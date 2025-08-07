La innovación tecnológica de Apple ha dotado a sus dispositivos de funciones que, además de facilitar el día a día, pueden llegar a salvar vidas. La detección automática de accidentes de coche en el iPhone es una de esas herramientas punteras que muchos usuarios desconocen, pero que puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. No es raro que, en el trajín diario, algunas opciones útiles pasen desapercibidas o estén activas sin saberlo, hasta que realmente se necesitan.

En este artículo vamos a desgranar a fondo cómo funciona la detección de accidentes de coche en tu iPhone, en qué situaciones entra en juego, qué modelos son compatibles, cómo activarla correctamente, así como todos los detalles prácticos necesarios para sacar el máximo provecho y tener la tranquilidad de que, si sufres un percance grave al volante, tu móvil y tu Apple Watch estarán ahí para ayudarte. Vamos a contarlo todo de forma sencilla y completa, para que no te quede ninguna duda. Vamos allá cómo gestionar la detección de accidentes de coche en tu iPhone.

¿Qué es la detección de accidentes en iPhone y Apple Watch?

La detección de accidentes de coche es una funcionalidad integrada en los modelos más recientes de iPhone y Apple Watch, pensada para detectar colisiones graves mientras conduces cualquier tipo de vehículo de pasajeros (sedanes, furgonetas, SUV, camionetas, etc.). Su objetivo es actuar como un asistente de rescate: si el dispositivo percibe signos de un accidente grave, inicia una secuencia de alertas y puede llamar automáticamente a los servicios de emergencia, incluso si el usuario está inconsciente o incapacitado.

Para reconocer un accidente de tráfico, el iPhone y el Apple Watch aprovechan sensores avanzados como acelerómetros, giroscopios, barómetros y micrófonos. Estos sensores analizan impactos bruscos, cambios de dirección, variaciones repentinas de velocidad y sonidos fuertes característicos de colisiones. Si el sistema identifica un patrón compatible con un accidente, activa la función de emergencia de forma automática.

Esta detección funciona tanto en colisiones frontales, laterales, traseras como en vuelcos, y está pensada únicamente para ambientes de conducción y cuando los sensores detectan que el dispositivo se encuentra en un vehículo motorizado.

Modelos compatibles con la detección de accidentes

La compatibilidad de esta función no alcanza a todos los iPhone ni todos los Apple Watch. De momento, la detección de accidentes está disponible en los siguientes modelos:

iPhone 14 y versiones posteriores (todos los modelos), siempre que utilicen iOS 16 o superior .

y versiones posteriores (todos los modelos), siempre que utilicen . Apple Watch Series 8 o posteriores, Apple Watch SE (2ª generación) y Apple Watch Ultra o posteriores, siempre con watchOS 9 o superior.

La función aparece activada por defecto en los dispositivos compatibles. No obstante, siempre conviene verificarlo en los ajustes para asegurarse de que todo está correctamente configurado, especialmente antes de emprender un viaje en coche o moto.

Cómo funciona el aviso y la llamada automática tras un accidente

Si el sistema detecta un accidente grave, el proceso se desarrolla siguiendo estos pasos:

El iPhone o el Apple Watch emite una alarma sonora fuerte y muestra una alerta en pantalla durante aproximadamente 10 segundos .

y muestra una durante aproximadamente . En la alerta aparecerá un control deslizante para llamar de inmediato a los servicios de emergencia o para descartar la alerta si es un falso positivo.

para llamar de inmediato a los servicios de emergencia o para descartar la alerta si es un falso positivo. Si el usuario no responde a la alerta en los 10 segundos iniciales , el dispositivo comienza una cuenta regresiva de 20 a 30 segundos (según el modelo y ajuste).

, el dispositivo comienza una (según el modelo y ajuste). Durante la cuenta atrás, el móvil vibrará fuertemente, reproducirá sonidos y, en el caso de Apple Watch, también se recibirán notificaciones táctiles en la muñeca. Así, se garantiza que la persona pueda reaccionar si está consciente.

Si no hay respuesta tras la cuenta atrás, el iPhone o Apple Watch llama automáticamente a los servicios de emergencia (en España, el 112) y, a la vez, envía un mensaje de audio grabado con la ubicación exacta (coordenadas de latitud y longitud) indicando que se ha detectado un accidente y el usuario no responde.

Esta comunicación se realiza por la red móvil, Wi-Fi o, en caso de no haber cobertura, mediante SOS vía satélite (disponible en algunos modelos y regiones, principalmente a partir del iPhone 14). Incluso si no tienes la localización activada, la ubicación se compartirá con los servicios de emergencia.

No hay que preocuparse si ya se ha iniciado una llamada de emergencia por otros medios: la detección de accidentes no interrumpe llamadas ya activas de emergencia, pero añadirá la información necesaria para garantizar una mejor respuesta.

¿Qué información se comparte tras un accidente?

Cuando la llamada automática se pone en marcha:

Se envía la ubicación exacta del dispositivo a través de coordenadas GPS, para facilitar la localización por parte de los servicios de rescate, aunque el usuario tenga la localización desactivada.

a través de coordenadas GPS, para facilitar la localización por parte de los servicios de rescate, aunque el usuario tenga la localización desactivada. Se reproduce un mensaje de audio grabado que informa en voz alta y clara a los equipos de emergencia sobre la detección de un accidente grave, repitiéndose cada cinco segundos. Tras la primera repetición, el volumen se reduce para que se pueda hablar con los servicios de emergencia si se recupera la conciencia.

que informa en voz alta y clara a los equipos de emergencia sobre la detección de un accidente grave, repitiéndose cada cinco segundos. Tras la primera repetición, el volumen se reduce para que se pueda hablar con los servicios de emergencia si se recupera la conciencia. En los dispositivos que tienen contactos de emergencia configurados , también se envía automáticamente un mensaje SMS a esos contactos , incluyendo la ubicación y la notificación de que se ha producido un accidente. Esto proporciona tranquilidad tanto al accidentado como a sus seres queridos.

, también , incluyendo la ubicación y la notificación de que se ha producido un accidente. Esto proporciona tranquilidad tanto al accidentado como a sus seres queridos. Si has configurado tus datos médicos en la app Salud (alergias, grupo sanguíneo, enfermedades…), el iPhone o Apple Watch mostrará un control deslizante para que los sanitarios puedan acceder a esta información vital rápidamente en caso necesario.

El sistema está diseñado para minimizar los falsos positivos, pero si se produce una alerta y no es necesario contactar con los servicios de emergencia, basta con cancelar la llamada antes de que finalice la cuenta atrás.

Requisitos previos y configuración recomendada

Para aprovechar al máximo esta función, se recomienda revisar y configurar varios aspectos clave en tu iPhone o Apple Watch:

Activa la localización en tu dispositivo para asegurar que se pueda compartir la ubicación precisa en caso de accidente. Lo encontrarás en Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización > Servicios del sistema, y asegúrate de que la opción de llamadas de emergencia está habilitada.

para asegurar que se pueda compartir la ubicación precisa en caso de accidente. Lo encontrarás en Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización > Servicios del sistema, y asegúrate de que la opción de llamadas de emergencia está habilitada. Crea tus contactos de emergencia en la app Salud. Así, tus familiares o personas de confianza recibirán alertas y tu localización automáticamente si sufres un accidente.

en la app Salud. Así, tus familiares o personas de confianza recibirán alertas y tu localización automáticamente si sufres un accidente. Completa tu ficha de datos médicos en la app Salud. De este modo, los servicios de emergencia pueden ver información médica esencial directamente en tu iPhone o Apple Watch si así lo necesitas.

en la app Salud. De este modo, los servicios de emergencia pueden ver información médica esencial directamente en tu iPhone o Apple Watch si así lo necesitas. Verifica que tienes actualizado el sistema operativo (iOS 16 o superior para iPhone y watchOS 9 o superior para Apple Watch) y que la opción «Llamar tras un accidente grave» aparece activa en Ajustes > Emergencia SOS.

Conviene comprobar estos pasos especialmente antes de viajes largos o travesías por zonas donde la asistencia puede tardar en llegar. La prevención puede ser la diferencia clave.

¿Se puede desactivar la detección de accidentes?

En algunos casos, los usuarios prefieren desactivar las alertas automáticas por motivos personales, por ejemplo, si reciben avisos falsos por trayectos muy accidentados en bicicleta o deportes extremos. Para hacerlo, debes ir a Ajustes > Emergencia SOS y desmarcar la opción correspondiente. Ten en cuenta que al desactivar esta opción en uno de los dispositivos emparejados, también se desactiva automáticamente en todos los demás dispositivos Apple vinculados (por ejemplo, entre iPhone y Apple Watch).

Aun así, es recomendable mantenerla activa, ya que su utilidad real puede ser vital en un accidente real.

Seguridad y privacidad de los datos recogidos

Apple garantiza que todos los datos de los sensores utilizados para detectar accidentes se procesan localmente en el dispositivo y se descartan pasado el evento, salvo que el usuario decida aportar esos datos para la mejora de la función. Así, tu privacidad está protegida: sólo se comparten con Apple los niveles de sonido si tú lo autorizas expresamente, y nunca se graba audio real ni se almacena información sonora sin tu permiso.

El mensaje de emergencia enviado por el dispositivo incluye únicamente las coordenadas del lugar y la información básica sobre el accidente. Apple pone un énfasis especial en la privacidad y seguridad de la información médica y de localización.

Casos reales: detección de accidentes salva vidas

En los últimos años se han reportado varios casos en la prensa donde la detección automática de accidentes del iPhone ha resultado crucial para un rescate rápido. Destaca, por ejemplo, el caso ocurrido en Cantabria donde, tras un accidente de tráfico en una carretera de montaña, uno de los móviles detectó el impacto y envió una alerta al 112 con la localización exacta. Esta velocidad en la notificación permitió a los servicios de emergencia encontrar el vehículo siniestrado mucho antes, salvando así posibilidades vitales de supervivencia.

También casos personales, como el de una conocida influencer cuyo padre sufrió un accidente de moto: la alerta fue recibida prácticamente de inmediato tanto en el iPhone como en el Apple Watch de su hija. Estos ejemplos demuestran el impacto y utilidad real de esta tecnología, sobre todo en situaciones donde el accidentado podría quedar inconsciente o inmovilizado.

¿Qué ocurre si no hay cobertura o datos móviles?

Una preocupación habitual es la posibilidad de sufrir un accidente en zonas rurales o de montaña donde no hay cobertura móvil ni Wi-Fi. Apple ha implementado su sistema para solicitar asistencia en carretera vía satélite en iPhone 14 y posteriores, lo que permite que, en estos casos extremos, el dispositivo intente conectar con los servicios de emergencias a través de comunicación satelital. Esto supone un avance significativo para aumentar la seguridad en cualquier entorno.

No obstante, para que funcione correctamente, es imprescindible tener actualizado el sistema y comprobar que este servicio está disponible en la región donde te encuentres.

Consejos prácticos para aprovechar al máximo la detección de accidentes

Para que esta función sea lo más eficiente posible y no falle cuando más lo necesitas, toma nota de estos tips: