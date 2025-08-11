El audio espacial ha revolucionado la forma en la que disfrutamos del contenido multimedia en casa. Esta tecnología está diseñada para ofrecer una experiencia de sonido envolvente realmente inmersiva, y cuando se combina con el Apple TV y unos auriculares compatibles como los AirPods o los Beats, el resultado es digno de una sala de cine.

En este artículo vamos a profundizar en todo lo que necesitas saber para experimentar el audio espacial en tu Apple TV: qué dispositivos necesitas, cómo configurar la función paso a paso, qué aplicaciones lo soportan y cómo personalizar el sonido para que se adapte a tus oídos. Te ayudamos a sacarle el máximo partido. Vamos allá con cómo experimentar el audio espacial en tu Apple TV.

¿Qué es el audio espacial en Apple TV?

El audio espacial permite una experiencia sonora tridimensional, haciendo que el sonido parezca provenir de todas partes de la habitación. Esta tecnología toma como referencia la ubicación del Apple TV —como si fuera una fuente fija de audio— y añade seguimiento dinámico de la cabeza, de modo que el sonido se adapta según los movimientos del usuario.

Al girar la cabeza, la sensación es que los diálogos o efectos aparecen fijos en el espacio, como si estuvieran “anclados” a la televisión. Esto es posible gracias a los sensores de movimiento de los AirPods Pro, AirPods Max y otros modelos compatibles que detectan el movimiento de la cabeza en tiempo real.

El audio espacial no solo soporta sonido envolvente 5.1 o 7.1, sino también Dolby Atmos, lo que multiplica la sensación de inmersión en películas o series compatibles.

Dispositivos compatibles con audio espacial

Para disfrutar del audio espacial, es imprescindible contar con auriculares y dispositivos compatibles. A continuación te detallamos cuáles son:

Auriculares: AirPods Pro (1ª y 2ª gen), AirPods Max, AirPods (3ª y 4ª generación), Beats Fit Pro, Beats Studio Pro, Beats Solo 4, Powerbeats Pro 2.

AirPods Pro (1ª y 2ª gen), AirPods Max, AirPods (3ª y 4ª generación), Beats Fit Pro, Beats Studio Pro, Beats Solo 4, Powerbeats Pro 2. Apple TV: Apple TV 4K con tvOS 15 o versiones posteriores.

Apple TV 4K con tvOS 15 o versiones posteriores. Otros dispositivos: iPhone 7 en adelante, iPad con iPadOS 14 o superior, MacBook Pro 2021, Apple Watch con watchOS 9, y Vision Pro con la última versión de visionOS.

El software también es importante. Para que la función esté disponible, el sistema operativo del dispositivo debe ser al menos iOS 14, tvOS 14 o sus equivalentes actualizados.

Cómo activar el audio espacial en Apple TV con AirPods o Beats

Una vez que contamos con los dispositivos adecuados, la activación del audio espacial es bastante intuitiva. A continuación te mostramos cómo hacerlo paso a paso:

Coloca tus AirPods o Beats compatibles . El Apple TV debería detectarlos automáticamente. Si no, ve a “Configuración” > “Bluetooth” y empareja los auriculares manualmente.

. El Apple TV debería detectarlos automáticamente. Si no, ve a “Configuración” > “Bluetooth” y empareja los auriculares manualmente. Accede al Centro de control manteniendo pulsado el botón de inicio del control remoto.

manteniendo pulsado el botón de inicio del control remoto. Selecciona tus auriculares desde el icono de audio.

desde el icono de audio. Activa el audio espacial desde el menú o pulsa prolongadamente sobre el control deslizante del volumen para abrir opciones avanzadas.

Desde este menú también podrás elegir entre audio espacial fijo o con seguimiento de cabeza, según tus preferencias de inmersión.

Personaliza tu experiencia con el audio espacial personalizado

Apple ha incorporado una función adicional llamada audio espacial personalizado, que adapta el sonido a la morfología de tus orejas y cabeza. Este proceso se realiza utilizando la cámara TrueDepth del iPhone y unas instrucciones sencillas para escanear tus orejas.

Para crear tu perfil personalizado, sigue estos pasos:

Conecta tus AirPods o Beats al iPhone. Ve a “Ajustes” > > “Audio espacial personalizado”. Selecciona “Personalizar audio espacial”. Ubica el iPhone a unos 30-75 cm de tu cara. Mueve lentamente la cabeza dibujando un círculo para que se registre la forma de tu cabeza. Después, escanea tus orejas derecha e izquierda siguiendo las instrucciones en pantalla, con señales visuales y auditivas como guía.

Los datos capturados no se almacenan y se procesan directamente en el dispositivo. Tu perfil se sincroniza mediante iCloud con cifrado de extremo a extremo, garantizando tu privacidad.

Plataformas y aplicaciones compatibles

No todas las aplicaciones ofrecen el mismo nivel de soporte para el audio espacial. Es fundamental que el contenido sea en 5.1, 7.1 o Dolby Atmos para aprovechar esta función. Aquí tienes las plataformas principales compatibles:

Apple TV+ (con contenido en Dolby Atmos)

(con contenido en Dolby Atmos) iTunes (películas y series en Dolby Atmos)

(películas y series en Dolby Atmos) Netflix (si el contenido tiene Dolby Atmos habilitado)

(si el contenido tiene Dolby Atmos habilitado) Disney+ (soporta audio en 5.1 en gran parte de su catálogo)

(soporta audio en 5.1 en gran parte de su catálogo) Amazon Prime Video (contenido en Dolby Atmos)

(contenido en Dolby Atmos) HBO Max (con títulos seleccionados en Dolby Atmos)

(con títulos seleccionados en Dolby Atmos) Infuse (compatible con audio 7.1)

(compatible con audio 7.1) Plex, Hulu, Peacock, Paramount+, Discover+, Vudú

Apple Music y Tidal para escuchar música con audio espacial y Dolby Atmos

Es importante buscar el contenido específico que indique soporte en Dolby Atmos o sonido envolvente dentro de estas plataformas.

Configuraciones adicionales desde el Apple TV

Además de activar el audio espacial, puedes ajustar el sonido general del Apple TV según tus preferencias. Desde “Configuración” en el dispositivo puedes modificar:

El formato de audio (manual o automático) El idioma del contenido Los efectos sonoros y otros ajustes relacionados con el audio

Por defecto, el Apple TV seleccionará automáticamente el mejor formato, incluyendo Dolby Atmos, siempre que tus dispositivos lo soporten.

Si deseas usar auriculares que no sean AirPods o Beats, empáralos desde “Configuración” > “Bluetooth”. Sin embargo, ten en cuenta que perderás las funciones avanzadas del audio espacial.