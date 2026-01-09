¿Cómo grabar audio de alta calidad con el iPhone para vídeos y podcasts? Si tienes un iPhone en el bolsillo, ya llevas encima una grabadora de audio muy potente para vídeos y podcasts, aunque probablemente no estés exprimiendo todo su potencial. Con unos cuantos ajustes, algo de equipo extra opcional y las apps adecuadas, puedes conseguir resultados que se acercan mucho a un estudio sin salir de casa.
A lo largo de esta guía vamos a ver, paso a paso, cómo aprovechar el iPhone para lograr audio de alta calidad tanto en grabaciones de vídeo como en podcasts: desde los modos de sonido de la cámara, la captura local en videollamadas y la app Notas de Voz, hasta aplicaciones avanzadas, micrófonos externos, flujos de trabajo de podcasting y herramientas de posproducción y transcripción con IA.
Modos de grabación de audio en la cámara del iPhone
Cuando grabas vídeo con la app Cámara, tu iPhone te permite elegir entre Audio espacial, Estéreo o Mono según el modelo. Esto influye directamente en cómo se percibe el sonido al reproducirlo en auriculares o dispositivos compatibles.
En los modelos de iPhone 16 y posteriores puedes activar el audio espacial para tus vídeos. Esta opción crea una escena sonora envolvente, más realista y tridimensional, que se aprovecha especialmente con AirPods y otros dispositivos compatibles. Además, Apple permite retocar este sonido espacial desde la app Fotos mediante la función “Mezcla de audio”.
En Ajustes > Cámara > “Grabar sonido” podrás seleccionar el modo:
- Audio espacial: pensado para una reproducción inmersiva, dando sensación de procedencia del sonido desde distintas direcciones.
- Estéreo: separa el audio en canal izquierdo y derecho, ideal para entrevistas a dos bandas o escenas con movimiento lateral.
- Mono: el mismo audio suena por ambos oídos; útil cuando quieres máxima compatibilidad y un sonido centrado, sin juego estéreo.
En iPhone anteriores al 16, lo habitual es que el sonido del vídeo se grabe en estéreo por defecto, aunque también puedes limitarte al modo mono si lo prefieres o si trabajas con aplicaciones que lo gestionan mejor.
Además, con algunos modelos de AirPods y AirPods Pro compatibles puedes usar los AirPods como micrófono al grabar vídeo. Esto te permite acercar la fuente de audio (tu voz) al micrófono, reduciendo ruido ambiente y mejorando mucho la claridad cuando estás grabando vlogs, entrevistas o clips rápidos para redes sociales.
Captura local de audio en videollamadas con iPhone
Si haces entrevistas o podcasts a distancia usando videoconferencias, la captura local en el iPhone es una opción muy potente: el teléfono graba el audio y el vídeo directamente en el dispositivo, con mucha más calidad que la pista comprimida que viaja por internet.
Hay un matiz importante: durante la captura local el sistema no aplica modos de micrófono como “Aislamiento de voz”. El objetivo es preservar la señal lo más “pura” posible. Si luego quieres filtrar ruido o reforzar la voz, tendrás que hacerlo en la fase de edición con apps como Logic Pro, Final Cut Pro u otras herramientas de posproducción.
Por defecto, la captura local graba audio y vídeo al mismo tiempo. Si alguna otra app está usando la cámara del iPhone, solo se conservará el audio. Y si te interesa registrar exclusivamente el sonido (por ejemplo, para un podcast sin imagen), puedes activar el modo “Solo audio” en el Centro de control antes de iniciar la grabación.
El flujo básico para usar la captura local durante una videollamada en iPhone es el siguiente:
- Abre la app de videoconferencias con la que vayas a hacer la sesión (por ejemplo, Zoom, Teams, FaceTime u otra).
- Despliega el Centro de control en tu iPhone.
- Mantén pulsado el botón de grabación de pantalla hasta ver las opciones avanzadas.
- Toca en “Iniciar grabación” y, si lo deseas, selecciona la opción “Solo audio” para evitar capturar el vídeo.
En los iPhone con Dynamic Island, verás ahí el icono de grabación activo mientras dure la captura local, lo que resulta muy útil para asegurarte de que todo está en marcha sin cubrir media pantalla.
Al terminar la llamada, el archivo se guarda automáticamente en la carpeta Descargas de la app Archivos, salvo que hayas indicado otra ubicación predeterminada. Desde ahí puedes compartir el archivo con el resto de participantes, subirlo a una nube o extraer el audio de un vídeo e importarlo a tu editor preferido para sincronizarlo con otras pistas de audio/vídeo y rematar la mezcla.
Usar el iPhone como grabadora de voz avanzada
Más allá del vídeo y las videollamadas, el iPhone se comporta muy bien como grabadora de bolsillo para notas personales, ideas musicales, entrevistas, clases, conferencias o, directamente, podcasts.
La app Notas de Voz viene preinstalada en todos los iPhone y sirve como base para grabaciones rápidas y fiables. Puedes usar el micrófono integrado, unos auriculares manos libres o un micrófono externo compatible (Lightning, USB-C o vía interfaz de audio).
Si activas Notas de Voz en iCloud desde Ajustes, todas las grabaciones se sincronizan automáticamente entre iPhone, iPad y Mac que compartan el mismo Apple ID. Esto va de lujo si prefieres editar y limpiar tus pistas más tarde en el ordenador sin tener que andar transfiriendo archivos a mano.
Funciones clave de Notas de Voz para mejorar tus grabaciones
La app ofrece varias herramientas que conviene conocer para sacar más partido al sonido:
Grabación básica
Para empezar, basta con abrir la app y pulsar el botón rojo. Puedes pausar y reanudar si necesitas hacer un descanso o reorganizar tus ideas. Al detener la grabación, el archivo se guarda y puedes renombrarlo para localizarlo fácilmente después.
Filtrado de ruido de fondo
En determinados modelos y versiones de iOS, Notas de Voz incluye opciones para suavizar el ruido ambiente y resaltar la voz. No es magia, pero ayuda a domar ventiladores, tráfico lejano u otros sonidos constantes que se cuelan en casi cualquier entorno doméstico.
Estéreo, mono y audio espacial en Notas de Voz
Cuando la grabación estéreo o el audio espacial están activados, la app utiliza los distintos micrófonos físicos del iPhone para registrar canales diferenciados. Si escuchas la pista con auriculares, percibirás cambios sutiles de posición y ambiente.
En los modelos de iPhone compatibles, las grabaciones hechas con el micrófono incorporado se guardan automáticamente en audio espacial. En modelos más antiguos, lo habitual es el mono, salvo que actives el estéreo en Ajustes. También tienes la opción de conectar un micrófono estéreo externo o una interfaz de audio con certificación “Made for iPhone” o “Works with iPhone” para ganar calidad y control (por ejemplo, modelos como el Shure MV88 USB-C para iPhone).
Herramientas avanzadas de edición
Una vez grabada la pista, Notas de Voz permite recortar, reemplazar fragmentos y reanudar sobre la misma toma. Esto es muy útil si estás grabando un episodio sencillo de podcast: puedes borrar errores, acortar silencios largos y pulir un poco el flujo sin salir del teléfono.
Grabación silenciosa y multitarea
Otra opción interesante es desactivar los sonidos de inicio y parada, de modo que el iPhone empiece y termine de grabar sin hacer ruidos que se cuelen en el propio audio. Además, puedes seguir usando otras apps mientras graba Notas de Voz, algo bastante práctico si estás leyendo un guion, consultando apuntes o mirando la escaleta de tu episodio.
Micrófonos externos e interfaces para iPhone
El micrófono integrado del iPhone rinde bastante bien, pero si aspiras a un sonido de podcast o vídeo verdaderamente profesional, un micro externo marca la diferencia. Dependiendo del uso, tienes varias opciones recomendables.
Micrófonos inalámbricos para entrevistas y vídeos
Sistemas como el RØDE Wireless ME o el Wireless GO II están pensados para creadores de contenido que graban con iPhone. El receptor se conecta al teléfono (por ejemplo, mediante el cable SC21 Lightning Accessory incluido en el caso del Wireless ME) y cada transmisor se engancha a la ropa del entrevistado. En otros escenarios, es habitual usar accesorios Bluetooth para monitorizar o reproducir audio desde el iPhone, consulta guías sobre cómo reproducir audio en accesorios Bluetooth desde tu iPhone.
En el Wireless ME, el propio receptor incluye un micrófono integrado, lo que permite grabar al sujeto frente a la cámara y al operador detrás a la vez. Puedes obtener archivos de vídeo separados para la postproducción o un único archivo combinado listo para subir, lo que acelera mucho el flujo si no quieres editar demasiado.
El Wireless GO II añade todavía más controles: trae dos transmisores para grabar a dos personas alejadas entre sí, ajuste fino de ganancia, canal de seguridad (por si una pista se satura) y grabación interna en cada transmisor. De esta forma, aunque falle algo en la conexión con el iPhone, sigues teniendo copia de seguridad en los propios packs.
Micrófonos de escopeta (direccionales)
Si grabas sobre todo vídeo y quieres que el sonido se centre en lo que ocurre justo delante de la cámara, lo que buscas es un micrófono de tipo escopeta o direccional. Modelos como el VideoMic GO II de RØDE se montan en un soporte junto al iPhone y captan principalmente lo que está delante, rechazando bastante bien los sonidos laterales y traseros.
Este tipo de micros es ideal para vlogs en la calle, grabaciones en interiores con algo de eco o situaciones con ruido alrededor pero interés en una única fuente principal (por ejemplo, una persona hablando frente a la cámara en un evento).
Micros de solapa, sobremesa y conexiones con interfaces
Para podcasts, charlas sentado o entrevistas cara a cara, mucha gente prefiere:
- Micrófonos de solapa (lavalier): muy discretos, se enganchan a la ropa y se acercan muchísimo a la boca, lo que da un sonido claro incluso en entornos ruidosos.
- Micrófonos de sobremesa: en formato de estudio (dinámicos o de condensador) montados en brazo o soporte, ideales para podcasts en solitario o a dos voces.
Si ya tienes un equipo de estudio, como una interfaz UA Apollo Twin y un Shure SM7B, conectarlo directamente al iPhone no es tan evidente. Necesitarás una cadena de adaptadores o una interfaz específica compatible con iOS (USB-C o Lightning, según tu modelo) que actúe como puente entre la Apollo y el teléfono, o bien optar por usar una interfaz portátil certificada para iPhone y olvidarte de inventos raros.
Apps de grabación de audio y podcasting en iPhone
Aunque podrías grabar un podcast entero solo con Notas de Voz, las aplicaciones avanzadas de grabación y edición te dan muchos más controles: multipista, edición detallada, efectos, mezcla y exportaciones listas para publicación.
GarageBand
GarageBand es la solución gratuita de Apple para convertir tu iPhone en un estudio de grabación completo. Permite grabar podcasts, música y todo tipo de contenidos de audio de forma multipista.
Entre sus funciones destacan la grabación multipista, efectos de audio, herramientas de edición no destructivas y varias plantillas. Solo tienes que abrir la app, elegir la opción “Grabadora de audio” y empezar a grabar. Una vez terminada la toma, puedes cortar, mover, aplicar compresores, ecualización y exportar en diferentes formatos listos para compartir o subir a tu plataforma de podcast.
Ferrite Recording Studio
Ferrite está muy orientada a podcasters y periodistas. Combina una interfaz bastante sencilla para grabar con un editor de audio potente, pensado para trabajar con muchos cortes, entrevistas y capas de sonido.
Incluye herramientas de reducción de ruido, compresión, marcadores, soporte multipista y funciones que agilizan la edición de programas largos (por ejemplo, mover bloques de audio completos o identificar rápidamente los silencios). Puedes iniciar un proyecto, grabar en directo, pausar, añadir marcadores y luego pulir cada pista en la propia app.
Anchor (hoy integrado en el ecosistema de Spotify)
Anchor es una opción muy popular para quienes quieren grabar, editar y publicar podcasts sin salir del iPhone. Ofrece grabación integrada, pequeñas herramientas de edición, música de fondo y, sobre todo, la distribución directa a las plataformas principales.
El proceso típico consiste en crear la cuenta, grabar el episodio, añadir música de fondo y efectos desde su catálogo y, cuando lo tengas listo, publicarlo para que llegue a Spotify y otros directorios compatibles. Es una solución sencilla si no quieres complicarte con demasiadas piezas.
Otras apps de grabación y edición de audio
Además de las grandes conocidas, existen aplicaciones de terceros específicas para grabar voz de forma profesional en iPhone con funciones avanzadas:
- ShurePlus MOTIV: pensada para funcionar muy bien con la gama de micrófonos MOTIV de Shure, pero utilizable sin hardware extra. Permite elegir niveles de calidad (por ejemplo AAC 96 kbps o 128 kbps), colocar marcadores, recortar, dividir y exportar la grabación al carrete como vídeo, al correo o a la nube.
- Di & Go: centrada en notas rápidas de voz. Graba automáticamente al abrir la app, tiene límites de tiempo configurables, subida directa a Dropbox o Evernote y recordatorios para mantener tus notas organizadas.
- Voice Recorder & Memos Pro: ofrece modos de grabación versátiles, ajuste de volumen, reducción de ruido, edición básica y soporte en la nube, ideal para usuarios que quieren algo más avanzado que Notas de Voz sin meterse en un DAW completo.
Grabar podcasts con el iPhone paso a paso
Con más de 400 millones de oyentes de podcasts en el mundo, el iPhone se ha convertido en un equipo de podcasting portátil muy serio. No necesitas un gran estudio para empezar, pero sí conviene cuidar algunos detalles.
Equipo esencial para podcasting con iPhone
Para arrancar con buen pie, se recomienda usar al menos un iPhone relativamente reciente (13 o superior), aunque muchos consejos sirven también para modelos anteriores.
Junto al teléfono, resulta fundamental contar con unos auriculares cómodos tipo circumaurales para monitorizar lo que estás grabando. Esto te permitirá detectar rápidamente ruidos indeseados, saturaciones o problemas de conexión antes de pasarte una hora hablando para nada.
En cuanto al micrófono, lo más recomendable es usar un micro externo en vez del integrado. Un lavalier (solapa) es perfecto para entrevistas y grabaciones en movimiento, mientras que un buen micro de sobremesa funciona de maravilla para monólogos o conversaciones en mesa. Incluso hay modelos dinámicos tipo podcast (como algunos de Rode) que pueden conectarse directamente al puerto del iPhone.
No te olvides de los accesorios: un filtro antipop y una pantalla antiviento mejoran mucho la calidad de la voz, sobre todo con consonantes explosivas y grabaciones al aire libre. Un trípode pequeño y una batería externa completan el pack para poder grabar durante más tiempo sin vibraciones ni sustos de batería baja.
Configuración básica para grabar tu podcast
Una vez tengas el equipo listo, los pasos generales suelen ser:
- Reunir el equipo: iPhone, micrófono de podcast, auriculares y trípode si vas a grabar también vídeo.
- Conectar el micrófono externo al iPhone (vía Bluetooth, cable directo o interfaz) y, si es posible, usar un divisor para seguir usando auriculares con cable.
- Montar el iPhone a la altura de los ojos si grabas vídeo y comprobar todo el equipo: niveles, batería, estado del micrófono, etc.
- Abrir la app de grabación elegida (GarageBand, una app de hosting como Podbean, plataformas tipo Riverside, Zoom, Squadcast, etc.).
- Invitar a los invitados remotos o preparar la sesión en persona y, cuando esté todo listo, pulsar el botón de grabar.
Aunque podrías usar la app Notas de Voz para grabar un podcast entero, en muchos casos se queda corta si buscas un acabado realmente profesional. Las apps pensadas para podcasting ofrecen mejores funciones de edición, herramientas para entrevistas remotas, mejoras de audio y exportación directa a las plataformas de distribución.
Consejos para mejorar la calidad del audio en tu podcast
El entorno donde grabas influye tanto como el equipo. Siempre que puedas, elige una habitación tranquila y con muebles blandos (cortinas, alfombras, sofás) que absorban parte de la reverberación y del eco.
Usa un micrófono de solapa o sobremesa y coloca el iPhone estable en un trípode. Proyecta la voz con energía, pero sin gritar ni pegarte en exceso al micro para evitar soplidos y saturaciones. Si aparece ruido de fondo (pasos, tráfico, golpes), para un segundo, respira y repite la frase; siempre podrás cortar los trozos malos en la edición.
Antes de grabar “en serio”, pasa una pequeña lista de comprobación: ¿configuración lista?, ¿micrófono encendido?, ¿auriculares funcionando?, ¿guion o escaleta preparada?, ¿niveles de audio sin saturación? Detalles como estos evitan muchas sorpresas desagradables.
Posproducción y edición del audio grabado con iPhone
Una vez tengas tu episodio o tu pista de audio lista, llega el momento de pulir la grabación. La mayoría de apps incluyen funciones básicas para recortar y dividir, suficientes para limpiar silencios largos, errores o secciones que no te convencen.
Siempre que edites, es muy recomendable usar auriculares cerrados para captar matices, ruidos de fondo sutiles y pequeños fallos de montaje. Ajusta el volumen entre secciones para que la experiencia de escucha sea lo más uniforme posible.
Si quieres ir un paso más allá, puedes exportar tu audio a servicios de mejora basados en IA (como los orientados a “sonido de estudio”) o usar apps de edición en el propio iPhone que ofrezcan filtros de reducción de ruido, ecualización y compresión. Incluso puedes optar por formatos sin pérdida: el soporte de audio FLAC facilita conservar la máxima calidad para la posproducción. Añadir una intro y una outro, algo de música libre de derechos o efectos suaves ayuda mucho a darle un toque profesional.
Automatizar transcripciones y contenido extra con VOMO AI y Castmagic
Grabar bien es solo la mitad del trabajo; la otra mitad es gestionar y aprovechar esas grabaciones para notas del programa, blogs, redes sociales o documentación. Aquí entran en juego herramientas de IA especializadas en audio como VOMO AI y Castmagic.
VOMO AI para gestionar grandes volúmenes de audio
VOMO AI destaca por su capacidad de importar en lote muchas grabaciones, incluidas las que ya tienes en Notas de Voz, y transcribirlas de forma automática. Utiliza modelos como Nova-2 u OpenAI Whisper, con soporte para más de 50 idiomas y muy buena precisión.
Una vez transcrito el audio, la función Ask AI (basada en modelos de última generación) puede resumir episodios largos, destacar ideas clave e incluso proponer acciones o ideas de contenido a partir de lo que se ha dicho. Esto te ahorra muchísimo tiempo si produces podcasts, entrevistas o formaciones.
VOMO AI ofrece además un periodo de prueba sin límites en número o duración de transcripciones durante siete días, ideal para comprobar si encaja en tu flujo antes de comprometerte.
Castmagic para explotar tu podcast en múltiples formatos
Castmagic está muy enfocada a podcasters que quieren convertir un episodio en decenas de piezas de contenido. Tras subir el audio o el vídeo de tu podcast, la plataforma genera automáticamente títulos sugeridos, descripciones, marcas de tiempo y transcripciones.
A partir de esa transcripción, es capaz de producir borradores de notas del episodio, posts para el blog, hilos y publicaciones para redes sociales, newsletters y pequeños clips de guion para reutilizar en otros formatos. En la práctica, te quita de encima gran parte del trabajo repetitivo de posproducción y redacción.
Grabación y edición de audio para vídeo con CapCut
Si tu prioridad son los vídeos para redes sociales (Reels, TikTok, Shorts, etc.) y quieres controlar bien tanto la imagen como el sonido desde el iPhone, CapCut se ha convertido en una de las herramientas más usadas.
La app móvil permite grabar audio claro para voces en off y narraciones, pero además incluye opciones de personalización de audio muy útiles: ajustar velocidad, tono, volumen, aplicar fotogramas clave para crear subidas o bajadas de volumen precisas, e incluso filtros creativos para modificar la voz.
Cuenta también con una función de eliminación de ruido de fondo pensada, entre otros, para podcasters que graban en entornos con zumbidos, ruidos ambientales o eco. Muchos creadores la utilizan para pulir la voz antes de publicar sus vídeos.
CapCut incluye un cambiador de voz con IA, una amplia biblioteca de música de fondo y efectos sonoros por nicho (lofi, hip-hop, viajes, etc.) y herramientas tanto básicas como avanzadas de edición de vídeo: recorte, transiciones, eliminación de fondo, croma key, estabilización, plantillas populares y espacio en la nube con colaboración en equipo.
El editor web de CapCut va todavía más allá para proyectos más elaborados: extracción de audio precisa, reducción automática de eco, teleprompter integrado para leer guiones mirando a cámara, control de fotogramas clave y una integración fluida entre grabación de vídeo, voz en off y edición en un único entorno.
Todo el ecosistema de apps, modos de micrófono, opciones de grabación (local, en vídeo, en Notas de Voz) y herramientas de posproducción e IA convierten al iPhone en una plataforma muy completa para crear audio de alta calidad tanto para vídeos como para podcasts: desde una simple nota de voz hasta un programa distribuido en todas las grandes plataformas, pasando por contenidos optimizados para redes sociales y flujos de trabajo profesionales con transcripción automática y reutilización de contenido.