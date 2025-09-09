Si tienes un iPad en casa, ya sea para ti o para tus peques, Tiempo de uso es esa herramienta que pone orden al día a día digital. Con ella puedes ver cuánto tiempo pasas con cada app, limitar lo que más distrae, y aplicar controles de contenido para que la experiencia sea segura y adecuada a cada edad. No hace falta instalar nada: viene integrada desde iOS 12 y sigue creciendo con cada actualización de iPadOS. Si necesitas ayuda, consulta cómo configurar el Tiempo de uso en tu iPhone.
En esta guía te explico, paso a paso y con todo detalle, cómo activar y dominar las opciones clave: límites de apps, tiempos de inactividad, apps siempre disponibles, restricciones de contenido y privacidad, compras y el filtro de la web, control de Siri y Game Center, además de la función Seguridad en las comunicaciones para proteger a menores. También verás cómo gestionarlo en remoto con En familia y qué hacer si olvidas el código de Tiempo de uso. Vamos a aprender a cómo gestionar “Tiempo de uso” en tu iPad.
Qué es Tiempo de uso en iPad y cómo te ayuda día a día
Tiempo de uso es el panel central desde el que monitorizas el uso del iPad y aplicas límites. Mide el tiempo total de pantalla y lo reparte por categorías (como Redes sociales, Productividad o Entretenimiento) y por aplicaciones concretas. Es perfecto tanto para familias como para quienes quieren concentrarse más y apagar distracciones en horas clave.
Al abrirlo, verás un resumen con el tiempo total y, si tocas en la gráfica, accederás a un desglose muy útil por app y por franjas horarias. Puedes alternar entre Hoy y Últimos 7 días para detectar tendencias, picos de uso y momentos en los que más te enganchas al iPad.
Además del tiempo de pantalla, el informe muestra cuántas veces has consultado el dispositivo (los famosos «pickups») y un análisis de notificaciones por app. Esto te ayuda a decidir qué servicios conviene silenciar o limitar. Consejo práctico: reducir notificaciones suele mejorar la autonomía de la batería y tu concentración.
Debajo del panel de uso encontrarás las secciones clave para gestionar el día a día: Límites de uso de apps, Tiempo de inactividad, Siempre permitido y Contenido y privacidad. Son los cuatro pilares que te permitirán equilibrar ocio, estudio, descanso y seguridad, sin complicarte la vida.
Requisitos, versiones y preparación
Compatibilidad básica: funciona en iPhone con iOS 12 o posterior, en iPad con iPadOS 12 o posterior y en Mac con macOS Catalina o posterior. Si vas a usarlo en varios dispositivos, actualiza todos a la versión más reciente antes de activar o cambiar ajustes para que la sincronización sea correcta.
Para empezar, abre Ajustes y entra en Tiempo de uso. Si no lo activaste durante la configuración inicial, puedes hacerlo ahora mismo. Activa también la opción Actividad de apps y sitios web para obtener un informe completo del uso en apps y navegación, muy útil para comprender hábitos y ajustar límites con cabeza.
Si vas a gestionar el iPad de un menor, tienes dos caminos. Puedes hacerlo directamente desde su dispositivo entrando en Ajustes > Tiempo de uso, o gestionar el iPad de un menor en remoto desde tu iPhone/iPad/Mac si tenéis configurado En familia (Ajustes > Familia > selecciona al menor > Tiempo de uso). En ambos casos, verás informes semanales y tendrás acceso a todas las restricciones.
Un paso esencial es crear un código de Tiempo de uso para bloquear la configuración y evitar cambios no deseados. En el iPad, ve a Ajustes > Tiempo de uso y toca Bloquear ajustes de Tiempo de uso para establecerlo; si gestionas a distancia, ve a Ajustes > Familia > elige al menor y toca también Bloquear ajustes de Tiempo de uso. El sistema te pedirá un código y te solicitará iniciar sesión con tu ID de Apple para poder recuperarlo si lo olvidas. En iOS/iPadOS 18.5, incluso puedes recibir notificaciones cuando el menor introduce el código, un plus de visibilidad para los padres.
Si el código del menor estaba desactivado, puedes restablecerlo desde la sección de Familia. Procura que el código de Tiempo de uso sea distinto del código de desbloqueo del iPad para evitar accesos accidentales. Y, por supuesto, memorízalo o guarda una pista segura ligada a tu ID de Apple.
Límites de uso, Tiempo de inactividad y apps siempre permitidas
Para frenar lo que más distrae, usa Límites de uso de apps. El dispositivo avisa cuando se acerca al tope y, al superarlo, la app queda bloqueada. Si gestionas el iPad de tu hijo, puede solicitar más tiempo y tú decides si lo concedes. Es sencillo:
- Ve a Tiempo de uso > Límites de uso de apps.
- Toca Añadir límite.
- Elige la app o la categoría a limitar.
- Define el tiempo máximo diario y los días a aplicar.
- Guarda los cambios.
Para crear un entorno de descanso sin distracciones, activa Tiempo de inactividad. Durante esa franja (por ejemplo, de 22:00 a 7:00), el iPad silencia notificaciones y bloquea las apps no esenciales. Puedes dejar disponibles algunas apps básicas para urgencias.
- Abre Tiempo de uso > Tiempo de inactividad.
- Activa la opción.
- Define la franja horaria y los días.
- Selecciona qué apps estarán disponibles en ese periodo.
El apartado Siempre permitido actúa como una “lista blanca” para llamadas, mapas o apps que quieras tener disponibles incluso con límites o en inactividad. Ajustarlo es tan fácil como marcar o desmarcar las apps esenciales para tu caso.
Si usas varios dispositivos con la misma cuenta, activa Compartir entre dispositivos para que el tiempo se una y los límites se apliquen de forma coherente en todos. Así evitarás trampas involuntarias (o muy voluntarias) saltando del iPad al iPhone.
Y, si tenéis configurado En familia, podrás revisar los informes, ajustar límites y aprobar solicitudes remotamente desde tu iPhone, iPad o Mac, incluso cuando el dispositivo del menor no esté en tus manos.
Contenido y privacidad: controla compras, apps, contenidos y web
La sección Contenido y privacidad es el centro de control parental para impedir contenido inadecuado, limitar compras y proteger la privacidad. Para activarla: Ajustes > Tiempo de uso > Restricciones de contenido y privacidad y, si se solicita, introduce el código de Tiempo de uso. En versiones recientes (desde iOS/iPadOS 16) puedes establecer restricciones por edad mientras configuras el dispositivo de un menor, lo que acelera mucho la puesta en marcha.
Para evitar gastos no deseados, entra en Compras en iTunes y App Store y pon en No permitir lo que no quieras habilitar. También puedes ajustar la opción de contraseña para compras adicionales (Solicitar siempre o No solicitar) y bloquear las compras dentro de apps. Esto te ahorrará más de un susto con juegos o suscripciones.
Si quieres ocultar funciones del sistema (por ejemplo, Mail) sin desinstalar nada, ve a Apps permitidas y desmarca lo que no deba aparecer. Siguen en el dispositivo, pero quedan fuera de la vista y del alcance del menor, lo que aporta una capa extra de protección.
En Restricciones de contenido puedes impedir la reproducción de música con contenido explícito, limitar películas y series por calificación, y restringir apps por edad. Ajusta “Contenido permitido en tiendas” a tu criterio para mantener la experiencia acorde a la madurez del usuario.
Para el acceso a Internet, entra en Contenido web y elige entre Acceso no restringido, Limitar el acceso a webs para adultos o Solo sitios web permitidos. Según la opción, podrás crear listas de sitios aprobados o bloqueados con total precisión. Esto aplica a Safari y también afecta a otras apps que cargan contenido web.
En el bloque de Siri puedes desactivar la búsqueda web y el lenguaje explícito, evitando resultados o respuestas inapropiadas del asistente; y también puedes bloquear Apple Intelligence si lo consideras necesario para el menor. Es un ajuste pequeño, pero muy conveniente para dispositivos de peques.
¿Tu familia usa juegos con amigos? En Game Center puedes limitar partidas multijugador, la opción de añadir o conectar con amigos, jugar con personas cercanas, enviar y recibir mensajes privados, grabar pantalla y audio, y cambiar la privacidad del perfil, avatar o alias. Un control fino para que la experiencia de juego sea divertida y segura.
Por último, en Privacidad y “Permitir cambios” decide qué ajustes pueden modificarse: servicios de localización, contactos, calendarios, fotos, reconocimiento de voz, cambios de código, de cuenta, datos móviles o incluso la reducción de sonidos fuertes. Deja a salvo lo crítico y concede flexibilidad solo donde proceda.
Seguridad en las comunicaciones y gestión avanzada del día a día
Con Seguridad en las comunicaciones puedes hacer que el iPad de un menor detecte desnudos en fotos y vídeos antes de compartirlos por Mensajes, AirDrop, pósteres de contacto y mensajes de vídeo en FaceTime; también funciona cuando se seleccionan imágenes para compartir en algunas apps de terceros. Si el sistema detecta un intento de enviar contenido sensible, muestra un aviso, ofrece opciones para mantenerse a salvo y proporciona recursos de ayuda. Todo el análisis se hace en el dispositivo; Apple no recibe ninguna indicación ni accede a las fotos o vídeos.
Para activarlo en el iPad del menor: Ajustes > Tiempo de uso > elige el nombre del miembro de la familia > Seguridad en las comunicaciones > activa la opción. Puede que debas introducir el código de Tiempo de uso. Es una función discreta, pensada para alertar y acompañar, evitando situaciones de riesgo sin vulnerar la privacidad.
Además de los límites y filtros, recuerda activar Actividad de apps y sitios web (Ajustes > Tiempo de uso > Actividad de apps y sitios web > Activar). Este informe te muestra cómo usáis los dispositivos, apps y webs, y te ayuda a ajustar mejor los controles parentales y los horarios de uso.
Con En familia puedes revisar y ajustar todo desde cualquiera de tus dispositivos. ¿Dudas si siguen con vídeos a la hora de cenar? Abre Tiempo de uso en tu iPhone o Mac y tendrás la foto al instante, con la posibilidad de conceder más tiempo, cambiar un límite o activar la inactividad sobre la marcha.
Consejos prácticos: usa un código de Tiempo de uso diferente al de desbloqueo del iPad; reduce notificaciones de las apps que más interrumpen para ganar concentración y batería; y revisa el informe semanal para adaptar límites a lo que realmente ocurre (verás picos por días y horas, y apps que piden mano dura).
¿Problemas frecuentes? Si no se sincronizan los límites entre dispositivos, asegúrate de que todos están actualizados y, en el caso de adultos, que utilizan la misma cuenta de Apple con “Compartir entre dispositivos” activo. En menores, revisa que el grupo de En familia está bien configurado. Si olvidas el código, puedes recuperarlo con el ID de Apple que definiste al crear el código de Tiempo de uso.
Dominar Tiempo de uso es cuestión de minutos: activas los informes, creas tu código, marcas un par de límites y defines horarios tranquilos. En poco tiempo notarás menos interrupciones, compras bajo control, contenido ajustado a la edad y una experiencia más sana en el iPad, tanto para los peques como para ti cuando toca concentrarse de verdad.