Cómo encender y apagar la linterna de tu iPhone

¿Alguna vez has necesitado usar la linterna de tu iPhone y no has sabido dónde encontrarla? O quizás te has preguntado si existe alguna función secreta para encenderla más rápido, sin importar la versión de tu iPhone. Tranquilo, no eres el único; la linterna es uno de esos accesorios útiles a los que todos recurrimos, tanto para encontrar las llaves bajo el sofá como para iluminar un camino oscuro. Sin embargo, con cada actualización de iOS y cada nuevo modelo de iPhone, Apple introduce cambios y atajos que pueden despistar incluso a los usuarios más experimentados.

En este artículo, lo que vas a encontrar es la guía más completa para encender y apagar la linterna de tu iPhone, sea cual sea el modelo que tengas. Te explicaremos todas las formas posibles: desde los accesos clásicos en el Centro de Control, pasando por los comandos de voz con Siri, hasta trucos curiosos como convertir tu móvil en una varita mágica al estilo Harry Potter. Todo explicado paso a paso, sin tecnicismos y con los últimos cambios de iOS y novedades de modelos como el iPhone 15 Pro con su botón de Acción o la tan famosa Dynamic Island. ¡Vamos allá!

Cómo encender y apagar la linterna en cualquier iPhone

La linterna es una función que utilizan todos los modelos de iPhone desde hace generaciones. Apple ha implementado varios métodos para acceder a ella de manera rápida y eficaz, de forma que puedas activar o desactivar la linterna aunque tengas las manos ocupadas o el móvil bloqueado. A continuación, te explicamos las alternativas más completas y actualizadas.

Acceder a la linterna desde el Centro de Control

El método más tradicional e inmediato para activar y apagar la linterna es el Centro de Control. Apple adapta su acceso dependiendo de si tu iPhone tiene botón Home (Touch ID) o Face ID. Aquí tienes el desglose exacto según tu modelo:

Para iPhone con botón Home/Touch ID

Desliza el dedo desde el borde inferior de la pantalla hacia arriba para abrir el Centro de Control. Fíjate en la esquina inferior izquierda, donde aparece el icono de una pequeña linterna. Pulsa el icono de la linterna. Se iluminará con un círculo blanco alrededor para indicar que está encendida. Para apagarla, basta con tocar de nuevo el icono.

Para iPhones con Face ID

Desliza el dedo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de Control. Localiza el icono de la linterna. Es idéntico al de los modelos con Home: una pequeña linterna estilizada. Toca el icono para encender la linterna. En cuanto la linterna esté activa, el icono tendrá un círculo blanco alrededor. Para apagarla, repite el mismo gesto tocando el icono.

Si en el Centro de Control no ves el botón de la linterna, puedes agregarlo fácilmente desde Ajustes > Centro de Control, seleccionando ‘Linterna’ y añadiéndolo a los controles disponibles para tenerlo siempre accesible.

Acceso directo desde la pantalla de bloqueo

Otra forma rápida de encender la linterna, sobre todo cuando tienes el móvil bloqueado, es la siguiente:

En la pantalla de bloqueo, mantén pulsado el icono de la linterna en la esquina inferior izquierda . No hace falta desbloquear el iPhone ni deslizar el dedo, simplemente mantén el dedo sobre el icono hasta que la linterna se encienda.

. No hace falta desbloquear el iPhone ni deslizar el dedo, simplemente mantén el dedo sobre el icono hasta que la linterna se encienda. Para apagarla, repite el mismo gesto: mantén pulsado el icono hasta que la linterna se apague.

Usar Siri para encender y apagar la linterna del iPhone

Para quienes prefieren los comandos de voz o tienen las manos ocupadas, Siri es el aliado perfecto. Puedes pedirle que encienda o apague la linterna, incluso con frases divertidas o personalizadas. Así funciona:

Activa Siri diciendo “Oye Siri” o manteniendo pulsado el botón lateral (o el Home, según tu modelo).

o manteniendo pulsado el botón lateral (o el Home, según tu modelo). Haz tu petición. Algunas frases útiles son: “Oye Siri, enciende la linterna” “Oye Siri, apaga la linterna” “Oye Siri, ¿puedes encender la linterna?”



Siri ejecutará la acción y te confirmará que la linterna está encendida o apagada. Es muy útil si tienes las manos mojadas, el móvil en el bolsillo o simplemente quieres evitar buscar iconos en la pantalla.

El botón de Acción en los iPhone 15 Pro y Pro Max

Con la llegada de los iPhone 15 Pro y Pro Max, Apple ha incorporado un botón de Acción que puede configurarse para activar funciones específicas, incluyendo la linterna. ¿Cómo hacerlo?

Abre Ajustes en tu iPhone. Selecciona Botón de Acción. Busca y selecciona el icono de la linterna en la lista de opciones. Mantén pulsado el botón de Acción para activar o desactivar la linterna rápidamente.

Este método es exclusivo de los modelos con botonera personalizable, así que si tienes un modelo anterior, deberás recurrir a los métodos tradicionales.

Trucos de Harry Potter: convierte tu iPhone en una varita mágica

¿Has oído hablar del truco ‘Lumos’ para encender la linterna del iPhone, inspirado en Harry Potter? Es posible crear un acceso rápido usando la app Atajos. Aquí te contamos cómo:

Descarga y abre la app Atajos. Selecciona Crear atajo y busca la acción ‘Ajustar linterna’. Elige la opción Encender/Apagar. Personaliza el nombre del atajo como ‘Lumos’ y añade un icono o color si quieres. Selecciona Añadir a Siri y graba la frase que usarás (como ‘Lumos’). Guarda y listo. Ahora podrás activar la linterna diciendo: “Oye Siri, Lumos”.

También puedes crear un atajo similar para apagar la luz, nombrándolo Nox. Este truco combina diversión y utilidad, permitiéndote activar la linterna con comandos de voz personalizados.

Ajustar la intensidad y dirección de la linterna

Las versiones recientes de iOS ofrecen opciones avanzadas para controlar la potencia de la luz y su dirección:

Desde el Centro de Control, mantén pulsado el icono de la linterna para acceder a un control deslizante de intensidad.

para acceder a un control deslizante de intensidad. En algunos modelos, puedes arrastrar la luz para orientar el haz, ajustando su ancho o alcance.

En dispositivos con Dynamic Island, también puedes tocar y mantener el icono y arrastrarlo para modificar el haz de luz.

Estas funciones facilitan focalizar la luz sin causar deslumbramiento o molestar a otros.

Configura gestos y atajos para mayor comodidad

Si deseas personalizar aún más la activación de la linterna, puedes usar gestos en la parte trasera del iPhone:

Desde Ajustes > Accesibilidad > Tocar > Tocar atrás , asigna la acción ‘Linterna’ a dos o tres golpes en la parte trasera del dispositivo (disponible en modelos con iOS 14 o superior).

, asigna la acción ‘Linterna’ a dos o tres golpes en la parte trasera del dispositivo (disponible en modelos con iOS 14 o superior). Este método resulta muy útil para encender la linterna rápidamente en situaciones de urgencia.

Problemas comunes y soluciones al no activar la linterna

Varias circunstancias pueden impedir que la linterna funcione correctamente:

Si estás usando la cámara en modo vídeo, flash o retrato, la linterna puede desactivarse automáticamente . Finaliza el uso de la cámara y vuelve a intentarlo.

. Finaliza el uso de la cámara y vuelve a intentarlo. Una batería muy baja puede limitar funciones, incluida la linterna. Pón tu iPhone a cargar y prueba de nuevo .

. El sobrecalentamiento, por ejemplo, en ambientes calurosos, puede bloquear la linterna para proteger el hardware. Espera a que el dispositivo se enfríe .

. Si persiste el problema, acude a un servicio técnico especializado.

Consejos para el uso y cuidado de la linterna del iPhone

La linterna es un recurso útil, pero requiere cierto cuidado para mantenerla en buen estado y evitar consumo excesivo de batería. Aquí algunos consejos:

Gasta batería rápidamente

La linterna consume bastante energía, especialmente si la usas mucho tiempo. Limítala a usos cortos y revisa el porcentaje de batería tras cada uso.

Evita mirar directamente a la linterna y no apuntarla a los ojos

Es peligroso y molesto, ya que la intensidad puede dañar o incomodar si la apuntas a ojos de personas o mascotas.

Calentamiento del dispositivo

Un uso prolongado puede calentar el iPhone. Deja enfriar el teléfono si notas subidas excesivas de temperatura.

Dónde sí y dónde no usar la linterna

Para evitar molestias, evita usarla en teatros, cines, conciertos o reuniones donde pueda molestar. Si además de todo esto quieres saber cómo quitar la linterna de la pantalla de bloqueo te lo enseñamos.

Usos alternativos y creativos

Además de iluminar en la oscuridad, la linterna puede ser útil para fotografía, señal de auxilio o efectos en fiestas. Algunas apps permiten crear efectos especiales con diferentes frecuencias y parpadeos. Para más información al respecto te dejamos la página oficial del soporte de Apple con el tema en cuestión.