Si eres de los que no quiere perderse ninguna noticia importante y te encanta estar informado desde el móvil, seguro que te has preguntado cómo estar al día con la app News en tu iPhone. Apple News y otras aplicaciones de noticias para iPhone han evolucionado mucho, permitiendo que cada usuario personalice y gestione los temas, canales y fuentes que más le interesan, además de ofrecer boletines, notificaciones y widgets para que la información relevante llegue a ti exactamente como quieres.

Vamos a sumergirnos en el funcionamiento y personalización de Apple News, así como en el uso de alternativas como Google News, para que tu iPhone se convierta en el mejor aliado para estar siempre bien informado. Aquí encontrarás todas las claves, desde las funciones básicas hasta los trucos más interesantes para optimizar tu experiencia con noticias en tu dispositivo iOS, independientemente de si prefieres Apple News, Google News o alguna otra app. Vamos allá con cómo estar al día con la app News en tu iPhone.

¿Qué es la app News en el iPhone y por qué es útil?

La aplicación News de Apple viene incluida en muchos dispositivos iOS —aunque no está disponible oficialmente en todos los países— y destaca por ofrecer un flujo continuo y personalizable de noticias. Permite seguir canales, temas, medios y ediciones mediante un sistema de recomendaciones que aprende de tus intereses. Además, la app cuenta con la posibilidad de suscribirte a Apple News+, un servicio premium para acceder a revistas y publicaciones adicionales.

Cuando decides qué contenido te interesa y lo organizas a tu medida, puedes dedicar menos tiempo a buscar información y más a disfrutar de las noticias que realmente te importan, con funciones avanzadas como boletines, favoritos, notificaciones personalizables y la integración con otras apps del sistema.

Configura Apple News para recibir noticias a medida

Para aprovechar al máximo Apple News en tu iPhone, lo fundamental es ajustar correctamente las notificaciones y la suscripción a boletines. Así, estarás informado al instante sobre eventos relevantes y podrás recibir resúmenes personalizados en tu email si así lo prefieres.

Abre la app News en tu iPhone.

Pulsa en la pestaña Following y desplázate hasta el final de la pantalla.

y desplázate hasta el final de la pantalla. Selecciona Notificaciones & Email para acceder a los ajustes de alertas y boletines.

Si aún no estás suscrito, activa Apple Newsletters y sigue los pasos para recibir el boletín semanal con noticias ajustadas a tus intereses.

En algunos países, como Estados Unidos, puedes escoger entre distintos tipos de boletines según las publicaciones que sigas. Para dejar de recibir estos correos, solo debes desactivar la suscripción desde los ajustes. Controla siempre qué información recibes en tu bandeja y evita saturarte de notificaciones no deseadas.

Personaliza tus favoritos y sigue canales y temas específicos

Al usar la app News, tienes la opción de marcar tus canales y temas preferidos para tener un acceso rápido y personalizado. La primera vez que accedes, la sección de favoritos estará vacía, pero puedes llenarla fácilmente:

Desde Following , selecciona Editar para gestionar tus favoritos.

, selecciona Editar para gestionar tus favoritos. Añade canales o temas pulsando en los iconos correspondientes y reordena la lista arrastrando los elementos para ajustarla a tus preferencias.

Para eliminar alguno, solo tienes que hacerlo desde esta misma pantalla.

Al seguir canales y temas específicos, recibirás más contenido alineado con tus gustos. Puedes modificar tus preferencias en cualquier momento, reorganizando o eliminando favoritos, y estos se mostrarán en el canal Today, donde también puedes gestionar su visibilidad.

Explora y sigue publicaciones en Apple News+

Con una suscripción a Apple News+, tienes acceso a un amplio catálogo de revistas, periódicos y otros contenidos premium. Para seguir una publicación:

En la app News, dirígete a las pestañas Today o News+ , selecciona un artículo o edición y toca en el nombre de la publicación en la parte superior para seguirla.

o , selecciona un artículo o edición y toca en el nombre de la publicación en la parte superior para seguirla. También puedes buscar publicaciones específicas en Following usando el campo de búsqueda.

usando el campo de búsqueda. Dentro de News+, navega por categorías como Newspapers o Catalog y pulsa en Follow para agregar la publicación a tus intereses.

¿Has decidido dejar de seguir alguna publicación? Solo debes deslizarla hacia la izquierda en la lista y seleccionar Unfollow. Así mantienes un feed personalizado y actualizado según tus preferencias.

Gestiona y personaliza el contenido que ves

Uno de los principales beneficios de las apps de noticias es la posibilidad de personalizar el contenido según tus intereses. Además de gestionar qué boletines y canales sigues, puedes ocultar o bloquear aquellos que no deseas ver. Para que tus favoritos no aparezcan en el canal Today, desliza hacia arriba sobre ellos en esa sección y selecciona bloquear. Si cambias de opinión, podrás desbloquear desde Blocked Channels & Topics en la sección Following.

Esta flexibilidad hace que tu experiencia sea más dinámica y acorde a lo que realmente quieres leer. La app también aprende de tu actividad para ofrecerte recomendaciones cada vez más acertadas.

Recibe noticias al instante con el widget de Google News

Si prefieres usar Google News en lugar de Apple News, también puedes aprovechar su widget en el iPhone, que muestra las noticias más relevantes en la pantalla de inicio. Así, puedes consultar las principales noticias rápidamente en cualquier momento.

Mantén pulsada la pantalla de inicio hasta que los iconos se muevan.

Presiona en + (añadir widget) en la esquina superior.

en la esquina superior. Busca Google News en la lista y selecciona el tamaño que prefieras.

en la lista y selecciona el tamaño que prefieras. Coloca el widget en la posición deseada y pulsa en Hecho para guardar.

Este widget requiere iOS 14 o superior y la última versión de la app de Google News. Es una forma eficaz de mantenerte informado de forma rápida y sencilla.

Cambia tus ajustes para un control total sobre las noticias

Cada usuario tiene preferencias diferentes. Por ello, tanto Apple News como Google News ofrecen múltiples opciones para personalizar los ajustes de las aplicaciones. Desde el idioma y la región, hasta el tamaño del texto y el esquema de colores, puedes adaptar la experiencia a tu gusto, incluso activando el modo oscuro para mayor comodidad nocturna.

En Google News, por ejemplo, puedes:

Cambiar idioma y región desde la configuración.

Modificar el tamaño del texto o seleccionar un esquema claro u oscuro.

Personalizar las categorías y tipos de noticias que deseas ver más o menos.

También puedes revisar y gestionar la información almacenada en tu actividad, para que las recomendaciones se ajusten a tus intereses y preferencias.

Otras aplicaciones recomendadas para noticias y cómo sacarle el máximo partido

Además de Apple News y Google News, existen opciones interesantes para quienes buscan variedad o contenido local, como la aplicación de El País, que permite acceder a todo su contenido de forma gratuita, y la app de RTVE, ideal para ver el canal 24h y recibir actualizaciones en tiempo real.

Para una ventana global, la aplicación de Sky News (disponible en Reino Unido) ofrece noticias actualizadas continuamente en todo el mundo. Combinar varias fuentes enriquece tu visión y te ayuda a obtener una perspectiva más completa de los acontecimientos.

Consejos para sacar el máximo partido a las apps de noticias en iPhone

A continuación, algunos consejos prácticos para optimizar tu experiencia:

No te limites a una sola app: combina varias para tener una visión más completa y plural.

Ajusta las notificaciones para que solo te alerten cuando realmente lo necesites, evitando saturarte.

Revisa periódicamente tus favoritos y temas seguidos, actualizándolos según cambien tus intereses.

Experimenta con diferentes widgets y temas visuales para encontrar la configuración que más te guste, ya sea en modo claro o nocturno.

Vincula tus cuentas de medios digitales para acceder a contenido premium de manera sencilla desde las apps.

Indica claramente qué noticias te interesan más en cada aplicación para mejorar las recomendaciones y la experiencia personalizada.

Resuelve problemas comunes y mantén tu app actualizada

Si experimentas que el widget de Google News no aparece o la app de News no muestra tus favoritos, verifica que tienes instalada la última versión del sistema y de las aplicaciones. Algunas funciones pueden estar limitadas según la región, por lo que conviene revisar también la configuración de vista Hoy y la galería de widgets.

Para problemas con boletines o favoritos, revisa en Notificaciones & Email que todo esté activado y que no haya bloqueos en canales o temas.

Estar al día con las noticias en tu iPhone resulta sencillo si aprovechas las herramientas y funciones de las distintas apps. La personalización, las notificaciones selectivas y la actualización constante te permiten acceder a toda la información que necesitas, de forma rápida y adaptada a tu rutina diaria.