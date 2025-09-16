La app Cartera del iPhone se ha convertido en un auténtico centro de control para pagos, accesos y documentación digital del día a día. Más allá de Apple Pay, concentra pases, tarjetas de embarque, abonos, llaves y seguimiento de pedidos, todo protegido por las capas de seguridad del ecosistema Apple.

Si tienes dudas sobre qué guardar, cómo añadir tarjetas y pases, de qué forma compartir entradas o cómo funcionan las llaves y la Cartera MagSafe con Encontrar, aquí lo verás paso a paso. Este recorrido reúne procesos prácticos, novedades recientes y claves de privacidad para sacar partido a Cartera en tu iPhone y Apple Watch. Vamos a aprender a cómo gestionar la Cartera en tu iPhone.

Qué es Cartera y qué puedes guardar

La app Cartera (Wallet) centraliza elementos como tarjetas de pago con Apple Pay, tarjetas de embarque, entradas, abonos de transporte, tarjetas regalo, carnés y llaves digitales. Su objetivo es que accedas y pagues de forma segura y rápida desde el iPhone o el Apple Watch.

Entre las ventajas más destacadas están los pagos contactless con Face ID, Touch ID o código, la organización de pases para viajes o eventos y la integración con llaves de coche, hogar u hotel compatibles con NFC. El soporte se extiende a otros dispositivos Apple, de modo que algunas tarjetas y pases pueden sincronizarse y usarse también en Apple Watch, iPad o Mac con Touch ID.

En los últimos meses Apple ha ampliado funciones clave en Wallet. Se han actualizado guías oficiales a finales de febrero de 2025 y se han añadido características como seguimiento de pedidos (publicado el 8 de abril de 2025) y la visualización/gestión de pagos preautorizados (publicado el 14 de abril de 2025). Estas novedades acercan Wallet a un gestor integral de compras y suscripciones.

Añadir y gestionar tarjetas de pago con Apple Pay

Antes de empezar, asegúrate de que tu banco participa en Apple Pay. Verifica la compatibilidad de tu tarjeta con la entidad emisora y, si tienes dudas, contacta con el banco para confirmar que admite su uso con Wallet.

Para incorporar una tarjeta, abre Cartera en el iPhone y toca el botón de añadir. Puede que se te solicite iniciar sesión con tu cuenta de Apple para continuar. A partir de ahí, tienes varias opciones para sumar tarjetas.

Opciones de alta de tarjeta: nueva de débito o crédito, Apple Card, tarjetas anteriores o desde una app compatible. En el alta de una tarjeta nueva, pulsa «Tarjeta de débito o crédito», toca Continuar y acerca el iPhone al chip de la tarjeta si dispone de NFC. Si no tiene chip, introduce los datos manualmente o usa la cámara para escanearla.

Si ya usaste la tarjeta en otros dispositivos o la eliminaste de Cartera, ve a «Tarjetas anteriores» y elígela para recuperarla. Pulsa Continuar, autentícate con Face ID o Touch ID y sigue las instrucciones. También verás opciones «De las apps de tu iPhone» para sumar tarjetas directamente desde la app del banco o del emisor.

Como paso final, verifica la información con tu banco. Es posible que te pidan información adicional o la descarga de la app de la entidad para aprobar la tarjeta en Apple Pay. Si algo falla al añadirla, consulta la ayuda oficial de Apple o ponte en contacto con tu banco, porque el emisor es quien valida la tarjeta.

También puedes gestionar tarjetas en otros equipos. Desde la app Apple Watch en el iPhone, accede a «Mi reloj» > «Cartera y Apple Pay» y añade la tarjeta al reloj. Una vez incorporadas, podrás organizarlas, establecer una predeterminada y eliminarlas cuando quieras.

Para configurar una tarjeta por defecto, mantén pulsada la que te interese y arrástrala a la primera posición. Eliminar una tarjeta es tan sencillo como entrar en sus detalles y elegir «Eliminar tarjeta» (también disponible en Ajustes > Cartera y Apple Pay). Si pierdes el dispositivo, marca el iPhone como perdido con Buscar para bloquear Apple Pay automáticamente.

En cuanto a datos de facturación y contacto, puedes actualizar dirección, teléfono y correo desde Ajustes > Cartera y Apple Pay, o modificar la dirección de facturación en los detalles de cada tarjeta. Con iCloud activado, los cambios pueden sincronizarse entre tus equipos.

Pases, entradas y tarjetas de embarque: añadir, usar y compartir

Para sumar un pase, abre la app, correo, notificación u otra comunicación que contenga la tarjeta de embarque, entrada o pase. Toca «Añadir a Cartera» y sigue los pasos; puede que debas confirmar con «Añadir» arriba a la derecha. Si no aparece esa opción, contacta con el emisor para confirmar la compatibilidad con Cartera.

Cuando incorporas un pase en el iPhone, también se añade al Apple Watch enlazado de forma automática. Así lo tendrás disponible para validar accesos desde la muñeca sin sacar el teléfono.

Para usar un pase, solo ábrelo en Cartera y preséntalo al lector o al escáner de código QR. En abonos con NFC, al acercarte suele mostrarse una notificación con el pase correcto. Si no salta, abre Cartera y selecciónalo manualmente; si tienes varios, desliza lateralmente para elegir el adecuado.

Compartir es muy sencillo con pases que lo permiten. En Cartera, toca el pase y pulsa el icono de compartir (cuadrado con flecha). Elige el método (AirDrop, Mensajes, Correo, etc.) y envíalo. Si no ves el icono, el emisor no ha habilitado el uso compartido: revisa su app o web por si ofrecen alternativas.

Además, en iPhones recientes puedes compartir acercando ambos dispositivos. Abre el pase, mantén tu iPhone a unos centímetros de la parte superior del iPhone de la otra persona y espera a que aparezca un brillo en ambas pantallas que confirma la conexión; manténlos juntos hasta que se muestre el pase y toca Compartir. Si quieres quitar un pase que ya no necesitas, puedes eliminarlo desde sus opciones en Cartera.

Llaves en Cartera: modo exprés, uso compartido y seguridad avanzada

Wallet permite guardar llaves de acceso para coche, casa, oficina u hotel en iPhone y Apple Watch compatibles. Al llegar a la puerta, la llave adecuada puede presentarse automáticamente si esa llave admite modo exprés y está activado, de modo que entras con un toque mediante NFC sin autenticación adicional.

El modo exprés se activa por defecto al añadir una llave. Puedes desactivarlo tocando el botón Más en el anverso de la llave en Cartera. Para volver a activarlo, se requiere autenticación con Face ID, Touch ID o código. Esto ofrece un equilibrio entre comodidad y control según tus preferencias.

Desde iOS 16, algunos tipos de llaves se pueden compartir con otras personas. El propietario elige el nivel de acceso y el periodo de validez, y puede ver y revocar en cualquier momento las llaves compartidas, incluso si el destinatario las ha vuelto a compartir. El envío se realiza desde el icono de compartir de la llave con los métodos disponibles en la hoja para compartir.

La invitación de una llave compartida se guarda de forma anónima y segura en un servidor dedicado, protegida con cifrado AES de 128 o 256 bits. La clave de cifrado no se comparte con el servidor ni con nadie salvo el destinatario, que es el único que puede descifrarla. Para controlar el buzón donde se almacena la invitación, los iPhone del propietario y del destinatario presentan declaraciones de dispositivo vinculadas. Cada declaración tiene un UUID único (RFC 4122), y solo dispositivos con declaraciones válidas pueden acceder al buzón.

Como seguridad adicional, el propietario puede habilitar un código de activación de 6 dígitos generado aleatoriamente, con un número de reintentos gestionado por el propietario o el servidor asociado. El propietario comunica ese código al destinatario, que debe introducirlo cuando se le solicite para validar el uso de la llave. Tras canjear la invitación, el iPhone receptor la borra inmediatamente y el servidor elimina automáticamente las que caducan.

Dependiendo del fabricante, las llaves también pueden compartirse con dispositivos que no sean Apple, aunque su metodología de seguridad podría diferir. Antes de añadir cualquier llave, debes iniciar sesión en iCloud en un iPhone compatible y con este tutorial sobre cómo proteger el acceso a tu iPhone saldrás de dudas.

Durante una transacción de acceso, el lector se comunica con el Secure Element a través del controlador NFC por un canal seguro. Las credenciales de las llaves residen en Secure Element y no se extraen ni se filtran. Apple no sabe cuándo ni dónde usas tus llaves, y no almacena esas credenciales en sus servidores.

El número de dispositivos (iPhone y Apple Watch) a los que se puede añadir una llave lo define cada asociado (fabricante o emisor) y puede variar. Apple proporciona a los asociados el tipo de dispositivo e identificadores anónimos distintos para cada asociado, además de identificadores de usuario, anónimos y únicos por asociado, que permiten vincular de forma segura la llave a tu cuenta de iCloud durante la adición inicial.

Las llaves pueden desactivarse o eliminarse de varias formas: borrar el dispositivo de forma remota con Buscar, activar el modo Perdido con Buscar, recibir un borrado remoto vía MDM, eliminar todas las tarjetas desde la página de tu cuenta de Apple o iCloud.com, eliminar todas las tarjetas de Cartera o eliminar la tarjeta en la app del emisor. Desde iOS 15.4, al pulsar dos veces el botón lateral (Face ID) o inicio (Touch ID), los detalles de pases y llaves no se muestran hasta autenticarse.

Cartera MagSafe y su integración con Encontrar

Si tienes la cartera física MagSafe para iPhone compatible con Encontrar, puedes integrarla con la app para recibir avisos cuando se separa del teléfono y ver su última ubicación. Si la primera vez decidiste no agregarla, puedes hacerlo después desde la app Encontrar.

El proceso es directo: abre Encontrar, coloca la cartera MagSafe en tu iPhone, y toca el botón de opciones para elegir «Agregar accesorio MagSafe». Sigue las instrucciones en pantalla hasta completar el enlace. En caso de que la animación de configuración no aparezca, bloquea y desbloquea el iPhone, vuelve a colocar la cartera y espera unos segundos.

Una vez configurada, verás su última localización y podrás activar notificaciones de separación. También dispones de Modo perdido y la opción de retirar la cartera del dispositivo si así lo necesitas, todo gestionado desde Encontrar.

Seguimiento de pedidos dentro de Cartera

Wallet permite consultar información clave de compras de comercios participantes. Verás estado del pedido, fecha estimada de llegada, incidencias, número de pedido y estado del pago, y podrás contactar con el comercio desde la propia app.

El seguimiento puede activarse automáticamente en determinadas compras hechas con Apple Pay en dispositivos con iOS 16, iPadOS 16 o macOS 13 y posteriores. También puedes activarlo manualmente tocando «Seguir con la app Cartera de Apple» en la confirmación del pedido en apps con iOS 17/iPadOS 17 o en la web con iOS 17/iPadOS 17/macOS Sonoma.

Para consultarlo: en el iPhone, abre Cartera, toca el botón Más y entra en «Pedidos». Selecciona un pedido para ver todos los detalles disponibles. Desde ahí, puedes tocar «Gestionar pedido» para ir al sitio del comercio, «Enviar un correo al comercio», o «Importe total del pedido» para ver el detalle del pago, así como abrir el seguimiento en el sitio de la empresa de envío.

Si quieres compartir la información del pedido, toca el botón Compartir y elige el método (por ejemplo, Mensajes). También puedes acceder a los detalles de seguimiento entrando en una transacción reciente desde tu tarjeta de crédito o débito dentro de Cartera y abriendo la operación correspondiente.

Recuerda que Wallet muestra lo que facilita el comercio. Si los datos no coinciden con lo esperado o tienes dudas, contacta con el vendedor para obtener aclaraciones. Esta función fue introducida públicamente con documentación de Apple el 8 de abril de 2025, reforzando a Wallet como hub poscompra.

Pagos preautorizados: consulta y control

Algunos sitios web y apps permiten configurar pagos preautorizados con Apple Pay para cargos periódicos o diferidos. Con tarjetas compatibles, Wallet te deja ver y gestionar estos acuerdos de cobro.

Para acceder, abre Cartera, toca el botón Más y entra en «Pagos preautorizados». Selecciona un comercio para revisar la información. Si necesitas cambiar tus preferencias, pulsa «Gestionar con » para ir al sitio del vendedor.

Si en el sitio del comercio no pudieras cambiar o cancelar el preautorizado, en Wallet tienes «Revocar autorización de pago». Esto solicita al comercio que no cobre el método de Apple Pay en el futuro, pero no cancela la suscripción ni otros pagos asociados; para garantizar que no se apliquen cargos, gestiona siempre la baja directamente con el comercio.

Ten en cuenta que los términos del servicio de los pagos preautorizados se establecen entre tú y el comercio. Al eliminar una tarjeta de pago de Wallet, podrás ver «Ver comercios preautorizados» para revisar cuáles están vinculados y, si procede, acceder a «Gestionar con ». La experiencia puede variar si el comerciante no comparte la información de suscripción en Wallet. Esta funcionalidad figura en la documentación publicada el 14 de abril de 2025.

Tarjetas de fidelización, abonos y tarjetas regalo

Muchas tarjetas de clientes, abonos de transporte y tarjetas regalo pueden añadirse a Wallet desde apps compatibles o escaneando sus códigos. Algunas se seleccionan automáticamente en comercios adheridos, opción que puedes desactivar en los detalles de la tarjeta si prefieres presentarla manualmente.

En tarjetas de transporte asociadas a tu cuenta de Apple, el saldo permanece protegido aunque cambies de dispositivo. Si compras una Apple Gift Card o añades saldo a tu ID de Apple, podrás ver saldo y movimientos dentro de Wallet, lo que facilita el control de compras y suscripciones.

En determinados terminales de pago, el comercio puede pedir tu identificador de tarjeta de fidelización para aplicar descuentos o puntos. Si no quieres compartirlo automáticamente, desactiva la «Selección automática» en las preferencias de esa tarjeta dentro de Cartera.

Se ha reportado un comportamiento por el que, debido a un error, no se admiten pagos con tarjetas emitidas fuera de EE. UU. en ciertos contextos. Si te sucede, confirma con tu banco o revisa las condiciones del emisor para verificar la disponibilidad real según tu región.

Privacidad, seguridad y control de datos

Apple diseña Wallet con una premisa clara: minimizar el acceso a datos personales y proteger credenciales en Secure Element. No se comparte con Apple cuándo o dónde usas tus llaves ni se almacenan esas credenciales en sus servidores.

Para incorporar llaves y tarjetas, se siguen procesos de enlace y verificación con comunicación segura entre el lector y Secure Element vía NFC. Los asociados (por ejemplo, fabricantes de cerraduras o vehículos) reciben identificadores anónimos por dispositivo y por usuario que permiten vincular la llave a tu cuenta de iCloud sin exponer tu identidad.

En cuanto a pases y tarjetas, Apple utiliza solo la información necesaria para mostrarlos y gestionarlos. La sincronización con iCloud puede desactivarse en los ajustes de tu cuenta si prefieres mantenerlo local. Las tarjetas sanitarias o de vacunación añadidas desde Salud no se sincronizan ni se respaldan en iCloud.

Los datos personales se procesan para prestar el servicio o cumplir con obligaciones legales, pidiendo consentimiento donde corresponde. Si lo deseas, puedes consultar y gestionar tus datos desde el panel de privacidad de tu cuenta, así como eliminar tarjetas o pases en cualquier momento.

Qué pasa al eliminar tarjetas o pases

Cuando quitas un pase que no es de pago, se borra del dispositivo y Apple elimina la información asociada que no sea necesaria para el funcionamiento. Con las tarjetas de transporte, si tienen saldo, este sigue vinculado a tu cuenta de Apple para recuperarlo al configurar un nuevo dispositivo.

En tarjetas regalo o fidelización, la información permanece en el dispositivo y puede sincronizarse con iCloud si tienes la función activada. En carnés de estudiante, al eliminarlos de Wallet, los datos pueden mantenerse en Salud salvo que los elimines desde allí.

Casos prácticos y uso en distintos dispositivos

En comercios con NFC, puedes pagar con iPhone o Apple Watch buscando el símbolo sin contacto o Apple Pay. El comercio no recibe tus datos reales de tarjeta: se usa un número de cuenta de dispositivo y un token cifrado por cada operación.

Si eres aficionado al deporte, con abonos NFC (por ejemplo, algunos clubes de fútbol) recibirás una notificación al acercarte al estadio para presentar tu pase. Si tienes varios, desliza para elegir el correcto antes de validar. Esto hace más ágil el acceso a grandes eventos.

Las tarjetas y pases añadidos en el iPhone pueden sincronizarse automáticamente con tu Apple Watch enlazado. En iPad y Mac con Touch ID, la gestión se realiza desde Ajustes > Cartera y Apple Pay. Si desactivas iCloud o quitas el código de acceso, por seguridad se eliminarán las tarjetas.

En entornos familiares, los organizadores o tutores pueden compartir ciertos pases con cuentas infantiles. Dependiendo de la configuración de En Familia, estos pases pueden aceptarse automáticamente, respetando los controles parentales.

Cartera se ha consolidado como el lugar donde pagas, accedes, organizas y haces seguimiento de casi todo lo que importa en movilidad: tarjetas de pago, pases de viaje y ocio, llaves digitales, pedidos y preautorizaciones. Si aprovechas funciones como el modo exprés en llaves, el uso compartido de pases o la integración de la cartera MagSafe con Encontrar, tu iPhone y Apple Watch se convierten en la herramienta más rápida y segura para moverte, comprar y entrar sin complicaciones.