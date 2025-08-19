La pantalla de bloqueo del iPhone ha pasado de ser un simple panel informativo a convertirse en un lienzo personalizable donde puedes combinar fotos, efectos, tipografías y widgets para consultar datos o actuar al instante. Desde iOS 16 se abrió la veda a cambiar fuentes, colores y añadir widgets; con iOS 17 llegaron mejoras notables y con iOS 18 se suman funciones nuevas como reemplazar los accesos directos de linterna y cámara.

En esta guía práctica te contamos, paso a paso y con trucos, cómo crear una pantalla de bloqueo totalmente a tu gusto: elegir fondos (incluyendo Live Photo y colecciones rotativas), ajustar encuadres, aplicar estilos y el efecto de profundidad, colocar widgets encima y debajo del reloj y aprovechar las novedades más recientes. La idea es que salgas de aquí con una configuración única y funcional, sin perderte entre menús. Vamos ya con cómo crear una pantalla de bloqueo personalizada en tu iPhone.

Todo lo que hoy puedes personalizar en la pantalla de bloqueo

La personalización en iPhone va mucho más allá de cambiar el fondo. Puedes modificar la fuente y el color de la hora, añadir widgets en dos zonas (encima de la hora y debajo), aplicar estilos de imagen, activar efectos de profundidad y crear fondos dinámicos con fotos que van rotando.

En iOS 18 se amplía el control: además de lo anterior, puedes sustituir los accesos rápidos de la linterna y la cámara por otras funciones, lo que te permite adaptar la pantalla de bloqueo a tu flujo diario sin tener que desbloquear el iPhone.

Los widgets son clave en esta experiencia. Encima del reloj tienes un espacio en línea para un widget compacto (por ejemplo, fecha o una breve información), mientras que debajo del reloj puedes colocar varios widgets de diferentes tamaños para consultar datos o iniciar acciones.

En cuanto a fondos, tienes un abanico enorme: elegir fotos propias (incluidas Live Photo), colecciones de Personas o Fotos aleatorias, y categorías de Apple como Meteorología, Astronomía, Caleidoscopio, Emoji, Unidad, Orgullo, Colecciones o Color. Muchas de estas opciones incluyen animaciones o vistas en tiempo real, como los fondos astronómicos con la Tierra, la Luna y los planetas en movimiento.

Cómo cambiar el fondo: desde Ajustes y desde la propia pantalla de bloqueo

Hay dos vías principales para crear o editar un fondo de pantalla de bloqueo: desde la app Ajustes y directamente desde la pantalla de bloqueo con una pulsación prolongada. Ambas te llevan a la misma galería para previsualizar y personalizar.

Desde Ajustes: entra en Ajustes > Fondo de pantalla y toca “Añadir nuevo fondo de pantalla”. Elige la fuente: Fotos, Personas, Fotos aleatorias o Live Photo; también puedes ir a categorías como Meteorología, Astronomía, Caleidoscopio, Emoji, Unidad, Orgullo, Colecciones o Color. Antes de guardar, personaliza con widgets, estilos y filtros y, al tocar Añadir, decide si lo quieres como pareja de fondos (bloqueo e inicio iguales) o si prefieres configurar un fondo de inicio distinto.

Desde la pantalla de bloqueo: mantén pulsada un área vacía hasta abrir la galería. Desliza a izquierda/derecha para elegir un fondo ya creado o toca el botón “+” para añadir uno nuevo. Si tienes Face ID configurado el proceso es más fluido, ya que el acceso a la edición se realiza con autenticación rápida.

¿Quieres diferentes imágenes para la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio? Mantén pulsado de nuevo en la galería, toca “Personalizar”, elige “Pantalla de inicio” y selecciona “Foto”. Si la imagen se ve desenfocada, desactiva la opción de “Desenfocar” para mostrarla nítida.

Pequeño truco: cuando uses Fotos aleatorias puedes previsualizar las imágenes antes de confirmar y establecer la frecuencia del cambio (cada hora, diariamente, al bloquear o al tocar), eligiendo las categorías que más te interesen.

Ajuste fino de tus fotos: encuadre, estilos, efecto de profundidad y Live Photo

Si eliges una foto de tu galería, puedes colocarla exactamente como quieras. Separa dos dedos para ampliar, arrastra con dos dedos para desplazar la imagen y junta los dedos para reducir el zoom. Este control por gestos te permite centrar el sujeto clave y evitar recortes indeseados.

Cambia el “look” de la foto deslizando hacia la izquierda o la derecha para probar diferentes estilos, que incluyen filtros de color y combinaciones tipográficas. Dispones de estilos como Blanco y negro, Doble tono o Pigmentación, perfectos para conseguir un resultado más dramático o elegante.

Activa el efecto multicapa cuando la foto lo admita (personas, mascotas o cielo, entre otros). El sistema detecta el sujeto principal, lo separa del fondo y hace que se superponga parcialmente sobre el reloj creando una sensación de profundidad en 3D. Puedes ajustar ese efecto y activarlo desde el control correspondiente en la esquina de la pantalla de edición.

Ten en cuenta una limitación importante: si colocas widgets, en algunos casos el efecto de profundidad se desactiva para mantener la legibilidad y el orden visual. Si priorizas el efecto multicapa, prueba a reubicar o retirar widgets para recuperar la superposición del sujeto.

Si seleccionas una Live Photo compatible, puedes activar un efecto de movimiento al encender o interactuar con el dispositivo. Esto añade dinamismo gracias a la reproducción breve de la Live Photo, especialmente vistosa con escenas de naturaleza o mascotas.

Widgets en la pantalla de bloqueo: encima y debajo del reloj

Los widgets convierten la pantalla de bloqueo en un panel de información y acciones. Puedes combinarlos para tener lo esencial a un vistazo y actuar sin desbloquear el iPhone, ahorrando tiempo en el día a día.

Widget en línea encima del reloj: toca el área de la fecha durante la edición para abrir la lista de widgets compactos y selecciona el que quieras. Este espacio es ideal para datos concisos como una fecha especial, el próximo evento o un breve indicador.

Widgets debajo del reloj: toca “Añadir widget” y elige entre los disponibles. Encontrarás opciones de múltiples apps (clima, calendario, recordatorios, temporizadores, salud, batería, etc.), y a medida que deslizas verás más propuestas organizadas por aplicación.

Con iOS 17 llegaron los widgets interactivos: además de mostrar información, permiten acciones rápidas como controlar la reproducción de música, responder a mensajes, comprobar el estado de un vuelo, marcar tareas como completadas o iniciar un temporizador. La combinación de tamaños y posiciones te ayuda a construir una cuadrícula útil y clara.

Cuando termines la selección, toca “Listo” para guardar. Si la estética del reloj no cuadra, toca la hora para cambiar la fuente y el color hasta que encaje con el fondo y los widgets elegidos.

Fotos que rotan y fondos especiales de Apple

¿No te decides por una sola imagen? Con Fotos aleatorias puedes añadir una colección que cambia automáticamente. Selecciona las categorías que prefieras (por ejemplo, Personas relevantes) y elige la frecuencia de cambio: al tocar, al bloquear, cada hora o a diario.

Antes de confirmar, previsualiza las fotos y ajusta el recorte o el estilo en cada una si lo necesitas. Esta rotación crea una experiencia dinámica que va evolucionando a lo largo del día con tus recuerdos.

Apple también ofrece fondos únicos listos para usar: desde colecciones con estética “Noir” o “Vibrante” hasta composiciones de “Círculo de color”. Incluso puedes generar un fondo de Emoji eligiendo tus iconos favoritos y configurando su tamaño, color y disposición.

Los fondos de Astronomía son especialmente llamativos: muestran la Tierra, la Luna y los planetas con vistas en tiempo real y animaciones fluidas. También hay opciones como Meteorología, Caleidoscopio, Unidad u Orgullo, todas con un acabado muy cuidado.

Si te gusta afinar hasta el último detalle, en la pantalla de edición puedes acceder a opciones adicionales (como el comportamiento de perspectiva) y aplicar diferentes filtros con simples deslizamientos para encontrar el estilo perfecto.

Novedades de iOS 17 e iOS 18 y apps que potencian tu creatividad

Con iOS 17, los widgets se vuelven interactivos y la pantalla de bloqueo gana en utilidad: puedes actuar desde ahí mismo sin desbloquear, lo que se nota en tareas cotidianas como controlar música, checkear una lista o poner un temporizador. Además, iOS 17 habilita la configuración de fondos animados usando Live Photo; si conviertes tus vídeos favoritos a Live Photo, podrás usarlos para darle vida a la pantalla de bloqueo.

iOS 18 da otro paso con los accesos directos de la esquina inferior. Ya no estás atado a linterna y cámara: puedes reemplazarlos por otras funciones que te resulten más prácticas. Para hacerlo, mantén pulsada la pantalla de bloqueo, toca “Personalizar” en el fondo que quieras, elige “Pantalla de bloqueo”, toca el control que quieras cambiar, selecciona la nueva función de la lista y confirma con “Listo”.

Si te gusta ir más allá, existen apps de personalización que amplían opciones. Por ejemplo, una app dedicada puede ayudarte a crear fondos en vivo, componer iconografía y disponer widgets con estilos muy cuidados, todo sin complicaciones y con plantillas.

Entre las ideas de personalización que puedes lograr con una app especializada: un widget en línea con texto a medida sobre el reloj, widgets de fotos, widgets de aniversarios, cuenta atrás para fechas clave o incluso widgets que funcionan como lanzadores de apps para abrir aplicaciones directamente desde la pantalla de bloqueo.

El uso de widgets lanzadores es especialmente útil para accesos recurrentes: colocar un pago rápido en la pantalla de bloqueo, abrir una app de notas al vuelo o entrar en tu gestor de tareas. El objetivo es reducir fricción y acelerar acciones frecuentes, manteniendo una estética que encaje con tu fondo.

Guía rápida de edición: fuentes, colores y pequeños ajustes que marcan la diferencia

Cambiar la fuente y el color del reloj es tan importante como elegir la foto, porque determina la legibilidad. En modo edición, toca la hora para abrir el selector de tipografías y colores. Prueba combinaciones hasta que la hora destaque frente al fondo sin robar protagonismo a la imagen.

Si usas el efecto de profundidad y no aparece, revisa si has colocado widgets que lo estén desactivando. Retira o recoloca los widgets y vuelve a activar la opción de profundidad para recuperar la superposición del sujeto sobre el reloj.

Con fotos de personas o mascotas, cuida mucho el encuadre: un pequeño pellizco para ampliar y un leve ajuste del encuadre con dos dedos pueden mejorar mucho el resultado final, evitando cortes en cabezas o elementos clave.

Recuerda confirmar siempre tus cambios con “Listo” en la esquina superior derecha. Si quieres aplicar la nueva configuración también a la pantalla de inicio, usa la opción de pareja de fondos o personaliza la de inicio por separado para mantener un escritorio limpio y legible.