¿Alguna vez te has encontrado dando vueltas por tu casa, intentando averiguar en qué rincón has dejado tu Apple Watch? Perder de vista un dispositivo tan pequeño es más común de lo que parece, especialmente cuando tienes prisa o hay más gente en casa. Si eres del club de los despistados, Apple pone a tu disposición varias herramientas para que encontrar tu reloj no se convierta en una odisea diaria.

En los últimos tiempos, Apple ha perfeccionado su ecosistema de dispositivos inteligentes para facilitar la vida de sus usuarios. La integración entre el iPhone y el Apple Watch es tan pulida que ahora puedes usar tu teléfono para localizar rápidamente tu reloj con apenas un par de toques. Aquí te mostramos cómo hacer sonar el Apple Watch a través del iPhone y otras opciones complementarias para asegurarte de no perderlo nunca. Vamos allá con cómo hacer sonar tu Apple Watch a través del iPhone.

¿Qué necesitas para hacer sonar tu Apple Watch con el iPhone?

Antes de lanzarte a buscar tu reloj, es importante que verifiques los requisitos necesarios para aprovechar esta función. Apple, fiel a su tradición de vincular novedades a versiones recientes de su sistema operativo, ha limitado esta característica a dispositivos con iOS 17 o superior. Asegúrate de que tu iPhone está actualizado; sólo así podrás activar las novedades del Centro de Control para enviar un aviso sonoro a tu Apple Watch.

¿Y cómo saber si tienes todo listo? Basta con ir a Ajustes, seleccionar la opción de actualización de software y comprobar que tienes instalado iOS 17 o superior. También es esencial que ambos dispositivos —iPhone y Apple Watch— estén asociados a la misma cuenta de Apple ID y se encuentren dentro del radio habitual del Bluetooth, que suele ser de unos 10 metros, aunque puede variar según obstáculos o interferencias en la casa.

Configurando el acceso rápido desde el Centro de Control

Apple ha apostado por la sencillez en la integración de sus funciones. La última actualización permite incluir un botón exclusivo en el Centro de Control del iPhone, desde el cual puedes hacer sonar tu Apple Watch con un solo toque. Este procedimiento es rápido y personalizable, ideal para quienes no quieren perder tiempo navegando entre menús.

Accede a la app de Configuración en tu iPhone.

en tu iPhone. Desplázate hacia abajo y selecciona Centro de Control .

. Dentro del apartado Controles adicionales , localiza la opción Sonar mi reloj .

, localiza la opción . Toca el botón de añadir (+) junto a esa opción para incluirla en tu Centro de Control.

Una vez añadido, basta con deslizar tu dedo desde la esquina superior derecha (Face ID) o desde la parte inferior si tienes Touch ID para desplegar el Centro de Control y ver el acceso directo. Así, siempre tendrás la opción a mano para localizar tu reloj perdido. Para más información sobre el centro de control te dejamos este artículo: Cómo personalizar el centro de control de tu iPhone al detalle

Método para hacer sonar el Apple Watch desde el iPhone

Con todo listo, el siguiente paso es poner en práctica la función. El acceso rápido facilita el proceso y, en apenas unos segundos, tu reloj comenzará a emitir un sonido incluso si está en silencio o con el volumen bajo. Esta utilidad es perfecta para encontrarlo entre cojines, cajones o incluso debajo de la cama.

Pulsa el botón Sonar mi reloj en el Centro de Control de tu iPhone.

en el Centro de Control de tu iPhone. Tu Apple Watch empezará a emitir un sonido para que puedas localizarlo fácilmente.

Conviene recordar que esta opción sólo estará disponible si ambos dispositivos están cerca. El iPhone y el Apple Watch necesitan mantener la conexión a través de Bluetooth; si te encuentras fuera del rango, deberás recurrir a métodos alternativos que explicaremos más adelante.

Limitaciones y consideraciones importantes

Si bien la función de hacer sonar el reloj es sumamente útil, tiene ciertas limitaciones naturales que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, la distancia máxima suele ser de unos 10 metros —lo típico en conexiones Bluetooth— y puede verse afectada por paredes u otros objetos. Si el Apple Watch se encuentra fuera de este alcance, esta función no funcionará.

Además, esta característica no depende de Internet ni de la red móvil; su funcionamiento es completamente local, por lo que ni la cobertura móvil ni el WiFi influyen. Esto lo hace ideal para encontrar el reloj en casa, pero no si lo has olvidado en la oficina o en el coche, lejos de tu iPhone.

Otra cuestión es la dependencia de la versión de software. Si tienes un iPhone antiguo que no acepta iOS 17 o una versión de Apple Watch no compatible, lamentablemente esta funcionalidad no aparecerá en tu dispositivo.

¿Y si mi Apple Watch está lejos? Alternativas con la app Buscar

En ocasiones, el reloj puede estar fuera del alcance del Bluetooth. Ya sea porque te lo has dejado en el trabajo, en casa de un amigo o en cualquier otro lugar, Apple también te da la opción de rastrearlo utilizando la red de dispositivos y servicios en la nube.

Abre la app Buscar en tu iPhone o accede a iCloud.com desde cualquier navegador.

en tu iPhone o accede a iCloud.com desde cualquier navegador. Selecciona la pestaña Dispositivos y localiza tu Apple Watch en la lista.

y localiza tu Apple Watch en la lista. Pulsa sobre él y podrás activar la función para emitir un sonido, aunque esté en modo silencio o el volumen esté bajo.

Además, en caso de pérdida fuera de casa, la app Buscar permite bloquear el dispositivo o hacer que muestre un mensaje en pantalla para facilitar su recuperación. Esta opción sí requiere conexión a Internet, ya sea mediante WiFi o datos móviles. En situaciones donde la conexión desaparezca, el sistema enviará el comando cuando el reloj vuelva a estar en línea.

Funcionalidades avanzadas: notificaciones de olvido y ubicaciones seguras

Más allá de hacer sonar el reloj, Apple ofrece opciones de prevención para los más despistados. Es posible configurar notificaciones para que el iPhone te avise si te separas demasiado del Apple Watch. Así, si sales de casa sin tu reloj puesto, recibirás un recordatorio directo en tu móvil.

Ve a la app Buscar en el iPhone o al apartado de Buscar Dispositivos en el Apple Watch.

en el iPhone o al apartado de en el Apple Watch. Selecciona el dispositivo para el que quieres recibir notificaciones.

Entra en Notificaciones y activa la opción Notificar en caso de olvido.

¿Sueles dejar el Apple Watch en algún lugar seguro donde no te importa olvidarlo, como la mesita de noche o tu despacho? Puedes añadir ubicaciones de confianza para no recibir notificaciones innecesarias. Basta con elegir una ubicación sugerida o seleccionar una nueva en el mapa y pulsar OK.

Diferencia entre «Ping» y la red Buscar

Muchos usuarios confunden la función de hacer «ping» al Apple Watch desde el iPhone con el sistema de rastreo de la app Buscar. No son lo mismo y cada una tiene su propósito:

El «ping» funciona solamente mediante conexión Bluetooth y es ideal para encontrar el dispositivo en casa, en la oficina o en espacios reducidos, hasta aproximadamente 10 metros. No necesita Internet y es inmediato.

y es ideal para encontrar el dispositivo en casa, en la oficina o en espacios reducidos, hasta aproximadamente 10 metros. No necesita Internet y es inmediato. La función Buscar, en cambio, utiliza la red de Apple y requiere acceso a Internet. Es mucho más útil si el dispositivo está lejos, ya que te permite ver la ubicación en el mapa, bloquear el reloj o hacer que emita un sonido cuando se conecte de nuevo.

Ambas opciones pueden convivir y son complementarias según la situación en la que te encuentres.

Usando la búsqueda de precisión en modelos recientes

Si tienes un Apple Watch Series 9, Series 10 o un Apple Watch Ultra 2 y un iPhone 15, Apple te da todavía más opciones. La búsqueda de precisión te ayuda a localizar exactamente dónde está tu dispositivo mostrando la distancia y la dirección exacta en pantalla. Incluso, si quieres hacer sonar tu iPhone desde el reloj, puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Pulsa el botón lateral en el Apple Watch para abrir el Centro de Control. Toca el icono de ping (un dibujo de iPhone con líneas de sonido). Si el iPhone está cerca, emitirá un sonido y verás en pantalla la distancia y la dirección hasta tu móvil. Cuando te acerques, la pantalla se volverá verde y el iPhone hará dos pitidos para confirmártelo.

Si tu iPhone está fuera de alcance, puedes utilizar la app Buscar desde iCloud.com para intentar localizarlo.

Consejos útiles y recomendaciones para no perder tu Apple Watch

Para sacarle el máximo partido a las funciones de localización, conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones prácticas:

Mantén el iPhone y el Apple Watch actualizados a la última versión de software . Muchas novedades dependen de las actualizaciones periódicas lanzadas por Apple.

. Muchas novedades dependen de las actualizaciones periódicas lanzadas por Apple. Configura el acceso rápido del «ping» en el Centro de Control para reaccionar rápidamente si no encuentras el reloj.

para reaccionar rápidamente si no encuentras el reloj. Aprovecha las notificaciones de olvido y configura ubicaciones de confianza para evitar pérdidas en lugares habituales.

y configura ubicaciones de confianza para evitar pérdidas en lugares habituales. Utiliza la app Buscar si pierdes el Apple Watch fuera de casa; así tendrás más opciones de recuperarlo.

No está de más recordar que, si tienes activada la opción «En Familia», puedes ayudar a localizar el reloj de otros miembros de tu familia usando los mismos pasos desde la app Buscar.

Por último, cuando encuentres tu Apple Watch utilizando la función de reproducir sonido a través de la app Buscar, Apple enviará una confirmación a tu correo electrónico asociado al Apple ID, notificando que el dispositivo ha sido localizado.

Apple continúa innovando para hacer más sencillo el día a día de sus usuarios, y la función de hacer sonar tu Apple Watch desde el iPhone es una de esas pequeñas joyas que, cuando las necesitas, se vuelven imprescindibles.