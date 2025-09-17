Si alguna vez has pensado «me falta justo ese emoji» mientras hablabas con amigos, te va a encantar lo que Apple ha traído con su inteligencia personal. Con Genmoji puedes generar un emoji único a partir de una descripción, sin depender del catálogo clásico: desde una pizza sonriente hasta una jirafa en monociclo, tu imaginación manda.

Esta función se integra en el teclado de iOS y aprovecha Apple Intelligence para crear resultados al vuelo. Lo mejor es que funciona como un emoji en Mensajes y como sticker en apps como WhatsApp, así que puedes usar tus creaciones casi en cualquier conversación. A continuación te contamos cómo activarlo, crearlo paso a paso, cómo afinar resultados, usar fotos de personas y resolver los problemas más comunes. Vamos allá con cómo crear Genmoji con Apple Intelligence en tu iPhone.

Qué es Genmoji y por qué importa

Genmoji es la herramienta de Apple que permite crear emojis, memojis y stickers personalizados en tu iPhone escribiendo lo que quieres ver. A diferencia de los emojis estándar, aquí no hay límites de temática ni de estilo: cuanto más concreta sea tu descripción, más cercano será el resultado a lo que tenías en mente.

La función vive dentro del teclado de Apple, así que no necesitas apps externas. Cuando generas un Genmoji, verás varias propuestas entre las que escoger y podrás ir afinando cambiando la descripción sobre la marcha. En iMessage se envían como emoji, y en WhatsApp o Telegram se comparten como stickers, manteniendo el mismo aspecto.

Un detalle importante es que la primera vez que lo uses, el sistema puede tardar un poco porque descarga los componentes necesarios. A partir de ahí, la generación pasa a ser bastante más rápida y cómoda.

Requisitos, compatibilidad y activación

Para disfrutar de Genmoji necesitas cumplir unos mínimos técnicos. Según las guías y ayuda disponibles, la función forma parte de Apple Intelligence, así que no todos los iPhone pueden generarla. Está disponible en iPhone y también en iPad y Mac, pero en iPhone se requiere un modelo compatible con Apple Intelligence.

En cuanto al software, varias fuentes sitúan su llegada a nuestra región a partir de iOS 18.4 (con Apple Intelligence expandiéndose en Europa), mientras que otras referencias la señalan como disponible en iOS 18.2 o posterior. La recomendación práctica es actualizar siempre a la versión más reciente de iOS para garantizar compatibilidad y mejoras.

Como norma general, si tu dispositivo es un iPhone reciente (por ejemplo, gamas como iPhone 15 Pro y superiores), estarás en buen punto de partida. No obstante, no todos los iPhone pueden generar Genmoji, así que verifica la compatibilidad específica de Apple Intelligence para tu modelo.

Para activar Apple Intelligence, ve a Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» y: pulsa el interruptor de Apple Intelligence o el botón «Activar Apple Intelligence» (la opción concreta depende de tu versión de iOS y de si ya lo configuraste antes). Sin Apple Intelligence activado, no tendrás Genmoji disponible en el teclado.

Cómo crear Genmoji en tu iPhone (paso a paso)

Genmoji vive dentro del teclado de iOS, así que el proceso es muy directo. Eso sí, para acceder a la función; si tienes otro teclado de terceros activado, cámbialo al de Apple.

Toca un campo de texto en cualquier app de mensajería o escritura para abrir el teclado y, después, toca el botón de emoji. En la pantalla de emojis, pulsa el botón de Genmoji que verás arriba a la derecha del teclado. Escribe una descripción en el campo ‘Describe un Genmoji’. Por ejemplo, podrías poner cactus arcoíris o ardilla haciendo de DJ. Verás varias propuestas generadas en la parte superior. Si quieres afinar, cambia la descripción y vuelve a generar. Por ejemplo, si empezaste con ‘Jirafa en monociclo’, prueba con ‘Jirafa morada en monociclo’ para ajustar color y estilo al vuelo. Cuando te convenza una opción, toca OK o Listo y después Añadir para guardarla y utilizarla en tu conversación.

La primera vez que entres en Genmoji es normal que tarde unos minutos descargando recursos. Es un proceso único; a partir de ahí el uso es ágil. Y recuerda: puedes generar tantas variaciones como quieras simplemente retocando el texto.

Cómo crear Genmoji basados en personas y fotos

Una de las funciones más llamativas es la posibilidad de crear un Genmoji que represente a alguien, usando una referencia de tu fototeca. Es tan sencillo como incluir el nombre de una persona identificada y describir la idea.

Escribe una descripción que aluda a la persona, por ejemplo: Alberto celebrando su 35 cumpleaños. A continuación, elige la opción ‘Seleccionar una persona’, escoge a alguien identificado en tu biblioteca y deja que el sistema genere las variantes.

Tras la generación, verás varias opciones con estilos diferentes para la misma idea. Selecciona la que más encaje con lo que quieres expresar y añádela. El resultado queda disponible en tu teclado de emojis y en el cajón de stickers, listo para enviar.

Si prefieres iniciar desde un enfoque de texto, también puedes comenzar escribiendo una acción que te incluya, como ‘yo escribiendo en un ordenador’. El sistema te pedirá la selección de foto de referencia para que la representación sea coherente con la persona.

Dónde puedes usar tus Genmoji

Una vez creados, tus Genmoji aparecen en el teclado de emojis como parte de tu colección. En iMessage se comportan como emojis, mientras que en apps como WhatsApp o Telegram se envían como stickers. El aspecto visual es el mismo; lo que cambia es el formato de envío.

Ten en cuenta que puede existir alguna aplicación puntual que no sea compatible con estas creaciones. En la gran mayoría de apps de mensajería populares, no tendrás problemas y podrás lucirte sin esfuerzo.

Gestionar y eliminar Genmoji

Con lo fácil que es generar, es normal que acabes con muchos Genmoji que no vas a reutilizar. Borrarlos es sencillo y te ayudará a mantener tu colección ordenada.

En cualquier app con campo de texto, abre el teclado y cambia al teclado de emojis. Desliza hasta la sección de stickers o toca el icono de ‘Stickers’ que suele aparecer a la izquierda. Localiza el Genmoji que quieres quitar, mantén una pulsación larga durante dos segundos y suelta cuando notes la animación. En el menú emergente, toca ‘Eliminar’ para borrarlo definitivamente.

Trucos para obtener mejores Genmoji

La clave está en el texto. Cuanto más contextos y matices añadas, más acertado será el resultado. Prueba a especificar colores, estilos, acciones y estados de ánimo: por ejemplo, “perro surfista con gafas de sol” o “unicornio jugando al fútbol”.

Refina de forma incremental. Empieza con una idea base (p. ej., “jirafa en monociclo”) y añade detalles sobre la marcha (color, accesorios, ambiente) para acercarte a lo que te imaginas sin partir de cero cada vez.

Elige bien los sustantivos principales y deja que los adjetivos marquen el estilo. ‘Cactus arcoíris’ no dice lo mismo que ‘cactus pastel arcoíris’, y ese matiz puede cambiar por completo el resultado final.

Si vas a crear Genmoji de personas, usa referencias claras: nombre tal como aparece identificado en tu fototeca, y una descripción concreta del momento o la acción, como “cumpleaños”, “graduación” o “salto de alegría”.

Apple Intelligence en contexto: ajustes útiles

Genmoji es solo una de las piezas de Apple Intelligence. En Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» puedes activar o desactivar Apple Intelligence según lo necesites. Desde ahí se habilitan otras funciones de escritura útiles para resumir, revisar y ajustar tono en tus textos.

Además, existe integración con ChatGPT mediante extensión, que se conecta con Siri y las herramientas de escritura para ampliar capacidades en redacción desde cero. No es imprescindible para Genmoji, pero conviene saber que forma parte del ecosistema y puede mejorar tu flujo de trabajo al escribir.

Si en algún momento quieres prescindir de estas funciones, vuelve a Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» y desactiva el interruptor. Podrás reactivarlo cuando lo necesites sin perder tus Genmoji.

Solución de problemas frecuentes

Aunque el uso es bastante directo, hay incidencias típicas que se resuelven rápido. Estas son las más habituales y cómo arreglarlas paso a paso.

Genmoji no aparece en el teclado : asegúrate de tener iOS 18.4 o posterior y un iPhone compatible con Apple Intelligence (modelos recientes como iPhone 15 Pro en adelante). Verifica también que estás usando el teclado nativo de Apple.

: asegúrate de tener iOS 18.4 o posterior y un iPhone compatible con Apple Intelligence (modelos recientes como iPhone 15 Pro en adelante). Verifica también que estás usando el teclado nativo de Apple. La generación es muy lenta : la primera vez puede tardar varios minutos por la descarga de modelos. Una vez completada, el rendimiento mejora en los siguientes intentos.

: la primera vez puede tardar varios minutos por la descarga de modelos. Una vez completada, el rendimiento mejora en los siguientes intentos. Los resultados no se parecen a lo que quiero: sé más específico con tu descripción, añade color, estilo y acción. Recuerda que hay temáticas restringidas que el sistema no generará.

Ejemplos de descripciones para inspirarte

Si te has quedado en blanco, aquí van ideas que funcionan bien y muestran lo versátil que puede ser la creación. A partir de ellas podrás variar el color, el gesto o el contexto con poca edición.

Pizza con cara sonriente en un plato.

en un plato. Perro surfista con gafas de sol sobre una ola.

sobre una ola. Unicornio jugando al fútbol en un estadio.

en un estadio. Cactus arcoíris con maceta pequeña.

Lo potente de Genmoji es que lo puedes llevar a tu terreno: cambia “perro” por “gato”, “unicornio” por “dragón”, añade ‘morada’, ‘neón’, ‘pastel’, ‘retro’, ‘cósmica’… y verás cómo el estilo se transforma.

Consejos de uso en apps y teclado

Cuando abras el teclado, recuerda que Genmoji está en la pantalla de emojis. Si no lo ves, desliza o revisa la esquina superior derecha; ahí suele estar el botón. En apps de terceros, si el teclado activo es otro, toca el icono del globo para volver al teclado de Apple.

Al elegir un Genmoji generado, tendrás la opción de Añadirlo a tu colección, de modo que te aparezca siempre a mano entre tus stickers. Esto te ahorra tiempo cuando reutilizas los mismos diseños.

En apps de mensajería, si quieres incluir varios seguidos, conviene generarlos primero y añadirlos a tu colección; así podrás insertarlos uno detrás de otro sin regenerar cada vez.

Preguntas rápidas

¿Puedo usar Genmoji con cualquier teclado? Debes usar el teclado nativo de Apple para acceder al botón de Genmoji. Si tienes otro activo, cambia al de Apple desde el icono del globo.

¿Se sincronizan entre dispositivos? Los Genmoji que añades quedan disponibles en tu teclado y se comportan como stickers/emoji en mensajería. Para disponer de ellos en iPad o Mac, usa allí el teclado con Apple Intelligence y genera o añade de nuevo según tu flujo.

¿Puedo desactivarlo sin perder nada? Sí; desde Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» puedes desactivar y volver a activar Apple Intelligence cuando quieras. Genmoji seguirá disponible cuando lo reactives.

Genmoji se ha convertido en una de esas funciones que dan juego a diario: escribir una idea, verla convertida en gráfico y compartirla en segundos. Con un iPhone compatible, Apple Intelligence activada y un par de descripciones bien afinadas, puedes crear emojis únicos, divertidos y expresivos para cualquier conversación. Si un día te falta ese emoji que no existe, ya sabes: descríbelo, genera, añade y a brillar en tus chats.