Elegir un cable y un cargador para el iPhone parece simple, pero detrás hay detalles que marcan la diferencia entre una carga segura y rápida y una experiencia mediocre. En los últimos años, Apple ha cambiado el puerto del iPhone y ha reducido lo que incluye en la caja, lo que obliga a pensar mejor qué cable y adaptador conviene comprar. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para acertar.

Además de hablar de los tipos de cables (USB-C, Lightning y otros), veremos potencias de carga por modelo, compatibilidad con CarPlay, materiales recomendados, certificaciones MFi e incluso opciones de reparación. El objetivo es que, tras leer esta guía, sepas escoger y usar el cable perfecto para tu iPhone con la tranquilidad de que proteges la batería y consigues el mejor rendimiento posible. Vamos allá con cómo elegir y usar cables de carga para tu iPhone.

Qué cable incluye tu iPhone hoy

En las generaciones más recientes, el iPhone viene con cable en la caja, pero sin adaptador de corriente. En función del modelo, puede ser un cable USB-C a USB-C o USB-C a Lightning; ambos sirven para cargar desde un adaptador compatible y también para conectarlo al puerto USB-C de un ordenador para transferir datos y realizar otras tareas.

Si tu iPhone es de la serie 15 o posterior, el conector del teléfono es ya USB-C, de modo que el cable habitual será USB-C por ambos extremos. En modelos anteriores, el puerto es Lightning y lo normal es contar con un cable USB-C a Lightning o USB-A a Lightning, que podrás seguir usando sin problemas si se ajusta a tu equipo.

Tipos de conectores: en qué se diferencian

Aunque el iPhone ha usado principalmente Lightning y ahora USB-C, conviene entender la comparativa general, porque muchos accesorios y coches siguen mezclando estándares. Conocer las diferencias te ayuda a evitar cuellos de botella de velocidad o compatibilidad.

Micro USB

Micro USB fue el conector popular en smartphones de hace años. Solo entra en una orientación, algo que a veces resulta molesto, y su capacidad de carga y datos es inferior a la de estándares actuales. Aun así, para dispositivos antiguos o de baja demanda puede seguir cumpliendo.

USB Tipo-C

USB-C es reversible y muy versátil. Soporta altas tasas de transferencia de datos y potencias elevadas, con protocolos como USB Power Delivery para carga rápida eficiente. Por eso se ha convertido en el estándar de móviles, tablets, portátiles y, ahora, también de iPhone.

Lightning

Lightning, diseñado por Apple, también es reversible y está muy bien integrado en su ecosistema. Su mejor cara la da con accesorios con certificación MFi, que garantizan calidad y funcionamiento correcto. En iPhone 15 y posteriores, Apple ya ha pasado a USB-C en el teléfono, pero los iPhone anteriores siguen cargando vía Lightning sin inconvenientes.

Ventajas de cargar por cable y qué adaptador elegir

Cargar por cable tiene varias ventajas: la posibilidad de usar el iPhone mientras carga, estabilidad, y acceso a modos de carga rápida. Lo ideal hoy es optar por adaptadores con salida USB-C, ya que habilitan velocidades superiores frente a USB-A y están alineados con los cables que Apple incluye.

Para carga rápida real en iPhone, lo recomendable es partir de 18 W, aunque lo más habitual hoy son cargadores de 20 W. Si ves opciones con más vatios, puede ser porque integran puertos dobles para cargar varios dispositivos a la vez sin sacrificar potencia.

Una duda muy común: ¿pasa algo si enchufas tu iPhone a un cargador de mayor potencia? La respuesta es que no hay problema. El iPhone “pide” solo la energía que necesita; si el cargador ofrece 30 W y tu iPhone admite 20 W, el teléfono tomará 20 W.

Y sobre la salud de la batería con la carga rápida: iOS gestiona la potencia con inteligencia. El “empujón” inicial acelera hasta aproximadamente el 50% y después reduce el ritmo para proteger la batería. Es un comportamiento normal y seguro.

Potencias máximas de carga por modelo de iPhone

No todos los iPhone aceptan la misma potencia. Conocer el tope ayuda a comprar el adaptador adecuado y a no pagar de más por vatios que no vas a aprovechar.

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus y iPhone 16 : hasta 30 W.

: hasta 30 W. iPhone 15 Pro Max y iPhone 15 Pro : hasta 27 W.

: hasta 27 W. iPhone 15 Plus y iPhone 15 : hasta 20 W.

: hasta 20 W. iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus y iPhone 14 : hasta 20 W.

: hasta 20 W. iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Plus y iPhone 13 : hasta 20 W.

: hasta 20 W. iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro y iPhone 12 : hasta 20 W.

: hasta 20 W. iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro y iPhone 11 : hasta 18 W.

: hasta 18 W. iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS y iPhone X : hasta 18 W.

: hasta 18 W. iPhone 8 Plus y iPhone 8 : hasta 18 W.

: hasta 18 W. iPhone 7 Plus y iPhone 7 : hasta 12 W.

: hasta 12 W. iPhone 6S Plus y iPhone 6S : hasta 10 W.

: hasta 10 W. iPhone 6 Plus y iPhone 6 : hasta 5 W.

: hasta 5 W. iPhone 5, iPhone 5c y iPhone 5s : hasta 5 W.

: hasta 5 W. iPhone 4 y iPhone 4s : hasta 5 W.

: hasta 5 W. iPhone 3G y iPhone 3GS : hasta 5 W.

: hasta 5 W. iPhone (1.ª gen.): hasta 5 W.

Capacidad de batería por modelo (para poner en contexto tiempos de carga)

La capacidad influye en la sensación de rapidez al cargar. No es lo mismo llevar de 0 a 50% un iPhone con batería pequeña que hacerlo en uno con batería grande; por eso conviene saber de qué cifra partes.

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh.

4.685 mAh. iPhone 16 Plus: 4.674 mAh.

4.674 mAh. iPhone 16: 3.561 mAh.

3.561 mAh. iPhone 16 Pro: 3.582 mAh.

3.582 mAh. iPhone 15 Pro Max: 4.441 mAh.

4.441 mAh. iPhone 15 Plus: 4.383 mAh.

4.383 mAh. iPhone 15: 3.349 mAh.

3.349 mAh. iPhone 15 Pro: 3.274 mAh.

3.274 mAh. iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh.

4.323 mAh. iPhone 14 Plus: 4.325 mAh.

4.325 mAh. iPhone 14 Pro: 3.200 mAh.

3.200 mAh. iPhone 14: 3.279 mAh.

3.279 mAh. iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh.

4.352 mAh. iPhone 13 Pro: 3.095 mAh.

3.095 mAh. iPhone 13: 3.227 mAh.

3.227 mAh. iPhone 13 mini: 2.406 mAh.

2.406 mAh. iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh.

3.687 mAh. iPhone 12 Pro: 2.815 mAh.

2.815 mAh. iPhone 12: 2.775 mAh.

2.775 mAh. iPhone 12 mini: 2.227 mAh.

2.227 mAh. iPhone SE (3ª gen.): 2.018 mAh.

2.018 mAh. iPhone 11 Pro Max: 3.969 mAh.

3.969 mAh. iPhone 11 Pro: 3.046 mAh.

3.046 mAh. iPhone 11: 3.110 mAh.

3.110 mAh. iPhone XR: 2.942 mAh.

2.942 mAh. iPhone XS Max: 3.174 mAh.

3.174 mAh. iPhone XS: 2.658 mAh.

2.658 mAh. iPhone X: 2.716 mAh.

2.716 mAh. iPhone 8 Plus: 2.675 mAh.

2.675 mAh. iPhone 8: 1.821 mAh.

1.821 mAh. iPhone 7 Plus: 2.900 mAh.

2.900 mAh. iPhone 7: 1.960 mAh.

1.960 mAh. iPhone SE (2ª gen.): 1.821 mAh.

1.821 mAh. iPhone 6s Plus: 2.750 mAh.

2.750 mAh. iPhone 6s: 1.715 mAh.

1.715 mAh. iPhone 6 Plus: 2.915 mAh.

2.915 mAh. iPhone 6: 1.810 mAh.

1.810 mAh. iPhone 5s: 1.570 mAh.

1.570 mAh. iPhone 5c: 1.507 mAh.

1.507 mAh. iPhone 5: 1.440 mAh.

1.440 mAh. iPhone 4s: 1.420 mAh.

1.420 mAh. iPhone 4: 1.420 mAh.

1.420 mAh. iPhone 3GS: 1.219 mAh.

1.219 mAh. iPhone 3G: 1.150 mAh.

1.150 mAh. iPhone (1.ª gen.): 1.400 mAh.

¿Qué cable necesita tu iPhone según el modelo?

A efectos prácticos, lo que manda es el puerto del iPhone. Si tu teléfono tiene USB-C (iPhone 15/16 y sucesores) podrás usar USB-C a USB-C y también USB-C a USB-A en el extremo del cargador o del coche, según necesites.

Para iPhones con Lightning (del iPhone 5 al iPhone 14 y variantes) el cable será Lightning a USB-C o Lightning a USB-A; la opción con USB-C en el otro extremo permite, en general, cargas más rápidas y compatibilidad con cargadores modernos.

En equipos muy antiguos (2007–2012), el conector del iPhone era de 30 pines, por lo que necesitarás un cable de 30 pines a USB-A. Es el caso de iPhone original, 3G/3GS y 4/4S.

Carga inalámbrica y MagSafe

Desde iPhone 8 y iPhone X, todos los iPhone soportan carga inalámbrica Qi. Es comodísima: dejas el iPhone en la base y listo. Para hacerlo con seguridad, busca bases certificadas y de calidad, especialmente si planeas cargar cada noche.

Con iPhone 12 llegó MagSafe, un sistema magnético y cargadores MagSafe que alinea el cargador con el teléfono y combina lo mejor del cable con lo mejor de lo inalámbrico. Es rápido, estable y permite usar el iPhone mientras carga, ya que el imán lo mantiene perfectamente acoplado.

¿Y si usas MagSafe en un iPhone anterior al 12? Podrás cargar de forma inalámbrica, pero no habrá sujeción magnética y la velocidad puede ser más baja; si no tienes iPhone 12 o posterior, suele ser más sensato optar por una base Qi tradicional.

Apple CarPlay: el cable adecuado para el coche

Si vienes de un iPhone 11 (Lightning) y pasas a iPhone 15 o 16 (USB-C), te puedes encontrar con que tu cable del coche (USB-A a Lightning) ya no te sirve para CarPlay. Para que funcione, necesitas un cable USB-A a USB-C que soporte datos, porque CarPlay no funciona con cables “solo carga”.

En CarPlay, para usar CarPlay con cable, prioriza cables que indiquen explícitamente transferencia de datos, buena construcción (trenzado, conectores reforzados) y la longitud justa para tu salpicadero. Aunque existen adaptadores CarPlay inalámbricos, un cable de calidad suele dar una conexión más estable y sin latencia.

Ejemplo de cable que cumple: modelos USB 3.1 USB-A a USB-C con hasta 10 Gbps y carga rápida 60 W, con cubierta trenzada y conectores de aleación de aluminio. Ese tipo de especificaciones suelen ser una apuesta segura para CarPlay.

¿Original de Apple o MFi? Cómo elegir con cabeza

Apple vende sus propios cables y cargadores, y siempre son una opción segura, pero no la única. Hay accesorios de terceros con certificación MFi (Made for iPhone) que han superado pruebas de Apple y garantizan compatibilidad y calidad.

Usar accesorios MFi evita problemas típicos como mensajes de error en iOS, fallos de sincronización, carga lenta o inestable o, en el peor de los casos, daños en el hardware. Si dudas, iOS te avisará cuando un accesorio no sea reconocido; además, puedes comprobar en la base de datos de accesorios licenciados por Apple para confirmar la certificación.

Si te preocupa distinguir un cargador original de Apple, fíjate en detalles como el marcado “Designed by Apple in California” y el número de serie de 12 dígitos, junto a acabados de calidad en los pines y el cable. Estos rasgos son indicativos de autenticidad.

Materiales y longitud del cable: durabilidad real

Los cables incluidos por Apple cumplen, pero no destacan por resistencia a largo plazo. Para ganar durabilidad, busca trenzado de nailon, conectores de aluminio y alivios de tensión reforzados; estos elementos resisten mejor el uso diario y las flexiones constantes.

Sobre la longitud: hay cables desde 30 cm hasta 2 o 3 metros. Para escritorio y transferencia de datos al portátil, uno corto es cómodo; para cargar en cama o sofá, uno largo te da libertad de movimiento. Lo importante es adaptar la medida a tu rutina.

Si vas a renovar, te conviene pasar a USB-C siempre que puedas: es el estándar que domina accesorios actuales, powerbanks y portátiles. Aunque un USB-A puede servir, USB-C ofrece más versatilidad y potencia en el día a día.

Marcas y cables recomendados (ejemplos útiles)

Existen cables excelentes en distintas gamas de precio. Te dejamos algunas referencias representativas con distintas características, para que elijas el que mejor encaje en lo que buscas. Ten presente que los precios pueden variar con el tiempo.

Belkin DuraTek Plus : disponible en 1 o 3 metros, con doble trenzado de nailon muy resistente y junta de TPE flexible que absorbe tensión para evitar roturas. Incluye cinta para mantenerlo recogido. Es una gran opción si priorizas resistencia y acabados .

: disponible en 1 o 3 metros, con doble trenzado de nailon muy resistente y junta de TPE flexible que absorbe tensión para evitar roturas. Incluye cinta para mantenerlo recogido. Es una gran opción si priorizas . Belkin Boost Charge (USB-C a Lightning) con LED : trenzado y con carcasa de aluminio aeronáutico, integra un LED que cambia de color para indicar estado de carga (ámbar en proceso, verde cuando está listo). Compatible con carga rápida y muy práctico para ver de un vistazo si tu iPhone ya está cargado.

: trenzado y con carcasa de aluminio aeronáutico, integra un LED que cambia de color para indicar estado de carga (ámbar en proceso, verde cuando está listo). Compatible con y muy práctico para ver de un vistazo si tu iPhone ya está cargado. Native Union Key Cable : formato llavero, robusto y con diseño que absorbe mejor el estrés de las flexiones. Perfecto para llevar siempre encima y resolver emergencias de batería sin cargar con un cable largo.

: formato llavero, robusto y con diseño que absorbe mejor el estrés de las flexiones. Perfecto para llevar siempre encima y resolver sin cargar con un cable largo. Native Union Night Cable (USB-C a Lightning) : 3 metros, certificado MFi y compatible con Power Delivery hasta 20 W, pensado para quien quiere un cable largo, sólido y estable para el día a día.

: 3 metros, certificado MFi y compatible con Power Delivery hasta 20 W, pensado para quien quiere un para el día a día. RAMPOW USB-C a Lightning : enfoque calidad-precio, 2 metros, MFi, nailon trenzado y compatibilidad con 18 W. Una alternativa económica con buen equilibrio entre precio y prestaciones.

: enfoque calidad-precio, 2 metros, MFi, nailon trenzado y compatibilidad con 18 W. Una alternativa económica con entre precio y prestaciones. Amazon Basics USB-C a Lightning : varias longitudes, MFi y testado para soportar miles de flexiones. Con un cargador USB-C de 18 W permite alcanzar alrededor del 50% en unos 30 minutos, ideal si buscas algo sencillo y fiable .

: varias longitudes, MFi y testado para soportar miles de flexiones. Con un cargador USB-C de 18 W permite alcanzar alrededor del 50% en unos 30 minutos, ideal si buscas . UGREEN Lightning con conector a 90º: nailon trenzado, MFi y diseño en ángulo recto que mejora la comodidad al usar el iPhone mientras carga. Resiste muchas flexiones y tiene conectores protegidos contra corrosión.

¿Se puede reparar un cable dañado?

Si el cable está muy pelado o con filamentos a la vista, no es buena idea seguir usándolo. Dicho esto, hay soluciones caseras para daños leves: tubos termorretráctiles que se colocan en la zona afectada y, con calor, se ajustan para reforzar el punto débil. Para algunos usuarios, una masilla flexible puede ayudar a consolidar la zona y protegerla de golpes y humedad.

Estas reparaciones pueden alargar algo la vida del cable, pero no hacen milagros. Si hay cortes internos o sobrecalentamientos, lo sensato es sustituirlo por uno nuevo y, a ser posible, que sea trenzado y MFi para evitar repetir el problema.

Trucos prácticos para cargar mejor

Un par de consejos marca la diferencia: usa siempre adaptadores de corriente con el puerto que necesitas (USB-C o USB-A según tu cable), no fuerces el conector y evita doblarlo en ángulos extremos. Si quieres priorizar la velocidad, combina cable USB-C con adaptador USB-C PD en el rango de vatios que tu iPhone soporta.

Para el día a día, un cargador USB-C de 20 W es una apuesta equilibrada para la mayoría. Si tienes un iPhone 15 Pro/Pro Max o un 16 y quieres exprimir la potencia admitida, un cargador de 27–30 W te acercará al tope real de tu modelo. Recuerda: el iPhone siempre regula lo que toma del adaptador.

Comparativa rápida de conectores más comunes

Si aún dudas con el conector correcto, piensa en estas claves: Micro USB para equipos antiguos y básicos, Lightning como estándar de Apple hasta iPhone 14 y USB-C como presente y futuro del iPhone. En rendimiento puro, USB-C gana por versatilidad, potencia y velocidad de datos; si tu ecosistema ya es USB-C, céntrate en él.

En cuanto a compatibilidad, si usas iPhone con Lightning puedes seguir con tus cables y cargadores actuales. Cuando des el salto a USB-C (iPhone 15/16), revisa cables del coche, baterías externas y hubs para no quedarte con accesorios que solo acepten Lightning o USB-A y limiten funciones como CarPlay.

¿Qué pasa si uso un cargador “no original”?

Hoy en día hay marcas de terceros muy solventes y seguras. Si el cargador es de calidad y cumple estándares (ideal si es MFi en el caso de cables Lightning), no debería dañar nada. De hecho, casi todos los fabricantes serios soportan carga segura y estable. Evita, eso sí, opciones sin certificación o excesivamente baratas y sin referencias.

Si compras accesorios oficiales o MFi, te aseguras de que el teléfono negocia la carga correctamente, que no aparecen alertas de incompatibilidad y que la batería recibe una alimentación adecuada para mantener su salud a largo plazo.

Elegir y usar el cable adecuado para tu iPhone deja de ser un quebradero de cabeza: prioriza USB-C si tu modelo lo admite, combina adaptador y cable con la potencia máxima de tu iPhone para aprovechar la carga rápida, busca certificación MFi y materiales duraderos, usa el cable de datos correcto para CarPlay y, si prefieres comodidad, apuesta por bases Qi o MagSafe de calidad; así tendrás carga segura, veloz y sin sorpresas en cualquier escenario.