¿Cómo detectar apps que consumen demasiada batería en tu iPhone? La batería del iPhone se ha convertido en una obsesión para casi cualquier usuario: miramos el porcentaje cada dos por tres, activamos el modo de bajo consumo en cuanto vemos un 20 % y cruzamos los dedos para llegar al final del día sin tener que ir pidiendo enchufes por la oficina o el bar. Aunque los iPhone más recientes han mejorado en ciclos de carga y gestión energética, eso no impide que determinadas aplicaciones se conviertan en auténticas devoradoras de batería.

La clave para ganar autonomía no está solo en el hardware, sino en aprender a localizar esas apps que drenan energía sin piedad, entender por qué lo hacen y saber cómo domarlas. iOS incluye herramientas muy potentes para analizar el consumo, Apple da pistas y recomendaciones útiles, y además hay trucos prácticos que podemos aplicar a diario para que el iPhone aguante muchas más horas encendido.

Por qué algunas apps consumen tanta batería en tu iPhone

No todas las aplicaciones cargan igual a la batería; algunas son ligeras y apenas consumen, mientras que otras exigen al máximo el procesador, la GPU y la conexión de red. El caso más evidente son los videojuegos con gráficos avanzados: al tirar con fuerza de la GPU, el sistema tiene que trabajar más, se calienta y termina acortando de forma notable la autonomía. Es como cuando hacemos un sobreesfuerzo físico: el cuerpo rinde menos durante un rato y, en el iPhone, ese sobreesfuerzo se traduce en un porcentaje de batería que baja a toda velocidad.

Justo detrás de los juegos encontramos las apps de vídeo y streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV+, etc.). Su consumo es alto porque reproducen vídeo de forma continua, requieren conexión a internet estable y mantienen la pantalla encendida durante largos periodos. Sin embargo, suelen usarse de manera puntual: una serie, un vídeo suelto, una peli en un viaje… por lo que su impacto se concentra en momentos concretos.

El verdadero problema está en las apps que “trabajan” sin que te enteres. Son esas aplicaciones que permanecen en segundo plano pidiendo datos al servidor, rastreando tu ubicación, escuchando notificaciones o actualizándose constantemente. No las ves, pero están ahí gastando energía todo el día.

Las redes sociales son uno de los mayores culpables: aplicaciones como Instagram, Facebook, TikTok o X están continuamente cargando contenido nuevo, enviando y recibiendo notificaciones, usando la cámara, el micrófono, el almacenamiento del teléfono y, en muchos casos, accediendo a la ubicación. Todo eso implica un goteo constante de batería, incluso cuando solo entras unos minutos.

Las apps de navegación y mapas también pueden drenar la batería aunque aparentemente estén cerradas. Servicios como Apple Maps, Google Maps o Waze recurren a los servicios de localización y mantienen una conexión de datos activa para recalcular rutas, recibir tráfico en tiempo real o mostrar nuevos mapas. Si no se gestionan bien, pueden seguir usando el GPS en segundo plano durante bastante tiempo.

El correo electrónico y otras apps “silenciosas” tampoco se quedan atrás. Mail, Gmail u otros clientes de correo pasan el día entero comprobando si hay nuevos mensajes, manteniendo conexiones con el servidor y generando avisos en tiempo real. Ese “despertar” constante del sistema para revisar el buzón supone también un coste energético importante. Lo mismo sucede con aplicaciones de mensajería muy usadas, que además descargan fotos, vídeos y documentos de forma continua.

Cómo ver qué apps gastan más batería en tu iPhone paso a paso

Cada usuario tiene un perfil de uso distinto, así que no hay una lista universal de apps que consumen exactamente lo mismo en todos los iPhone. La única forma fiable de saber qué te está drenando la batería es mirar las estadísticas internas que ofrece iOS dentro de Ajustes. Ahí es donde aparece el consumo real de cada aplicación, tanto en primer plano como en segundo plano.

Para consultar el uso de batería por app en iOS, sigue estos pasos sencillos:

Abre la app Ajustes de tu iPhone. Desplázate hasta el apartado “Batería” y tócala. Espera unos segundos si hace falta mientras se cargan los datos; verás un gráfico con el nivel de batería a lo largo del día y, justo debajo, un listado de aplicaciones con su porcentaje de consumo. Pulsa en “Últimos 10 días” si quieres ver la estadística agregada de la última semana y pico, lo cual es muy útil para detectar patrones de consumo continuado. Revisa el listado de apps y sus porcentajes. Si ves una aplicación que se lleva un 15 % o 20 % (o más) del total de batería de ese periodo, tienes delante una candidata clara a estar mal optimizada o a ser una de tus grandes responsables del desgaste diario.

En las versiones de iOS más recientes, Apple ha ido afinando aún más esta información. El sistema no solo muestra el porcentaje de batería por aplicación, sino también la diferencia entre consumo con la pantalla encendida y en segundo plano, y clasifica parte del gasto en categorías como “Actividad en segundo plano”, “Sin cobertura móvil y señal baja” o “Notificaciones”. Eso te ayuda a entender si el problema es la propia app o el contexto en el que la usas.

Si tocas en “Ver todo el uso de la batería” (cuando esté disponible), obtendrás una gráfica diaria comparando tu consumo actual con el de los últimos siete días. Puedes pulsar en cada barra de un día concreto para ver el detalle de qué aplicaciones y qué procesos del sistema han gastado energía en ese periodo. También se muestran las “Actividades del sistema” (por ejemplo, procesos internos de iOS, reindexación, servicios de localización globales, etc.).

Además, el propio iPhone muestra sugerencias cuando detecta algo anómalo. En la parte superior de la pantalla de Batería pueden aparecer avisos como “Activar brillo automático”, “Activar bloqueo automático” o “Brillo alto”, explicando que estos ajustes están afectando negativamente a la autonomía y ofreciéndote ir directamente al menú correspondiente para corregirlo.

Mensajes y avisos de iOS sobre consumo y actividades en segundo plano

Las versiones modernas de iOS e iPadOS incluyen avisos sobre actividades puntuales que pueden incrementar el consumo de batería o la temperatura del dispositivo durante un tiempo. Estos mensajes no siempre indican un problema grave, pero sí ayudan a entender por qué, durante unos días, todo parece gastar más de la cuenta.

Algunos ejemplos de estos mensajes informativos son:

“Actualización en curso de iOS” : después de instalar una nueva versión del sistema, el iPhone sigue haciendo tareas internas (reindexar fotos, analizar datos, optimizar apps…). Mientras dura este proceso, la batería puede caer más rápido.

: después de instalar una nueva versión del sistema, el iPhone sigue haciendo tareas internas (reindexar fotos, analizar datos, optimizar apps…). Mientras dura este proceso, la batería puede caer más rápido. “Configuración en curso del dispositivo”: algo similar ocurre cuando estrenas iPhone nuevo o restauras una copia; el sistema completa en segundo plano la configuración y eso requiere energía adicional.

Cuando estas actividades acaban, el consumo vuelve a estabilizarse. Conviene dar al iPhone uno o varios días tras una gran actualización antes de sacar conclusiones sobre si la autonomía ha empeorado realmente o no.

En modelos recientes y con versiones también recientes de iOS, la gráfica de uso diario incorpora un mensaje que resume si en el día actual estás usando más, menos o la misma batería que en el promedio de los siete días anteriores. Es una forma rápida de saber si algo se ha “desmadrado” sin tener que bucear demasiado en los detalles.

Las aplicaciones que más batería suelen gastar en un iPhone

Cada usuario es un mundo, pero hay ciertos sospechosos habituales que aparecen una y otra vez en los primeros puestos del consumo de batería. No es casualidad: por cómo están diseñadas o por las funciones que ofrecen, tienen un impacto muy alto en la autonomía, sobre todo si las usamos mucho o las dejamos hiperactivas en segundo plano.

Instagram es uno de los peores enemigos de la batería. Toda su experiencia está basada en un feed visual que se carga desde internet constantemente: fotos, vídeos, Reels, historias… Además, la app accede al carrete, a la cámara, al micrófono, a la ubicación y mantiene un flujo constante de notificaciones. Entre el uso intensivo de la red, los recursos gráficos y los permisos, es lógico que el porcentaje de consumo se dispare.

Facebook va un paso más allá en muchas ocasiones. Aunque comparta desarrollador con Instagram, su app suele ser más pesada en notificaciones de grupos, eventos, páginas recomendadas, vídeos automáticos y un largo etcétera. Muchas de estas notificaciones te saltan incluso sin haber mostrado un interés especial, aumentando el tiempo de actividad de la app y, en consecuencia, de la batería que se lleva por el camino.

WhatsApp parece “ligera”, pero en realidad hace mucho más de lo que crees. Entre la recepción y envío de mensajes, el guardado automático de fotos y vídeos, las llamadas y videollamadas, las copias de seguridad y el uso permanente de la conexión a internet, acaba teniendo un peso importante en la gráfica de Batería. Además, cada archivo multimedia que se descarga no solo usa energía, sino que también ocupa espacio en el almacenamiento.

TikTok está diseñada para que no quieras salir de ella, y eso se nota en la batería. El flujo inacabable de vídeos, el algoritmo personalizando contenidos al vuelo, las notificaciones y la reproducción continua hacen que el uso energético se dispare. Cuanto más tiempo pases deslizando vídeos, más verás subir su porcentaje en el apartado de Batería.

X (la antigua Twitter) también puede sorprender por su gasto. Aunque es una app basada principalmente en texto, en los últimos tiempos ha incrementado la carga de datos (más imágenes, vídeos, anuncios, contenido recomendado, Spaces, etc.). Muchos usuarios han notado cómo, con el mismo tiempo de uso que antes, ahora consume más datos y batería, probablemente por este aumento de contenido y publicidad.

YouTube es otro clásico en la lista de “tragones” de batería. El vídeo en streaming, sobre todo a resoluciones altas, demanda una gran cantidad de datos y mantiene la pantalla encendida durante largos periodos. Si no cuentas con la versión Premium, además necesitas tener la app abierta y el iPhone activo; no puedes simplemente bloquear la pantalla y seguir escuchando. Eso incrementa todavía más el impacto en la autonomía.

No hay que olvidar apps de mapas, transporte y reparto (como los servicios de VTC, taxis o comida a domicilio). Suelen tirar del GPS, de la red móvil y de procesos en segundo plano para rastrear tu ubicación en tiempo real o actualizar estados (repartidor cerca, pedido preparado, conductor en camino, etc.). Todo ello, sumado, termina pasando factura a la batería.

Controlar apps en segundo plano y permisos que disparan el consumo

Una de las claves para alargar la batería del iPhone es cortar todo lo posible el consumo en segundo plano. Aunque no tengas una app en pantalla, si tiene permiso para actualizarse o usar sensores libremente, seguirá tirando de energía sin que lo notes.

En iOS puedes decidir qué apps pueden actualizar su contenido en segundo plano. Para ello, ve a Ajustes > General > Actualización en segundo plano. Desde ahí puedes:

Desactivar la actualización en segundo plano totalmente (drástico pero efectivo si necesitas exprimir al máximo la autonomía).

(drástico pero efectivo si necesitas exprimir al máximo la autonomía). Permitirla solo por Wi‑Fi , para reducir el impacto de la red móvil pero manteniendo cierta comodidad.

, para reducir el impacto de la red móvil pero manteniendo cierta comodidad. Gestionarla app por app, desactivando el segundo plano para las que más gastan y no necesitas que estén siempre al día.

Los permisos de ubicación son otro frente crítico. Muchas aplicaciones piden acceso al GPS “Siempre”, cuando en realidad solo lo necesitan “Al usar la app”. Ve a Ajustes, entra en cada aplicación importante y revisa el apartado de Localización o aprende a cómo gestionar lo que compartes con apps y personas desde tu iPhone. Lo ideal es limitarlo a “Nunca” o “Al usar la app”, reservando “Siempre” únicamente para servicios donde sea imprescindible (por ejemplo, apps de rastreo o seguridad que realmente lo requieran).

Tampoco conviene olvidarse de otros sensores, como Bluetooth, Wi‑Fi, cámara o micrófono. En apps que no necesiten realmente esos accesos, puedes revisar las apps con acceso a la cámara y micrófono desde Ajustes > Privacidad y seguridad (o desde el apartado específico de cada app). Cuantos menos sensores estén activos sin necesidad, menos energía consumirá el iPhone en segundo plano.

En iOS, además, el sistema te permite gestionar qué apps pueden enviar notificaciones. Aunque no lo parezca, cada alerta despierta el dispositivo, enciende parcialmente la pantalla (o completa, según ajustes) y puede suponer cierto gasto sostenido si tienes muchas apps notificando a todas horas. Desde Ajustes > Notificaciones puedes desactivar o limitar avisos para aquellas que no sean realmente importantes.

Funciones de iOS para mejorar autonomía: modo bajo consumo y Consumo Adaptativo

Apple incluye varias herramientas de software pensadas para exprimir la batería cuando hace falta o para adaptarse automáticamente a tus hábitos de uso. Conocerlas y activarlas en los momentos adecuados puede darte varias horas extra de autonomía sin tener que cambiar de móvil.

El Modo de bajo consumo es el ajuste estrella para esos días en los que sabes que vas a estar muchas horas lejos de un enchufe. Esta función reduce o desactiva ciertos procesos: baja la frecuencia de comprobación de correo, pausa parte de la actualización en segundo plano, limita algunos efectos visuales, reduce la actividad de “Oye, Siri” y otros elementos que no son esenciales.

Para activar el modo de bajo consumo:

Ve a Ajustes > Batería > Modo de consumo (o Modo de bajo consumo). Activa el interruptor correspondiente.

También puedes añadir el botón de Modo de bajo consumo al Centro de Control, para activarlo y desactivarlo con un solo gesto desde la pantalla principal. Cuando la batería supera el 80 % durante la carga, el sistema lo desactiva automáticamente, aunque siempre puedes volver a encenderlo de forma manual si quieres seguir ahorrando.

En las versiones más recientes de iOS existe además la función de Consumo Adaptativo (ligada a determinados modelos más nuevos). Esta característica analiza tus patrones de uso y, en los días en que detecta que vas a consumir más de lo normal, ajusta el rendimiento y puede activar automáticamente el modo de bajo consumo cuando la batería baja al 20 %. El objetivo es que llegues al final del día sin tener que estar pendiente constantemente del porcentaje.

El sistema también aprovecha la conectividad 5G de forma inteligente con el modo de datos inteligentes: si tienes un iPhone compatible y activas la opción “5G automático”, el dispositivo pasa a LTE cuando las velocidades 5G no aportan una ventaja clara de experiencia, reduciendo así el gasto de energía asociado a mantener el módem 5G trabajando al máximo.

Ajustes prácticos para ahorrar batería sin volverte loco

Más allá de controlar las apps que más chupan batería, hay una serie de ajustes y hábitos muy sencillos que pueden sumar un ahorro importante a lo largo del día. No hace falta convertir el iPhone en un “ladrillo sin funciones”, pero sí tiene sentido pulir algunos detalles.

El brillo de la pantalla es uno de los grandes responsables del consumo. Si tienes el brillo muy alto todo el tiempo, es normal que la batería dure poco. Vale la pena activar el brillo automático para que el sistema ajuste la iluminación en función del entorno, y además bajar manualmente el nivel cuando estés en interiores. Cuando iOS te muestre el aviso de “Brillo alto”, tómalo en serio: está ahí porque el sistema ha detectado que estás consumiendo bastante más de la cuenta.

El modo oscuro también ayuda, especialmente en pantallas OLED (presentes en la mayoría de iPhone recientes). En este tipo de paneles, los píxeles negros se apagan por completo, lo que reduce el consumo respecto a los fondos claros. El ahorro puede rondar un 20 % en algunos escenarios, así que no es una tontería si pasas mucho tiempo con el móvil en la mano.

Las vibraciones y la respuesta háptica suman su granito de arena al gasto energético. Desactivar la vibración para notificaciones poco importantes, sonidos de teclas y demás retroalimentación táctil puede aligerar un poco la carga sobre la batería. No vas a duplicar la autonomía solo con eso, pero sí contribuye a un consumo más contenido.

Bluetooth, AirDrop y otras conexiones inalámbricas conviene tenerlas apagadas cuando no las usamos. Si el iPhone está constantemente buscando dispositivos cercanos o escuchando a la espera de enviar o recibir archivos, se gasta batería sin necesidad. Mejor activarlos solo cuando de verdad los necesites y volver a desactivarlos después.

La conexión Wi‑Fi suele consumir menos batería que la red móvil, así que si tienes una red estable disponible, lo más eficiente es usarla antes que tirar de LTE o 5G. Además, si sueles moverte en zonas con poca cobertura móvil, tu iPhone puede pasar el día buscando señal y eso gasta mucho. En lugares sin cobertura o con señal muy inestable, activar el Modo avión es una buena idea para evitar que el dispositivo esté intentando conectarse en vano.

Otra función que se suele pasar por alto es “Levantar para activar”. Hace que la pantalla se encienda cada vez que coges el iPhone, aunque no quieras mirarlo. Para muchos usuarios es más molesto que útil y, además, consume energía a lo tonto. Puedes desactivarla en Ajustes > Pantalla y brillo, de forma que el iPhone solo se encienda cuando pulses el botón correspondiente o toques la pantalla (según modelo).

Qué hacer cuando detectas una app que se bebe la batería

Una vez que has localizado las aplicaciones que más batería consumen gracias al apartado de Batería de iOS, toca decidir qué hacer con ellas. No siempre la solución pasa por borrarlas, pero sí hay varias medidas que puedes tomar para mantenerlas a raya.

El primer paso suele ser limitar al máximo su actividad en segundo plano. Desactiva la actualización de contenido en segundo plano para esas apps, reduce o apaga sus notificaciones y revisa permisos de ubicación y otros sensores. En muchos casos, con eso basta para que dejen de aparecer como líderes absolutos de consumo.

Si una app sigue consumiendo demasiado incluso después de recortar permisos, puedes probar a forzar su cierre y reiniciarla. En iOS, desliza desde la parte inferior (o pulsa dos veces el botón Home, según modelo), busca la app que quieres cerrar en el selector de aplicaciones y deslízala hacia arriba. Después, vuelve a abrirla desde la pantalla de inicio. Esto viene bien si la app se ha quedado “enganchada” en segundo plano por algún error puntual.

En algunas ocasiones, el problema está en una mala versión de la app. Revisar si hay una actualización disponible en la App Store es buena idea: los desarrolladores suelen corregir fallos de rendimiento y consumo en nuevas versiones. Si tras actualizar sigues viendo un gasto desproporcionado, puedes plantearte desinstalarla y probar alternativas más ligeras, si las hay.

Cuando una aplicación es esencial pero gasta mucho, la gestión se basa en el sentido común: intenta concentrar su uso en momentos concretos (por ejemplo, ver los vídeos de TikTok todos seguidos en un rato de descanso, en lugar de estar abriéndola cada dos minutos), úsala preferiblemente con Wi‑Fi, y aprovecha el modo de bajo consumo cuando sepas que vas a necesitar esa app, pero no quieras que el resto del sistema chupe energía alegremente.

Cuidar la batería del iPhone pasa por entender qué ocurre “por dentro”: conocer qué aplicaciones consumen más, cómo se comportan en segundo plano, qué ajustes del sistema disparan la demanda de energía y qué herramientas ofrece iOS para equilibrar rendimiento y autonomía. Revisar de vez en cuando el apartado de Batería, ajustar permisos, controlar las redes sociales y el brillo de la pantalla, apoyarse en el modo de bajo consumo, consultar cómo cargar y controlar la batería de tu iPhone y, si tu modelo lo permite, en el Consumo Adaptativo, marca la diferencia entre un teléfono que llega justo a media tarde y otro que aguanta sin dramas hasta la noche.