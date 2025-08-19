¿Cómo enviar mensajes con tu iPhone? Enviar mensajes con tu iPhone es más sencillo de lo que parece, pero conviene entender bien qué tipo de mensaje estás enviando en cada momento, cómo se identifica iMessage frente a SMS/MMS/RCS y qué opciones tienes para personalizar tu nombre y tu foto en la app Mensajes. A lo largo de esta guía conocerás, paso a paso, cómo crear una conversación, elegir destinatarios, escribir y enviar, además de pequeños trucos de teclado y multimedia que te harán la vida más fácil.

Antes de ponernos con los pasos concretos, vale la pena fijarse en los colores y en algunos indicadores: cuando un mensaje se envía vía iMessage, verás una flecha de envío azul y los globos de los mensajes también aparecen en azul; si iMessage no está disponible (por ejemplo, si la otra persona no usa un dispositivo de Apple), tu iPhone enviará SMS, MMS o RCS y verás los globos verdes. Con esta idea clara, vamos al detalle.

Tipos de mensajes en iPhone: iMessage, SMS, MMS y RCS

Tu iPhone puede enviar diferentes tipos de mensajes según el destinatario y la disponibilidad del servicio. Si ambos usáis dispositivos Apple y tenéis iMessage activo, los mensajes saldrán como iMessage; lo reconocerás por la flecha de envío azul y por los bocadillos de conversación en azul. Cuando iMessage no está disponible (por cobertura, configuración o porque el receptor no usa Apple), el sistema recurre a SMS, MMS o RCS, que verás en color verde.

¿Qué implican estas tecnologías? A nivel visual, iOS te lo pone fácil con el azul frente al verde. Si quieres ampliar diferencias entre iMessage, RCS y SMS/MMS, puedes consultar el artículo de soporte de Apple dedicado a este tema, donde se explican sus características generales y en qué situaciones se usa cada uno.

Un detalle rápido para orientarte cuando empieces a escribir: si el destinatario puede recibir iMessage, el campo de redacción mostrará la palabra “iMessage”, lo que confirma que ese chat usará el servicio de Apple y no un SMS/MMS/RCS tradicional.

Comparte tu nombre y tu foto en Mensajes

La app Mensajes te permite compartir tu nombre y tu foto con otras personas, de forma que se muestre una identidad coherente cuando chateas. Tú decides si se comparte automáticamente o si prefieres que el sistema te pregunte cuando envías o recibes un mensaje de una persona nueva.

Cómo configurarlo por primera vez desde la lista de conversaciones de Mensajes:

Toca “Configurar el nombre y la foto” , activa “Compartir nombre y foto” y ajusta las siguientes opciones:

, activa y ajusta las siguientes opciones: Tu foto: pulsa en Editar bajo el círculo y elige entre un Memoji , un emoji o una imagen personalizada .

pulsa en bajo el círculo y elige entre un , un o una . Tu nombre: toca en Nombre para escribir cómo quieres que aparezca.

toca en para escribir cómo quieres que aparezca. Quién puede ver tu nombre y foto: entra en “Compartir automáticamente” y elige la opción que más te encaje.

Si después quieres cambiar tu nombre, tu foto o quién puede verlos, toca Editar y elige “Nombre y foto”. Otra ruta posible es ir a Configuración > Apps > Mensajes y seleccionar “Compartir nombre y foto” para modificarlo desde los ajustes del sistema.

Crear y enviar un nuevo mensaje: paso a paso

Los mensajes en iPhone funcionan como un chat continuo, así que no necesitas añadir el contacto cada vez; simplemente abres la conversación existente o creas una nueva y sigues escribiendo. A continuación, los pasos para empezar desde cero.

Abre la app Mensajes. Localiza su icono en la pantalla de inicio y tócala para entrar. Crea un nuevo mensaje. Pulsa el icono de “Nuevo mensaje”, situado normalmente en la parte superior derecha de la pantalla. Elige el destinatario: Toca el campo “Para:” y escribe las primeras letras del nombre; aparecerán sugerencias de tu agenda.

y escribe las primeras letras del nombre; aparecerán sugerencias de tu agenda. Si prefieres, pulsa en un contacto de la lista sugerida para añadirlo.

de la lista sugerida para añadirlo. Si la persona no está en tus contactos, escribe el número de teléfono directamente en el campo “Para:” .

directamente en el campo . También puedes tocar el botón Más (+) para abrir la agenda y seleccionar al destinatario desde la lista.

para abrir la agenda y seleccionar al destinatario desde la lista. Si ese contacto puede usar iMessage, verás la indicación “iMessage” en el campo de redacción. Escribe el mensaje. Pulsa en el campo de escritura (encima del teclado), redacta lo que quieras decir y revisa el texto. Envía. Toca el icono de envío para mandar el mensaje. Si es iMessage, verás la flecha azul y el globo en azul; si se envía como SMS/MMS/RCS, el globo aparecerá en verde.

Además de texto, puedes adjuntar fotos, vídeos, notas de voz y aplicar diversos efectos en tus mensajes. Cuando elijas un contenido multimedia, sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para completar el envío correctamente.

Escribir mejor: claves del teclado del iPhone

Conocer bien el teclado te ayuda a escribir más rápido y con menos errores. Aquí tienes las funciones esenciales para dominarlo mientras envías mensajes.

Borrar o eliminar texto : usa la tecla de retroceso (suprime) para eliminar letras o caracteres que hayas escrito por error.

: usa la tecla de (suprime) para eliminar letras o caracteres que hayas escrito por error. Mayúsculas y mayúsculas sostenidas : toca una vez la tecla con la flecha hacia arriba para escribir una letra en mayúscula. Si la tocas dos veces, activarás la mayúscula sostenida (verás una línea bajo la flecha).

: toca una vez la tecla con la para escribir una letra en mayúscula. Si la tocas dos veces, activarás la (verás una línea bajo la flecha). Caracteres especiales : mantén pulsada una letra (por ejemplo, una vocal) para ver variantes con tilde u otros acentos , y desliza el dedo hasta el carácter que quieras usar.

: mantén una letra (por ejemplo, una vocal) para ver variantes con , y desliza el dedo hasta el carácter que quieras usar. Números y símbolos: pulsa 123 para cambiar al panel numérico. Si lo que buscas es un símbolo, toca 123 y luego #+= para acceder a más signos.

Alternar rápidamente entre letras, números y símbolos acelera mucho la escritura en chats, especialmente si sueles combinar palabras con cifras o signos de puntuación poco comunes.

Consejos prácticos y detalles de la interfaz

Recuerda que la app Mensajes organiza todo en conversaciones, así que si ya tienes un chat con alguien, lo ideal es entrar en esa conversación y continuar escribiendo. El icono “Nuevo mensaje” suele estar en la esquina superior derecha, fácilmente accesible con el pulgar. Si te mueves entre chats con frecuencia, este acceso te permitirá empezar conversaciones sin perder tiempo buscando.

El botón “Más (+)” del campo “Para:” te abre la lista completa de contactos. Es útil cuando no recuerdas el número o cuando tienes a varias personas con nombres parecidos; desde ahí, eliges con precisión.

Un apunte literal del material formativo que verás en algunos recursos hace referencia a su estructura interna como “Página 13: ¿Cómo enviar mensajes de texto?”. Es una manera de dividir la lección, pero lo importante para ti es que la secuencia de uso en iPhone sigue lo que ya has visto: abrir Mensajes, pulsar “Nuevo”, elegir destinatario, escribir y enviar.

En ocasiones verás rutas internas como “/es/iphone/agregar-nuevos-contactos/content/” o “/es/iphone/como-reproducir-canciones/content/”. Son referencias de navegación del material educativo y no pasos que debas ejecutar en tu iPhone; te ayudarán a situarte si estás siguiendo una guía más amplia.

Enviar fotos, vídeos, audio y efectos en Mensajes

La mensajería no se queda en el texto. Dentro de la conversación puedes adjuntar fotografías, vídeos o clips de audio, además de aplicar efectos visuales que dan un toque más dinámico a tus comunicaciones.

¿Cómo hacerlo? Cuando estás en el chat, el propio sistema te va mostrando indicaciones en pantalla con iconos y botones contextuales que facilitan la selección y el envío de cada tipo de contenido. El flujo es muy guiado y no tiene pérdida.

Recuerda que el tipo de mensaje puede variar según el contenido y la red. Por ejemplo, si iMessage no está disponible en ese momento, el archivo multimedia podría enviarse como MMS o RCS en función de tu operador y configuración. Lo verás igualmente indicado con el color del globo de la conversación.

Si estás enviando a alguien con iMessage, la experiencia suele ser más continua y con opciones adicionales, pero lo esencial es que tu iPhone siempre intenta que el envío se complete de la mejor forma posible con la conectividad que tenga a mano.

Ficha rápida relacionada con el dispositivo

Aunque no es necesario para enviar mensajes, en algunos materiales se incluye una nota de especificaciones que puede ayudarte a identificar tu modelo o recordar capacidades generales del iPhone en el apartado multimedia.

Cámara principal : Dual 12 MP, f/1.8, 26mm (gran angular) + 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra gran angular).

: Dual 12 MP, f/1.8, 26mm (gran angular) + 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra gran angular). Flash : Sí.

: Sí. Reproductor de música: Sí.

Estos detalles de cámara, flash y reproducción de música no condicionan el envío de mensajes, pero te recuerdan que tu iPhone está bien preparado para capturar y compartir contenido con calidad cuando lo necesites.

Ya dominas lo esencial para comunicarte desde tu iPhone: identificar cuándo usas iMessage frente a SMS/MMS/RCS (azul vs. verde), configurar tu nombre y tu foto para que otros te reconozcan, iniciar conversaciones nuevas con el icono de “Nuevo mensaje”, elegir destinatarios desde “Para:” (incluido el botón Más para abrir la agenda), redactar con soltura aprovechando el teclado (mayúsculas, acentos, números y símbolos) y añadir fotos, vídeos, audio y efectos cuando quieras. Siguiendo las indicaciones en pantalla y atentos a los indicadores de la interfaz, podrás enviar tus mensajes con confianza y eficacia.