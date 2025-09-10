Si acabas de estrenar un iPad o quieres asegurarte de que lo manejas de forma correcta, este artículo te acompaña paso a paso para encenderlo y configurarlo, apagarlo y reiniciarlo según el modelo que tengas entre manos. A lo largo del texto verás qué combinación de botones utilizar, cómo hacerlo desde Ajustes/Configuración y qué hacer si el dispositivo no responde. Está pensado para que no te dejes nada importante y resuelva las dudas más habituales.

Además, incluimos un bloque específico sobre la SIM: cómo introducir el PIN, qué ocurre si lo introduces mal varias veces y cuándo tendrás que usar el PUK. Todo explicado con un lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios y con trucos sencillos para que no te líes, tanto si tu iPad tiene Face ID o Touch ID en el botón superior, como si dispone del clásico botón de inicio. Vamos a aprender a Cómo encender o apagar tu iPad correctamente.

Qué botón usar para encender y apagar según tu iPad

En todos los iPad, el encendido se hace manteniendo pulsado el botón superior unos instantes hasta que la pantalla se ilumina; es así de directo. Ese botón superior es esencial tanto en los modelos con Face ID como en los que integran Touch ID en el propio botón de arriba.

Para apagar, hay dos vías: usar botones o hacerlo desde el sistema. En los iPad más recientes, la forma con botones es mantener a la vez el botón superior y uno de los botones de volumen (en muchos casos, el de bajar volumen) durante unos segundos. Aparecerá el control deslizante de apagado y solo tendrás que moverlo hacia la derecha.

Si prefieres no tocar botones, puedes apagar cualquier modelo desde el menú del sistema: entra en Ajustes (o Configuración, según cómo aparezca en tu iPad) > General > Apagar. Al tocar Apagar verás el regulador; deslízalo para completar el proceso sin complicaciones.

¿Tu iPad tiene el clásico botón de inicio? No te preocupes: el encendido sigue siendo con el botón superior y las opciones de apagado son iguales (con combinación de botones o desde Ajustes/Configuración). La diferencia de hardware no cambia estos pasos básicos, así que lo harás igual de rápido.

Encender tu iPad paso a paso

1) Mantén pulsado el botón superior durante unos segundos. En cuanto veas el logotipo de Apple o la pantalla comience a encenderse, suelta. No hace falta mantenerlo pulsado eternamente, con unos instantes basta.

2) Cuando el sistema arranque, verás la pantalla de bloqueo. Desliza el dedo hacia arriba desde el borde inferior para continuar. El gesto de deslizar desde abajo es el estándar para entrar a la pantalla de inicio en los iPad sin botón de inicio; si tu iPad tiene botón de inicio, presionarlo también desbloquea si no hay Face ID/Touch ID activo.

3) Si tu iPad usa una tarjeta SIM con código, te pedirá el PIN. Introduce el número y toca en Aceptar (OK) para confirmar. Sin ese código no se activará la conexión móvil, aunque podrás usar Wi‑Fi con normalidad.

4) Una vez dentro, ya puedes usar tus apps. Si has configurado Face ID o Touch ID, el desbloqueo será automático al mirarlo o al colocar el dedo, según tu modelo. La seguridad biométrica no cambia el encendido, solo agiliza la entrada al sistema.

Apagar el iPad correctamente (botones y desde Ajustes)

Opción con botones: mantén pulsados a la vez el botón superior y uno de los botones de volumen (generalmente el de bajar). Aguanta unos segundos y verás en pantalla el control para apagar. Deslízalo hacia la derecha para apagar y el dispositivo se apagará por completo en unos instantes.

Opción desde el sistema: abre Ajustes (o Configuración) > General y toca en Apagar. Aparecerá el mismo control deslizante. Es la forma más limpia si no quieres usar combinaciones o si te resulta más cómodo hacerlo desde un menú.

Evita forzar el apagado dejando que se consuma la batería hasta cero como método habitual. Es mejor seguir uno de los procedimientos anteriores para que el sistema cierre procesos correctamente. Un apagado correcto cuida el software y el hardware, y reduce la posibilidad de errores al arrancar después.

Si lo que buscas es solo bloquear la pantalla, pulsa una vez el botón superior en lugar de mantenerlo. Bloquear no apaga el iPad: simplemente detiene la interacción hasta que lo vuelvas a activar.

Reiniciar y forzar reinicio: cuándo usar cada uno

Si notas que el iPad va lento, una app se queda colgada o algo no funciona como debería, lo primero que conviene probar es un reinicio normal: apágalo siguiendo cualquiera de los métodos anteriores y vuelve a encenderlo con el botón superior. Este ciclo de apagado y encendido resuelve la mayoría de pequeños fallos sin más complicaciones.

¿Sigue igual tras reiniciar con normalidad? En ese caso, plantéate aprender a cómo forzar el reinicio de tu iPad. Es un procedimiento pensado para cuando el iPad no responde o la pantalla está congelada. El reinicio forzado fuerza al sistema a arrancar de nuevo incluso si no puedes navegar por los menús o usar los controles de apagado habituales.

Úsalo solo cuando el reinicio normal no haya surtido efecto, puesto que el forzado interrumpe procesos de manera más drástica. Siempre es preferible intentar primero el apagado convencional, y dejar el reinicio forzado como recurso ante bloqueos.

Tras recuperar el control, comprueba si hay actualizaciones del sistema y de las apps en App Store. Muchas veces, una actualización corrige el fallo que te hacía la pascua. Actualizar iPadOS y las apps regularmente ayuda a prevenir fallos para evitar que los problemas reaparezcan.

PIN, PUK y seguridad de la SIM en iPad con datos móviles

Si tu iPad tiene ranura para SIM o eSIM con PIN activo, al encenderlo te pedirá ese código. Escríbelo y confirma con OK para activar la red móvil. Hasta que no valides el PIN, no tendrás datos móviles, aunque sí podrás conectarte a Wi‑Fi sin problemas.

Ojo con los intentos: si introduces un PIN incorrecto tres veces seguidas, la SIM quedará bloqueada. En ese punto, el dispositivo te solicitará el PUK para desbloquearla. El PUK no es el PIN: es un código de recuperación que te facilita tu operador a través de su área de cliente o atención telefónica.

Muy importante: introducir un PUK erróneo diez veces bloquea la SIM de forma permanente. No hay marcha atrás. Si agotas los intentos de PUK, tendrás que solicitar una nueva SIM a tu operador, ya que la anterior queda inutilizable para siempre.

Si tienes dudas sobre tu PIN o PUK, no improvises. Contacta con el servicio de atención al cliente de tu compañía antes de gastar intentos. Una llamada a tiempo evita quedarse sin línea y te ahorra pasos innecesarios.

Y si prefieres no tener que introducir el PIN cada vez que enciendes el iPad, puedes gestionar esa opción desde los ajustes de datos móviles del propio dispositivo (según el plan y operador). Eso sí, desactivar el PIN reduce la seguridad de la línea si pierdes el equipo, así que valora el riesgo.

Consejos prácticos para un uso diario sin sobresaltos

Dedica un momento a familiarizarte con la ubicación de los botones. En los iPad modernos están en el canto superior y los de volumen en el lateral, así que es fácil combinarlos para apagar. Cuanto más clara tengas su posición, menos fallos al hacer la pulsación y más rápido completarás el gesto.

Si compartes el iPad con otras personas, coméntales cómo apagar y encender correctamente, especialmente si hay niños en casa y quieres configurar la cuenta infantil. Un buen hábito evita apagados accidentales o que el dispositivo se quede bloqueado por pulsaciones erróneas repetidas.

Cuando vayas a apagarlo desde Ajustes/Configuración, aprovecha para revisar si hay actualizaciones de software. Un sistema actualizado suele funcionar con mayor estabilidad. La prevención es tu mejor aliada para no tener que recurrir a reinicios forzados luego.

Por último, si el iPad se queda con la pantalla negra pero sabes que tiene batería, prueba primero a cargarlo durante unos minutos y después intenta encenderlo con el botón superior. A veces una batería muy baja necesita un pequeño empujón antes de responder a cualquier pulsación.

Con estos procedimientos claros —encender con el botón superior, apagar desde botones o Ajustes/Configuración, reiniciar si algo va mal y usar el PUK solo cuando toque— tendrás el control en cualquier situación. Seguir el método adecuado evita errores y bloqueos y no precipitarse con intentos que puedan bloquear la SIM o interrumpir procesos del sistema.