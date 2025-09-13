¿No tienes claro qué AirPods tienes entre manos? Puede parecer un detalle menor, pero conocer el modelo exacto marca la diferencia al elegir accesorios compatibles, comprar repuestos, pedir ayuda al soporte técnico o comprobar si son originales. Además, muchos modelos comparten diseño, así que conviene ir más allá de lo que se ve a simple vista.

La buena noticia es que identificar tu generación de AirPods es rápido: con el número de modelo sabrás la versión exacta, y también puedes reconocer el estuche por la ubicación de la luz de estado y otros rasgos clave. Aquí tienes una guía completa, paso a paso y con listados de números de modelo y estuches, para que no te quede ninguna duda. Vamos allá con cómo identificar qué AirPods tienes.

Cómo saber el número de modelo de tus AirPods (iPhone, iPad y Mac)

La forma más directa es verlo en el dispositivo Apple al que están enlazados, porque en Ajustes aparece el nombre del modelo, el número de serie e incluso la versión de firmware. Así no tendrás que forzar la vista leyendo la serigrafía diminuta del auricular.

En iPhone o iPad, ve a Ajustes > Bluetooth. Si lo prefieres, entra en Ajustes > cuando aparezcan en la parte superior. Busca tus AirPods en la lista. Si no los ves, enlázalos primero con tu dispositivo. Toca el botón Más información (el icono con la ‘i’) junto al nombre de los AirPods para ver el número de modelo.

Si tu dispositivo no tiene iOS o iPadOS 14 (o posterior), también puedes localizarlo entrando en Ajustes > General > Información, desplazándote hasta el nombre de tus AirPods y tocándolo para mostrar los detalles del modelo.

En el Mac es igual de sencillo: abre Ajustes del Sistema > Bluetooth, selecciona tus AirPods en la lista y pulsa el icono de información (la ‘i’) para ver número de modelo, serie y otros datos.

Si no puedes usar Ajustes, fíjate en el propio producto: en AirPods y AirPods Pro el número de modelo está impreso en la parte inferior de cada auricular (empieza por ‘A’). En los AirPods Max, quita la almohadilla magnética izquierda: verás el número detrás. Recuerda que el número de modelo y el de serie no son lo mismo.

Correspondencia de números de modelo y generación

Con el número de modelo en la mano, ya puedes saber qué AirPods tienes y de qué año es su lanzamiento. A continuación verás la relación completa tal y como figura en la documentación oficial, incorporando los modelos más recientes.

AirPods 4 con cancelación activa de ruido (ANC) : modelos A3056, A3055, A3057 — Año de presentación: 2024 .

: modelos — Año de presentación: . AirPods 4 (estándar) : modelos A3053, A3050, A3054 — Año de presentación: 2024 .

: modelos — Año de presentación: . AirPods Pro (2.ª generación) con estuche USB‑C : modelos A3047, A3048, A3049 — Año de presentación: 2023 .

: modelos — Año de presentación: . AirPods Pro (2.ª generación) con estuche Lightning : modelos A2931, A2699, A2698 — Año de presentación: 2022 .

: modelos — Año de presentación: . AirPods (3.ª generación) : modelos A2565, A2564 — Año de presentación: 2021 .

: modelos — Año de presentación: . Modelo A3184 — Año de presentación: 2024 (asociado a lanzamiento de esa fecha en la línea de AirPods; verifica el nombre exacto en Ajustes para confirmar la variante).

— Año de presentación: (asociado a lanzamiento de esa fecha en la línea de AirPods; verifica el nombre exacto en Ajustes para confirmar la variante). AirPods Max : modelo A2096 — Año de presentación: 2020 .

: modelo — Año de presentación: . AirPods Pro (1.ª generación) : modelos A2084, A2083 — Año de presentación: 2019 .

: modelos — Año de presentación: . AirPods (2.ª generación) : modelos A2032, A2031 — Año de presentación: 2019 .

: modelos — Año de presentación: . AirPods (1.ª generación): modelos A1523, A1722 — Año de presentación: 2016.

Si te interesa identificar tus AirPods de un vistazo, el diseño puede dar pistas: los AirPods 3 y 4 tienen un vástago más corto, similar al de los Pro, mientras que los Max son supraaurales y no dejan lugar a dudas. Aun así, lo realmente fiable para confirmar la generación es el número de modelo.

Identificar el estuche de carga y su compatibilidad

El estuche también se identifica por su número de modelo, y la ubicación de la luz de estado y ciertos detalles físicos (puerto, altavoz, asa para correa) te ayudarán a reconocerlo. Abre la tapa: en la parte inferior interior suele estar grabado el número de serie.

A3059 — Año 2024. Estuche de carga inalámbrica para AirPods 4 (ANC) : compatible con cargadores Qi , puerto USB‑C inferior para carga por cable, altavoz externo en la base, luz de estado en el frontal y número de serie bajo la tapa. Compatibilidad: solo con dos auriculares AirPods 4 (ANC) ; no funciona con AirPods Pro 2 ni con otros modelos.

— Año 2024. Estuche de carga inalámbrica para : compatible con cargadores , puerto inferior para carga por cable, en la base, luz de estado y número de serie bajo la tapa. Compatibilidad: con dos auriculares ; no funciona con AirPods Pro 2 ni con otros modelos. A3058 — Año 2024. Estuche de carga para AirPods 4 (modelo estándar): puerto USB‑C en la parte inferior para carga por cable, luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa. Compatibilidad: solo con dos auriculares AirPods 4 (no ANC).

— Año 2024. Estuche de carga para (modelo estándar): puerto en la parte inferior para carga por cable, luz de estado y número de serie bajo la tapa. Compatibilidad: con dos auriculares (no ANC). A2968 — Año 2023. Estuche de carga MagSafe (USB‑C) para AirPods Pro 2 : compatible con Qi y con alineación magnética en cargadores MagSafe, puerto USB‑C inferior, altavoz externo en la base y ojal para correa en el lateral. Luz de estado en el frontal y número de serie bajo la tapa.

— Año 2023. Estuche de carga para : compatible con y con alineación magnética en cargadores MagSafe, puerto inferior, en la base y en el lateral. Luz de estado en el frontal y número de serie bajo la tapa. A2700 — Año 2022. Estuche de carga MagSafe (Lightning) para AirPods Pro 2 : compatible con Qi y con MagSafe, puerto Lightning inferior, altavoz en la base y ojal lateral. Luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa.

— Año 2022. Estuche de carga para : compatible con y con MagSafe, puerto inferior, en la base y lateral. Luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa. A2897 — Año 2022. Estuche de carga Lightning (AirPods 3): puerto Lightning inferior, luz de estado en el frontal y número de serie bajo la tapa.

— Año 2022. Estuche de carga (AirPods 3): puerto Lightning inferior, luz de estado y número de serie bajo la tapa. A2566 — Año 2021. Estuche de carga MagSafe para AirPods 3 : compatible con Qi y alineación magnética, puerto Lightning , luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa.

— Año 2021. Estuche de carga para : compatible con y alineación magnética, puerto , luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa. A2190 — Año 2021. Estuche de carga MagSafe para AirPods Pro : compatible con Qi y MagSafe, puerto Lightning, luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa. Los últimos cuatro dígitos del serie suelen ser 1059 o 1NRC .

— Año 2021. Estuche de carga : compatible con y MagSafe, puerto Lightning, luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa. Los últimos cuatro dígitos del serie suelen ser o . A2190 — Año 2019 (AirPods Pro). Estuche de carga para AirPods Pro compatible con Qi , puerto Lightning inferior, luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa. Últimos cuatro dígitos típicos: 0C6L o LKKT .

— Año 2019 (AirPods Pro). Estuche de carga para compatible con , puerto Lightning inferior, luz de estado frontal y número de serie bajo la tapa. Últimos cuatro dígitos típicos: o . A1938 — Año 2019. Estuche de carga inalámbrica (Qi) para AirPods 1 y 2 , con puerto Lightning inferior y luz de estado frontal .

— Año 2019. Estuche de carga para , con puerto Lightning inferior y luz de estado . A1602 — Año 2016. Estuche de carga para AirPods 1 y 2, con puerto Lightning y luz de estado en el interior del estuche.

Si dudas entre dos estuches parecidos, la posición de la luz de estado (frontal o interior), la presencia de altavoz y ojal, y el tipo de conector (USB‑C o Lightning) son detalles determinantes para diferenciarlos con precisión.

Número de serie: dónde verlo y cómo usarlo para validar

Encontrarás el número de serie de tus AirPods en el mismo lugar que el número de modelo cuando accedes desde Ajustes, y también está impreso bajo la tapa del estuche. En los AirPods (no Max) existen tres números de serie posibles: uno para el estuche y uno en cada auricular, y cualquiera de ellos sirve para comprobaciones.

Con ese número puedes acudir a la web oficial de Apple de comprobación de cobertura e introducirlo para confirmar modelo, fecha de compra estimada y garantías. Si introduces un número inexistente, verás un aviso de error del tipo ‘introduce un número de serie válido’, una señal clara de que no se trata de un producto auténtico.

Si todavía te quedas con dudas, puedes visitar una Apple Store o un Servicio Técnico Autorizado para que verifiquen la autenticidad. Este chequeo suele ser gratuito y es la forma más segura de salir de dudas en caso de sospecha.

Según la documentación de soporte actualizada por Apple (fecha de publicación 29 de octubre de 2024), y la información impresa en los propios productos, toda esta ruta de verificación es la recomendada para identificar el modelo y gestionar soporte y soluciones de problemas.

Pistas visuales y de software para detectar falsificaciones

Antes de mirar números, hay señales rápidas que te pueden alertar sobre cómo saber saber si mis Airpods son originales. Al abrir el estuche cerca de un iPhone debería aparecer la animación de conexión y, una vez emparejados, el pop‑up con el nivel de batería de auriculares y estuche. Que no aparezca no prueba nada por sí mismo, pero sí suma indicios si se combina con otros síntomas.

Mensaje de accesorio no compatible : si en iPhone, iPad o Mac ves un aviso del tipo ‘Es posible que el accesorio no sea compatible’, es muy mala señal; un producto Apple auténtico no da ese aviso al emparejarse.

: si en iPhone, iPad o Mac ves un aviso del tipo ‘Es posible que el accesorio no sea compatible’, es muy mala señal; un al emparejarse. No aparece en la cabecera de Ajustes : desde iOS 16 los AirPods enlazados aparecen arriba del todo en Ajustes, bajo tu nombre. Si solo salen en Bluetooth y no figuran en esa cabecera , desconfía.

: desde iOS 16 los AirPods enlazados aparecen arriba del todo en Ajustes, bajo tu nombre. Si solo salen en Bluetooth y , desconfía. Construcción o acabados extraños : holguras, plásticos blandos, rebabas, letras borrosas o que la caja del producto no encaje con los estándares de Apple son pistas de alarma.

: holguras, plásticos blandos, rebabas, letras borrosas o que la caja del producto de Apple son pistas de alarma. Calidad de sonido pobre desde el primer uso (enlatado, metálico o con distorsión) puede indicar una falsificación, siempre descartando suciedad o defectos puntuales.

La comprobación definitiva se hace con el número de serie en la web de cobertura de Apple. Y si hicieran falta pruebas concluyentes, un especialista de Apple o de un SAT podrá certificar su autenticidad en tienda.

Trucos rápidos de identificación por diseño

En la familia hay tres formatos: AirPods, AirPods Pro y AirPods Max. Los Max son supraaurales (de diadema), por lo que se reconocen al instante. Los AirPods y AirPods Pro comparten factor de forma intraauricular, pero los Pro llevan almohadillas de silicona para sellar el oído y conseguir el ajuste perfecto con tus AirPods 3 o AirPods Pro.

Entre generaciones, la longitud del vástago ofrece pistas: en AirPods 3 y 4 es más corto y recuerda al de los Pro. Aun así, como hay similitudes visuales entre generaciones, no te fíes solo del aspecto: corrobóralo con el número de modelo.

Funciones destacadas del modelo AirPods Pro 2

Los AirPods Pro 2 (2022) introducen controles muy cómodos: puedes activar Siri con la voz o manteniendo pulsado el control táctil del vástago (ver trucos AirPods Pro 2), pausar o reproducir con un toque y subir o bajar volumen deslizando suavemente. Incluyen almohadillas de silicona de distintos tamaños para ajustar el sellado.

El estuche de estos Pro 2 incorpora altavoz externo que ayuda a localizarlo o indicar estados de carga, además de un pasador/ojal para correa. Según la hornada, viene con conector Lightning (2022) o USB‑C (2023), manteniendo compatibilidad con carga inalámbrica Qi y alineación magnética MagSafe.

Diferencias clave entre AirPods 1 y AirPods 2

A simple vista parecen gemelos, pero en los AirPods 2 se nota que la luz LED de estado pasó al exterior del estuche inalámbrico (en el de 1.ª gen estaba dentro). Además, el chip H1 sustituye al W1 de la primera generación, aportando Bluetooth 5.0, emparejados más rápidos y conexión más estable.

Otra novedad de la segunda generación fue el estuche de carga inalámbrica (además del estándar Lightning), y se amplió el tiempo de conversación de 2 a 3 horas respecto a los AirPods 1. Todo esto ayuda a distinguirlos sin mirar la serigrafía.

Consejos de compra segura y verificación de originalidad

Si compras de segunda mano o en tiendas poco conocidas, haz una revisión meticulosa: comprueba animación de emparejado, presencia en la cabecera de Ajustes, calidad de construcción, sonido y verifica el número de serie en la web de Apple. Con varios indicios negativos, lo más prudente es no seguir adelante.

En casos problemáticos, acudir a Apple o a un SAT despeja dudas de forma definitiva y sin coste. Si los compraste en tienda y resultan falsos, reclama formalmente y, si procede, contacta con organismos de consumo para defender tus derechos.

Repuestos, soporte y solución de problemas

Perder un auricular no es el fin del mundo: Apple ofrece servicios de reemplazo para un solo AirPod o solo el estuche (el coste varía según el modelo y garantía). También existen comercios que venden unidades sueltas, útiles si necesitas sustituir solo una pieza, procurando siempre que sean originales y compatibles con tu generación.

Para incidencias de conectividad, batería o audio, el canal oficial es apple.com/es/support, donde encontrarás guías de diagnóstico, opciones de reparación y cobertura. Lleva a mano el número de serie para agilizar cualquier gestión.

Si sigues estos pasos —comprobar el número de modelo en Ajustes o impreso, cotejarlo con la lista de generaciones, identificar el estuche por luz de estado, puerto y altavoz, y validar con el número de serie— tendrás certeza total del modelo de tus AirPods, sabrás qué accesorios y repuestos te sirven y evitarás caer en falsificaciones, con la tranquilidad de sacar el máximo partido a tus auriculares.