Seguro que has oído hablar de las eSIM, pero quizás no tengas claro cómo funcionan exactamente en tu dispositivo. Básicamente, se trata de una SIM digital integrada en el hardware de tu iPhone, lo que significa que te olvidas para siempre de andar peleando con el clip metálico para meter y sacar trozos de plástico. Esta tecnología es una auténtica pasada porque te permite gestionar múltiples planes de datos y voz sin complicaciones, dándote una flexibilidad brutal, sobre todo si eres de los que no para de viajar.

Tener una eSIM no es solo cuestión de comodidad, sino también de potenciar la seguridad y conectividad de tu móvil. Imagina poder saltar de una línea a otra en un abrir y cerrar de ojos o tener instaladas hasta ocho eSIM diferentes según lo necesites. Ya sea para separar el trabajo de tu vida personal o para no pagar tarifas internacionales abusivas cuando aterrizas en otro país, configurar una línea digital es la solución más inteligente hoy en día. Vamos allá con cómo crear una eSIM en iPhone y cambiar entre líneas.

Cómo activar tu eSIM en el iPhone

Dependiendo de cómo trabaje tu compañía telefónica, existen varias rutas para poner en marcha tu línea. Lo más habitual es que puedas hacer el proceso durante el encendido inicial del teléfono, aunque no pasa nada si ya lo tienes configurado; puedes añadir la eSIM en cualquier momento desde el menú de ajustes.

Aquí tienes las formas más comunes de lograrlo:

Activación directa del operador: Algunas compañías envían la configuración directamente a tu dispositivo. Solo tienes que estar atento a la notificación que dice «Acaba de configurar los datos móviles» o entrar en Ajustes > Datos móviles y elegir «Añadir eSIM».

Algunas compañías envían la configuración directamente a tu dispositivo. Solo tienes que estar atento a la notificación que dice «Acaba de configurar los datos móviles» o entrar en y elegir «Añadir eSIM». Uso de código QR: Es el método clásico. Vas a Ajustes > Datos móviles > Añadir eSIM y seleccionas «Usar código QR». Solo tienes que escanear la imagen que te dio tu operador y listo.

Es el método clásico. Vas a y seleccionas «Usar código QR». Solo tienes que escanear la imagen que te dio tu operador y listo. Transferencia rápida: Si vienes de otro iPhone con iOS 16 o superior, puedes pasar el número del móvil antiguo al nuevo sin llamar a nadie, usando la opción «Transferir desde un iPhone cercano».

Si vienes de otro iPhone con iOS 16 o superior, puedes sin llamar a nadie, usando la opción «Transferir desde un iPhone cercano». Aplicaciones oficiales: Muchos operadores permiten hacer todo el trámite desde su propia app descargada de la App Store, facilitando la gestión digital del servicio .

Muchos operadores permiten hacer todo el trámite desde su propia app descargada de la App Store, facilitando la . eSIMs de viaje: Ideales para evitar el roaming. En el menú de datos móviles, busca la opción «Ver opciones de viaje» para contratar un plan local rápido.

Si eres cliente de Movistar, por ejemplo, puedes solicitar el cambio desde el área privada Mi Movistar, donde te pedirán un selfie y tu DNI por seguridad. Además, si tienes una nano-SIM física en un Android, algunos modelos permiten la opción de convertir tu SIM física en eSIM en iPhone directamente desde los ajustes de datos móviles del iPhone.

Dominando la Doble SIM: Llamadas y Mensajes

Una de las mayores ventajas es poder usar dos líneas a la vez. Puedes combinar una SIM física con una eSIM, o incluso usar dos eSIM simultáneamente en los modelos de iPhone 13 en adelante. Esto es ideal para tener un número profesional y otro privado, o para sumar un plan de datos local cuando estás de vacaciones.

En cuanto a las llamadas, ambos números pueden hacer y recibir voz o FaceTime. Un detalle importante es que, si estás hablando por una línea y entra una llamada en la otra, podrás responderla siempre que tu operador soporte llamadas por Wi-Fi. Si no es así, y no tienes activada la opción de cambio de datos, la llamada se irá directamente al buzón de voz.

Para los mensajes, la cosa es muy sencilla. Tanto iMessage como SMS y MMS funcionan con ambas líneas. A partir de iOS 18, ya tenemos soporte para mensajes RCS. Para elegir con qué número enviar un mensaje, basta con abrir un chat nuevo, tocar el nombre del contacto y seleccionar la línea deseada antes de escribir.

Gestión de Datos Móviles y Conectividad

Hay que tener claro que el iPhone solo puede usar una red de datos a la vez. No puedes navegar con las dos líneas simultáneamente. Para cambiar cuál de ellas es la principal, puedes configurar el servicio de datos móviles en tu iPhone desde el menú de ajustes y elegir el número que prefieras para navegar.

Existe una función muy útil llamada «Permitir cambio de datos móviles». Si la activas, cuando estés en una llamada de voz con la línea que no tiene datos, el iPhone cambiará automáticamente la conexión para que sigas teniendo internet durante la conversación. Si la dejas desactivada, te quedarás sin datos mientras dure la llamada si usas la línea de solo voz.

Para saber qué línea está activa, solo tienes que mirar la barra de estado superior, donde verás los iconos de intensidad de señal de ambos operadores. Si quieres más detalles, el Centro de Control te dará una visión más completa de la conexión actual.

En definitiva, la eSIM transforma tu iPhone en una herramienta versátil que permite eliminar las tarjetas físicas, gestionar múltiples planes de datos y alternar entre líneas personales y profesionales con total facilidad, optimizando así la conectividad tanto en el día a día como en trayectos internacionales.