¿Cómo identificar objetos en tus fotos y vídeos con tu iPad? Con las herramientas adecuadas, tu tablet es capaz de reconocer lugares, animales, plantas, obras de arte y mucho más con una facilidad pasmosa. Además, puedes combinar búsquedas inteligentes con trucos de la app Fotos para encontrar recuerdos en segundos, incluso aunque tengas miles de elementos. Aquí vas a aprender a hacerlo todo, sin complicaciones y paso a paso.

Lo mejor es que no necesitas instalar nada raro para empezar: iPadOS trae de serie funciones de reconocimiento muy potentes, y si te interesa ampliar posibilidades, puedes apoyarte en Google Lens desde apps populares. Con ambas, identificar objetos en fotos y videos con tu iPhone o iPad se convierte en una tarea rápida y útil en el día a día, ya sea para saber qué monumento fotografiaste, cómo se llama esa planta del parque o de qué receta podría tratarse una comida que captaste.

Qué es la búsqueda o consulta visual en iPad y para qué sirve

La función nativa de iPadOS para entender el contenido de tus imágenes se conoce como búsqueda o consulta visual. Aprovecha la inteligencia artificial del sistema para detectar puntos de referencia arquitectónicos, estatuas, obras de arte, plantas, mascotas y otros elementos cotidianos. Incluso es capaz de reconocer comida y proponerte recetas relacionadas, ideal si te gusta experimentar en la cocina.

Esta experiencia está integrada en varias apps del ecosistema de Apple: puedes usarla en Fotos para analizar tu galería, en Safari cuando navegas por internet y en Vista Rápida al abrir imágenes o vídeos sin necesidad de apps adicionales. Ten en cuenta que su disponibilidad depende del idioma y la región, por lo que algunas personas pueden no ver la función activada hasta que la característica llegue oficialmente a su zona o cambien el idioma del sistema a uno compatible.

Cuando el iPad detecta algo reconocible en una imagen, aparece un botón característico con un efecto de destellos o estrellitas. Al tocar ese indicador, el sistema te ofrece tarjetas con información útil, enlaces relevantes, identificaciones de especies o lugares y, en el caso de platos, sugerencias de recetas relacionadas sin salir de la app en la que te encuentras.

Qué puede reconocer exactamente

El abanico de categorías es bastante amplio, y mejora con cada actualización del sistema. Entre lo más útil del día a día, estas son las detecciones más habituales:

Lugares emblemáticos y puntos de referencia de ciudades.

Esculturas, pinturas y piezas de arte populares.

Plantas, flores y árboles (con nombre común y, a menudo, denominación científica).

Mascotas y otras especies animales con un nivel de acierto muy alto.

Portadas de libros, carteles de películas o discos de música con información relacionada.

Alimentos y recetas relacionadas para inspirarte en la cocina.

Texto en imágenes y vídeos para copiarlo o traducirlo con Live Text.

Además de reconocer objetos concretos, el sistema es capaz de interpretar contextos o situaciones del tipo cumpleaños, conciertos o puestas de sol, agrupando fotos que encajan con esos momentos aunque no exista un elemento único identificable.

Cómo usar la búsqueda visual en iPad paso a paso

El uso más frecuente será desde la app Fotos, donde guardas tus imágenes y vídeos. La mecánica es fácil y muy parecida en todo iPadOS: abre una foto o un clip y, si aparece el icono con destellos, tócala para ver las fichas informativas. En muchos casos verás nombres de lugares, especies, enlaces a páginas de referencia o recomendaciones relacionadas.

En Safari, la función se activa de forma contextual. Al mantener pulsada una imagen o al abrirla a pantalla completa, el iPad puede mostrar una opción para obtener información de ese contenido. De forma similar, Vista Rápida permite consultar detalles visuales cuando previas un archivo sin tener que importarlo a Fotos, algo muy útil si trabajas con imágenes que te envían por correo o mensajería.

Una vez te acostumbras, resulta muy cómodo recorrer tus recuerdos y aprender sobre lo que aparece en ellos. Si te topas con un plato que no conoces, toca el icono y el sistema puede sugerir recetas o ideas similares; si es un monumento, verás su nombre y páginas para saber más; y si es una planta, podrás confirmar su especie y cuidados generales.

Encuentra fotos y vídeos en tu iPad con el buscador de la app Fotos

La app Fotos del iPad no solo muestra tus imágenes: su buscador es potentísimo para localizar contenido sin esfuerzo. Puedes hacer búsquedas por fechas y tipos sin necesidad de etiquetas manuales. Por ejemplo, es posible encontrar capturas de pantalla, selfies, vídeos de pantalla, fotos en modo retrato o todas las imágenes de un mismo periodo concreto con una precisión sorprendente.

Otra vía clave es la ubicación. Si la cámara tenía permiso de acceso al GPS cuando hiciste la foto, la app guarda datos de lugar y los aprovecha para agrupar contenidos. Desde el buscador puedes escribir una ciudad, un país o un sitio relevante y verás resultados al instante. También existe una vista de mapa donde puedes hacer zoom hasta puntos exactos y ver qué tomaste en cada sitio.

Live Text va un paso más allá y analiza el texto dentro de imágenes y vídeos. Si recuerdas que tuviste una foto de la carta de un restaurante o un ticket, basta con teclear parte del texto y el iPad lo localizará. Es tremendamente útil para facturas, notas, números de teléfono o direcciones, y además permite copiar y traducir directamente el texto detectado.

La búsqueda por sonidos también resulta llamativa. El sistema es capaz de distinguir aplausos o música dentro de algunos vídeos, de modo que si escribes esos términos, puede sugerirte clips con ese audio. Es ideal para encontrar ese vídeo del concierto entre decenas de grabaciones.

El reconocimiento de personas y mascotas completa el cuadro. El iPad identifica rostros y permite que les asignes un nombre. Así, con solo escribir el nombre en el buscador verás todas las fotos y vídeos donde aparece esa persona o animal. Además, puedes combinar criterios: por ejemplo, dos nombres a la vez, un lugar concreto y un periodo determinado, logrando resultados muy precisos.

Ajustar fecha, hora y ubicación para mejorar tu archivo

Si algunas fotos carecen de datos correctos, conviene poner orden. Ajustar metadatos te ayudará a buscar mejor y, en ocasiones, a mejorar la calidad de las sugerencias que ofrece el sistema. En iPad, los pasos son sencillos y no requieren apps externas.

Abre la app Fotos en tu iPad. Toca una imagen o un vídeo para mostrarlo en grande y, después, accede al menú de opciones de ese elemento. Elige Ajustar fecha y hora o Ajustar ubicación e introduce los datos nuevos según corresponda. Para cambiar fecha y hora, usa el calendario y el reloj y confirma el ajuste.

Para modificar la ubicación, escribe el lugar y selecciona la coincidencia que salga en el mapa.

Si quieres actualizar varios elementos de una tacada, utiliza Seleccionar y marca las miniaturas que deseas modificar. Luego repite el proceso de ajuste de fecha, hora o lugar y el iPad aplicará los cambios en bloque a todo lo que hayas elegido.

En caso de que te arrepientas, no hay drama: abre de nuevo el menú de opciones, entra en los ajustes de fecha y hora o ubicación y pulsa la opción para revertir. Con ello, el sistema recupera los datos originales de la foto o el vídeo en cuestión.

Google Lens en iPad: el aliado perfecto para ampliar información

Aunque mucha gente lo asocia a Android, Google Lens también está disponible en iPad a través de varias aplicaciones de Google. No existe una app única con ese nombre en la tienda, pero sus funciones vienen integradas en la app Google, en Google Fotos y en Google Chrome. Con ellas puedes analizar imágenes, identificar productos, traducir texto, escanear códigos y encontrar coincidencias visuales en la web de forma inmediata.

Su enfoque es diferente al de la búsqueda visual de Apple: Lens se apoya en el motor de Google para mostrarte resultados, tiendas, reseñas y páginas relacionadas con lo que ve la cámara o con las fotos que ya guardas. Para el día a día, es un complemento fantástico que te ayuda a comprar, aprender o comparar con solo un par de toques.

Usar Google Lens desde la app Google en iPad

Para búsquedas rápidas en tiempo real con la cámara del iPad, la app del buscador de Google es lo más práctico. En ella, un icono de cámara da acceso directo a Lens y, nada más tomar una imagen, aparecen resultados visuales relacionados con lo que enfocaste.

Instala y abre la app Google en tu iPad. Toca el icono de la cámara en la barra de búsqueda. Selecciona la opción para buscar con la cámara. Enfoca el objeto, realiza la captura y espera a que Google Lens devuelva coincidencias. Explora productos, información o imágenes similares que te sugiere la herramienta.

Usar Google Lens dentro de Google Fotos

Si lo que quieres es examinar imágenes que ya tienes en la galería, Google Fotos integra un botón de Lens al abrir una foto. Bastan unos segundos para que detecte texto, objetos o lugares y te permita copiar, traducir o buscar más información sin salir de la app.

Abre Google Fotos y concede acceso a tu fototeca si aún no lo hiciste. Elige una imagen concreta. Toca el icono de Lens y espera los resultados. Si hay texto, aprovecha para copiarlo o traducirlo con un toque.

Usar Google Lens desde Google Chrome

Cuando navegas por internet y ves una imagen que te llama la atención, Chrome te deja analizarla al momento. Al mantener pulsada la foto, aparece la opción de buscar con Lens y, en segundos, verás páginas similares, información de contexto o tiendas con productos parecidos.

Abre Chrome en tu iPad y navega con normalidad. Mantén pulsada una imagen relevante. Elige Buscar imagen con Google y revisa los resultados en la pantalla.

Como valor añadido, los resultados de búsqueda visual de Google pueden incluir resúmenes generados por IA, listado de objetos que aparecen, imágenes visualmente parecidas y enlaces a sitios que contienen esa fotografía o variaciones de la misma.

Navegadores compatibles y búsqueda de imágenes desde el ordenador

Si en algún momento trabajas desde el ordenador, Google Lens y la búsqueda por imágenes funcionan en la mayoría de los navegadores modernos. Entre los más comunes se encuentran Chrome, Firefox, Safari y Edge, por lo que no tendrás que cambiar de software para realizar tus búsquedas visuales.

Además, los resultados de imagen ofrecen varios tipos de información útil para investigar o comprar. Entre ellos se cuentan resúmenes automáticos con contexto, objetos detectados en la foto, imágenes similares para comparar y enlaces a webs que alojan esa captura.

Formas de buscar con imágenes en el ordenador

Si te resulta más cómodo arrastrar una foto o subir un archivo desde tu equipo, existen varias formas de hacer la búsqueda visual en la web. Estas opciones complementan muy bien a tu iPad cuando trabajas con archivos grandes o con imágenes que ya están en tu disco.

Subir una imagen: entra en el buscador de Google, elige la opción para buscar por imágenes, selecciona el archivo y confirma para abrirlo. Arrastrar y soltar: localiza la imagen en tu ordenador, arrástrala al cuadro de búsqueda y suelta para ver resultados. Usar la URL de una imagen: copia la dirección de la imagen desde la página web original, pégala en el campo correspondiente del buscador y ejecuta la consulta. Buscar con imágenes de un sitio: en Chrome, haz clic derecho sobre la imagen y elige buscar con Lens para ver resultados en una barra lateral. Buscar con imágenes desde los resultados: al abrir una imagen en Google Imágenes, desplázate para ver relacionadas y vuelve con el botón de cerrar cuando quieras.

A modo de nota, los navegadores no almacenan las direcciones de las imágenes que analizas en tu historial de navegación, algo que ayuda a mantener limpio tu registro. No obstante, Google puede conservar esas direcciones de imagen con el objetivo de mejorar sus servicios, algo que conviene tener presente.

Disponibilidad por idioma y región

La consulta visual de Apple se despliega por fases según idioma y país, así que es normal que no esté igual para todo el mundo. Comprueba la página de disponibilidad de prestaciones de iOS y iPadOS para confirmar si tu combinación de idioma y región está soportada. Si usas el iPad en México o Latinoamérica, merece la pena visitar también la sección de funcionalidades disponibles en esa zona para ver el estado más reciente de la característica.

Consejos prácticos para sacarle más partido

Cuantas más fotos y vídeos acumules, más sentido tiene mantener la fototeca ordenada. Aparte de revisar duplicados y descartar capturas inútiles, considera usar herramientas de limpieza especializadas (por ejemplo, aplicaciones del estilo de CleanMy Phone) para detectar lotes de imágenes parecidas que ocupan espacio sin aportar valor. Con el almacenamiento bajo control, la búsqueda visual funciona más ágil y de manera estable, sobre todo si sueles hacer ráfagas o grabaciones largas.

No te limites a una sola herramienta: combínalas según el caso. La consulta visual de Apple brilla con contenido local almacenado en el iPad y con la integración del sistema, mientras que Google Lens destaca cuando quieres comprar algo visto en una foto, comparar resultados en la web o traducir textos al vuelo. Alternar entre una y otra según lo que necesites te dará una experiencia más completa, tanto con imágenes de la galería como con contenido que encuentras navegando.

En el día a día, estos flujos se vuelven naturales: haces una foto en el iPad, usas la consulta visual para saber qué es y, si te interesa ir más lejos, abres la imagen en Google Fotos o usas el icono de la cámara de la app Google para ver tiendas, reseñas y contextos útiles. Si de paso etiquetas personas, ajustas metadatos de fecha y lugar y te apoyas en Live Text para localizar palabras dentro de fotos o vídeos, encontrarás cualquier recuerdo en segundos.

A partir de todo lo anterior, queda claro que tu iPad puede convertirse en un auténtico buscador visual portátil: identifica objetos y lugares, sugiere recetas a partir de comida, entiende texto en imágenes y hasta categoriza situaciones como conciertos o vacaciones; si además organizas tu fototeca, corriges metadatos cuando haga falta y alternas con Google Lens para compras o traducciones, tendrás el control total de tus fotos y vídeos sin comerte la cabeza ni perder tiempo.