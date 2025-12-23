¿Cómo hacer ajuste selectivo de exposición en Lightroom en iPhone? Si te gusta hacer fotos con el móvil pero notas que hay zonas quemadas u otras demasiado oscuras, el ajuste selectivo de exposición en Lightroom para iPhone te va a cambiar la vida. No se trata solo de subir o bajar un deslizador para toda la imagen, sino de tocar justo donde hace falta para que tu foto gane fuerza, detalle y volumen.

Lightroom en iOS es una app muy potente y a la vez bastante intuitiva, y dentro de ella la llamada “edición selectiva” permite retocar partes concretas de la foto sin estropear lo que ya está bien. Todo el proceso es no destructivo, así que puedes ir probando sin miedo, deshacer los cambios cuando quieras y volver al original en cualquier momento.

Qué es la edición selectiva de exposición en Lightroom para iPhone

En Lightroom, la edición selectiva es la posibilidad de aplicar ajustes solo en áreas determinadas de tu imagen, en lugar de modificar la foto entera. Es especialmente útil para controlar la exposición: aclarar un rostro en sombra, recuperar detalle en un cielo demasiado brillante o suavizar reflejos molestos sin afectar al resto.

Mientras los ajustes globales actúan de forma general sobre la escena, la edición selectiva trabaja por zonas mediante máscaras que delimitan qué parte de la foto se modifica. Sobre esas máscaras puedes mover el deslizador de exposición y otros controles (claridad, contraste, iluminaciones, sombras, etc.) para pulir al detalle el resultado.

En el iPhone, Lightroom presenta estas herramientas de forma muy visual: accedes a la edición selectiva desde el menú inferior de la pantalla de edición y, a partir de ahí, vas añadiendo pinceles, degradados o máscaras según lo que quieras corregir. El concepto es el mismo que en Lightroom Classic de escritorio, pero adaptado a la interfaz táctil.

Una ventaja clave es que las máscaras se pueden modificar en cualquier momento: puedes cambiar su forma, su intensidad o borrarlas por completo. De este modo, puedes ir afinando tu ajuste de exposición selectiva hasta que la foto quede equilibrada sin halos raros ni transiciones bruscas.

Primeros pasos: dónde está la edición selectiva en Lightroom para iPhone

Para empezar a trabajar con ajustes selectivos en tu iPhone, abre la app, escoge la foto que quieras retocar y entra en el modo de edición. En la parte inferior verás varias herramientas; entre ellas está la opción que te permite crear y gestionar máscaras selectivas sobre la imagen, el equivalente al botón “Selectivo” que aparece en algunas traducciones.

Al tocar esa herramienta, Lightroom te mostrará un pequeño panel donde puedes añadir nuevas máscaras mediante el icono de suma (+) situado en la parte superior. Cada vez que pulses ese símbolo, podrás elegir un tipo de selección distinta dependiendo de la zona que quieras modificar.

En Lightroom para iPhone, igual que en la versión de ordenador, dispones de varias herramientas de selección: el pincel de ajuste para pintar manualmente, los gradientes lineales y radiales, e incluso máscaras más avanzadas en versiones recientes (como selección de sujeto o de cielo). Para el tema de la exposición selectiva, las más importantes son las que te permiten crear transiciones suaves o marcar con precisión una zona concreta.

Una vez elegida la herramienta, la app superpone sobre la foto una especie de guía o área teñida (según la configuración) que indica dónde se aplicarán los cambios. Esa zona es tu máscara: cualquier ajuste que muevas después (exposición, iluminaciones, sombras…) afectará únicamente al área enmascarada.

Recuerda que siempre puedes visualizar, ocultar o editar cada máscara por separado. De esta forma, poco a poco vas construyendo un ajuste selectivo complejo: una máscara para el cielo, otra para el sujeto principal, otra para el fondo, y así hasta lograr el balance de luz que tenías en mente.

Controles básicos de exposición: cuándo usarlos de forma global

Antes de ponerte a pintar máscaras por toda la imagen, suele ser buena idea ajustar primero la exposición global desde el panel básico. En Lightroom, tanto en la versión Classic como en la app, el deslizador de Exposición es el punto de partida para definir el nivel general de brillo.

El deslizador de exposición funciona de forma muy sencilla: si lo mueves hacia la derecha, aumentas la luminosidad de toda la escena; hacia la izquierda, la reduces. El valor numérico que aparece (en pasos o fracciones de paso) indica la intensidad de ese cambio, y te sirve como referencia si quieres repetir un ajuste en otras fotos similares.

Además del control de Exposición, Lightroom incluye una serie de deslizadores de tono que permiten refinar la luz en distintas zonas del rango dinámico: Iluminaciones, Sombras, Blancos y Negros. Están pensados para moldear con más precisión qué parte de la imagen se ve más clara u oscura, siempre de forma global.

Trabajar con este grupo de deslizadores es clave para encontrar un equilibrio general antes de entrar en los retoques por zonas. Si te apoyas solo en máscaras selectivas sin haber dejado la foto más o menos compensada de base, es fácil que termines con transiciones poco naturales o contrastes raros entre áreas.

Por último, cuando toques estos ajustes globales, ten presente que afectan al contraste percibido. A veces, al levantar sombras o bajar iluminaciones, la imagen se aplana; en otras, el contraste se dispara. Si esto ocurre, tendrás que combinar estos deslizadores con el control de Contraste y, más adelante, con ajustes selectivos para dejar todo en su sitio.

Cómo funcionan Iluminaciones, Sombras, Blancos y Negros

Dentro del apartado de ajustes básicos de Lightroom, los deslizadores de tono permiten modificar distintas zonas de brillo sin tocar toda la curva por igual. Aunque a menudo se usan de forma global, entenderlos bien te ayuda a sacar más partido a la exposición selectiva, ya que muchos de ellos también están disponibles dentro de las máscaras.

El control de Iluminaciones se encarga principalmente de las zonas claras, como cielos brillantes, reflejos o áreas cercanas a la sobreexposición. Si lo llevas hacia la derecha, esas partes se vuelven más luminosas; si lo mueves hacia la izquierda, recuperas detalle en luces altas y evitas quemar la imagen.

El deslizador de Sombras actúa justo en el extremo opuesto: afecta a las áreas oscuras donde a menudo se pierden detalles (por ejemplo, la ropa negra o las zonas en penumbra). Aumentarlo abre las sombras y deja ver mejor la información escondida, mientras que reducirlo intensifica la profundidad de las partes oscuras.

Por su parte, Blancos ajusta el punto más luminoso de la foto, es decir, marca dónde empieza el blanco puro. Subir este control hace que los tonos muy claros se acerquen más a ese blanco máximo, lo que aporta chispa; bajarlo reduce la sensación de zonas tan extremas, algo útil si la foto parece demasiado agresiva.

El control de Negros define el punto más oscuro. Disminuirlo profundiza los negros y hace que la imagen parezca más contrastada y contundente, mientras que aumentarlo levanta ligeramente las sombras más profundas, reduciendo la presencia de negro absoluto en la foto.

Ten siempre en cuenta que estos cuatro controles están interrelacionados: al tocarlos de forma global, puedes cambiar drásticamente la estructura tonal de la escena. Por eso, combinar ajustes globales moderados con correcciones selectivas suele dar resultados más naturales que llevar los deslizadores al extremo para intentar arreglarlo todo de golpe. Si también quieres ajustar matices y tonos, la corrección de color en Lightroom te será útil.

Ajuste selectivo de exposición con el pincel en Lightroom

El pincel de ajuste es quizá la herramienta más flexible de la edición selectiva. En Lightroom Classic se accede desde el botón de máscaras situado bajo el histograma; en el iPhone, la lógica es similar: abres la sección de ajustes selectivos y eliges la opción del pincel para pintar directamente sobre la foto.

Al seleccionar el pincel, podrás configurar parámetros como el tamaño, la suavidad del borde y el flujo. Estos controles son fundamentales para lograr transiciones naturales: un borde suave y un flujo moderado permiten realizar varias pasadas sin que se note dónde empieza y termina la máscara.

Una vez configurado, solo tienes que deslizar el dedo sobre la zona a corregir. Mientras pintas, Lightroom crea una máscara que define el área de influencia. A partir de ese momento, moverás el deslizador de Exposición y el resto de ajustes disponibles para aclarar u oscurecer únicamente la parte pintada.

El pincel de ajuste es perfecto para situaciones donde la selección automática no funciona bien o cuando el área a modificar tiene formas irregulares: por ejemplo, iluminar el rostro de una persona sin tocar el fondo, oscurecer un reflejo en una ventana o sacar detalle en una prenda de ropa muy oscura sin afectar a la piel.

Si te equivocas o te sales de la zona que querías ajustar, puedes activar la opción de borrar dentro del propio pincel para eliminar parte de la máscara sin deshacer el resto del trabajo. Así vas perfilando el contorno con paciencia hasta que el resultado encaje con lo que necesitas.

Degradado lineal: controlar cielos, suelos y transiciones amplias

Cuando quieres corregir la exposición en áreas grandes que cambian de forma progresiva, el degradado lineal es una herramienta muy útil. En Lightroom Classic se crea desde el panel de máscaras, y en iPhone encontrarás la misma opción dentro de las selecciones. Esta herramienta te permite aplicar un ajuste que va de fuerte a sutil a lo largo de una línea.

Para usarlo, selecciona el degradado lineal y arrastra sobre la foto. Verás cómo se dibuja una especie de banda formada por tres líneas: el efecto será máximo en un lado y se irá desvaneciendo hacia el otro. Puedes rotar y redimensionar esta banda para adaptarla exactamente a la zona que quieres modificar.

Una aplicación clásica es ajustar el cielo: si está sobreexpuesto, colocas el degradado de arriba hacia abajo, de manera que la parte superior quede más oscura y el efecto se vaya diluyendo hacia el horizonte. Del mismo modo, puedes aclarar ligeramente un suelo demasiado oscuro o equilibrar una pared iluminada de forma desigual.

Una vez colocada la máscara, mueves el deslizador de Exposición y, si lo necesitas, tocas también iluminaciones, sombras o contraste para dar coherencia al resultado. La clave está en conseguir que el degradado sea lo bastante amplio y suave para que no se aprecie una línea de corte evidente entre la zona ajustada y el resto de la imagen.

Si notas que el degradado afecta a elementos que no querías tocar (por ejemplo, una persona en primer plano), puedes combinarlo con otras máscaras o restar áreas concretas, según la versión de Lightroom que estés usando. Así consigues un ajuste muy fino: cielo corregido, sujeto intacto.

Degradado radial y selecciones avanzadas para exposiciones complejas

Además del degradado lineal, Lightroom ofrece el degradado radial, que crea una máscara circular u ovalada ideal para centrar la atención en un punto concreto de la imagen, como un rostro, un objeto o una zona iluminada por una ventana. Funciona de forma similar, pero en vez de una transición en línea recta, la hace desde el centro hacia fuera.

Usar el degradado radial para exposición selectiva es muy efectivo cuando quieres simular un pequeño viñeteado de luz o enfatizar una parte de la escena. Por ejemplo, puedes iluminar suavemente el centro y oscurecer los bordes, o al revés, según el tipo de mirada que quieras guiar.

En versiones más recientes de Lightroom, tanto en escritorio como en móviles, también existen máscaras inteligentes como “Seleccionar sujeto” o “Seleccionar cielo”. Estas opciones analizan la foto y generan automáticamente una máscara sobre el elemento detectado, lo que agiliza muchísimo el proceso de corregir la exposición de la persona principal o del fondo sin tener que pintar a mano.

Una vez creada cualquiera de estas máscaras (radial, sujeto, cielo, etc.), puedes combinarla con ajustes de exposición, iluminaciones, sombras y demás para perfeccionar el resultado. No se trata de aplicar un efecto exagerado, sino de recuperar detalle en las partes importantes y equilibrar el contraste de una forma que parezca natural.

Si ves que el efecto resulta demasiado evidente, reduce ligeramente la intensidad de la exposición o ajusta el “Pluma” (feather) de la máscara para hacer más suave el borde. En edición selectiva, casi siempre funciona mejor ir poco a poco que mover los deslizadores al máximo de golpe.

Problemas habituales de exposición y cómo resolverlos con ajustes selectivos

Uno de los fallos más típicos en fotografías hechas con el móvil es encontrar un cielo totalmente quemado y un primer plano oscuro. Con una exposición global es difícil solucionarlo, porque si bajas la luz para recuperar el cielo, el resto se queda aún más oscuro, y si la subes para ver al sujeto, el cielo desaparece.

En este caso lo ideal es combinar un ajuste global moderado con máscaras selectivas: primero colocas un degradado lineal sobre el cielo para bajar la exposición y las iluminaciones solo en esa zona, recuperando detalle en las nubes; después, utilizas el pincel o una máscara de sujeto para levantar un poco las sombras y la exposición sobre la persona principal.

Otro problema bastante común son los retratos donde el fondo está correctamente expuesto pero la cara aparece en sombra. Aquí el pincel de ajuste o el degradado radial resultan fundamentales: pintas o colocas la máscara sobre el rostro y subes ligeramente la exposición y las sombras, quizá reduciendo un poquito los negros para que la piel no quede demasiado plana.

También puedes encontrarte escenas con ventanas muy brillantes que distraen o con reflejos intensos en superficies metálicas. Para estos casos, crear una máscara local sobre la zona conflictiva y bajar exposición, iluminaciones y, a veces, claridad ayuda a controlar esos puntos calientes sin afectar al resto de la composición.

Lo importante es entender que el objetivo de la edición selectiva de exposición no es cambiar por completo la luz de la escena, sino corregir los desequilibrios más llamativos y guiar la mirada del espectador. Con unos cuantos ajustes suaves en las zonas clave la foto puede pasar de estar “justita” a tener un aspecto muy profesional.

Consejos para que tus ajustes selectivos sean naturales

Al trabajar con máscaras en Lightroom, es tentador dejarse llevar y exagerar los cambios. Sin embargo, el mejor indicador de un buen ajuste selectivo es que no se note a simple vista que has tocado nada. La foto debe mantener un aspecto creíble, sin halos raros ni zonas artificialmente planas.

Para conseguirlo, acostúmbrate a hacer zoom con frecuencia y a activar y desactivar las máscaras para comparar. Cuando veas el antes y el después, pregúntate si el cambio respeta la lógica de la luz original o si parece demasiado forzado. Si te “canta” el retoque, baja un poco la intensidad de la exposición o suaviza el borde de la máscara.

Otro truco interesante es trabajar con varias máscaras sutiles en lugar de una sola muy agresiva. Por ejemplo, en vez de subir mucho la exposición de golpe en un rostro, puedes combinar pequeñas correcciones de exposición, sombras y blancos, repartidas en diferentes zonas, para mantener textura y volumen.

No olvides que, a medida que ajustes la exposición en una parte de la foto, puede que necesites compensar en otra para que el resultado global siga teniendo coherencia. A veces aclarar un sujeto implica oscurecer ligeramente el fondo, o viceversa, para que la diferencia entre ambos sea la justa y no excesiva.

Por último, revisa la imagen completa en la pantalla del iPhone y, si puedes, en un dispositivo más grande. A escala reducida es donde mejor se aprecia si tu trabajo de exposición selectiva funciona como conjunto y dirige la mirada hacia donde te interesa, sin que ninguna zona destaque por motivos equivocados.

Dominar los ajustes selectivos de exposición en Lightroom para iPhone lleva algo de práctica, pero a cambio te permite sacar muchísimo más partido a tus fotos. Combinando los deslizadores de tono globales con pinceles, degradados y máscaras inteligentes podrás solucionar cielos quemados, sombras excesivas y pequeños problemas de luz, logrando imágenes equilibradas, con detalle en todas las zonas importantes y un acabado mucho más profesional sin dejar de parecer naturales.