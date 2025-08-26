Sacar todo el partido a Siri en Apple TV no es solo encender un interruptor: implica ajustar el idioma, decidir qué apps pueden responder, activar transcripciones en pantalla, controlar la privacidad del historial y, si usas AirPods, habilitar «Oye Siri» o incluso «Siri» en los AirPods Pro (2.ª generación). En esta guía te lo dejamos masticado, con pasos claros y trucos prácticos para que tu tele cobre vida con la voz.

Hemos reunido y reescrito cuidadosamente toda la información oficial y la que comparten las mejores guías para que, en un único artículo, tengas cubiertos disponibilidad, activación, búsquedas, control de la reproducción, deportes en directo, accesibilidad, integración con HomePod, iPhone o iPad, ajustes avanzados de tvOS y, por supuesto, cómo mantener a raya tus datos con el Historial de Siri y Dictado. Vamos con Cómo definir los ajustes de Siri en tu Apple TV.

Disponibilidad, países e idiomas compatibles

Siri funciona en Apple TV 4K (1.ª generación y posteriores) y Apple TV HD, pero su disponibilidad varía según el país o región y el idioma. La lista oficial incluye: Alemania (alemán), Arabia Saudí/Emiratos Árabes Unidos (árabe), Australia (inglés), Austria (alemán), Bélgica (neerlandés, francés), Brasil (portugués), Canadá (inglés, francés), Chile (español), Corea (coreano), Dinamarca (danés), España (español), Estados Unidos/EE.UU. (inglés, español), Finlandia (finlandés), Francia (francés), Hong Kong (cantonés), India (inglés), Irlanda (inglés), Israel (hebreo), Italia (italiano), Japón (japonés), Luxemburgo (francés, alemán), Malasia (malayo), México (español), Noruega (noruego bokmål), Nueva Zelanda (inglés), Países Bajos/Holanda (neerlandés/holandés), Reino Unido (inglés), Rusia (ruso), Singapur (inglés), Sudáfrica (inglés), Suecia (sueco), Suiza (alemán, francés, italiano), Tailandia (tailandés), Taiwán (mandarín) y Turquía (turco).

La compatibilidad por región marca qué apps y funciones están disponibles; por ejemplo, las búsquedas y resultados pueden variar según los servicios populares de tu país. Si estás entre idiomas, puedes configurar Siri en un idioma distinto al del sistema del Apple TV.

Apunte de actualidad: la documentación oficial que compendia esta disponibilidad se actualizó el 16 de octubre de 2024, un dato útil si estás comprobando soporte en un país o idioma concretos.

Consejo rápido: si te mudas o cambias el idioma del sistema, revisa el ajuste de Idioma de Siri para mantener coherencia con cómo le hablas al televisor.

Activar, desactivar y elegir el idioma de Siri

El interruptor maestro de Siri está en Ajustes > General > Siri. Desde ahí, puedes encender o apagar la función en tu Apple TV. Si prefieres la nomenclatura latinoamericana, el camino es similar: Configuración > General > Siri.

Para seleccionar el idioma, ve a Ajustes/Configuración > General > Idioma de Siri. Puedes escoger un idioma distinto al del sistema, ideal si convives en casa con varios idiomas o si prefieres usar la voz en otro lenguaje.

Cómo invocar a Siri con el mando: mantén pulsado el botón Siri del Siri Remote, di tu petición y suelta. Siri no habla en Apple TV, así que no interrumpirá lo que estés viendo; en su lugar, muestra las respuestas y opciones en pantalla de forma contextual.

Si tienes un HomePod, puedes llamar a Siri con la voz o tocando y manteniendo la parte superior del altavoz. Importante: termina tu petición con «en el televisor» para que entienda que la acción o reproducción debe ocurrir en el Apple TV (por ejemplo: «Reproduce Fundación en el televisor»).

Buscar contenido, controlar la reproducción y navegar por pantalla

El uso más habitual de Siri en Apple TV es encontrar películas, series y apps. Pídele un título concreto, un género o «algo en directo» y te llevará a las opciones disponibles según las apps de tu región. Siri busca entre las apps populares y muestra dónde verlo.

Control de reproducción: pausa, reanuda, adelanta, retrocede, ajusta el tiempo o pasa al siguiente episodio con comandos naturales. También puedes pedir el parte meteorológico o abrir una app concreta sin tocar el mando.

Navegación por etiquetas: Siri reconoce nombres de controles y etiquetas en la interfaz. Activa la opción de «Acciones en pantalla» para poder decir el nombre del elemento y seleccionarlo con la voz. Con el ajuste activo, basta con pulsar el botón en el mando y decir el nombre de un control en pantalla para elegirlo.

Transcripción en pantalla: en Ajustes puedes habilitar «Mostrar petición de transcripciones» para ver en la TV lo que estás diciendo mientras hablas con Siri. Es útil para confirmar que el reconocimiento va fino, especialmente si hay ruido ambiente.

Deportes y directo: pide resultados, calendarios y entra a la acción

Si te va el deporte en vivo, Siri te simplifica la vida. Dile el nombre de un canal y, si hay emisión en directo en una app compatible, empezará a reproducirse al momento. También puedes pedir resultados de tu equipo, el marcador del partido actual o el calendario de competición.

Cuando hay un partido disponible en una app compatible, Siri te puede llevar directo a la retransmisión. En pantalla verás el botón Ver en directo (o Ver en vivo), que abre la app con el encuentro listo para ver.

Programación deportiva: pregunta por la jornada y Siri listará los partidos relevantes, su hora de inicio y la puntuación si ya están en juego. Cuando proceda, aparecerá el botón «Ir al partido» para saltar sin rodeos a la retransmisión en la app correspondiente.

Truco de precisión: menciona liga, equipo y competición para que Siri refine mejor la búsqueda si hay varios encuentros en paralelo.

AirPods y «Oye Siri» en Apple TV

Si usas AirPods con tu Apple TV, puedes hablar con Siri sin tocar el mando. Activa la detección por voz para «Oye Siri» y lanza peticiones directamente desde los auriculares compatibles.

Ruta de configuración: en el Apple TV ve a Ajustes > General y, dentro de la sección Siri, activa «Al oír «»Oye Siri»» con los AirPods» para que el sistema escuche el comando desde los auriculares emparejados.

AirPods Pro (2.ª generación): estos modelos permiten una opción adicional. En la misma sección, entra en «Activar en los AirPods» y elige «Siri», «Oye Siri» o ambas. Así puedes invocar con «Siri» a secas, con «Oye Siri» o con las dos formas.

Cómo queda en la práctica: ponte los AirPods, di «Oye Siri» (o «Siri» si usas AirPods Pro 2 con esa opción) y lanza tu petición: reproducir, buscar, abrir apps, controlar la reproducción o pedir resultados deportivos en la tele.

Privacidad, apps compatibles y solución de problemas

Privacidad ante todo: en la sección Siri de Ajustes encontrarás «Historial de Siri y Dictado», que te permite borrar del servidor de Apple todo el historial de Siri y dictado asociado a ese Apple TV. Úsalo cuando quieras resetear el rastro de voz del dispositivo.

Controla qué apps usan Siri: con el ajuste «Usar con «»Consultar a Siri»»» puedes decidir qué aplicaciones tienen permiso para responder o integrarse con tus consultas. Puede que primero debas dar acceso a Siri desde los ajustes propios de cada app.

Pedírselo a Siri desde otros dispositivos: puedes usar un HomePod, iPhone o iPad para reproducir contenido o abrir apps en el Apple TV. A la hora de pedirlo, incluye «tele» o el nombre de la habitación asignada al Apple TV en la app Casa (por ejemplo: «Pon <título> en la tele del salón»).

Si no puedes activar Siri, revisa que el país/idioma sea compatible, que el Apple TV esté actualizado y que no haya restricciones activas. Un error típico: si el sistema «lee» los nombres de iconos o menús, puede que tengas VoiceOver encendido por accidente; VoiceOver no es una función de Siri. Desactívalo en Ajustes > Accesibilidad > VoiceOver.

Recuerda que Siri en Apple TV no habla: verás resultados y opciones en pantalla, por lo que no interrumpe el audio del contenido que estés disfrutando. Esto es normal y está diseñado así para no romper la experiencia de visualización.

Ajustes de tvOS que potencian la experiencia con Siri y el Apple TV

Personaliza el Siri Remote a tu gusto: entra en Ajustes > Mando a distancia y dispositivos. Ajusta la sensibilidad de la superficie táctil o apágala si lo prefieres. También puedes reasignar el botón de TV para que te lleve a la pantalla de inicio en lugar de la app TV, acelerando el cambio entre apps.

Control de cine en casa: en la misma sección, activa la opción para encender y apagar el televisor con el Siri Remote si tu pantalla es compatible. Así un solo mando gestiona el Apple TV y la TV mediante HDMI-CEC.

Conecta tus servicios de streaming: la app TV se integra con plataformas de terceros (Disney+, Paramount+, Max/Showtime y más). Al vincularlas, tendrás una cola universal «Seguir viendo\» que reúne lo que dejaste a medias, perfecta para pedírselo a Siri de forma unificada.

Calibra vídeo y audio: en Ajustes > Vídeo y audio encontrarás las opciones de «Equilibrio de color» y «Sincronización de audio inalámbrica». Con ayuda del iPhone, ajusta los colores para que se vean fieles y alinea el audio si usas altavoces vía AirPlay/Bluetooth, evitando desincronizaciones cuando pides algo a Siri en mitad de una reproducción.

Ordena la pantalla de inicio y mejora el enfoque: mantén pulsado el icono de una app para recolocarla o crear carpetas. En Ajustes > Accesibilidad > Pantalla, activa el Estilo de enfoque de alto contraste para que sea más evidente qué app está seleccionada, algo que hace más cómoda la navegación por voz y mando.

Sincroniza tu diseño con iCloud: en Ajustes > Usuarios y Cuentas > [tu nombre] > iCloud, habilita «Una pantalla de inicio» para clonar el layout en todos tus Apple TV asociados. Siri se beneficia de una estructura familiar al abrir apps por nombre.

Gestiona Fotos y la privacidad visual: si no quieres que la app Fotos muestre toda tu fototeca, ajusta en Ajustes > Usuarios y Cuentas > [tu nombre] > iCloud > Fotos qué se sincroniza (biblioteca completa, álbumes compartidos o nada). Ten en cuenta que el álbum oculto no se muestra en Apple TV.

Elige tus salvapantallas: en Ajustes > Salvapantallas puedes seleccionar Aerials (vídeos aéreos de ciudades y espacio), Recuerdos/Presentaciones de fotos, Retratos o Snoopy (animaciones). Decide también el tiempo de activación y otros parámetros.

Protege AirPlay: ve a Ajustes > AirPlay y HomeKit > Permitir acceso. Elige entre «Todos» (mejor con contraseña), «Cualquiera en la misma red» o «Solo las personas que comparten esta casa» para restringir quién puede enviar contenido a tu Apple TV. Así evitas que cualquiera «secuestren» la pantalla cuando estás usando Siri.

Si querías una guía clara, completa y directa, aquí la tienes: con estos ajustes sabrás dónde está disponible Siri, cómo se activa, cómo cambiar el idioma, cómo buscar y controlar la reproducción (incluido deporte en directo), cómo usar AirPods con «Oye Siri», qué tocar para ver transcripciones o seleccionar controles por voz, cómo borrar el Historial de Siri y Dictado, elegir las apps que responden a «Consultar a Siri» y qué hacer si VoiceOver está interfiriendo; y para redondear, unos ajustes de tvOS que afinan mando, vídeo, audio, privacidad y accesos para que tu Apple TV responda como un tiro.