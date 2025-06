Cómo instalar watchOS 26 en tu Apple Watch [Tutorial]

La llegada de watchOS 26 supone una de las mayores renovaciones para el Apple Watch, tanto en diseño como en funciones. Con el nuevo lenguaje visual Liquid Glass, más opciones de personalización y novedades como el Centro de Control configurable o el asistente de entrenamiento Workout Buddy, muchos usuarios quieren ser de los primeros en probarlo. Si eres uno de ellos, aquí tienes una guía detallada para instalar watchOS 26 en tu Apple Watch, ya sea la versión final cuando llegue o la beta para desarrolladores si no puedes esperar.

Recuerda, primero tienes que instalar iOS 26, conforme a nuestro tutorial.

Requisitos previos:

Apple Watch compatibles: Apple Watch Series 6, 7, 8, 9 y 10 Apple Watch SE (2ª generación) Apple Watch Ultra y Ultra 2

iPhone compatibles: Necesitas un iPhone compatible con iOS 26, ya que la actualización del reloj se gestiona siempre desde el teléfono vinculado.

Batería y conexión: El Apple Watch debe tener al menos un 50% de batería, estar conectado al cargador y dentro del alcance del iPhone. Además, asegúrate de que ambos dispositivos estén conectados a una red WiFi estable.

Es importante recalcar que estas versiones son inestables y pueden contener errores graves. No se recomienda instalar la beta en un Apple Watch que uses a diario, ya que no es posible volver a una versión anterior. Si prefieres una experiencia más segura, espera a la beta pública (en julio) o a la versión final (en septiembre u octubre), que llegarán junto a los nuevos iPhone y Apple Watch.

Cómo instalar watchOS 26 paso a paso

1. Haz una copia de seguridad

La copia de seguridad del Apple Watch se realiza automáticamente cuando haces una copia de tu iPhone en iCloud o en tu ordenador. Antes de actualizar, asegúrate de que tu iPhone tiene una copia reciente.

2. Instala iOS 26 en tu iPhone

Para poder instalar watchOS 26, primero debes tener iOS 26 en el iPhone vinculado. Si vas a instalar la beta, sigue el mismo proceso para descargar el perfil de desarrollador en el iPhone.

3. Descarga el perfil de watchOS 26

Si eres desarrollador o quieres la beta, accede al programa de desarrolladores de Apple o utiliza servicios como betaprofiles.dev para descargar el perfil de watchOS 26.

Descarga el perfil en tu iPhone y selecciona instalarlo en el Apple Watch vinculado.

4. Instala la beta de watchOS 26

Abre la app Watch en el iPhone.

Ve a Mi reloj > General > Actualización de software > Actualizaciones beta.

Selecciona watchOS 26 Developer Beta.

Descarga e instala la actualización. El proceso puede tardar varios minutos y el reloj se reiniciará automáticamente al finalizar.

La versión final de watchOS 26 llegará en septiembre u octubre de 2025, junto al lanzamiento de los nuevos iPhone y Apple Watch. Hasta entonces, puedes probar la beta para desarrolladores o esperar a la beta pública, que estará disponible en julio.