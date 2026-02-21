¿Cómo encontrar juegos ocultos o poco conocidos en Apple Arcade? Si llevas un tiempo con tu suscripción a Apple Arcade o a Apple One, es bastante probable que te pase lo mismo que a muchos usuarios: sientes que siempre acabas jugando a los cuatro juegos de siempre mientras sabes que, en el fondo, hay auténticas joyas escondidas entre tanto título. El problema no es que falten juegos, sino que no siempre es evidente cómo encontrarlos ni cómo filtrar bien dentro del catálogo.

Además, si estás harto de los juegos llenos de anuncios intrusivos de la App Store tradicional, seguramente quieras descubrir propuestas raras, creativas y sin publicidad, desde puzles tipo nonogram hasta tower defense, RTS o aventuras narrativas fuera de lo común. La buena noticia es que Apple Arcade tiene mucho de todo; la mala, que hay que saber dónde y cómo buscar para no perder tiempo dando vueltas.

Cómo explorar solo juegos de Apple Arcade desde tu iPhone

Una de las dudas más habituales es cómo limitar la búsqueda únicamente a los juegos incluidos en Apple Arcade, especialmente cuando quieres evitar a toda costa títulos con anuncios o compras in-app agresivas. Aunque la App Store no lo pone tan claro como debería, sí hay formas de centrarse en el catálogo de Arcade.

Si tienes una suscripción activa a Apple Arcade o estás suscrito a Apple One, puedes acudir directamente a la app Juegos (Apple Games) en tu iPhone. Esta aplicación actúa como centro de control del ecosistema de juegos de Apple, incluyendo tus logros, tu biblioteca y las listas específicas de Arcade.

Dentro de esta app, el primer paso es ir a la pestaña «Biblioteca». Ahí no solo verás tus juegos recientes o comprados, sino que también tendrás una sección dedicada a Apple Arcade. Busca la opción o pestaña Apple Arcade dentro de la biblioteca para filtrar automáticamente todo lo que aparece a títulos incluidos en tu suscripción.

Una vez dentro de esa sección de Apple Arcade en la biblioteca, toca el botón de opciones (normalmente representado por un icono de menú o filtros) y verás que puedes ordenar todos los juegos por distintos criterios. Esto es clave para empezar a descubrir cosas menos obvias.

Entre las posibilidades de ordenación más útiles se encuentran opciones como «Fecha de lanzamiento», «Última actualización», «Nombre» o «Categoría». Estas vistas te permiten salirte de las típicas recomendaciones de portada de Apple y rebuscar por tu cuenta para encontrar lo que realmente te interesa.

Dominar los filtros: fecha, actualizaciones, nombre y categorías

Cuando ya estás dentro de la biblioteca de Apple Arcade, la clave para localizar juegos menos conocidos o recién llegados está en cómo usas las opciones de ordenación y filtrado. No es magia, pero bien aprovechadas marcan mucha diferencia.

Ordenar por «Fecha de lanzamiento» te muestra primero los juegos que han llegado más recientemente al servicio. Esta vista es perfecta si lo que quieres es descubrir novedades que todavía no han tenido tiempo de aparecer en listas “top” o en recomendaciones masivas. Suele ser un buen sitio para encontrar juegos curiosos antes de que se vuelvan populares.

La opción «Última actualización» es muy útil para detectar títulos que, aunque lleven tiempo en el servicio, siguen recibiendo cariño por parte de los desarrolladores. Los juegos que se actualizan a menudo acostumbran a añadir niveles, modos, eventos o ajustes de equilibrio, y muchas veces entre ellos hay joyas algo tapadas.

Si ordenas alfabéticamente por «Nombre», lo que consigues es una vista más neutra en la que no influye tanto lo que Apple quiera destacar en portada. Esta organización es ideal para ir repasando el catálogo letra a letra y apuntarte títulos que de otra manera pasarían desapercibidos porque nunca salen en la pantalla principal.

Por último, el filtro por «Categoría» es perfecto si lo que tienes claro es el tipo de juego que te apetece. Aquí es donde entran géneros como puzles (para localizar nonograms), tower defense, RTS, aventuras narrativas, plataformas o juegos de terror. Al navegar por categorías, reduces mucho ruido y vas directo al género que te encaja en ese momento.

Buscar géneros concretos: nonograms, tower defense, RTS y más

Muchos usuarios comentan que, a pesar de haber pagado por Apple Arcade, no consiguen filtrar la búsqueda únicamente a juegos dentro del servicio cuando buscan por términos concretos como “nonogram”, “tower defense” o “RTS”. La frustración viene de que la búsqueda general de la App Store mezcla resultados de Arcade con juegos de pago o con anuncios.

Para centrarte solo en Apple Arcade con géneros muy concretos, lo más efectivo es combinar la exploración por categorías dentro de la biblioteca con búsquedas puntuales en la interfaz de Arcade. A menudo, dentro de la pestaña Arcade de la App Store tienes colecciones temáticas como “Puzles relajantes”, “Estrategia”, “Para jugar con calma” o “Juegos que te harán pensar”, donde aparecen títulos que encajan con esas etiquetas aunque Apple no siempre lo explique tan claro.

En el caso concreto de los nonograms o puzles tipo picross, tu mejor baza es bucear en las categorías de puzles y lógica, revisar las descripciones de cada juego y fijarte en palabras clave como “rejilla”, “casillas”, “resolver rompecabezas con números” o “rellenar cuadros siguiendo pistas”. Apple no ofrece un filtro oficial de nonogram, así que hay que tirar un poco de paciencia y lectura detallada.

Si lo que te gustan son los juegos de defensa de torres o tower defense, céntrate en las categorías de estrategia y acción táctica. Muchos títulos de Apple Arcade describen sus mecánicas como “defiende tu base”, “protege tu territorio”, “olas de enemigos” o “coloca defensas”, que son pistas claras de que vas por el buen camino aunque no mencione literalmente “tower defense”.

Para los amantes de los RTS (juegos de estrategia en tiempo real), conviene buscar en las descripciones términos como “gestión de recursos”, “construir y expandir”, “batallas en tiempo real”, “control de tropas” o “combates estratégicos dinámicos”. De nuevo, no siempre el nombre del género aparece tal cual, pero el texto promocional del juego suele dejar bastante claro de qué va el asunto. Un ejemplo de este género es Kingdom Rush Vengeance.

Listas especiales y colecciones de juegos extraños o poco comunes

Más allá de los filtros básicos, Apple de vez en cuando prepara selecciones temáticas muy curiosas que son un filón para encontrar juegos raros y poco conocidos. Una de las más llamativas es la selección de “juegos raros”, centrada en títulos con mecánicas atípicas, historias extrañas, estética poco habitual y finales que no siguen las reglas habituales del medio.

Entre las propuestas que suelen asociarse a este tipo de listas encontramos juegos que construyen toda su narrativa alrededor del fallo y del volver a intentarlo. Un ejemplo brillante fuera de Arcade, pero muy ilustrativo, es Sometimes You Die, un título en el que la muerte no es solo un castigo, sino el eje principal del diseño de niveles. Para avanzar, literalmente necesitas morir en momentos concretos, y el juego utiliza estas repeticiones para contar una historia sobre el fracaso y la perseverancia.

Otro título que suele aparecer cuando se habla de rarezas es Year Walk, una inquietante aventura de terror de ambientación sueca desarrollada por el estudio Simogo. Aquí nos encontramos con un juego en primera persona muy distinto a la mayoría de experiencias de miedo, que mezcla folclore, puzles y atmósfera opresiva para conseguir una experiencia que se queda grabada.

Tanto Sometimes You Die como Year Walk son juegos de pago fuera de Apple Arcade, pero sirven para entender el tipo de propuestas que encajarían como un guante en las listas de “juegos raros” o de obras poco convencionales que desafían lo típico. Si dentro de Arcade te topas con colecciones con descripciones parecidas, te interesará explorarlas a fondo si buscas algo distinto.

Si a la hora de elegir te has propuesto que tus juegos sean no solo raros, sino también completamente gratuitos de publicidad y compras, Apple Arcade parte con ventaja: el modelo de suscripción se basa precisamente en ofrecer, a cambio de la cuota mensual, acceso a juegos sin anuncios ni microtransacciones. Eso hace que sea un entorno muy cómodo para ir probando todo lo que te llame la atención sin temor a interrupciones.

Ejemplos de juegos raros y poco conocidos que merece la pena probar

En el terreno de los juegos extraños que se convierten en experiencias adictivas, uno de los nombres que más llaman la atención es Tingus Goose: Weird Idle. El punto de partida parece relativamente normal, con una gestación que no sorprende demasiado, pero enseguida todo se desmadra con el nacimiento de un ganso que crece de forma grotesca y descontrolada, casi como una criatura de ciencia ficción.

A nivel jugable, Tingus Goose se inspira en la fórmula de los juegos “idle” y en fenómenos como Cookie Clicker. La mecánica principal es machacar la pantalla con toques, ir acumulando recursos y desbloquear nuevas mejoras. Es simple en apariencia, pero la forma en la que el juego va introduciendo nuevos elementos, personajes y fases a base de pulsar sin parar le da un componente adictivo muy potente.

Visualmente, el título recuerda bastante al estilo de Hidden Folks, aquel juego tipo “¿Dónde está Wally?” dibujado con ilustraciones llenas de detalles, aunque en este caso con un uso del color más marcado y una estética aún más surrealista. Detrás de tanta locura visual se esconde una especie de relato progresivo que se va revelando poco a poco, con momentos en los que el juego bloquea tu avance si no respetas ciertos tiempos o no “alimentas” al ganso como corresponde.

El encanto de Tingus Goose está precisamente en esa mezcla de absurdo total y diseño inteligente. Es un juego que, en un primer vistazo, parece una broma, pero según avanzas te das cuenta de que hay más intención y estructura de lo que aparenta. Y lo mejor de todo es que, aunque ofrezca potenciadores adicionales mediante compras dentro de la app, se puede disfrutar sin pagar nada extra.

Otra joya extraña que encaja de maravilla en este tipo de selecciones es There Is No Game, un “no-juego” que juega precisamente con la idea de negar su propia existencia. La premisa es sencilla: durante años se ha debatido qué es y qué no es un juego, qué hace falta para que algo se considere interactivo y lúdico. Aquí se lleva esa discusión al extremo con mucho humor.

There Is No Game: cuando el propio juego te dice que no juegues

En There Is No Game te recibe un narrador que insiste una y otra vez en que no hay nada que hacer, que no pulses nada y que no estropees las cosas tocándolo todo. Por supuesto, como jugadores, nuestra reacción natural es desobedecer: empezamos a pulsar, a clicar y a buscar formas de romper la pantalla. Y ese es justo el motor de la experiencia.

El juego se burla constantemente de ti por ser tan cabezota, pero a la vez va premiando tu curiosidad con nuevas escenas, diálogos y situaciones absurdas. A medida que no le haces caso al narrador y sigues interactuando con todo lo que ves, la “no-partida” se transforma en una aventura llena de chistes metarreferenciales y giros completamente inesperados.

Existe una versión conocida como “jam edition” que ganó un primer premio en la Construct Deception Jam, una competición de juegos centrados precisamente en el engaño y las falsas apariencias. Esa edición gratuita es una forma estupenda de probar el concepto y hacerse una idea del tipo de humor y diseño que propone.

Después se lanzó una versión comercial más completa, llamada There Is No Game: WD, que amplía mucho más la experiencia con nuevos niveles, situaciones aún más locas y una duración bastante superior. Esta edición de pago tiene un precio alrededor de 5,99 euros, pero lo cierto es que no es imprescindible pasar por caja para disfrutar de la idea original, ya que la primera versión gratuita funciona por sí sola perfectamente.

El punto fuerte de There Is No Game es su forma de jugar con las expectativas del jugador y con las propias reglas del medio. No es tanto un juego en el sentido clásico de superar niveles y conseguir una puntuación, sino una especie de conversación interactiva donde cada clic inesperado empuja la historia hacia un sitio nuevo.

Heads Off: gritos, físicas locas y una historia en segundo plano

Dentro del catálogo de rarezas también destaca Heads Off, un juego diminuto en tamaño (apenas ocupa unos 30 megas) pero enorme en personalidad. Aquí no controlas a un personaje al uso, sino a diversas cabezas que se mueven a base de gritar. Sí, tal cual: cada vez que tocas la pantalla, la cabeza suelta un alarido y sale impulsada hacia adelante, hacia arriba o incluso hacia atrás, dependiendo de la inclinación.

Las sensaciones recuerdan en parte a aquellos viejos juegos en flash de motos de cross donde cualquier mínimo error te hacía caer de manera ridícula. En Heads Off, las físicas son igual de caprichosas: la cabeza rebota, rueda, se desequilibra y te obliga a calcular bien cada grito para no terminar estampado contra un obstáculo o perdido en un rincón del escenario.

La estética del juego es muy particular, con un fondo oscuro, luna llena y cabezas blancas que avanzan por un paisaje minimalista. Podría recordar a una versión muy abstracta de esas cabezas en tarros de Futurama, convertidas aquí en protagonistas de un viaje surrealista donde todo el peso recae en la simplicidad de los controles y en la extrañeza de la propuesta.

Mientras vas avanzando, en el lado derecho de la pantalla empieza a desplegarse una especie de relato o texto que narra acontecimientos. Este detalle está colocado con mala leche: leer esa historia te distrae justo cuando más concentración necesitas para seguir controlando los saltos y gritos de la cabeza. La gracia está en esa tensión constante entre prestar atención al texto o centrarte totalmente en la jugabilidad.

Heads Off se guarda además un giro especial que actúa como su gran truco, algo que no conviene destripar para no arruinar la experiencia. Lo importante es que, detrás de esa aparente tontería de hacer gritar cabezas por un paisaje oscuro, hay una intención clara de sorprender y de llevarte a un lugar emocional que no te esperas.

Idiomas disponibles y accesibilidad para jugadores de todo el mundo

Una parte clave de que estos juegos, sean de Apple Arcade o no, consigan llegar a más público está en su amplio soporte de idiomas y funciones de accesibilidad. Muchos títulos actuales se lanzan ya desde el principio con traducciones a un enorme abanico de lenguas, lo que hace que puedan disfrutarse sin barreras por jugadores de todo el mundo.

En la lista de idiomas habituales encontramos lenguas europeas muy extendidas como el alemán, francés, italiano, inglés, español (incluyendo variantes regionales), portugués, neerlandés, sueco, noruego, danés, finés, polaco, checo, eslovaco, húngaro, rumano, ruso, croata, serbio, esloveno, letón, lituano o estonio, entre otros.

También suele haber soporte para idiomas asiáticos de gran peso como el japonés, coreano, chino simplificado y tradicional, así como tailandés, tagalo, vietnamita, indonesio, malayo, camboyano, laosiano, birmano o diferentes lenguas de la India como hindi, tamil, telugu, maratí, gujarati, kannada y malayalam.

A esto se suman otros idiomas menos habituales pero igualmente importantes, como afrikáans, georgiano, islandés, kazajo, nepalí, panyabí, persa, suajili, zulú o urdu, además de lenguas con sistemas de escritura diferentes como el árabe o el hebreo. Esta diversidad lingüística permite que jugadores de regiones muy distintas puedan acceder a historias y mecánicas complejas sin perderse detalles clave.

Desde el punto de vista práctico, conviene siempre revisar en la ficha de cada juego qué idiomas están disponibles en texto y voces, porque no siempre coinciden. En cualquier caso, la tendencia general es que cada vez haya más traducciones y que la barrera del idioma deje de ser un problema a la hora de disfrutar de propuestas raras, narrativas profundas o mecánicas basadas en pistas textuales.

Huevos de Pascua y modos especiales: el caso del modo Hodor

Además de las mecánicas raras y las historias extrañas, algunos juegos esconden huevos de Pascua muy curiosos que solo aparecen en fechas concretas o bajo condiciones especiales. Uno de los ejemplos más simpáticos relacionados con el universo de Juego de Tronos es el famoso modo Hodor de un título de estrategia llamado Conquest.

En este juego, cada año, durante la celebración del Día de los Inocentes de abril (April Fools’ Day), se activa la posibilidad de cambiar temporalmente todo el texto del juego. Para acceder a este modo tienes que entrar en el menú de configuración y buscar el botón específico etiquetado como “Hodor”.

Cuando lo pulsas, el juego se reinicia y, de repente, absolutamente todos los textos pasan a decir únicamente “Hodor”. Menús, diálogos, descripciones, mensajes del sistema… todo se convierte en un homenaje al leal compañero de Bran Stark, uno de los personajes más queridos por los fans.

Si tras un rato bromeando con este modo te sientes perdido o simplemente quieres volver a jugar con normalidad, basta con cerrar y reiniciar el juego para que todo vuelva a la normalidad y desaparezca el experimento lingüístico. Es un detalle que no afecta a la jugabilidad de fondo, pero que demuestra el cariño con el que algunos desarrolladores tratan a su comunidad.

Este tipo de guiños, aunque no sean exclusivos de Apple Arcade, encajan muy bien con la idea de explorar y descubrir contenido oculto. Del mismo modo que buscas juegos poco conocidos en el catálogo, merece la pena mantenerse atento a los menús y a las fechas especiales para cazar estos secretos que dan personalidad extra a cada título.

Con todo lo anterior, queda claro que el catálogo de Apple Arcade es mucho más rico de lo que se ve a primera vista: si aprovechas bien la app Juegos, juegas con los filtros de la biblioteca, exploras las listas de “juegos raros” y te fijas en detalles como el soporte de idiomas o los huevos de Pascua, puedes descubrir desde nonograms sin anuncios hasta experiencias tan singulares como Tingus Goose, There Is No Game o Heads Off, demostrando que el verdadero valor del servicio está en perder el miedo a rebuscar y dejarse sorprender por las propuestas menos evidentes.