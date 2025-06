¿Cómo identificar objetos en fotos y vídeos con tu iPhone? ¿Te has planteado alguna vez hasta dónde puede llegar la inteligencia de tu iPhone cuando apuntas su cámara hacia una flor desconocida, un edificio emblemático o un cartel en otro idioma? Hoy en día no es necesario ser experto en botánica, arquitectura o idiomas para obtener respuestas inmediatas. Los últimos avances de Apple y Google ponen a tu alcance potentes herramientas de identificación visual que transforman las fotos y vídeos del iPhone en auténticas fuentes de información útil.

En este artículo te llevamos de la mano por todas las posibilidades que tienes para identificar objetos, textos y lugares en fotos y vídeos con tu iPhone, tanto con las herramientas nativas de iOS como con aplicaciones de terceros, destacando sus ventajas, diferencias, integración con el ecosistema Apple y consejos prácticos para exprimirlas al máximo cada día.

¿Qué tecnologías permiten identificar objetos en fotos y vídeos desde tu iPhone?

La evolución de la cámara del iPhone ha ido de la mano de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. No hablamos solo de sacar fotos bonitas, sino de analizar al instante lo que aparece en escena para reconocer animales, plantas, monumentos o extraer y traducir cualquier texto detectado. Esto es posible gracias a la integración de sistemas como Búsqueda visual mejorada (Visual Look Up) y el uso de redes neuronales sobre hardware especializado en el propio dispositivo.

Apple integra estas capacidades directamente en la aplicación Fotos y la cámara del iPhone desde la llegada de iOS 15, permitiendo que el propio móvil procese y reconozca objetos y lugares sin depender en exceso de la nube. Por otro lado, Google ha popularizado su propia inteligencia visual gracias a Google Lens, que puede usarse en iPhone instalando aplicaciones como Google Fotos, la app de Google o Chrome, adaptándose a diferentes gustos y necesidades.

Ambas alternativas han ido madurando y ampliando sus posibilidades: desde identificar especies y monumentos, hasta copiar, traducir y compartir texto en cuestión de segundos, todo desde la comodidad de tu móvil. Esta integración permite convertir cualquier momento captado en información valiosa, útil tanto para curiosos como para estudiantes, viajeros y profesionales.

¿Cómo funciona la Búsqueda Visual Mejorada de Apple en el iPhone?

La Búsqueda Visual Mejorada, también llamada Visual Look Up, es una de las funciones estrella de los iPhone modernos. De forma discreta y eficiente, analiza automáticamente las fotos y vídeos almacenados en tu dispositivo, así como las imágenes que tomas en tiempo real con la cámara.

Su propósito va mucho más allá de la mera curiosidad: facilita la extracción de información útil sobre cualquier elemento visual, desde reconocer la especie de una flor, hasta darte detalles de un cuadro famoso, o extraer el texto de una etiqueta en otro idioma y traducirlo al instante.

¿Cómo se activa y utiliza?

Abrir la aplicación Fotos del iPhone y seleccionar una imagen que te interese analizar.

y seleccionar una imagen que te interese analizar. Localizar el icono (i) en la parte inferior de la pantalla . Si aparece la estrella encima, la función está disponible para esa imagen.

. Si aparece la estrella encima, la función está disponible para esa imagen. Pulsar sobre el icono para activar la Búsqueda Visual . El sistema procesa la imagen y muestra información relevante identificada, ofreciendo enlaces para ampliar detalles, traducciones automáticas o nombres de especies, según el caso.

. El sistema procesa la imagen y muestra información relevante identificada, ofreciendo enlaces para ampliar detalles, traducciones automáticas o nombres de especies, según el caso. Para usarlo en tiempo real, basta con abrir la cámara y enfocar el objeto, animal, flor o texto. Si la función detecta algo reconocible, aparecerá el mismo icono permitiendo interactuar.

La integración de la función en el ecosistema Apple es total: los resultados se pueden sincronizar vía iCloud para trabajar con ellos desde otros dispositivos como iPad o Mac, o bien compartirlos fácilmente con amigos y familiares.

Ventajas y usos prácticos de la Búsqueda Visual Mejorada

La magia de esta herramienta reside en su capacidad de transformar una imagen en información accionable. Algunas de las funcionalidades clave que ofrece son:

Reconocimiento de objetos y especies: Basta con capturar una fotografía de una planta, animal, cuadro, monumento o incluso comida, para que el sistema intente identificarlo y ofrecerte detalles relevantes (nombre científico, historia, recetas, etc.).

Basta con capturar una fotografía de una planta, animal, cuadro, monumento o incluso comida, para que el sistema intente identificarlo y ofrecerte detalles relevantes (nombre científico, historia, recetas, etc.). Extracción y traducción de texto: Apunta tu cámara a un cartel, receta, documento en otro idioma y convierte el texto en editable, pudiendo copiarlo, enviarlo o traducirlo en segundos.

Apunta tu cámara a un cartel, receta, documento en otro idioma y convierte el texto en editable, pudiendo copiarlo, enviarlo o traducirlo en segundos. Integración con Siri y otras apps: Puedes pedirle a Siri que busque información sobre lo detectado, que añada recordatorios relacionados, o que te ayude a buscar fotos con etiquetas específicas, facilitando flujos de trabajo más productivos.

Puedes pedirle a Siri que busque información sobre lo detectado, que añada recordatorios relacionados, o que te ayude a buscar fotos con etiquetas específicas, facilitando flujos de trabajo más productivos. Protección de la privacidad: Apple utiliza tecnologías como el cifrado homomórfico y la privacidad diferencial, procesando gran parte de la información directamente en el dispositivo y sin exponer tus fotos sin necesidad.

¿Qué te permite hacer en el día a día?

Identificar rápidamente flores o animales mientras paseas y guardar la información en Notas o compartirla por WhatsApp.

y guardar la información en Notas o compartirla por WhatsApp. Traducir menús, señales o incluso fragmentos de libros en otro idioma apuntando simplemente con la cámara.

apuntando simplemente con la cámara. Guardar y organizar información importante extraída de fotos, como recetas, instrucciones o direcciones, de forma automática.

Todo esto sin tener que instalar aplicaciones externas ni pagar nada extra, ya que la función viene de serie en iOS desde versiones recientes.

Google Lens en iPhone: ¿Qué ofrece y cómo se compara?

Si prefieres el ecosistema de Google o ya usas sus aplicaciones, Google Lens es una alternativa muy sólida para la identificación visual desde tu iPhone. Aunque nació en Android, actualmente puedes usar Google Lens en iPhone a través de diferentes apps: Google Fotos, la app de Google o Chrome, adaptándose a diferentes gustos y necesidades.

Pasos para usar Google Lens en iPhone:

Desde la app de Google: Toca el icono de la cámara en la barra de búsqueda, haz una foto del objeto que te interesa y obtendrás resultados relevantes, enlaces a tiendas, descripciones y mucho más.

Toca el icono de la cámara en la barra de búsqueda, haz una foto del objeto que te interesa y obtendrás resultados relevantes, enlaces a tiendas, descripciones y mucho más. Google Fotos: Selecciona cualquier foto de tu galería y pulsa el icono correspondiente para analizar la imagen. Podrás identificar productos, animales, lugares, traducir textos, escanear códigos QR y mucho más.

Selecciona cualquier foto de tu galería y pulsa el icono correspondiente para analizar la imagen. Podrás identificar productos, animales, lugares, traducir textos, escanear códigos QR y mucho más. En Chrome: Si encuentras una imagen interesante navegando, mantenla pulsada y selecciona “Buscar imagen con Google” para acceder a información relevante y similar.

¿En qué se distingue de la Búsqueda Visual de Apple?

Google Lens aprovecha la potencia de los servicios en la nube de Google , lo que puede mejorar la identificación de objetos y productos menos comunes gracias a su base de datos masiva.

, lo que puede mejorar la identificación de objetos y productos menos comunes gracias a su base de datos masiva. Permite búsquedas inversas de imagen para encontrar el origen de una foto o productos similares en tiendas.

para encontrar el origen de una foto o productos similares en tiendas. Integra funciones de gestión visual como escaneo de documentos, traducción simultánea y organización de imágenes por similitud, muy útil si sueles hacer muchas fotos del mismo tipo.

A nivel de privacidad, Apple destaca por priorizar el procesamiento local, mientras que Google da prioridad a la precisión y el acceso a datos globales, aunque suele necesitar internet para funcionar al 100%.

Diferencias, ventajas y limitaciones de Apple Visual Look Up y Google Lens

Ambas herramientas han evolucionado mucho y ofrecen experiencias bastante completas. Sin embargo, sus filosofías y puntos fuertes presentan matices:

Visual Look Up de Apple: Procesamiento de datos en el propio dispositivo para mayor privacidad. Integración nativa en Fotos, Cámara y con Siri. Facilita la organización automática mediante etiquetas y categorías. No requiere instalar apps adicionales si usas iOS actualizado. Algunas funciones avanzadas pueden no estar disponibles en todos los dispositivos o versiones antiguas.

Google Lens: Mayor variedad de casos de uso y soportado en múltiples apps. Base de datos y reconocimiento visual muy precisos gracias al volumen de información global de Google. Ideal para la búsqueda inversa de imágenes y la comparativa de productos en tiendas online. Depende en buena medida de la conexión a Internet y las apps de Google instaladas. La gestión de privacidad puede no ser tan estricta como la de Apple, aunque puedes ajustar permisos y uso de datos.



En ambos casos, la experiencia de usuario es sencilla, intuitiva y accesible para cualquier perfil, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Para más información sobre Google Lens te contamos todo sobre su lanzamiento en iOs en este artículo informativo: Google Lens desembarca en iOS.

¿Qué puedes identificar y para qué sirve en tu día a día?

Las posibilidades que ofrece la identificación visual en iPhone van más allá de la mera curiosidad. Aquí tienes algunos de los contextos más prácticos en los que puede ayudarte:

Botánica y naturaleza: Si te encuentras en un parque o excursión y ves una flor o planta que te llama la atención, puedes fotografiarla y obtener su especie, cuidados, e incluso consejos de cultivo, sin buscar en libros pesados.

Si te encuentras en un parque o excursión y ves una flor o planta que te llama la atención, puedes fotografiarla y obtener su especie, cuidados, e incluso consejos de cultivo, sin buscar en libros pesados. Viajes y turismo: Frente a un monumento o edificio, basta con hacerle una foto y, en segundos, saber su historia, arquitecto, horario de visitas o ubicación exacta.

Frente a un monumento o edificio, basta con hacerle una foto y, en segundos, saber su historia, arquitecto, horario de visitas o ubicación exacta. Traducción de textos: Si viajas al extranjero, puedes traducir al vuelo cualquier letrero, menú o impreso sólo con la cámara del móvil.

Si viajas al extranjero, puedes traducir al vuelo cualquier letrero, menú o impreso sólo con la cámara del móvil. Compras y comparación de productos: Fotografía un objeto, prenda o gadget y compara precios online, encuentra tiendas similares o lee opiniones antes de comprar.

Fotografía un objeto, prenda o gadget y compara precios online, encuentra tiendas similares o lee opiniones antes de comprar. Gestión y organización de tu galería: Extraer y copiar texto de imágenes para crear notas, presentaciones, tareas o recordatorios automáticos.

Además, con la integración de Siri, puedes realizar búsquedas por voz, crear recordatorios inteligentes y acceder a la información identificada sin necesidad de tocar el móvil.

Paso a paso: Cómo identificar objetos, textos y lugares con tu iPhone

¿Quieres sacar el máximo partido a estas funciones? Aquí tienes una guía paso a paso para que no te pierdas ningún detalle:

Asegúrate de tener un iPhone actualizado. Las funciones de identificación visual nativa requieren iOS 15 o superior. Abre la app Fotos o Cámara. Puedes identificar desde imágenes guardadas como en tiempo real. Selecciona una imagen y fíjate si aparece el icono (i) con estrella en la parte inferior o lateral. Pulsa el icono y revisa los resultados. Si la imagen se puede analizar, se mostrarán datos sobre el objeto, animal, monumento o texto detectado. Si quieres traducir o copiar texto, selecciona la opción correspondiente para editarlo, copiarlo o compartirlo como prefieras. Para usar Google Lens, abre la aplicación de Google, Google Fotos o Chrome, pulsa el icono de la cámara o mantén pulsada la imagen y selecciona “Buscar con Google”. Revisa la información, enlaces o traducciones proporcionadas. Puedes utilizar los enlaces para profundizar, consultar tiendas, mapas o incluso guardar la información en Notas o enviar por correo. Organiza tus fotos y etiquetas. Utiliza las sugerencias automáticas o crea tus propias etiquetas personalizadas para organizar tu galería por temáticas, lugares o eventos.

Gracias a la sencillez de uso, cualquier usuario puede sacar partido de la identificación visual, incluso si no sabe nada de tecnología.

Trucos y consejos para aprovechar al máximo la identificación visual

La funcionalidad básica es fácil de usar, pero existen algunos trucos para llevar la identificación visual a otro nivel:

Mejora la precisión de la identificación capturando imágenes nítidas, bien iluminadas y enfocadas. Los detalles ayudan a los algoritmos a reconocer objetos de forma más fiable.

capturando imágenes nítidas, bien iluminadas y enfocadas. Los detalles ayudan a los algoritmos a reconocer objetos de forma más fiable. Utiliza la función para crear diarios de viaje y naturaleza . Guarda información de cada animal, planta o monumento identificado en tu app de Notas para tener siempre a mano tus descubrimientos.

. Guarda información de cada animal, planta o monumento identificado en tu app de Notas para tener siempre a mano tus descubrimientos. Saca partido a la extracción de texto organizando tus recetas, apuntes o direcciones; después utiliza el texto en otras apps, presentaciones o enviar por mensajería.

organizando tus recetas, apuntes o direcciones; después utiliza el texto en otras apps, presentaciones o enviar por mensajería. Combina la identificación visual con Atajos de iOS para automatizar tareas, como guardar automáticamente información identificada en una carpeta específica o activar recordatorios según el contexto.

para automatizar tareas, como guardar automáticamente información identificada en una carpeta específica o activar recordatorios según el contexto. Controla la privacidad desde los ajustes del iPhone . Si te preocupa el uso de tus imágenes, puedes limitar el envío de información a los servidores, desactivar la búsqueda visual, o ajustar qué apps pueden acceder a tus fotos y vídeos.

. Si te preocupa el uso de tus imágenes, puedes limitar el envío de información a los servidores, desactivar la búsqueda visual, o ajustar qué apps pueden acceder a tus fotos y vídeos. Si tienes varios dispositivos Apple , activa iCloud para sincronizar tus resultados y acceder desde cualquier dispositivo.

, activa iCloud para sincronizar tus resultados y acceder desde cualquier dispositivo. Saca ventaja de AirDrop para compartir rápidamente información o imágenes reconocidas entre tus dispositivos o con amigos, sin necesidad de conexión a internet.

¿Qué datos se comparten y cómo protegerlos?

La privacidad es una de las mayores preocupaciones para cualquier usuario de iPhone, especialmente cuando hablamos de análisis de imágenes y datos personales. Apple pone especial énfasis en este aspecto y ha implementado varias capas de protección:

Procesamiento local: Siempre que es posible, la identificación visual se realiza en el propio dispositivo para reducir el flujo de datos a la nube.

Siempre que es posible, la identificación visual se realiza en el propio dispositivo para reducir el flujo de datos a la nube. Cifrado homomórfico y privacidad diferencial: Al transmitir información a los servidores, tus fotos se convierten en representaciones numéricas (incrustaciones vectoriales), y Apple utiliza técnicas que permiten analizar los datos sin conocer su contenido exacto.

Al transmitir información a los servidores, tus fotos se convierten en representaciones numéricas (incrustaciones vectoriales), y Apple utiliza técnicas que permiten analizar los datos sin conocer su contenido exacto. OHTTP relay: Un sistema que oculta tu dirección IP para evitar que los servidores asocien imágenes con tu identidad o ubicación.

Un sistema que oculta tu dirección IP para evitar que los servidores asocien imágenes con tu identidad o ubicación. Control completo: Puedes desactivar por completo la búsqueda visual desde los ajustes, o limitar la función solo a las fotos seleccionadas manualmente.

Google, por su parte, procesa muchas imágenes en la nube para afinar su reconocimiento, lo que implica confiar en su política de privacidad y ajustar los permisos en la configuración de cada app.

Integración con otras aplicaciones y la utilidad de PageOn.ai

La identificación visual mejora notablemente cuando se integra con otras herramientas de tu iPhone. Destaca especialmente la posibilidad de combinar la información extraída con plataformas de presentaciones virtuales como PageOn.ai:

PageOn.ai permite crear presentaciones profesionales y visuales aprovechando la información extraída de tus fotos , generando narrativas automáticas, esquemas y contenido ilustrado de manera sencilla, ideal para estudiantes, profesores, divulgadores o presentaciones de empresa.

, generando narrativas automáticas, esquemas y contenido ilustrado de manera sencilla, ideal para estudiantes, profesores, divulgadores o presentaciones de empresa. Puedes subir texto, imágenes o etiquetas identificadas para estructurar tus presentaciones, aprovechar la opción de chat con IA para afinar el discurso, y descargar el resultado listo para compartir o exponer.

Esta sinergia lleva la identificación visual más allá de la simple curiosidad, permitiéndote crear contenidos atractivos a partir de tus propias imágenes e integrados con la última tecnología de inteligencia artificial.

Organización, productividad y consejos adicionales para tu día a día

El potencial de la identificación visual reside en su capacidad para ordenar y gestionar tus imágenes y recuerdos. Con las funciones de etiquetado automático y extracción de palabras clave, puedes organizar fácilmente tu biblioteca fotográfica y encontrar lo que buscas en segundos.

Crea álbumes inteligentes agrupando fotos de plantas, viajes o actividades según sus etiquetas identificadas automáticamente.

según sus etiquetas identificadas automáticamente. Utiliza las búsquedas por voz con Siri para localizar fotos concretas basadas en elementos reconocidos (‘Oye Siri, busca fotos de monumentos’).

para localizar fotos concretas basadas en elementos reconocidos (‘Oye Siri, busca fotos de monumentos’). Refina manualmente las etiquetas propuestas para personalizar tu organización tal y como prefieras, facilitando el acceso futuro a tus recuerdos más especiales.

para personalizar tu organización tal y como prefieras, facilitando el acceso futuro a tus recuerdos más especiales. Comparte fácilmente información interesante con familiares y amigos desde la propia app Fotos, y usa las opciones de compartir de iOS para enviar resultados por correo, mensaje o cualquier red social.

Además, la extracción automática de texto te permite digitalizar clases, notas manuscritas o documentos físicos y guardarlos en tus aplicaciones favoritas de productividad y gestión de tareas.

Cómo aprovechar la identificación visual para traducir, aprender y descubrir

La utilidad de la búsqueda visual no termina con la identificación de objetos o el etiquetado de fotos. Uno de los usos más agradecidos es la traducción instantánea de textos:

Al viajar al extranjero o enfrentarte a textos en idiomas que no dominas, puedes apuntar la cámara a cualquier panel, menú, folleto o libro, seleccionar el texto detectado y traducirlo al español o al idioma que prefieras en segundos, sin escribir una sola palabra.

Esto resulta especialmente útil en contextos de trabajo, estudio o turismo, permitiéndote acceder a información relevante de forma inmediata y fluida, y facilitando la comunicación y el aprendizaje de nuevas lenguas.

Herramientas como Google Lens y la Búsqueda Visual de Apple compiten por ofrecer la traducción de texto más rápida y precisa, adaptándose a diferentes dialectos e incluso trabajando sin conexión en muchos casos.

Preguntas frecuentes sobre identificación visual en iPhone

¿Puedo usar la identificación visual en cualquier iPhone? Debes contar con un modelo compatible (iPhone con iOS 15 o superior para la función nativa de Apple, y acceso a las apps de Google para Google Lens).

¿Necesito conexión a internet? Para el reconocimiento básico, Apple realiza muchos análisis en local, aunque las búsquedas de información adicional requerirán conexión. Google Lens suele requerir internet para aprovechar la nube.

¿Es gratis utilizar estas funciones? Sí, tanto Visual Look Up como Google Lens son gratuitas. Solo necesitas descargar las apps necesarias si optas por Google.

¿Las fotos son privadas? Apple enfatiza la privacidad y procesa la mayoría de datos en el dispositivo; Google también permite ajustar permisos, pero procesa más datos en la nube.

¿Puedo identificar vídeos o solo fotos? El análisis se realiza sobre imágenes fijas (fotos o fotogramas extraídos de vídeos). Puedes pausar un vídeo en una imagen concreta y utilizar la función para identificar el contenido.

¿Cuáles son los límites? La identificación depende de la calidad y claridad de la imagen, así como de la base de datos actualizada. Objetos o especies muy raras pueden no ser reconocidos.

Casos prácticos y situaciones cotidianas donde brilla la identificación visual

La identificación visual puede convertirse en un aliado inesperado en multitud de situaciones diarias:

En el supermercado: Escanea productos, compara precios y encuentra alternativas rápidamente.

Escanea productos, compara precios y encuentra alternativas rápidamente. En el cole o universidad: Extrae texto de apuntes escritos a mano o de la pizarra para llevarlos al formato digital.

Extrae texto de apuntes escritos a mano o de la pizarra para llevarlos al formato digital. En una exposición o museo: Aprende sobre obras de arte y artistas en apenas unos segundos.

Aprende sobre obras de arte y artistas en apenas unos segundos. En el jardín: Descubre qué tipos de plantas tienes en casa y cómo cuidarlas correctamente.

Descubre qué tipos de plantas tienes en casa y cómo cuidarlas correctamente. Durante viajes: Traduce menús, mapas o carteles en otros países sin depender de guías ni diccionarios.

El límite lo pone tu imaginación: cualquier momento puede convertirse en una oportunidad para aprender, descubrir y compartir.

Con la llegada de la Búsqueda Visual Mejorada y la integración de Google Lens, el iPhone se ha convertido en una potente herramienta de descubrimiento visual y aprendizaje. Ya no se trata solo de captar recuerdos, sino de convertir imágenes en datos útiles, organizar tu vida digital y potenciar tu productividad.

Saber aprovechar todo el potencial de la identificación visual en tu iPhone te permitirá desenvolverte mejor cada día, aprender constantemente y disfrutar mucho más de las posibilidades de tu dispositivo sin renunciar a la privacidad ni a la sencillez de uso. Mantén tu sistema operativo actualizado, experimenta con estas funciones y verás cómo tu experiencia con el iPhone da un salto de calidad. ¡El futuro de la fotografía inteligente ya está en tus manos!