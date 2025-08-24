Tu iPhone te pide permiso cuando una app intenta acceder a datos o sensores por primera vez, y desde ese momento tú mandas. Controlar qué compartes con apps y con otras personas es clave para tu privacidad y se puede ajustar en cualquier momento, de forma muy granular y por categorías como Contactos, Calendario, Fotos, Ubicación, Cámara o Micrófono.

En esta guía práctica reunimos y ordenamos todo lo que necesitas para decidir qué información dejas ver, qué permisos das y cómo revisarlos. Aprenderás a configurar «Compartido contigo», a gestionar accesos a datos y sensores, a limitar el rastreo publicitario, a revisar el Informe de privacidad de las apps y a ajustar el uso compartido mediante Compartir en familia. Vamos allá con cómo gestionar lo que compartes con apps y personas desde tu iPhone.

Control total de los permisos: qué comparten tus apps y cómo cambiarlo

La primera vez que una app quiere usar información de otra app o un sensor del iPhone, verás una solicitud en pantalla. Esto puede incluir acceso a Contactos, Calendarios, Recordatorios, Fotos, Movimiento y fitness, así como a la Ubicación, la Cámara o el Micrófono. Si aceptas o rechazas, siempre podrás cambiarlo después.

Para gestionar estos accesos por categorías, la ruta es directa: ve a Ajustes > Privacidad y seguridad. Dentro encontrarás apartados como Calendarios, Recordatorios o «Movimiento y fitness». En cada uno verás la lista de aplicaciones que pidieron permiso y un conmutador para activarlo o desactivarlo.

Imagina una app de mensajería que quiere buscar amigos en tu agenda. Puedes autorizar que consulte tus Contactos o retirarle el permiso más tarde, sin necesidad de desinstalar nada y sin perder tu información.

Este mismo planteamiento aplica al resto de categorías de datos que las apps pueden consultar. Activa solo lo que tenga sentido para ti y revisa los accesos con regularidad, sobre todo cuando instales apps nuevas o cambies de hábitos.

Si te preocupa el uso que hacen las apps de los permisos concedidos, más abajo verás cómo activar un reporte detallado de actividad. El Informe de privacidad de las apps te enseña con qué frecuencia acceden a datos y a qué dominios de red se conectan.

«Compartido contigo»: decide qué aparece en Música, TV, News, Fotos, Podcasts y Safari

La función «Compartido contigo» coloca enlaces, fotos o contenido que te envían por Mensajes en secciones dedicadas de tus apps. Si prefieres que no se añadan automáticamente o deseas desactivarlo por app, puedes hacerlo desde ajustes.

En tu iPhone o iPad, entra en Ajustes > Mensajes > «Compartido contigo». Ahí tienes dos opciones: desactivar «Compartir automáticamente» por completo o desactivar “Compartido contigo” de forma individual para Música, Apple TV, News, Fotos, Podcasts o Safari. Es una manera sencilla de evitar ruido o de mantener esta integración solo en las apps donde te convenga.

Si más adelante cambias de idea, vuelve al mismo menú y activa lo que necesites. La configuración es reversible y no elimina el contenido de tus chats, solo afecta a la aparición en las apps compatibles.

Este ajuste no influye en los permisos de privacidad de cada app, que se controlan desde Privacidad y seguridad. Piensa en «Compartido contigo» como una capa de comodidad para recuperar más tarde lo que te han enviado por Mensajes.

Ubicación: cuándo la usan las apps y cómo limitar el acceso

Permitir que una app acceda a tu posición puede ser muy útil: sirve para obtener rutas más precisas, facilitar una recogida en apps de viajes o agilizar asistencia en emergencias. Cada vez que una app use Localización, verás un indicador en la barra de estado para tenerlo controlado.

Recuerda que la solicitud aparece la primera vez, y después puedes modificarla. Desde Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización, puedes ajustar el permiso de cada app: por ejemplo, permitir siempre, solo al usar la app o nunca, en función de lo que necesites.

Si notas que una app recurre a tu localización más de lo que te gustaría, cambia la opción a «Al usar la app» o desactívala. Así reduces el acceso continuo y al mismo tiempo mantienes funciones puntuales cuando la abras.

Además de los permisos individuales, conviene revisar si hay servicios del sistema que no quieres activos. Ser selectivo con la localización alarga la batería y protege tu privacidad, sin renunciar a funciones clave cuando realmente las necesites.

El control de ubicación también influye en la información que pueden ver otras personas o servicios al compartir un punto exacto. Ajústalo a tu nivel de comodidad y revísalo de cuando en cuando.

Cámara y micrófono: qué significa el indicador verde y cómo gestionar el acceso

Muchas apps piden usar la cámara o el micrófono para funciones como subir fotos o grabar audio directamente. En iPhone, cuando una app utiliza la cámara (incluso si usa cámara y micrófono a la vez) aparece un indicador verde visible para que sepas qué está pasando.

Como con el resto de permisos, la primera petición aparece al intentar usar esa función por primera vez. Si aceptaste y luego quieres retirar el permiso, ve a Ajustes > Privacidad y seguridad y abre Cámara o Micrófono para desactivarlo por app.

No todas las apps necesitan acceso permanente. Concede el permiso únicamente a aquellas en las que confíes y lo necesites de verdad, por ejemplo, tu app de videollamadas o la cámara nativa, y retíralo en el resto.

Ante cualquier comportamiento que no te cuadre (por ejemplo, que aparezca el indicador sin motivo aparente), revisa permisos y considera activar el Informe de privacidad. La transparencia visual y la auditoría posterior son tus mejores aliados para mantener el control.

Como buena práctica, aprovecha para echar un ojo también a Fotos y a la categoría «Movimiento y fitness». Cuantos menos accesos innecesarios, más protegido está tu dispositivo.

Rastreo entre apps y sitios web: decide si las apps pueden seguir tu actividad

Para mostrarte anuncios personalizados o compartir datos con empresas de análisis, las apps deben pedirte permiso para rastrearte a ti o a tu iPhone en sitios web y otras apps. Tú eliges si lo concedes o no, y puedes cambiarlo más adelante.

Si prefieres cortar por lo sano, hay un ajuste global para impedir que te soliciten este permiso. Desde Ajustes > Privacidad y seguridad > Rastreo, puedes deshabilitar que las apps pidan autorización, o administrar las que ya lo han solicitado.

Este control no bloquea todos los tipos de medición, pero sí limita, por ejemplo, que una app comparta tu actividad con terceros para fines publicitarios. Es una forma efectiva de reducir el perfilado entre servicios.

Incluso si autorizas a una app concreta, revísala con el tiempo. Las necesidades cambian, y tus preferencias también pueden hacerlo si dejas de usar una app o si cambian sus prácticas.

Si notas anuncios demasiado precisos o comportamientos extraños, ajusta este apartado y acompáñalo del Informe de privacidad de las apps. Un poco de mantenimiento periódico mantiene tus datos más a salvo.

Informe de privacidad de las apps: comprueba qué hacen con tus permisos

Si quieres ver, con datos en mano, cómo se comportan tus apps, activa el informe integrado en iOS. Ve a Ajustes > Privacidad y seguridad > Informe de privacidad de las apps y actívalo. Desde ese momento, el sistema registrará de forma local accesos a datos (como ubicación, cámara o micrófono) y actividad de red asociada.

Con este panel podrás saber con qué frecuencia y en qué momentos las apps usan los permisos concedidos. Es una excelente forma de detectar usos excesivos o inconsistentes con lo que esperas, y de decidir si retiras accesos.

Cuando ya no te haga falta, puedes desactivarlo en el mismo menú. Al apagar el Informe de privacidad se borran los datos del informe en el dispositivo, dejando de registrar nueva actividad hasta que lo actives otra vez.

Este informe es especialmente útil si sospechas que alguien ha instalado apps sin permiso o ha cambiado ajustes. Te da visibilidad real de accesos a ubicación, cámara, micrófono y más, que antes podían pasar desapercibidos.

Como referencia adicional, Apple mantiene recursos sobre privacidad y seguridad en sus plataformas. Si te interesa profundizar, consulta su sitio de Privacidad y la guía Seguridad de las plataformas de Apple para conocer cómo diseñan estas protecciones.

Compras y contenido compartido con tu familia: configura qué se comparte y cómo se paga

Con Compartir en familia, hasta seis miembros pueden acceder a música, películas, programas de TV, apps, libros y suscripciones como iCloud+, sin usar la misma cuenta. Si activas las compras compartidas, todos ven el contenido comprado y se factura al método de pago del representante de la familia.

Cada miembro debe activar las compras compartidas para ver y compartir contenido. El contenido aparece en la sección Comprado de App Store, iTunes Store, Apple Books o la app Apple TV. Ten en cuenta que las compras dentro de la app no se muestran en la sección Comprado, incluso si son compartibles.

Para activarlo en iPhone o iPad: abre Configuración > Familia > Compartir compras. Toca tu nombre, activa «Compartir mis compras» y sigue las instrucciones en pantalla. Desde ese mismo apartado puedes ver el Método de pago compartido que usará el representante de la familia.

En Mac: ve a menú Apple  > Configuración del Sistema > Familia > Compartir compras. Haz clic en tu nombre y activa «Compartir mis compras». Comprueba la sección Métodos de pago compartidos para confirmar la forma de pago predeterminada.

Si eres el representante y quieres que cada miembro pague lo suyo, desactiva compras compartidas: desde iPhone/iPad, toca la opción para dejar de compartir; en Mac, haz clic en Desactivar y confirma con “Dejar de compartir compras”. Al hacerlo, dejes de compartir tus compras y pierdes acceso a lo de otros, pero sigues pudiendo compartir suscripciones como Apple TV+ o Apple Arcade; eso sí, cada uno usará su método de pago en compras individuales.

Cuando alguien compra por primera vez en su dispositivo, puede que el representante deba validar el método de pago introduciendo el CVV. Es una comprobación de seguridad para el cobro centralizado.

Para aprobar lo que descargan los menores, configura Pedir la compra. El representante recibe una notificación y aprueba o rechaza desde su propio dispositivo, controlando así gastos y descargas infantiles.

Crea la familia, invita miembros y gestiona cuentas infantiles

Un adulto del grupo (el representante) puede configurar Compartir en familia desde iPhone, iPad o Mac. Si las compras compartidas están activadas, ese adulto paga las compras de los demás y debe tener un método de pago válido registrado.

Para crear el grupo en iPhone: abre Configuración > tu nombre > Familia (o Compartir en familia) > Configurar familia, y sigue los pasos en pantalla. En Mac: menú Apple  > Configuración del Sistema > tu nombre > Familia (o Compartir en familia) > Configurar familia.

¿Quieres invitar a más gente más tarde? Desde iPhone, entra en Configuración > Familia y toca el botón Agregar miembro. Si tu hijo no tiene cuenta de Apple, crea una cuenta infantil; si ya la tiene, elige Invitar a personas y podrá aceptar con su contraseña en su dispositivo.

En Mac: menú Apple  > Configuración del Sistema > Familia > Compartir compras, y sigue las instrucciones. Si administras varias cuentas de Apple tuyas, puedes invitarlas para compartir también las compras entre tus propias cuentas.

Para comprobar el estado de una invitación: en iPhone, ve a Configuración > Familia, toca el nombre de la persona y, si hace falta, selecciona «Reenviar invitación». En Mac, el flujo es similar desde Configuración del Sistema > Familia.

Si te invitan a una familia, puedes aceptar o rechazar desde tu dispositivo. Recibirás un correo o un mensaje, y también puedes responder desde Configuración > tu nombre > Invitaciones (en Mac, desde Configuración del Sistema > Familia). Solo puedes estar en una familia a la vez y solo puedes cambiar de familia una vez al año.

Al configurar un iPhone o iPad como infantil o adolescente, ese dispositivo puede enlazarse después a tu familia. El sistema aplica ajustes apropiados para la edad de forma predeterminada para que puedan usarlo de inmediato. Si quieres que el menor descargue apps, comparta almacenamiento de iCloud, modifique controles parentales u otras funciones que requieren Apple ID, deberás conectar su dispositivo al grupo familiar.

Para conectar un dispositivo: abre Configuración > Conectar a la familia, sigue los pasos y crea una cuenta de Apple para tu hijo si aún no la tiene. Si surge cualquier duda, Apple ofrece sugerencias guiadas para continuar desde sus opciones de ayuda.

Nota sobre Compartir ubicación de Google (Android) y cómo dejar de compartir

En algunos servicios de Google existe un ajuste de «Compartir ubicación» asociado a tu cuenta que se gestiona en Android y en la web de Google. Es un ajuste específico de Android y de cada dispositivo, y funciona de forma diferente a los permisos de iPhone.

El ajuste está desactivado por defecto y se activa cuando compartes tu ubicación en Maps, Family Link o Emergencias. Las personas con las que compartes pueden ver tu posición y, en ocasiones, lugares recientes o tu modo de desplazamiento (a pie, en coche, etc.). También puedes permitir o no que creen notificaciones sobre tu actividad.

Para dejar de compartir con alguien concreto desde tu cuenta de Google, visita myaccount.google.com > Contactos y compartir > Compartir ubicación > Gestionar Compartir ubicación, elige a la persona y toca «Dejar de compartir». Si compartes con muchas personas, selecciona primero la sección de contactos con los que compartes, elige a la persona y usa “Dejar de compartir”.

Ten en cuenta que si tu cuenta es de Google Workspace, esta función puede no estar disponible y el administrador del dominio decide si puede usarse. Además, si tu cuenta está supervisada por un padre/madre o tutor mediante Family Link, esa persona puede gestionar el uso de Compartir ubicación.

Si no funciona o quieres pausarlo de forma amplia, puedes pausar todas las ubicaciones compartidas desde los Ajustes del dispositivo Android. Así detienes temporalmente la difusión sin cambiar cada contacto manualmente.

Dominar estos ajustes te permite convivir con tus apps con tranquilidad, compartiendo solo lo justo con personas y servicios. Entre “Compartido contigo”, los permisos por categorías, el control del rastreo, el Informe de privacidad y Compartir en familia, tienes todas las herramientas para decidir qué muestras y qué te guardas.