¿Cómo gestionar los números bloqueados en iPhone? Gestionar las llamadas y mensajes no deseados en el iPhone se ha vuelto casi tan importante como contestar a los contactos que sí nos interesan. Entre spam, intentos de fraude y contactos con los que ya no quieres hablar, tener claro cómo funciona el bloqueo en iOS y aprender cómo bloquear números de teléfono en el iPhone te ahorra tiempo, disgustos y muchas molestias.

Aunque pueda parecer un simple botón de “bloquear”, el sistema de bloqueo de números del iPhone tiene bastante más miga: hay una única lista que se comparte entre Teléfono, Mensajes, FaceTime y Mail, existen opciones para filtrar remitentes desconocidos, y soluciones que buscan mejorar el bloqueo de llamadas nativo, puedes informar de spam y hasta revisar el buzón de voz de números bloqueados en muchos casos. Vamos a verlo todo paso a paso, pero con calma, para que controles el tema de arriba abajo.

Cómo funciona realmente el bloqueo de números en iPhone

En iOS, todos los bloqueos de números y correos se concentran en una sola lista interna, y también existen métodos para bloquear números ocultos en el iPhone, aunque tú puedas llegar a ella desde distintos sitios. Que bloquees a alguien desde Teléfono, desde Mensajes, desde FaceTime o desde Correo viene a ser lo mismo: el contacto pasa a esa lista común de bloqueados.

Cuando un número está en esa lista, se bloquean varios tipos de comunicación a la vez: llamadas telefónicas normales, SMS, iMessage, videollamadas de FaceTime y, si tienes asociada su dirección de correo en el contacto, también los emails en la app Mail.

El bloqueo no es visible para la otra persona. El remitente no recibe ningún aviso de que lo has bloqueado: sus llamadas simplemente no entran como de costumbre y sus mensajes no se muestran en tu bandeja. En muchos casos, la llamada se manda al buzón de voz y el SMS puede llegar a marcarse como “entregado” desde su lado, pero tú no recibes nada.

Además, si bloqueas un correo electrónico desde la app Mail, los mensajes que lleguen desde esa dirección se envían directamente a la papelera o al contenedor que tengas configurado, y este bloqueo de email se sincroniza en todos tus dispositivos Apple vinculados a la misma cuenta.

Conviene tener en cuenta que el bloqueo del iPhone solo afecta al sistema nativo de llamadas y mensajes. Aplicaciones de terceros como WhatsApp, Telegram o similares tienen sus propios bloqueos internos, y si quieres que esa persona no pueda contactarte por ahí, tendrás que bloquearla también dentro de cada app.

Cómo ver la lista de números bloqueados en iPhone

Si alguna vez has bloqueado números “a lo loco” y ahora quieres revisar qué tienes ahí dentro, puedes consultar fácilmente la lista de contactos bloqueados desde varios apartados de Ajustes. Todos muestran la misma información.

La ruta más clara en las versiones recientes de iOS pasa por usar el apartado de privacidad, donde se centraliza la gestión de contactos bloqueados:

Abre la app Ajustes en tu iPhone.

en tu iPhone. Entra en Privacidad y seguridad .

. Toca en Contactos bloqueados.

En esa pantalla verás un listado de todos los números de teléfono, contactos y direcciones de correo electrónico que tienes bloqueados actualmente. Desde ahí podrás añadir nuevos, desbloquear algunos o simplemente comprobar quién está vetado.

Otra forma de llegar a esta misma lista es desde las propias secciones de comunicación. Teléfono, Mensajes, FaceTime y Correo tienen accesos directos a esa lista compartida:

Entra en Ajustes > Teléfono > Contactos bloqueados .

> > . O ve a Ajustes > Mensajes > Contactos bloqueados .

> > . O abre Ajustes > FaceTime > Contactos bloqueados .

> > . En Mail, aparece como Bloqueados (en Ajustes > Correo > Bloqueados).

Da igual por dónde entres: la lista que ves siempre es la misma. Lo único que cambia es el camino que has seguido dentro de Ajustes para llegar hasta ella.

Cómo bloquear un número o contacto en iPhone

Para cortar de raíz llamadas y mensajes indeseados, iOS te da varias vías para bloquear un número: desde la configuración general y también directamente desde el historial de llamadas o la conversación en Mensajes.

Bloquear un contacto desde Ajustes

Si ya tienes el número guardado en tu agenda, la manera más ordenada de bloquearlo es usando la lista de Contactos bloqueados:

Abre Ajustes en tu iPhone. Toca en Privacidad y seguridad. Entra en Contactos bloqueados. Pulsa en Añadir contacto bloqueado (o Agregar contacto bloqueado, según el idioma de tu sistema). Selecciona el contacto que quieres bloquear de tu lista. Confirma tocando en Bloquear contacto.

En cuanto lo hagas, ese contacto dejará de poder llamarte, enviarte SMS o iMessage, iniciar llamadas de FaceTime y, si también tenías guardado su correo, sus emails irán al contenedor configurado para bloqueados (normalmente, la papelera).

Bloquear desde el historial de llamadas recientes

Cuando alguien pesado te llama varias veces seguidas, lo más cómodo es bloquear directamente desde la app Teléfono, sin pasar por Ajustes:

En la pantalla de inicio, abre la app Teléfono .

. Ve a la pestaña de Recientes (Calls).

(Calls). Localiza el número o contacto que quieras bloquear.

Pulsa el icono de información (el círculo con una “i”) junto a esa llamada.

(el círculo con una “i”) junto a esa llamada. Desplázate hacia abajo y toca Bloquear este contacto (o Block Contact).

(o Block Contact). Confirma de nuevo en Bloquear contacto.

A partir de ese momento, sus llamadas dejarán de sonarte como cualquier otra. Dependiendo de tu operador, podrán irse al buzón de voz, pero no te enterarás mediante un aviso normal en pantalla.

Bloquear desde un mensaje o conversación

Si el problema viene por mensajes de texto insistentes o spam, puedes bloquear directamente desde la app Mensajes:

Abre la app Mensajes en tu iPhone.

en tu iPhone. Entra en la conversación con el número que quieras bloquear.

Toca el nombre o número en la parte superior de la pantalla.

Elige Información y baja hasta encontrar Bloquear este contacto .

y baja hasta encontrar . Confirma pulsando en Bloquear contacto.

En el caso de los remitentes desconocidos en iMessage, también puedes usar la función de informar de mensaje no deseado, de la que hablaremos más adelante, que no bloquea por sí sola, pero ayuda a Apple y a tu operador a identificar spam.

Qué ocurre cuando bloqueas un número en el iPhone

En el momento en que añades un número a la lista de bloqueados, las llamadas entrantes desde esa línea se silencian automáticamente. En muchos países y con la mayoría de operadores, la llamada se desvía al buzón de voz, pero tú no recibes un aviso como si fuera una llamada normal perdida.

Si la persona bloqueada decide dejar un mensaje en tu buzón, el sistema lo almacena en una sección específica de mensajes de voz bloqueados. No se mezcla con el resto de mensajes de voz “normales”, y es fácil pasarlo por alto si no sabes dónde mirar.

En cuanto a los mensajes, ni los SMS ni los iMessage de números bloqueados se muestran en tu bandeja. El iPhone los descarta internamente y tú no puedes consultarlos. Para el remitente, puede aparecer el estado de “entregado” en algunos casos, pero tú no ves nada, ni sonidos, ni globos de notificación.

En el correo electrónico, cuando bloqueas una dirección desde Mail, los mensajes entran directamente en la carpeta de Basura o Papelera, según la configuración. El remitente no recibe ninguna advertencia, simplemente sus correos no aparecen en tu bandeja de entrada.

También es importante saber que el bloqueo no se aplica automáticamente a apps de terceros. Si esa persona intenta llamarte por WhatsApp, Telegram, Signal o redes sociales, seguirá pudiendo hacerlo hasta que la bloquees dentro de cada plataforma.

Cómo ver y gestionar los mensajes de voz de números bloqueados

Un detalle que mucha gente desconoce es que, aunque bloquees un número, en muchos casos puede seguir dejando mensajes de voz. Esos mensajes no aparecen en la bandeja habitual, sino en una sección separada dedicada a los bloqueados.

Según el operador y el país, el funcionamiento del buzón de voz con números bloqueados puede cambiar. En pruebas realizadas con compañías como Verizon y T‑Mobile en Estados Unidos, es posible acceder sin problemas a la lista de llamadas y mensajes de voz bloqueados. Sin embargo, algunos usuarios de otras operadoras, como US Cellular, han reportado que esta función no está disponible.

En los iPhone donde esta función está habilitada, los mensajes de voz de números bloqueados se almacenan en una carpeta específica dentro del buzón de voz. Desde ahí, se pueden reproducir como cualquier otro mensaje de voz, gestionarlos o eliminarlos.

Estos mensajes se conservan en el dispositivo hasta que los borres manualmente o hasta que se llene la capacidad del buzón de voz. Cuando el buzón alcanza su límite, dejas de recibir nuevos mensajes de voz de cualquier remitente, incluidos los bloqueados, así que conviene revisar de vez en cuando para no quedarte sin espacio.

Si quieres mantener algunos de estos mensajes por si necesitas demostrar algo (por ejemplo, ante tu operador o ante las autoridades), puedes guardarlos como archivo de audio usando la función de compartir del iPhone y almacenarlos en Archivos, Notas, correo u otros servicios. El remitente no verá ni sabrá nada de esto: no se notifica si escuchas o guardas el mensaje.

Cuando recibas mensajes de voz amenazantes o spam muy insistente desde un número bloqueado, es recomendable conservar al menos un mensaje de ejemplo y contactar tanto con tu operador como, si procede, con las autoridades competentes de tu país para que puedan tomar medidas.

¿Se pueden evitar por completo los mensajes de voz de números bloqueados?

La pregunta lógica es: si bloqueo a alguien, por qué sigue pudiendo dejar mensajes de voz? Esa parte depende en gran medida de cómo tu operador gestiona el desvío de llamadas y el buzón de voz.

En algunas compañías, existen servicios específicos para que los números bloqueados no puedan dejar mensajes de voz en absoluto. Operadores como Verizon ofrecen funciones avanzadas de bloqueo que van un paso más allá, pero no todas las telecos del mundo disponen de algo parecido.

Si tu operador no ofrece ninguna opción adicional y estás harto de que el buzón de voz se llene de spam, tienes varias alternativas:

Llenar intencionadamente el buzón de voz , de forma que no quepa nada más. Cuando la bandeja está a tope, nadie (tampoco los bloqueados) puede dejar nuevos mensajes.

, de forma que no quepa nada más. Cuando la bandeja está a tope, nadie (tampoco los bloqueados) puede dejar nuevos mensajes. Usar un servicio como Google Voice como número principal para llamadas, que tiene sus propios filtros y opciones avanzadas de bloqueo de mensajes de voz.

como número principal para llamadas, que tiene sus propios filtros y opciones avanzadas de bloqueo de mensajes de voz. Hablar con tu operador para preguntar por servicios adicionales de bloqueo avanzado o listas negras a nivel de red.

En cualquier caso, el comportamiento exacto del buzón de voz con números bloqueados es algo que define tu operadora, no Apple, así que si tienes dudas concretas sobre lo que ocurre en tu país, lo ideal es que te pongas en contacto con su servicio de atención al cliente.

Mensajes de texto de números bloqueados: qué puedes y qué no puedes ver

A diferencia de lo que pasa con el buzón de voz, los mensajes de texto de números bloqueados no se guardan en ninguna carpeta accesible. Ni los SMS ni los iMessage de un contacto bloqueado se pueden consultar después.

Cuando bloqueas un número, los mensajes que esa persona envíe dejan de llegar a la app Mensajes. El sistema los descarta internamente y no hay una bandeja oculta ni un apartado secreto en el que poder revisarlos más tarde.

Aunque para el remitente pueda aparecer la confirmación de “entregado” en algunos casos, el iPhone no te mostrará notificaciones ni globos, ni guardará esos mensajes en ningún sitio. La idea del bloqueo es precisamente que dejes de ver por completo el contenido de esa persona.

Incluso aunque en un momento dado decidas desbloquear a un contacto, los mensajes que te envió mientras estaba bloqueado no se restauran ni aparecen de golpe. Esos mensajes se han perdido desde tu lado y no hay opción de recuperarlos desde el dispositivo.

Si sospechas que alguien te ha enviado algo importante estando bloqueado (por ejemplo, por un malentendido y luego os reconciliáis), la única manera de recuperar esa información es pedirle directamente que te reenvíe el mensaje una vez que lo hayas desbloqueado. No hay otro atajo técnico dentro de iOS.

Informar de mensajes no deseados (spam) en Mensajes

Además del bloqueo como tal, Apple permite informar de mensajes no deseados en iMessage y, según el país y la operadora, también en SMS, MMS o RCS. Esto no bloquea automáticamente al remitente, pero ayuda a entrenar los sistemas contra el spam.

Si recibes un mensaje de un remitente desconocido que no forma parte de tus contactos, puede que veas un enlace “Mensaje no deseado” debajo del propio mensaje. Esta opción suele aparecer cuando el sistema detecta que el remitente no está en tu agenda o que el contenido puede ser sospechoso.

Hay dos escenarios habituales para reportar:

Si no has abierto el mensaje : desliza hacia la izquierda sobre la conversación en la lista de Mensajes, toca en más opciones y luego elige Eliminar e informar .

: desliza hacia la izquierda sobre la conversación en la lista de Mensajes, toca en más opciones y luego elige . Si ya has abierto el mensaje: en la parte inferior verás el enlace «Mensaje no deseado»; tócala y después selecciona Eliminar e informar.

Al hacerlo con un iMessage, el contenido del mensaje y la información del remitente se envía a Apple para análisis y el mensaje se borra definitivamente de tu iPhone. En el caso de SMS, MMS o RCS, los datos de spam pueden compartirse con tu operador y sus empresas asociadas para mejorar los filtros.

Si accidentalmente has marcado como no deseado un mensaje que no lo era y lo has eliminado, iOS incluye una función para recuperar mensajes borrados recientemente desde la propia app Mensajes, durante un tiempo limitado. Conviene revisarla si te has equivocado al informar.

Ten en cuenta que informar de un mensaje como no deseado no bloquea por sí mismo al remitente. Para dejar de recibir absolutamente nada de ese número, tendrás que bloquearlo siguiendo los métodos explicados antes o activar opciones de filtrado complementarias.

Filtrar mensajes de remitentes desconocidos

Si lo que quieres no es tanto bloquear personas concretas como separar lo que venga de desconocidos, iOS ofrece una opción de filtrado muy útil: los mensajes de números que no están en tu agenda pueden ir a una bandeja distinta.

Al activar esta función, los mensajes entrantes de números que no figuran en tus contactos se clasifican automáticamente en una sección de “Remitentes desconocidos” dentro de la app Mensajes. No se mezclan con las conversaciones de amigos, familia o trabajo.

Este filtrado te permite revisar de vez en cuando lo que viene de fuera de tu agenda sin que te esté interrumpiendo continuamente. Un código de verificación de un servicio, por ejemplo, seguirá entrando, pero no se verá mezclado con tus chats habituales.

Además, algunos filtros de operadoras y de Apple pueden usar también esta clasificación para identificar mejor posibles campañas de spam masivo y mejorar sus herramientas de detección.

En el caso de que la opción de informar de mensajes no deseados (sobre todo SMS, MMS o RCS) no aparezca en tu iPhone, Apple recomienda contactar con tu operador móvil para comprobar qué funciones de bloqueo y reporte están activas en tu línea.

Silenciar y gestionar llamadas de números desconocidos y no deseados

Más allá del bloqueo directo, el iPhone incluye opciones específicas para controlar las llamadas de números desconocidos o que el operador identifica como spam. Con estas funciones, muchas llamadas molestas ni siquiera llegan a sonar.

En versiones recientes, dentro de los ajustes de apps, puedes encontrar un apartado para Teléfono con opciones de filtrado. Desde ahí se gestionan dos tipos de llamadas potencialmente molestas:

Números desconocidos : las llamadas de números que no tienes guardados se silencian, se retiran de la lista de “Recientes” principal y se envían a una sección específica, como “Números desconocidos”.

: las llamadas de números que no tienes guardados se silencian, se retiran de la lista de “Recientes” principal y se envían a una sección específica, como “Números desconocidos”. No deseadas o fraudulentas: llamadas que el operador identifica como spam o intentos de fraude se silencian, se mandan directamente al buzón de voz y se agrupan en una lista de “No deseadas”.

Gracias a esto, el ruido de llamadas comerciales o fraudulentas se reduce muchísimo, porque no tienes que estar colgando manualmente cada vez que alguien insiste. Siguen quedando registradas en secciones de la app Teléfono, pero no interrumpen tu día a día.

Si algún número que te interesa ha sido tratado como desconocido por error, puedes marcarlo como conocido para que no vuelva a filtrarse:

Abre la app Teléfono .

. Ve a la lista de Números desconocidos .

. Toca en Marcar como conocido junto a la llamada correspondiente.

junto a la llamada correspondiente. Confirma de nuevo en Marcar como conocido.

Si más adelante quieres revertirlo, puedes volver a marcar un número como desconocido entrando en la lista de contactos, tocando dos veces en Contactos, entrando en “Otros conocidos”, eligiendo el número y usando la opción Marcar como desconocido al final de la ficha.

Recuerda también que El modo No molestar (o los modos de Concentración) puede ayudarte con las llamadas anónimas: puedes configurarlo para permitir solo llamadas de tus contactos y así, aunque no sea un bloqueo al uso, las llamadas de números sin identidad o desconocidos prácticamente no te molestarán.

Cómo desbloquear números y contactos en iPhone

En algún momento puedes arrepentirte de haber bloqueado a alguien, o darte cuenta de que has añadido un número por error. Desbloquear contactos en iPhone es tan sencillo como el proceso inverso, y puedes hacerlo tanto desde Ajustes como desde la propia ficha de contacto.

Desbloquear desde la lista de Contactos bloqueados

La forma más clara de revisar y corregir bloqueos pasa por usar el listado central de Contactos bloqueados dentro de Ajustes:

Abre la app Ajustes en tu iPhone. Toca en Privacidad y seguridad. Entra en Contactos bloqueados. Pulsa en Editar en la esquina superior. Toca el icono de eliminar (o el botón rojo de menos) junto al contacto que quieras desbloquear. Confirma pulsando en Desbloquear.

Si lo que tienes bloqueados son números desconocidos que iOS ha agrupado en ese apartado, puedes encontrar también una sección de “contactos desconocidos” dentro de la misma pantalla y usar igualmente la opción Editar para ir liberándolos uno a uno.

Cuando termines de hacer cambios, asegúrate de pulsar en Aceptar o Listo (Done) para que se guarde todo. Desde ese momento, las llamadas, mensajes y correos de ese contacto volverán a entrar como antes del bloqueo.

Desbloquear desde la ficha del contacto o desde Recientes

Si prefieres un acceso más directo, también puedes desbloquear a alguien desde su propia ficha en la app Teléfono o Contactos:

Abre la ficha del contacto bloqueado (desde Contactos o desde una llamada reciente registrada antes de bloquearlo).

Baja hasta ver la opción Desbloquear este contacto (Unblock Caller).

(Unblock Caller). Tócala y el contacto quedará eliminado automáticamente de la lista de bloqueados.

En el momento en que lo desbloqueas, las nuevas llamadas y mensajes se comportan como si nunca hubiera estado bloqueado. Sin embargo, como ya se ha comentado, no se recuperan los mensajes de texto que te envió mientras estaba bloqueado.

Bloqueos en iPhone frente a apps de terceros

Es importante no mezclar conceptos: bloquear un número de teléfono en el iPhone afecta a las comunicaciones nativas (llamadas, SMS, iMessage, FaceTime y app de Correo), pero no a las apps de mensajería externas.

Si no quieres que un número te pueda escribir o llamar por WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook o cualquier otra plataforma, tendrás que ir app por app y usar sus propias opciones de bloqueo. Cada servicio gestiona sus listas de bloqueados y sus notificaciones por separado. Si te interesa, también hay guías para evitar spam en WhatsApp.

El hecho de que una persona esté bloqueada en iOS no impide que siga viendo tu perfil en redes sociales ni que te escriba por mensajería instantánea, a menos que también la bloquees en esas aplicaciones. Es una capa de protección más que debes complementar según tus necesidades.

En resumen práctico, piensa en el bloqueo del iPhone como el filtro para llamadas, SMS, iMessage, FaceTime y Mail, y considera todos los demás canales (WhatsApp, redes, etc.) como mundos aparte donde debes configurar el bloqueo de forma individual.

Con todas estas opciones —bloqueo de contactos, filtrado de remitentes desconocidos, reporte de spam, gestión del buzón de voz bloqueado y las herramientas de tu operador— tienes en tu mano un control bastante fino sobre quién puede contactar contigo y cómo. Entendiendo bien cómo se combinan estas funciones, es mucho más fácil mantener a raya el spam, las llamadas comerciales intrusivas y las personas con las que, sencillamente, ya no quieres hablar.