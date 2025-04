En un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial, herramientas como ChatGPT han cobrado un protagonismo enorme en la vida cotidiana de millones de personas. Desde escribir textos hasta resolver dudas complejas, su utilidad es incuestionable. Pero al mismo tiempo, ha crecido la preocupación sobre la privacidad y la forma en que estas plataformas recopilan y utilizan nuestros datos personales.

Si usas ChatGPT en tu iPhone y te preocupa que tus conversaciones se estén utilizando para entrenar los modelos de OpenAI, estás en el lugar correcto. Existen métodos concretos que puedes emplear para limitar la recopilación de tus datos sin perder acceso a sus funcionalidades. A continuación, exploramos cada una de las opciones disponibles, los matices legales y técnicos, y cómo proteger tu privacidad de forma efectiva.

ChatGPT y tu información personal: ¿qué se está recopilando?

Cuando interactúas con ChatGPT, ya sea a través de su aplicación oficial o de integraciones como Apple Intelligence, ciertos datos tuyos pueden ser almacenados o analizados. En el caso de la app oficial, OpenAI deja claro que usa tus interacciones, textos, imágenes y documentos compartidos para mejorar sus modelos de lenguaje, incluso si eres usuario de pago (excepto en planes Team y Enterprise).

Esta recopilación se realiza, por defecto, en todas las cuentas gratuitas y de pago estándar. Aunque esto contribuye al desarrollo de sistemas más avanzados, muchas personas prefieren no sacrificar su privacidad por una mejor experiencia de respuesta. Afortunadamente, OpenAI ha habilitado recientemente la opción de cambiar esta configuración.

Cómo evitar que tus datos se usen para entrenar a ChatGPT desde el iPhone

Si accedes a ChatGPT desde la app en tu iPhone, puedes limitar la recopilación de información de una forma bastante sencilla. Aunque algunos ajustes están algo escondidos, el proceso es rápido. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Abre la aplicación de ChatGPT en tu iPhone. Toca tu foto de perfil en la parte inferior izquierda. Selecciona Configuración. Entra en la categoría Controles de datos. Desactiva la opción «Mejorar el modelo para todos».

Esto impedirá que las conversaciones que mantienes con ChatGPT sean utilizadas para entrenar sus modelos de IA. No obstante, es importante tener en cuenta que OpenAI seguirá recopilando algunos datos técnicos por cuestiones legales u operativas, como la dirección IP o el tipo de dispositivo que utilizas. Para conocer más sobre lo que puede hacer Siri en tu iPhone, puedes leer esta guía completa.

¿Qué pasa con las notas de voz?

ChatGPT también permite enviar notas de voz, y estas pueden ser usadas con fines de mejora a menos que lo desactives. Desde los mismos ajustes de Controles de datos, puedes encontrar otra opción llamada «Mejorar la voz para todos». Si la dejas activa, los audios que envíes podrían ser utilizados para entrenar los modelos relacionados con el reconocimiento y procesamiento de voz.

Desactivar esta opción es tan sencillo como apagar un interruptor. Y al hacerlo, te aseguras de que tus archivos de audio no formarán parte del dataset que usa OpenAI en sus entrenamientos futuros. Para más información sobre Apple Intelligence, puedes consultar qué es y para qué sirve.

Apple Intelligence y ChatGPT: una integración más privada

Con la llegada de Apple Intelligence, la compañía de Cupertino ha desarrollado una colaboración con OpenAI para integrar ChatGPT directamente en iOS. Y lo ha hecho poniendo especial énfasis en la privacidad del usuario. Si accedes a ChatGPT a través de funciones como Siri o las herramientas de escritura de Apple Intelligence, no necesitas una cuenta de ChatGPT. Tus peticiones, como textos o imágenes, se envían de forma anónima.

Apple evita que tu dirección IP sea transmitida a los servidores de OpenAI, aunque sí puede compartirse tu ubicación geográfica general por razones de seguridad y cumplimiento legal. Además, esta integración cuenta con una política clara: la información no se almacena ni se utiliza para entrenar los modelos, salvo que las leyes exijan lo contrario. Si quieres saber más sobre cómo se diferenciará un iPhone con Apple Intelligence de uno sin ella, puedes averiguarlo aquí.

Eso sí, si decides iniciar sesión con tu cuenta de ChatGPT desde el iPhone, entonces se aplicarán las condiciones de uso y configuración de privacidad de tu cuenta personal. En ese caso, tendrás que ir manualmente a los controles de datos como explicamos antes para limitar el uso de tus interacciones.

Borrar tu historial y datos recopilados por ChatGPT

Desactivar el entrenamiento con datos no borra tu historial anterior. Si quieres eliminar de forma más definitiva tus conversaciones pasadas, debes realizar otros pasos adicionales. Desde la configuración de ChatGPT en tu cuenta:

Haz clic en tu perfil y entra en Configuración (Settings). Accede a Controles de información (Data Controls). Desactiva Historial de chat y entrenamiento (Chat History & Training).

Con esta opción, OpenAI dejará de utilizar tus entradas para mejorar sus modelos. Aun así, conservarán tus conversaciones durante 30 días para detectar posibles usos indebidos. Luego, serán eliminadas de forma permanente, según la empresa. Si deseas conocer más sobre las nuevas funciones de iOS 18, puedes ver este artículo.

¿Y si quiero borrar completamente mis datos personales?

Para quienes desean ir un paso más allá, OpenAI ofrece un formulario de eliminación de datos personales, especialmente útil para usuarios en Europa y Japón. A través de este documento, puedes solicitar que tu información sea eliminada de sus sistemas.

El proceso no es inmediato ni sencillo, ya que deberás proporcionar evidencias de que apareces en las respuestas generadas por ChatGPT. Esto incluye capturas de pantalla y los prompts que originaron tu mención. Además, tendrás que garantizar bajo juramento que los datos son verídicos y justificar el motivo de la solicitud. Para más detalles sobre cómo se está integrando la inteligencia artificial en iOS 18, consulta este artículo.

Para enviar esta solicitud, puedes contactar directamente con el equipo de protección de datos de OpenAI a través del correo dsar@openai.com. Aunque la compañía ha reconocido que algunas eliminaciones pueden no ser técnicamente posibles, se comprometen a buscar un equilibrio entre privacidad y libertad de expresión.

El papel crítico de la OCU y la presión regulatoria

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en España ha sido una de las voces más críticas contra la falta de transparencia en la recopilación de datos por parte de OpenAI. Según ellos, incluso los usuarios de cuentas premium están sujetos a que sus datos sean utilizados sin un consentimiento realmente informado.

Por ello, recomiendan con firmeza realizar ajustes como los mencionados anteriormente. También destacan que los únicos usuarios totalmente protegidos son aquellos con cuentas empresariales, donde se garantiza confidencialidad. A nivel europeo, organismos como el Comité Europeo de Protección de Datos han comenzado a examinar estas prácticas. Se ha creado un grupo de trabajo específico para evaluar cómo ChatGPT gestiona y almacena la información sensible, y si su funcionamiento actual cumple con la normativa GDPR. Por ello, si quieres saber más sobre el futuro de la IA en dispositivos Apple, te invitamos a leer este artículo.

¿Dejar de compartir afecta la calidad de ChatGPT?

Este es un debate recurrente. Por un lado, está el argumento de que si todos los usuarios optan por no compartir sus datos, los modelos no podrán mejorar al mismo ritmo, lo que afectaría la precisión y utilidad de la inteligencia artificial.

Por otro, la privacidad no es un lujo, sino un derecho. Y cada persona debe tener el control sobre lo que quiere o no aportar al sistema. La buena noticia es que puedes desactivar estas funciones sin dejar de usar ChatGPT. Aunque tu experiencia no contribuirá al avance del modelo, seguirás accediendo a las mismas funcionalidades básicas.

Ahora los usuarios tienen más control que nunca sobre cómo se utilizan sus datos en ChatGPT. Puedes mantener activas las capacidades del modelo sin compartir tu información, limitar la recopilación al máximo desde el iPhone y, si lo deseas, eliminar por completo tu historial o solicitar el borrado de tus datos personales. Tomar estas medidas no solo protege tu privacidad, también establece una línea clara sobre cómo deben actuar las compañías tecnológicas con respecto a los derechos de sus usuarios.