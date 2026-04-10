Cómo enviar archivos por AirDrop entre un Samsung y un iPhone

Hay pequeñas funciones que parecen secundarias hasta que te salvan una tarde entera. Enviar una foto, un vídeo o un PDF entre un Samsung y un iPhone era, hasta ahora, una de esas tareas que muchas veces acababan en WhatsApp, en un enlace cutre o en el clásico “te lo mando luego por correo”. La novedad es que Quick Share ya puede entenderse con AirDrop, y eso cambia bastante las cosas. No porque sea magia, sino porque por fin reduce una fricción absurda entre dos mundos que conviven más de lo que las marcas quieren reconocer.
Lo primero que hay que hacer en el Samsung es activar la opción correcta. Entra en Ajustes > Conexiones > Quick Share y busca la función “Compartir con dispositivos de Apple” dentro del apartado de dispositivos cercanos. Después, en el iPhone, iPad o Mac, conviene revisar AirDrop y dejarlo temporalmente en “Todos” para que el móvil Samsung pueda detectarlo. Este detalle es importante, porque si no está visible, el invento no funciona y parece que el problema es otro. Una vez hecho esto, abre en el Samsung la foto, el vídeo o el documento que quieras enviar, pulsa en Compartir y elige Quick Share. En pantalla deberían aparecer los dispositivos Apple cercanos disponibles para recibir el archivo.
A partir de ahí no hay mucho misterio: tocas el nombre del iPhone, iPad o Mac al que quieres enviar el contenido y, en el dispositivo de Apple, aceptas la transferencia cuando aparezca el aviso. Y ya está. Así de simple. Lo interesante aquí no es solo que funcione, sino que elimina esa sensación tan habitual de que cada ecosistema te obliga a vivir encerrado en su propia jaula dorada. En mi caso, me parece una de esas mejoras que no hacen tanto ruido como una nueva cámara o un chip más potente, pero que tienen más impacto en el día a día. Porque al final lo cómodo de verdad no es tener mil funciones, sino que las básicas dejen de poner trabas. Y compartir archivos, en pleno 2026, debería ser justo eso: algo natural, rápido y sin dramas.