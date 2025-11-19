Cómo desbloquear tu iPhone con tu Apple Watch

¿Quieres desbloquear tu iPhone cuando llevas mascarilla o unas gafas que tapan parte de la cara sin tener que teclear el código? Con la función Desbloquear con Apple Watch puedes hacerlo de forma automática y segura siempre que cumplas unos requisitos muy concretos y actives la opción en los ajustes correctos.

En esta guía encontrarás todo lo necesario: qué dispositivos y versiones necesitas, cómo activar la función paso a paso, cómo usarla bien, cuáles son sus límites de seguridad y qué hacer si algo falla. Además, verás cómo se complementa con las novedades de Face ID con mascarilla introducidas en iOS 15.4, y tendrás un apartado de solución de problemas muy completo para los casos en los que el reloj no desbloquea el iPhone.

Qué es “Desbloquear con Apple Watch” y cuándo se activa

“Desbloquear con Apple Watch” permite que, si tu iPhone detecta que tu rostro está parcialmente cubierto y Face ID no puede reconocerte del todo, se pida ayuda a tu Apple Watch para desbloquear el teléfono. El proceso es inmediato, notarás una vibración sutil en la muñeca y verás un aviso en el reloj confirmando el desbloqueo, lo que aporta una experiencia cómoda y rápida en el día a día.

Es importante entender que el iPhone solo solicita el desbloqueo al Apple Watch cuando detecta una obstrucción en tu cara. Si tu rostro está completamente visible y Face ID puede funcionar con normalidad, se usará Face ID. Dicho de otro modo: esta función está pensada para los momentos en los que llevas una mascarilla que cubre boca y nariz, o unas gafas de sol o de esquí que tapen los ojos, y el sistema sabe que necesitas una alternativa de desbloqueo.

Dispositivos y versiones compatibles

Para poder usar esta función necesitas, como mínimo, un iPhone con Face ID y un Apple Watch relativamente reciente. En la práctica, Apple indica como base un iPhone X o posterior con iOS 14.5 o superior, y un Apple Watch Series 3 o posterior con watchOS 7.4 o superior. Con estas versiones, el sistema ya incorpora el desbloqueo con reloj cuando la cara está cubierta, y te asegura que la conexión entre dispositivos cumple con los requisitos de seguridad y estabilidad.

Si tienes un iPhone 13, conviene que lo mantengas como mínimo en iOS 15.0.1 para evitar incidentes conocidos de versiones iniciales. Por su parte, con iOS 15.4 y posteriores, los iPhone 12 y iPhone 13 añaden la posibilidad de usar “Face ID con mascarilla” sin necesitar el reloj. Aun así, puedes combinar esta opción con Desbloquear con Apple Watch para escenarios en los que lleves más de un elemento cubriendo la cara (por ejemplo, mascarilla y gafas de sol a la vez), logrando una comodidad extra.

Requisitos previos imprescindibles

Antes de activar nada, asegúrate de cumplir estos puntos obligatorios. Son los que marcan la diferencia entre que funcione a la primera o que te quedes con el código a mano:

El Apple Watch debe estar enlazado con tu iPhone mediante la app Watch, y ambos equipos deben ser tuyos. Esta vinculación es la que permite al sistema confiar en el reloj para autorizar el desbloqueo .

. En el iPhone y en el Apple Watch deben estar activados Wi‑Fi y Bluetooth. No necesitas conectarte a ninguna red Wi‑Fi; basta con que la radio esté encendida para que los dispositivos se detecten de forma local y segura .

. El Apple Watch tiene que tener un código configurado y la detección de muñeca habilitada. Sin código y sin detección de muñeca, el reloj no puede autenticar que lo llevas puesto, así que el iPhone no podrá confiar en él .

. Usa el Apple Watch en tu muñeca y déjalo desbloqueado. Si está bloqueado, primero tendrás que introducir el código en el reloj para que sea válido como dispositivo de confianza .

. Tu cara debe estar parcialmente cubierta (mascarilla que tapa boca y nariz, o gafas de sol o de esquí que tapen los ojos). El iPhone debe detectar esa obstrucción para iniciar el proceso con el reloj y facilitar el desbloqueo asistido.

Cómo activar “Desbloquear con Apple Watch”

La activación se hace desde el iPhone en la sección de Face ID. Tardarás menos de un minuto si ya cumples los requisitos anteriores. Estos pasos están pensados para que no te dejes nada importante y puedas aprovechar la función desde el primer momento:

Abre Ajustes en tu iPhone. Entra en “Face ID y código” e introduce tu código del iPhone. Desplázate hasta “Desbloquear con Apple Watch” y activa el interruptor del reloj que quieres usar. Si tienes varios relojes, podrás activar cada uno de forma independiente. Si la detección de muñeca no está activa, el sistema te pedirá encenderla antes de continuar.

Cómo se usa para desbloquear el iPhone

Una vez activado, no hay que hacer nada especial. El sistema se encarga de todo, y tú solo tienes que interactuar con el iPhone como siempre:

Ponte la mascarilla o las gafas que cubran tu rostro, lleva el Apple Watch puesto y desbloqueado en la muñeca. Son las condiciones para que el iPhone decida pedir ayuda al reloj y te ofrezca un desbloqueo inmediato. Despierta el iPhone levantándolo o tocando la pantalla, como de costumbre. Mira hacia la pantalla. Si todo está en orden, el iPhone se desbloqueará y podrás deslizar hacia arriba desde la parte inferior para empezar a usarlo sin tener que introducir el código del teléfono.

Cuando el Apple Watch desbloquea el iPhone, el reloj vibra suavemente y muestra una alerta que confirma la acción. Si el desbloqueo no era intencional, toca en el aviso del reloj el botón “Bloquear iPhone”, tras lo cual el iPhone exigirá el código en el siguiente intento. Este botón es un comodín de seguridad que te permite revertir de inmediato cualquier desbloqueo no deseado.

Seguridad, avisos y límites de la función

Conviene que tengas presentes varias consideraciones de seguridad para que sepas cuándo y cómo se usa esta función, y, sobre todo, qué no hace. Así evitas sorpresas y comprendes por qué a veces el sistema te pedirá el código sí o sí. Estos son los puntos clave que la mayoría de usuarios pasa por alto y que merece la pena tener muy a mano:

El desbloqueo con Apple Watch sirve únicamente para desbloquear el iPhone. No te autentica en Apple Pay, en contraseñas del llavero ni en apps protegidas con contraseña. Para esas acciones tendrás que usar Face ID normal, el código del iPhone o, en el caso de Apple Pay, el propio Apple Watch para pagar .

. Esta función no usa Face ID para verificar tu identidad; aprovecha el hecho de que el reloj está desbloqueado en tu muñeca y cerca del iPhone. Por eso no sustituye a Face ID en operaciones más sensibles, y se limita a facilitar el acceso al teléfono cuando tu cara está parcialmente cubierta .

. Tras reiniciar el iPhone o el Apple Watch, el sistema te pedirá el código la primera vez. Es necesario para intercambiar claves y volver a establecer la cadena de confianza entre ambos dispositivos antes de permitir nuevamente el desbloqueo asistido .

. La proximidad importa: el Apple Watch debe estar cerca del iPhone, en tu muñeca y desbloqueado. Si te alejas o te lo quitas, el mecanismo de confianza deja de estar activo y el iPhone no concederá el desbloqueo por reloj .

. Puedes permitir que el Apple Watch desbloquee tu iPhone incluso para peticiones de Siri que requieren acceso con el teléfono desbloqueado, o cuando Face ID no consigue identificarte por un obstáculo. Esta flexibilidad te ahorra tiempo en situaciones cotidianas y evita tener que introducir el código constantemente.

“Face ID con mascarilla” en iOS 15.4 y cómo se combina con el Apple Watch

Con iOS 15.4 y versiones posteriores, los iPhone 12 y iPhone 13 incorporan “Face ID con mascarilla”, que permite identificarte reconociendo los rasgos de la zona ocular sin quitarte la mascarilla. Aun así, puedes habilitar también “Desbloquear con Apple Watch” para multiplicar la comodidad cuando, por ejemplo, llevas mascarilla y además unas gafas de sol que complican la identificación facial. Tener ambos sistemas activos te da más opciones según el contexto.

Si usas ambos, el iPhone decide en cada momento qué método es viable. Si detecta que con mascarilla puede reconocerte, lo hará con Face ID. Si no, pedirá ayuda al reloj. Este comportamiento dinámico es precisamente lo que hace que todo resulte tan transparente: tú solo miras la pantalla y el teléfono se desbloquea del modo más adecuado y seguro.

Solución de problemas cuando no funciona

Si cumples los requisitos y la opción está activada pero el iPhone no se desbloquea con el reloj, ve de lo simple a lo avanzado. Muchas incidencias se solucionan con acciones rápidas. Aquí tienes un orden recomendado para recuperar el funcionamiento sin perder el tiempo ni los ajustes importantes:

Comprobaciones rápidas

Asegúrate de que el Apple Watch está desbloqueado y sin el icono de candado. Si ves el candado, toca la pantalla del reloj y escribe tu código. Sin esto, el iPhone no podrá confiar en el reloj .

. Revisa que Wi‑Fi y Bluetooth estén activados en ambos dispositivos. En el iPhone, puedes verlo en el Centro de control; en el reloj, entra en Ajustes > Wi‑Fi y Ajustes > Bluetooth y confirma que están en verde. Sin radios activas, no hay comunicación entre equipos .

. Activa y desactiva el modo avión tanto en iPhone como en Apple Watch, esperando unos 15 segundos antes de quitarlo. Esta maniobra reinicia las conexiones inalámbricas y suele resolver fallos de enlace temporales .

. Reinicia iPhone y Apple Watch. Un apagado y encendido limpia estados erróneos y restablece servicios del sistema que intervienen en el desbloqueo asistido.

Revisiones de configuración

Desactiva y vuelve a activar “Desbloquear con Apple Watch” desde Ajustes > Face ID y código. Tras desactivarla, reinicia el iPhone y vuelve a activarla. Es un clásico que restablece la asociación de confianza .

. Verifica la detección de muñeca en el Apple Watch. En la app Watch del iPhone, entra en “Código”, activa “Detección de muñeca” y asegúrate de tener un código de desbloqueo del reloj. Sin esa detección, el sistema no puede validar que lo llevas puesto y bloqueará el proceso .

. Restablece Face ID en el iPhone: Ajustes > Face ID y código > Restablecer Face ID, y vuelve a configurarlo. Si Face ID queda en un estado extraño, esta acción ayuda a que el iPhone vuelva a evaluar correctamente cuándo debe pedir ayuda al reloj .

.

Desenlaza y vuelve a enlazar el Apple Watch como último recurso: en la app Watch, “Mi reloj” > “Todos los relojes” > “i” > Desenlazar Apple Watch. Al volver a enlazarlo, se crea una relación limpia y suelen desaparecer errores persistentes de enlace y permisos.

Casos concretos y notas adicionales

Si pulsaste “Bloquear iPhone” en el aviso del reloj tras un desbloqueo, el iPhone te pedirá el código la próxima vez. Es normal: has activado una salvaguarda intencionada. Después de introducirlo, el sistema volverá a permitir el desbloqueo con el Apple Watch como antes del bloqueo manual.

Si usas iOS 15.4 o posterior en un iPhone 12 o 13 con Face ID con mascarilla activo, recuerda que el iPhone intentará reconocerte primero con ese método. Si aun así no puede, recurrirá al reloj. Tener ambos activos no es excluyente, y en situaciones con gafas de sol + mascarilla la aportación del reloj puede ser la diferencia entre frustración y fluidez.

Hay usuarios que comentan un caso curioso: su iPhone desbloquea el Apple Watch (función “Desbloquear con iPhone”), pero no al revés. Son funciones distintas. Asegúrate de que “Desbloquear con Apple Watch” está activado en Ajustes > Face ID y código, de que el reloj está en la muñeca y desbloqueado, y de que la cara está parcialmente cubierta para que el iPhone decida solicitar el desbloqueo asistido.

Cómo cambiar o añadir el código del Apple Watch

Si todavía no has creado un código o quieres cambiarlo, puedes hacerlo desde el propio reloj en segundos. Este detalle es crucial, porque sin código y sin detección de muñeca la función de desbloqueo con reloj no funcionará nunca:

En el Apple Watch, abre Ajustes. Toca en “Código”, elige “Cambiar código” y sigue las indicaciones en pantalla para finalizar el nuevo código.

Si prefieres, también puedes hacerlo desde el iPhone: abre la app Watch, entra en “Mi reloj” > “Código” > “Cambiar código” y completa el proceso. Esta ruta es cómoda si te apañas mejor con el teclado del teléfono y quieres dejar el reloj listo para su papel de dispositivo de confianza.

Buenas prácticas y preguntas habituales

¿Hace falta estar conectado a una red Wi‑Fi concreta? No. Solo necesitas que las radios de Wi‑Fi y Bluetooth estén encendidas en ambos dispositivos. El intercambio entre iPhone y Apple Watch se hace de manera local y cifrada; no requiere Internet. Esta es una de las razones por las que la función es tan rápida y fiable.

¿Puedo controlar qué reloj se usa si tengo varios? Sí. En Ajustes > Face ID y código verás la sección “Desbloquear con Apple Watch” con el listado de tus relojes. Activa el que quieras y, si te mueves entre varios, puedes habilitar más de uno. El iPhone utilizará el reloj que encuentre desbloqueado y cercano como fuente de confianza.

¿Puedo usarlo para todo? No. Recuerda sus límites: solo desbloquea el iPhone. No sirve para confirmar pagos con Apple Pay en el iPhone, ni para acceder al llavero, ni para entrar en apps con contraseña. Para esas acciones necesitarás Face ID tradicional o el código del teléfono. Aun así, para el acceso inicial con la cara cubierta la comodidad que da es difícil de igualar.

¿Qué pasa si mi reloj está en la muñeca, pero bloqueado? El iPhone no lo aceptará para desbloquearse. Debes despertar el reloj y escribir el código del Apple Watch. Tras eso, el reloj vuelve a ser un dispositivo confiable y el iPhone permitirá el desbloqueo asistido.

¿Y si quiero dar marcha atrás en un desbloqueo que no me convence? Usa el botón “Bloquear iPhone” que aparece en el aviso del Apple Watch tras el desbloqueo. Inmediatamente el iPhone se reasegura y exige el código en el siguiente intento. Es un “botón del pánico” útil si sospechas que alguien está intentando aprovechar tu cercanía al teléfono.

Cuándo contactar con soporte

Si después de las comprobaciones y ajustes anteriores sigue sin funcionar, pide cita en un Apple Store o con Soporte Apple. Allí pueden realizar diagnósticos avanzados para verificar que no hay un problema de hardware en las radios o sensores que impida el handshake entre dispositivos. No es lo habitual, pero conviene descartar fallos físicos si lo demás no ha dado resultado.

Nota: parte de la información de esta guía se alinea con documentación de Apple publicada el 07 de octubre de 2024 y con comportamientos observados en iOS 14.5 en adelante y watchOS 7.4 o posterior. Algunos detalles visuales pueden variar según versión, pero la mecánica esencial de requisitos, activación y uso se mantiene sin cambios de fondo.

Si buscas una forma cómoda de usar el iPhone cuando llevas la cara cubierta, “Desbloquear con Apple Watch” es una solución sólida: cumple con requisitos claros, se activa en segundos, vibra y muestra un aviso de confirmación en el reloj y respeta límites de seguridad en pagos y contraseñas. Con las pautas de configuración, los trucos de uso y la batería de soluciones que acabas de ver, tendrás todas las piezas para que funcione a la primera y para diagnosticar cualquier bache sin perder tiempo, aprovechando incluso su combinación con Face ID con mascarilla cuando te convenga y manteniendo el control con el botón de Bloquear iPhone en la muñeca.