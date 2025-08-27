Tu iPad te pide permiso la primera vez que una app quiere acceder a algo sensible (contactos, fotos, ubicación, cámara, micrófono o tu actividad entre apps). Esos permisos no son definitivos: puedes revisarlos y cambiarlos siempre que quieras para decidir en todo momento qué compartes y con quién.
En esta guía te explico, con un enfoque claro y paso a paso, cómo controlar el acceso de las apps a tus datos y sensores, cómo limitar el rastreo publicitario, cómo revisar el uso real que hacen de esos permisos y, además, cómo compartir contenidos con seguridad, colaborar en listas y transferir archivos entre tus dispositivos con opciones fiables. Vamos con Cómo gestionar lo que compartes con las apps en tu iPad.
Controlar qué apps acceden a la información de tu iPad
Algunas apps de terceros solicitan permiso para usar información de apps del sistema como Contactos, Fotos o Calendario, con el objetivo de ayudarte a hacer tareas más rápido. Por ejemplo, una app de mensajería puede pedir acceso a tus contactos para detectar quién ya usa esa app y facilitarte el inicio. Ese acceso es opcional y lo puedes activar o desactivar por app cuando lo necesites.
Cómo permitir o revocar acceso a información del sistema en iPad: entra en Ajustes > Privacidad y seguridad, elige la categoría (Contactos, Fotos, Calendarios, Recordatorios, etc.) y cambia el interruptor de cada app. Si una app no necesita acceso para lo que tú haces con ella, desactívalo sin miedo.
Consejo útil: en Fotos puedes escoger si una app accede a “Fotos seleccionadas” en lugar de a toda tu fototeca. Así compartes lo mínimo imprescindible y mantienes el resto a buen recaudo.
Recuerda que si una app deja de funcionar como esperas tras revocar un permiso, puedes volver a Ajustes para concederlo de nuevo o abrir la app y aceptar el diálogo de permiso cuando te lo vuelva a solicitar.
Gestionar qué apps pueden usar tu ubicación
Cuando permites el acceso a la ubicación, las apps pueden darte indicaciones, ayudarte en emergencias o mejorar funciones como el reparto o la recogida. Por ejemplo, un servicio de viajes compartidos te pedirá tu ubicación para localizarte. Cada vez que una app use Localización, verás el indicador correspondiente en la barra de estado.
Cómo ajustar el acceso a la ubicación: Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización. Toca cualquier app y elige Nunca, Preguntar la próxima vez, Mientras se usa la app o Siempre (solo si tiene sentido). Puedes desactivar “Ubicación precisa” para compartir una zona aproximada en lugar de tu posición exacta.
Buenas prácticas: limita a “Mientras se usa la app” las apps que no necesiten rastrearte en segundo plano. Y revisa periódicamente la lista, por si alguna app ha cambiado su comportamiento con una actualización.
Si ves el indicador de localización activo sin motivo, entra en la ficha de esa app y reduce su permiso o comprueba si tiene tareas en segundo plano que lo justifiquen.
Controlar el acceso a la cámara y el micrófono
Las apps pueden pedir acceso a la cámara y al micrófono para grabar y subir contenido directamente. Un ejemplo típico es una red social que solicita la cámara para hacer y publicar fotos. Cada vez que una app use la cámara, verás un indicador verde en pantalla; si usa el micrófono, también se te indicará para que tengas el control.
Cómo gestionar cámara y micrófono: Ajustes > Privacidad y seguridad > Cámara y Ajustes > Privacidad y seguridad > Micrófono. Desactiva el acceso para apps que no lo necesitan. Si una app pretende usar la cámara o el micrófono sin un motivo claro para ti, deniega el permiso.
Transparencia al momento: el indicador verde aparece incluso cuando cámara y micrófono se usan a la vez, lo que te permite detectar de un vistazo si algo se está grabando.
Tip extra: si solo quieres subir una foto o vídeo ya existente, puedes denegar la cámara y conceder a la app acceso a Fotos seleccionadas para subir desde tu carrete sin abrir el objetivo.
Evitar el rastreo entre apps y sitios web
Antes de que una app pueda rastrear tu actividad entre apps y sitios de otras empresas (por ejemplo, para publicidad o análisis), debe pedir tu permiso. Da igual que aceptes o rechaces al principio: siempre puedes cambiar de idea más adelante desde Ajustes.
Cómo gestionar el Rastreo: Ajustes > Privacidad y seguridad > Rastreo. Activa o desactiva el permiso por app. Si prefieres atajarlo de raíz, desmarca “Permitir solicitudes de rastreo” para impedir que las apps te pidan permiso en el futuro.
Control total: si notas anuncios demasiado “afinados” o que te siguen entre apps, revisa esta sección. Tienes la posibilidad de revocar el rastreo sin desinstalar nada.
Equilibrio entre personalización y privacidad: algunas apps se adaptan peor si no pueden rastrear. Prueba, y si la experiencia empeora, puedes conceder el permiso solo a las que te aporten valor real.
Revisar el uso real de los permisos: Informe de privacidad de apps
El Informe de privacidad de apps te muestra cómo utilizan los permisos concedidos y qué actividad de red realizan. Es una forma clara de comprobar si una app accede a la ubicación, a tus fotos o a la cámara más de lo que debería.
Cómo verlo: Ajustes > Privacidad y seguridad > Informe de privacidad de las apps. Actívalo si es la primera vez y, tras usar el iPad un tiempo, vuelve para consultar el detalle.
Qué te cuenta: frecuencia y fechas de acceso a permisos, dominios con los que se comunica la app y más señales para entender su comportamiento.
Decisiones con datos: si detectas excesos, ajusta permisos, limita el rastreo o valora alternativas más respetuosas con tu privacidad.
Si usas servicios de Google: “Datos de apps de tus dispositivos”
Tu Cuenta de Google puede guardar información sobre las apps instaladas en tus dispositivos desde los que accediste (nombres y versiones). Esto ayuda a Búsqueda y al Asistente a saber con qué app completar una acción (por ejemplo, al pedir “reproduce música”).
Cómo activarlo o desactivarlo: ve a Tus datos en el Asistente o Tus datos en la Búsqueda > Controles de Google > Datos de apps de tus dispositivos y activa o desactiva el ajuste según prefieras.
Qué ocurre al desactivarlo: se borra de tu Cuenta de Google la información de apps de tus dispositivos, aunque las apps no se desinstalan. Puedes cambiar esta preferencia en cualquier momento.
Nota importante: este ajuste no impide que otros servicios de Google, como Google Play o las copias de seguridad de Android, almacenen información sobre tus apps instaladas. Se trata de un control específico del Asistente y la Búsqueda.
Por qué puede aparecer activado: antes esta información vivía en “Información del dispositivo”; si lo tenías habilitado, es posible que esté encendido para mantener una experiencia consistente.
Compartir páginas desde Chrome con códigos QR
Si navegas con Chrome en tu iPad, puedes compartir páginas fácilmente mediante un código QR. Es una forma rápida de pasar un enlace a otro dispositivo o a otra persona sin conceder permisos adicionales a ninguna app.
Cómo generar el QR: abre Chrome > ve a la página que quieres compartir > Más (Transmitir, guardar y compartir) > Crear código QR. Puedes copiar el enlace del QR, descargar la imagen o hacer que otro dispositivo lo escanee.
Detalle legal: “Código QR” es una marca registrada de Denso Wave Incorporated en Japón y otros países, por si te lo preguntabas.
Transferir archivos entre iPhone y iPad con seguridad
AirDrop es la opción integrada para compartir archivos cercanos, pero puede fallar con ficheros grandes y no maneja carpetas completas. Una alternativa muy práctica es la app Documents de Readdle, que además de gestionar archivos aporta formas fiables de transferencia.
Documents como gestor y centro de archivos: maneja de forma nativa múltiples tipos de archivo, organiza carpetas con soltura y conecta tus nubes para acceder a todo desde un solo sitio.
Cercano: la función rápida para pasar archivos entre dispositivos iOS. Funciona con todos los formatos y tamaños, admite carpetas completas y respeta la estructura, ideal cuando AirDrop no llega.
Pasos para usar Cercano:
- Instala Documents en ambos dispositivos y asegúrate de tener Wi‑Fi o Bluetooth activados.
- Lleva tus archivos a Documents o conecta tus nubes para tenerlos a mano.
- Pulsa los tres puntos (…) del archivo o carpeta que quieras enviar.
- Selecciona el icono del dispositivo cercano para compartirlo al instante.
Conexión mediante WebDAV: otra opción que ofrece Documents para ver y mover archivos entre iPhone y iPad como si fueran carpetas en red.
Cómo crear un servidor WebDAV con Documents:
- Conecta ambos dispositivos a la misma red Wi‑Fi.
- Abre Documents en los dos.
- Ve a Centro de control > Iniciar Servidor WebDAV, define usuario y contraseña y toca Iniciar WebDAV.
Conectar desde el otro dispositivo y transferir fotos/archivos:
- En el otro iPhone o iPad, pulsa + > Añadir conexión.
- Elige WebDAV y usa Dispositivos disponibles para encontrar el servidor.
- Introduce usuario y contraseña, y confirma.
- Verás los archivos y carpetas; pulsa … Más en un elemento y elige Descargar.
- Para varios elementos, pulsa Seleccionar, marca los que quieras y elige Descargar.
Resultado: transferencias rápidas, seguras y sin dependencias de servicios externos, con Documents actuando como hub donde también puedes abrir, escuchar o ver tus contenidos.
Listas y colaboración: comparte sin complicarte
Si vas justo de espacio o prefieres no instalar más apps, la app Notas del iPad te saca de apuros: permite crear notas colaborativas, perfectas para listas de la compra compartidas con familia o amigos.
Cómo compartir una nota colaborativa en Notas: abre la nota > toca los tres puntos arriba a la derecha > Compartir nota. Elige cómo enviar la invitación (Mensajes, WhatsApp, etc.).
Sugerencia: usa Mensajes vinculado a tu ID de Apple para que todo fluya sin rellenar datos extra; los cambios se sincronizan al instante, igual que en documentos compartidos de iCloud o Google Drive.
Si quieres una app específica para el hogar, Dommuss es una alternativa gratuita y sencilla para organizar tareas domésticas y listas de la compra entre varios miembros.
Cómo empezar con Dommuss:
- Crea un “espacio de gestión” (tu Dommuss) para tu familia.
- Invita por correo electrónico a quienes vayan a colaborar.
Ventajas prácticas: tienes una lista predefinida de básicos que puedes ampliar; cualquiera puede añadir elementos y así nadie se olvida de lo esencial al ir a comprar.
Más utilidades en Dommuss: planifica el menú semanal para variar la dieta y crea un calendario con citas importantes (lugares, notas, horas, alertas), ideal tanto para la rutina del hogar como para viajes en grupo.
Ideas y apps reales para sacarle partido a tu iPad
Cuando doy formación y conecto el iPad al proyector, me suelen pedir que enseñe las apps que llevo instaladas. De ahí surgió la idea de compartir una selección extensa, organizada por categorías, que te puede inspirar a elegir mejor qué instalas y qué permisos concedes.
Equipo y orden: un iPad Pro de 11 pulgadas con Apple Pencil y 128 GB da mucho juego, pero aunque tengas menos espacio, siempre puedes instalar y desinstalar según tus necesidades diarias.
En un vídeo llegué a detallar cómo organizo mi iPad y mis apps favoritas (educación, productividad, diseño, vídeo, etc.). Aquí tienes la lista, resumida y agrupada para que la puedas revisar con calma.
Para el día a día:
- Gmail: para gestionar el correo de forma ágil.
- Evernote: notas y organización integral, desde programación a tickets.
- iDoceo: cuaderno docente muy completo para el profesorado.
- Anyfont: instala tipografías en iPad para usarlas en tus apps.
Herramientas del ecosistema iDoceo:
- Insignias: crea badges para gamificar.
- Teammates: genera grupos cooperativos en un clic.
- Grade Scanner: corrige tests en papel de forma automática.
- Roulette: ruleta para sorteos, equipos o asignar tareas.
Para probar:
- JigSpace: realidad aumentada con una biblioteca potente.
- Journi: diario de trabajo o de viaje.
Viajes:
- Day One: diario con fotos, geolocalización e itinerarios, exportable a PDF.
- Maps.me: mapas offline para no depender de la conexión.
Apps de Google:
- Google Classroom: gestión del aula, tareas y avisos.
- Drive: preparación y almacenamiento de material (GSuite).
- YouTube: consumo y creación de vídeos educativos.
- Documentos, Presentaciones y Hojas de Cálculo: edición en movilidad.
- Google Chrome: navegador alternativo cuando lo necesitas.
- Admin: administración de GSuite del centro.
- Google Maps: búsquedas y proyección en clase.
- Expediciones: recorridos con gafas de realidad virtual.
- Google Earth: exploración del planeta.
- Arts & Culture: arte e historia en profundidad.
Evaluación:
- Plickers: evalúa con tarjetas de códigos imprimibles.
- Socrative: exámenes tipo test en el aula.
- Grader: calcula notas rápidas cuando la app base no lo hace.
Educación:
- Book Creator: creación de libros digitales e interactivos.
- Chatterpix: haz “hablar” a las fotos para proyectos creativos.
- Flipgrid: repositorio de vídeos con muchas posibilidades didácticas.
- Hushapp: semáforo de ruido para trabajos por proyectos.
- Spreaker: grabación y publicación de pódcast.
- Strip Designer y Comic Life: creación de cómics.
- Plotagon: vídeos animados para proyectos (como #mujereshistóricas).
- Toontastic y Creatales: storytelling sencillo y potente.
- Puppet Pals 1 y 2: más storytelling con marionetas digitales.
Diseño:
- Polygen: fondos de pantalla poligonales.
- Graphic: diseño vectorial en el iPad.
- Canva: diseño rápido para clases y RR. SS.
- Skitch: anotación visual sobre imágenes.
Vídeo y Flipped Classroom:
- Stop Motion Studio e iStopMotion: animación stop motion (gratuita y de pago).
- Explain EDU: grabación de explicaciones y proyectos.
- Touchcast y GreenScreen: efecto croma para proyectos audiovisuales.
- Animation: creación de dibujos animados.
- Musemage y Kinemaster: edición de vídeo avanzada (incluye croma en Android).
- Live Air Solo: emisiones en directo.
- EdPuzzle: pieza clave en flipped classroom para verificar visionado.
- VLC: reproducción y proyección de vídeo universal.
- Parrot Teleprompter: guion en pantalla para grabarte sin cortes.
- Show Me: alternativa gratuita a Explain Everything.
Apple Pencil:
- Notability: tomar y organizar notas manuscritas.
- Procreate: dibujo profesional.
- Nebo: convierte escritura a mano en texto.
- Adobe Draw: ilustración basada en fotos.
Redes y lectura:
- Twitter e Instagram: presencia social.
- iA Writer: escritura sin distracciones.
- Feedly: lectura de blogs y seguimiento de portafolios.
- Later: programación de publicaciones.
Ciencias Sociales:
- Tierra 3D: atlas animado para proyectar en clase.
- Meteo Earth: meteorología actualizada para geografía.
- World Map Plus y Thematic Plus: mapas personalizados y temáticos.
- Seterra: juegos de mapas, útil para evaluar.
- La Tierra y Solar System: información sobre el planeta y el sistema solar.
- Timeline 3D: líneas del tiempo en tres dimensiones.
Otras imprescindibles:
- Documents by Readdle: gestión de PDFs y mucho más dentro del iPad.
- Launchpad: creación de música electrónica.
- Atlas 2020: aprendizaje sobre el cuerpo humano.
- Things: gestor de tareas de cabecera para el día a día.
- Cómo usar la multitarea con Imagen dentro de imagen en tu iPad
¿Tienes más sugerencias de apps que encajen con tu forma de trabajar o estudiar? Compartir descubrimientos siempre ayuda a encontrar alternativas con mejores permisos y privacidad.
La clave para convivir bien con tus apps en el iPad es ajustar permisos a tu uso real, limitar el rastreo cuando no aporta valor, revisar periódicamente el Informe de privacidad de apps y apoyarte en funciones como Notas colaborativas, QR en Chrome o herramientas tipo Documents para compartir y transferir justo lo necesario con la máxima tranquilidad posible.