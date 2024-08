Apple Intelligence abre la puerta a nuevas herramientas en nuestros dispositivos, y una de las que más va a llamar la atención es la posibilidad de eliminar objetos o personas de nuestras fotografías con unos resultados realmente sorprendentes, sin tener que instalar aplicaciones y fácilmente.

Ya conocíamos esta herramienta, presentada por Apple en la pasada WWDC cuando nos mostraron por primera vez iOS 18 y Apple Intelligence, pero no estaba disponible hasta hoy, con la última Beta de iOS 18.1. Es importante recordar que la Inteligencia Artificial de Apple, Apple Intelligence como la han bautizado, llegará con esa versión de iOS, y primero a Estados Unidos, con una fecha de llegada a Europa aún desconocida por los problemas que la Ley de Mercados Digitales europea le está planteando a Apple. Pero eso no es impedimento para que ya hayamos podido probar las funciones de Inteligencia Artificial para mostrarlas en nuestro blog, y la que más nos ha sorprendido es esta nueva herramienta de limpieza «clean up» que Apple acaba de incorporar a la última Beta de iOS 18.1.

¿Cuántas veces has hecho una foto en la que hay una persona o un objeto que la estropea? Pues eso ya no es un problema porque con apenas un par de toques en la pantalla podrás deshacerte de ella quedando una fotografía casi perfecta. La nueva herramienta Clean Up está junto al resto de funciones de edición que nos aparecen al editar una fotografía dentro de la app Fotos, a la derecha del todo en la parte inferior de la pantalla. Al pulsarla la herramienta detectará automáticamente aquellos elementos que pudieran ser eliminados, pero tú también puedes elegir otros elementos, o incluso refinar el resultado final. Las opciones que te ofrecen son rodear el elemento o «pintarlo», y la Inteligencia Artificial se encargará de reconocerlo, eliminarlo y reparar todo lo que había detrás de este objeto eliminado para que el resultado final sea tan real como sea posible.

Además de eliminar objetos, la herramienta nos permite pixelar caras en las fotografías, perfecto para cuando aparecen menores en fotos que queremos subir a redes sociales. Para pizelar la carga deberás pintar con tu dedo sobre la cara de la persona que quieras mantener anónima, y automáticamente su cara estará pixelada. En las pruebas que he realizado no sirve en otros elementos que no sean caras, como matrículas o números de identificación, pero puede que esta funcionalidad mejore con el tiempo, recordemos que es la primera Beta en la que está disponible.