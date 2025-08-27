La app Recordatorios de iPhone es una nativa imprescindible para organizar tareas, crear avisos con fecha, localizarte para recordarte algo cuando llegas o te vas, y hasta integrarse con Siri, Calendario y Mensajes. Con el paso de las versiones, Apple ha pulido la experiencia y sumado funciones que la convierten en una herramienta muy potente sin depender de apps de terceros.

En esta guía encontrarás todo lo necesario para dominar Recordatorios: desde la configuración previa y la creación de tareas, hasta recuperar elementos borrados, crear subtareas, usar etiquetas y listas inteligentes, trabajar con plantillas, activar avisos al enviar un mensaje y aprovechar su integración con Calendario en iOS 18. Además, verás cómo sincronizarlo todo con iCloud para tener tus recordatorios al día en iPhone, iPad, Mac e incluso Apple Watch. Vamos allá con cómo gestionar recordatorios en tu iPhone.

Antes de empezar

Activa iCloud para que tus recordatorios estén siempre al día en todos tus dispositivos. En el iPhone entra en Ajustes, toca tu nombre, luego iCloud y activa Recordatorios. Si ves la sección Apps que usan iCloud, toca Mostrar todo, localiza Recordatorios y enciende el interruptor. Con la misma cuenta de Apple iniciada, verás las listas y tareas en el resto de dispositivos sin hacer nada más.

Si vienes de una versión antigua, quizá te aparezca el aviso para actualizar los recordatorios de iCloud tras pasar a iOS 13 o posterior y a iPadOS. Completa ese paso para usar todas las funciones actuales de la app y evitar incompatibilidades entre dispositivos.

Para poder recibir avisos según tu ubicación, activa la Localización. Ve a Ajustes, Privacidad y seguridad, Localización y asegúrate de que está activada, y que Recordatorios cuenta con permiso de acceso. Sin esto, los recordatorios basados en lugar no funcionarán.

Crear un recordatorio

Crear una tarea básica es cuestión de segundos. Abre la app Recordatorios, toca el botón + Nuevo recordatorio y escribe el texto. Puedes dejarlo así o personalizarlo con fecha, lugar, etiqueta, indicador, adjuntos y otros detalles.

Ubicación: toca el botón Ubicación para crear un aviso que se active cuando llegues a un sitio o cuando te vayas. Puedes elegir entre sugerencias habituales o pulsar Personalizar para seleccionar una dirección, escoger la condición de llegada o salida y ajustar el perímetro geográfico. Asegúrate de tener la Localización activa en Ajustes.

Etiquetas: con el botón Etiqueta puedes añadir palabras clave que luego sirven para filtrar y agrupar tareas. Si te resulta cómodo, también puedes escribir la palabra precedida del símbolo de la almohadilla mientras redactas el recordatorio para crear o aplicar etiquetas de forma rápida.

Indicador: si marcas el recordatorio con indicador, lo destacarás como importante y aparecerá en la lista inteligente de tareas señaladas con bandera. Útil para lo urgente o crítico.

Fotos y adjuntos: desde el botón Fotos puedes tomar una imagen al vuelo, elegir una de la fototeca o escanear un documento. Así, cada tarea puede llevar contexto adicional, como un albarán, una captura de pantalla o una nota manuscrita.

Editar detalles: toca Editar detalles para afinar al máximo. Aquí podrás añadir notas, una URL, establecer la prioridad, cambiar la lista del recordatorio, ajustar la repetición, también cómo cambiar los sonidos y vibraciones, entre otras opciones. Es el panel más completo para personalizar cada tarea.

Editar un recordatorio y ampliar información

Modificar un recordatorio es tan fácil como tocarlo y entrar en Editar detalles. Desde ahí cambias título, notas, fecha, hora, ubicación, prioridad, indicador o etiqueta. Si decides que esa tarea encaja mejor en otra lista, selecciónala en el campo Lista para moverla sin perder nada.

Adjunta más contenido cuando lo necesites: además de fotografías, puedes escanear documentos y añadir enlaces a sitios web o apps. Esto te permite, por ejemplo, guardar el enlace de una compra pendiente o el mapa de una ubicación directamente dentro del recordatorio.

Ver y recuperar recordatorios eliminados recientemente

Si borras por error, tienes una ventana de 30 días para recuperar. La app conserva durante ese periodo lo que hayas eliminado en la sección Eliminados recientemente. Pasado ese tiempo, se eliminarán de forma permanente.

Abre la app Recordatorios y ve al final de la vista de listas para entrar en Eliminados recientemente. Toca el botón Más y después Seleccionar recordatorios. Elige los recordatorios que quieras recuperar. Toca Mover o Trasladar y selecciona la lista de destino. Confirma con Mover o Trasladar para restaurarlos.

Crear un recordatorio en la app Calendario

Con iOS 18, los recordatorios programados conviven con tus eventos en Calendario. Puedes verlos activando Recordatorios programados desde el botón Calendarios, y también crear tareas sin salir de la app.

En Calendario, toca el botón + en la parte superior. Elige Recordatorio como tipo de elemento. Escribe el título y define los detalles: fecha, hora y, si lo necesitas, opciones como repetir o la lista a la que pertenecerá. Toca Agregar para que aparezca en tu calendario y en Recordatorios.

Recibir un recordatorio al enviar un mensaje

Activa los avisos contextuales vinculados a una conversación. Es muy útil para acordarte de algo justo cuando hablas con una persona concreta en Mensajes.

Abre el recordatorio y entra en Editar detalles. Activa la opción Al enviar un mensaje. Toca Seleccionar persona y elige un contacto de tu agenda.

La próxima vez que hables con ese contacto en Mensajes, verás un aviso de Recordatorios en el momento oportuno, sin tener que recordar manualmente la tarea.

Crear subtareas

Cada recordatorio puede desglosarse en subtareas para dividir un objetivo grande en pasos más pequeños, como una lista de equipaje o los puntos de una preparación importante.

Arrastrar para anidar : mantén pulsado un recordatorio y arrástralo encima de otro; pasará a ser una subtarea del segundo.

: mantén pulsado un recordatorio y arrástralo encima de otro; pasará a ser una subtarea del segundo. Sangría desde gestos : desliza a la derecha sobre un recordatorio y toca Sangría derecha para convertirlo en subtarea del que está encima. Para deshacerlo, vuelve a deslizar a la derecha en la subtarea y elige Sangría izquierda.

: desliza a la derecha sobre un recordatorio y toca Sangría derecha para convertirlo en subtarea del que está encima. Para deshacerlo, vuelve a deslizar a la derecha en la subtarea y elige Sangría izquierda. Desde Editar detalles : toca el recordatorio, entra en Editar detalles, ve a Subtareas y pulsa Agregar recordatorio para ir añadiendo todos los pasos que necesites.

: toca el recordatorio, entra en Editar detalles, ve a Subtareas y pulsa Agregar recordatorio para ir añadiendo todos los pasos que necesites. Requisito de iCloud: si no ves la opción de subtareas, asegúrate de usar Recordatorios con iCloud activado.

Completar un recordatorio y otras acciones rápidas

Marca una tarea como completada tocando el círculo vacío a su izquierda. Para ver lo que ya terminaste, toca el botón Más y activa Mostrar terminados en la lista o en las listas inteligentes compatibles.

Eliminar sin completar: desliza hacia la izquierda en un recordatorio y toca Eliminar. Si te aparece el aviso en la pantalla de bloqueo, puedes deslizar a la izquierda, tocar Ver y, desde ahí, marcar como Terminado o completado al instante.

Añadir un recordatorio con Siri

Pídeselo a Siri en tu iPhone o Apple Watch y se creará el recordatorio con fecha, hora o ubicación si lo indicas en la frase. Además, aprovecha las sugerencias de Siri para agilizar la creación. Algunos ejemplos útiles: recuérdame alimentar al perro todos los días a las 7:30, recuérdame revisar el correo cuando llegue a casa, recuérdame pasar por el supermercado al salir de aquí o recuérdame llamar a una persona mañana a media tarde.

Mejora los avisos por ubicación añadiendo tus direcciones a tu tarjeta de contacto. En Contactos, entra en Mi tarjeta, toca Editar e introduce tu domicilio y dirección del trabajo. Así Siri entenderá al instante qué significa casa o trabajo en tus peticiones.

Añadir un recordatorio desde otra app

Usa el menú Compartir para llevarte contexto a Recordatorios. Desde Safari, Mapas o casi cualquier app con compartir, toca el icono de Recordatorios para crear una tarea con el enlace o ubicación adjunta. Es perfecto para volver exactamente al punto donde lo dejaste.

Crear y personalizar listas

Usa listas para separar ámbitos como trabajo, estudios o compras. Para crear una nueva, abre Recordatorios y toca Añadir lista. Si te lo pide, elige la cuenta que usarás y ponle nombre.

Personaliza color e icono o añade un emoji para identificar la lista de un vistazo. También puedes convertir una lista en lista inteligente si quieres que se llene de forma automática según filtros y etiquetas.

Edita la información de una lista desde el botón Más. Entra en Mostrar información de la lista para cambiar nombre, color, icono o activar la conversión a lista inteligente si encaja con tu flujo.

Agrupa listas relacionadas manteniendo pulsada una lista y arrastrándola sobre otra para crear un grupo con nombre propio. Es una forma estupenda de organizar, por ejemplo, todas tus listas del trabajo en un único contenedor.

Mover y reordenar recordatorios entre listas

Mueve una tarea a otra lista desde Editar detalles tocando Lista y seleccionando el nuevo destino; confirma con OK. También puedes arrastrar y soltar de manera directa.

Para arrastrar entre listas, mantén pulsado el recordatorio con un dedo, toca con otro el botón Listas para volver a la pantalla principal y suelta la tarea sobre la lista de destino. Si quieres mover varias, selecciona una manteniéndola pulsada y, con otro dedo, ve tocando las demás para agruparlas.

Reordena el contenido de una lista con arrastrar y soltar. Desplaza el recordatorio a la posición deseada entre otros dos. Si lo sueltas encima de otro ítem, se convertirá en una subtarea del mismo. Si ese recordatorio ya tenía subtareas, se moverán con él.

Usar plantillas de listas

En iOS y iPadOS 16 o posterior puedes guardar listas como plantillas para reutilizarlas en rutinas o procesos repetitivos. Así ahorras tiempo y mantienes consistencia.

Abre la lista que quieres usar como base y toca el botón Más. Elige Guardar como plantilla, ponle un nombre y confirma con Guardar.

Las plantillas son independientes de la lista original: los cambios que hagas más tarde en esa lista no afectarán a la plantilla. Puedes compartir plantillas con otras personas y descargar las que te compartan, siempre que uses versiones recientes del sistema.

Para editar o eliminar una plantilla, ve a Plantillas desde el botón Más, toca el botón de información en la plantilla y elige Editar plantilla o Eliminar plantilla. Confirma cuando termines. Para crear una lista a partir de una plantilla, entra en Plantillas, escoge la que quieras, pon un nombre a la nueva lista y toca Crear.

Si editas una plantilla compartida, quienes la recibieron tendrán que volver a descargarla para obtener tus cambios. Eliminar una plantilla no borra las listas creadas previamente a partir de ella.

Etiquetas para clasificar y filtrar

Las etiquetas te permiten organizar rápidamente usando palabras clave. Créalas desde el botón Etiqueta al crear o editar un recordatorio, o escribiendo la palabra con el símbolo de la almohadilla al redactar. Aparecerán sugerencias sobre el teclado si ya las has usado en Recordatorios o incluso en Notas.

Explora etiquetas desde el navegador de etiquetas al final de la vista de listas. Toca una o varias para ver al instante los recordatorios que las contienen. Si seleccionas más de una etiqueta, verás únicamente los ítems que cumplan todas a la vez.

Aplica etiquetas a varios recordatorios a la vez: abre una lista, toca el botón Más, elige Seleccionar recordatorios, marca los que quieras, toca Más acciones y después Añadir etiqueta. Selecciona las que correspondan y pulsa Aplicar.

Quita una etiqueta concreta de un recordatorio manteniendo pulsada la etiqueta y tocando el icono de eliminar. Si necesitas borrar o renombrar una etiqueta por completo, entra en el navegador de etiquetas, abre el menú Más de esa etiqueta y elige Eliminar etiqueta o Renombrar etiqueta.

Listas inteligentes: todo tu universo, a golpe de filtro

La pantalla principal muestra listas inteligentes integradas que agrupan automáticamente tus recordatorios: Hoy (vencen hoy y atrasados), Programado (con fecha límite), Marcado (con indicador) y Todo (todo el inventario, por listas). Puedes optar por mostrar los completados desde el botón Más en Programado, Marcados y Todo.

Crea tus propias listas inteligentes personalizadas para sumar automáticamente recordatorios según condiciones. Al añadir una lista, introduce un nombre, activa Convertir en lista inteligente y elige etiquetas y filtros.

Fecha : incluye recordatorios con vencimiento en un rango concreto, con intervalos absolutos o relativos como próxima semana o últimos dos meses.

: incluye recordatorios con vencimiento en un rango concreto, con intervalos absolutos o relativos como próxima semana o últimos dos meses. Hora : agrupa por franjas como mañana, tarde o noche.

: agrupa por franjas como mañana, tarde o noche. Ubicación : filtra por un lugar específico.

: filtra por un lugar específico. Indicador : reúne los que están marcados con bandera.

: reúne los que están marcados con bandera. Prioridad: limita por prioridad alta, media o baja.

Personaliza color e icono de la lista inteligente para identificarla en un vistazo y, si te interesa, convierte una lista normal en inteligente desde Mostrar información de la lista, al final de las opciones.

Sincronización y uso en varios dispositivos

Todo lo que hagas en iPhone se replica en iPad, Mac y Apple Watch cuando usas iCloud con la misma cuenta. Recibirás avisos en cualquiera de ellos, y los completados se marcarán al momento en el resto.

Si necesitas revisar la configuración, en iPhone entra en Ajustes, tu nombre, iCloud, Apps que usan iCloud, Mostrar todo y confirma que Recordatorios está activado. Repite la comprobación en el resto de dispositivos para garantizar la sincronización.

Más información útil

Si te aparece la opción de actualizar Recordatorios tras un cambio de sistema, acepta para aprovechar todas las funciones más recientes. Y recuerda que, si usas ubicaciones en tus avisos, la Localización debe estar activa con el permiso adecuado.

Con estas funciones dominarás la app Recordatorios de arriba abajo, desde crear notas rápidas hasta montar sistemas completos con etiquetas, listas inteligentes y plantillas, aprovechar la integración con Calendario y Mensajes, y recuperar lo que borres sin querer en los 30 días de cortesía. Es una herramienta muy capaz que, bien configurada con iCloud, se adapta a tu día a día en todos tus dispositivos.