Jazztel, Simyo, Vodafone, Yoigo, MásMóvil, Pepephone, Digi) en España

(Movistar, O2, Orange, Jazztel, Simyo, Vodafone, Yoigo, MásMóvil, Pepephone, Digi) en España Disponer de una conexión a Internet para realizar el proceso de conversión de tarjeta SIM a eSIM

Te recomendamos que antes de aventurarte en el proceso, aunque es sencillo y no presenta problemas, realices una copia de seguridad del iPhone ya que nunca se sabe. Una vez lo tengas todo, sigue los siguientes pasos:

Como te dejamos en la imagen anterior, vete a la «Configuración» del iPhone

Selecciona «Datos móviles» o «Celular» si no eres de España

o «Celular» si no eres de España Ahora tendrás que tocar en el botón de «Convertir en eSIM»

Tras esto tendrás que seleccionar «Convertir plan móvil» y una vez más pulsar «Convertir en eSIM» para de esta forma confirmar la operación.

eSIM iPhone

Como puedes ver se trata de un proceso simple. Cómo convertir tu SIM Física en eSIM en iPhone es más fácil de lo que creías, ¿verdad?. Una vez hayas seguido estos pasos tendrás que esperar hasta que se active la eSIM. Y te preguntarás cómo saberlo, pero es muy sencillo ya que verás que se te activan los datos. Es en ese momento cuando se podrá decir que la SIM de tu iPhone ha pasado a mejor vida. Recuerda reiniciar el iPhone.

Hemos de decirte que si no encuentras el botón que te dejamos en la imagen anterior de «Convertir en eSIM» en tu iPhone puede ser que tu operador de servicios móviles no oforezca este servicio por el momento. Si esto te ha pasado lo que tendrás que realizar es contactar con atención al cliente de tu operador y solicitar la eSIM. Te proporcionarán un código QR el cual será introducido en la misma fase del proceso.

Como siempre si te ha quedado alguna duda sobre cómo convertir tu SIM Física en eSIM en iPhone puedes acudir al soporte oficial de Apple. No es una guía paso a paso pero te dejamos todo lo que debes saber sobre tarjetas eSIM, por si se te ha quedado alguna duda en el tintero.