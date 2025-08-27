Que Siri te lea los avisos mientras llevas los AirPods puestos es un auténtico salvavidas del día a día: no tienes que sacar el iPhone del bolsillo ni apartar la vista de lo que haces, y aun así te enteras de quién te escribe y qué dice el mensaje. Además, puedes contestar al vuelo con la voz o incluso con gestos de la cabeza en los modelos compatibles, lo que hace la experiencia más cómoda y discreta.

En esta guía te cuento paso a paso cómo activarlo, cómo personalizar qué aplicaciones se anuncian, cómo responder con o sin confirmación, qué necesitas para que funcione y todas las funciones relacionadas que merece la pena conocer, como Escucha en directo, los gestos de la cabeza o los controles de AirPods Max. También verás consejos de uso y solución de problemas para que nada se te resista. Vamos allá con cómo escuchar y responder mensajes con tus AirPods.

Qué necesitas y cómo funciona

Para que Siri anuncie notificaciones por los AirPods hace falta cumplir una serie de requisitos: llevar puestos unos auriculares compatibles y enlazados al iPhone o iPad, tener iOS 15 o iPadOS 15 (o posterior) y que el dispositivo esté bloqueado (consulta nuestros consejos para empezar con tus AirPods). Si estás usando el iPhone o iPad en ese momento, Siri no leerá los mensajes de forma automática.

Cuando llegue una notificación, Siri reproducirá un tono y a continuación dirá el nombre del remitente y el contenido. Si el texto es muy largo, Siri avisará de que hay un nuevo mensaje sin recitarlo entero. Justo después, se queda escuchando por si quieres responder con la voz. Es tan sencillo como decir una orden del tipo: “responde Estoy en camino”.

Hay que tener en cuenta la compatibilidad de auriculares: los AirPods de primera generación no son compatibles con el anuncio de mensajes. Sí lo son los AirPods Pro, los AirPods de segunda generación, los PowerBeats Pro y los Beats Solo Pro, entre otros modelos de Apple y Beats que soportan esta función.

Activar «Anunciar notificaciones» en iPhone o iPad

El ajuste principal está en el móvil o en la tableta. Puedes encontrarlo tanto en Ajustes como en Configuración, según el idioma del sistema, pero la ruta es la misma. Solo tardas unos segundos en ponerlo a punto.

Sigue estos pasos para encender la función:

Abre Ajustes en tu iPhone o iPad.

en tu iPhone o iPad. Entra en Notificaciones .

. Toca en Anunciar notificaciones .

. Activa el interruptor de Anunciar notificaciones.

En algunas versiones verás también la opción específica “Anunciar los mensajes con Siri”. Esta función llegó inicialmente junto con iOS 13.2 orientada a Mensajes, y con las versiones más recientes se ha consolidado y ampliado a apps de terceros compatibles.

Si te interesa disponer de un acceso rápido, puedes añadir el control “Anunciar notificaciones” al Centro de control. Así podrás activar o desactivar los avisos hablados con un toque, ideal cuando entras en reuniones o te subes al transporte público y no quieres distracciones.

Elegir qué aplicaciones y qué avisos se leen

Más allá del interruptor general, es importante decidir qué apps tienen permiso para leer en voz alta. En el mismo menú verás la lista de apps que soportan la función. Poco a poco, los desarrolladores han ido añadiendo compatibilidad, por lo que quizá veas más opciones con el tiempo. Por ejemplo, Telegram soporta anunciar mensajes con Siri en sus versiones compatibles.

Para afinar con Mensajes (la app nativa), haz lo siguiente:

Ve a Ajustes > Notificaciones > Anunciar notificaciones .

. Entra en Mensajes .

. Elige entre Notificaciones urgentes y mensajes directos o Todas, según prefieras.

En los primeros compases de la función, el anuncio de mensajes era exclusivo de la app Mensajes. Con el tiempo se han sumado Recordatorios y otras apps de terceros que clasifican los avisos como urgentes o mensajes directos. Cuando se cumplen esos criterios, Siri reproduce un tono y anuncia la notificación automáticamente.

Si te llegan muchas notificaciones a la vez, hay un truco para detener la avalancha: si te quitas uno de los auriculares (o ambos), Siri deja de anunciar los avisos pendientes. Es una forma rápida de silenciar sin tocar el iPhone.

Responder con la voz: con o sin confirmación

Una vez que Siri te lea el aviso, puedes responder directamente. Solo tienes que decir que quieres contestar y dictar tu mensaje. Por ejemplo: “responde Nos vemos allí” o “dile Estoy llegando”. Cuando terminas de hablar, Siri te repite lo que ha entendido y te pregunta si quieres enviarlo.

Si prefieres que el envío sea inmediato, activa la opción “Responder sin confirmación”. De este modo el mensaje sale en cuanto terminas de dictarlo, sin que Siri lo relea. Es útil si estás en plena carrera o con las manos ocupadas y no quieres diálogos adicionales.

Esta preferencia también existe en el Apple Watch: cómo escuchar y responder a notificaciones en tu Apple Watch con Siri. En el reloj puedes ir a la app Ajustes > Siri > Anunciar notificaciones, bajar hasta el final y activar “Responder sin confirmación”. Si usas el reloj con AirPods, mantener la coherencia de ajustes entre dispositivos te ahorra sorpresas.

Recuerda que no hace falta usar frases complejas. Puedes decir algo tan simple como “contesta Qué buenas noticias” y listo. La clave es hablar natural pero claro, porque Siri empieza a escuchar nada más terminar de anunciar el aviso.

Gestos de la cabeza con AirPods 2 y AirPods 4

En los AirPods 2 y AirPods 4 (ambos modelos), Apple ha añadido una función muy práctica: los gestos de la cabeza. Combinados con “Anunciar notificaciones”, permiten aceptar o rechazar llamadas y gestionar avisos sin decir una palabra.

Para activarlo en iPhone o iPad:

Ponte los AirPods y ve a Ajustes > > Head Gestures (Gestos de la cabeza) .

. Activa la opción Head Gestures.

En el Mac, con macOS Sequoia o posterior, también puedes responder a las preguntas de Siri con gestos de la cabeza: abre Configuración del Sistema, entra en y activa Head Gestures. Es imprescindible que tengas activado “Anunciar llamadas” y “Anunciar notificaciones” para que la interacción sea completa.

¿Cómo se usan? Muy intuitivo: asiente (arriba y abajo) para aceptar una llamada o responder a notificaciones y mensajes, y niega con la cabeza (de lado a lado) para rechazar la llamada o descartar lo que Siri acaba de anunciar. Perfecto cuando quieres discreción total.

Usarlo en el coche con CarPlay

Si tienes un vehículo compatible con CarPlay, también puedes interactuar con los avisos que Siri anuncia. Para apps que permiten respuesta, podrás contestar a notificaciones desde el propio coche, manteniendo las manos en el volante y los ojos en la carretera. Aquí, más que nunca, el dictado y las confirmaciones por voz marcan la diferencia.

Trucos y solución de problemas

Si no escuchas los avisos anunciados o la función no va fina, repasa esta lista rápida. La mayoría de problemas se resuelven en minutos:

Comprueba la compatibilidad del dispositivo y de los auriculares. Asegúrate de usar un iPhone o iPad moderno y unos AirPods o Beats compatibles.

del dispositivo y de los auriculares. Asegúrate de usar un iPhone o iPad moderno y unos AirPods o Beats compatibles. Verifica que los auriculares estén emparejados en Ajustes > Bluetooth y conectados correctamente.

y conectados correctamente. Entra en Ajustes > Notificaciones > Anunciar notificaciones y confirma que el interruptor general está activo y que la app (por ejemplo, Mensajes) está permitida.

y confirma que el interruptor general está activo y que la app (por ejemplo, Mensajes) está permitida. Asegúrate de que el iPhone o iPad esté bloqueado . Si tienes la pantalla encendida y estás interactuando con el dispositivo, Siri no anunciará los mensajes.

. Si tienes la pantalla encendida y estás interactuando con el dispositivo, Siri no anunciará los mensajes. Si llega una ráfaga de avisos y no quieres oírlos, retira un AirPod para detener el anuncio del resto.

Un apunte importante: según la configuración regional, en el menú del sistema puedes ver “Ajustes” o “Configuración”. La ruta es idéntica aunque cambie el nombre, así que no te preocupes si ves una u otra opción.

Escucha en directo: amplifica lo que te interesa

Además del anuncio de notificaciones, hay otra función que te puede venir de perlas: Escucha en directo. Sirve para amplificar el sonido de lo que está cerca del iPhone o iPad. Coloca el dispositivo junto a aquello que quieras oír mejor y escucha a través de los AirPods (consulta las funciones de accesibilidad en tu iPad para sacarle mayor partido).

Esta opción resulta práctica en situaciones ruidosas o cuando tienes una conversación en un entorno complicado. No sustituye a una ayuda auditiva ni pretende serlo, pero puede marcar la diferencia en un bar, una reunión concurrida o en un salón con mucha gente hablando.

Controles en AirPods Max: audio, llamadas y Siri

Si usas AirPods Max, tienes dos controles físicos clave: la corona Digital Crown y el botón de control de ruido (en el auricular derecho). Con ellos gestionas la reproducción, las llamadas, el modo de cancelación de ruido y Siri sin tocar el móvil.

Para el contenido de audio:

Reproducir o pausar : pulsa la corona Digital Crown. Pulsa de nuevo para reanudar.

: pulsa la corona Digital Crown. Pulsa de nuevo para reanudar. Pista siguiente : toca dos veces la corona Digital Crown.

: toca dos veces la corona Digital Crown. Pista anterior : toca tres veces la corona Digital Crown.

: toca tres veces la corona Digital Crown. Volumen : gira la corona Digital Crown.

: gira la corona Digital Crown. Cambiar entre cancelación activa y modo ambiente: pulsa el botón de control de ruido. Puedes ajustar detalles en los ajustes de los controles de ruido de los AirPods Max.

Para llamadas telefónicas y de FaceTime:

Contestar : pulsa la corona Digital Crown.

: pulsa la corona Digital Crown. Rechazar una llamada entrante : toca dos veces la corona Digital Crown.

: toca dos veces la corona Digital Crown. Responder a una segunda llamada y poner la primera en espera : pulsa la corona Digital Crown.

: pulsa la corona Digital Crown. Cambiar entre dos llamadas activas : toca dos veces la corona Digital Crown para colgar la actual y pasar a la otra.

: toca dos veces la corona Digital Crown para colgar la actual y pasar a la otra. Rechazar una segunda llamada entrante : mantén pulsada la corona Digital Crown.

: mantén pulsada la corona Digital Crown. Enviar la llamada al iPhone: toca dos veces la corona Digital Crown.

Para invocar a Siri en AirPods Max, mantén pulsada la corona Digital Crown hasta oír el tono y habla. Con esto podrás hacer preguntas, controlar apps, enviar mensajes y mucho más sin tocar la pantalla.

Llamar con Siri desde los AirPods

Si llevas AirPods y tienes un iPhone o un iPad con datos móviles, basta con decir “Oye Siri” y a continuación una orden del tipo: “Llama al móvil de Marta”. En un iPad sin conexión celular, Siri te ayudará con FaceTime: por ejemplo, “haz una llamada de FaceTime”. Para más ideas sobre comandos y uso avanzado, consulta cómo aprovechar Siri al máximo con tus AirPods.

En los AirPods que admiten gestos de toque, puedes configurar que un doble toque active Siri. Así, si no te apetece usar “Oye Siri”, llevas esa acción al propio auricular y lanzas una llamada o respondes un mensaje con rapidez.

Obviamente, siempre puedes iniciar una llamada desde el propio dispositivo con las apps Teléfono o FaceTime. Lo bueno de tener a Siri y los AirPods es que no dependes de la pantalla y mantienes manos libres y mirada en lo importante.

Compatibilidad y notas importantes

Como ya hemos adelantado, los AirPods de primera generación no son compatibles con el anuncio de mensajes. Sí funcionan AirPods Pro, AirPods de segunda generación y posteriores, PowerBeats Pro, Beats Solo Pro y otros auriculares de Apple/Beats que soportan esta función.

Para usar “Anunciar notificaciones” necesitas un iPhone o iPad con iOS 15 o iPadOS 15 (o versiones más recientes). La función se estrenó antes centrada en Mensajes y se ha ido afinando con el tiempo, incluyendo controles granulares por app y la posibilidad de responder sin confirmación.

Si combinas esta función con los gestos de la cabeza en AirPods 2 y AirPods 4, puedes aceptar o rechazar llamadas y responder o descartar avisos con un simple movimiento, y en macOS Sequoia o posterior incluso responder a Siri de esa misma forma. Es la evolución natural de un sistema que busca ser útil sin interrumpir.

Con una configuración adecuada de “Anunciar notificaciones”, Escucha en directo para momentos clave y los atajos de AirPods Max o los gestos de cabeza cuando proceda, transformas tus AirPods en un asistente permanente que te lee, te entiende y te responde, todo ello sin sacar el móvil del bolsillo y con la máxima discreción.